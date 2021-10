Liguria, tra luxury, turismo nautico e outdoor la regione riparte dalle fiere internazionali

Outdoor, luxury, turismo nautico, mare ed entroterra. L’offerta ligure, fruibile tutto l’anno, gioca tutte le sue carte e riparte dalle fiere internazionali.

«L’estate è stata positiva – spiega Gianni Berrino, assessore al Turismo della Regione Liguria – Gli italiani sono aumentati ancora a fronte di una piccola diminuzione di stranieri. In particolare il mese di agosto ha fatto registrare un pareggio delle presenze alberghiere rispetto al 2019. Puntiamo a consolidare questi dati nel 2022e per questo abbiamo pianificato la partecipazione alle fiere. Dopo il TTG di Rimini sarà la volta di Londra, Cannes, Milano e Berlino: la promozione sui mercati internazionali è fondamentale per dare continuità alla ripartenza che ha caratterizzato questa estate. Inoltre organizzeremo la Settimana della Liguria a Dubai a marzo, per ribadire l’importanza del turismo nautico».

Una nuova sfida che rafforza la campagna autunnale per la destagionalizzazione del comparto e il rilancio di settori trainanti come il food e l’outdoor, che hanno appena ottenuto una nuova affermazione con i “Food Ambassador” a Milano Wine Week e con l’evento “Donna Roa Marenca” con 10 influencer biker.

E’ ancora più forte l’impegno di fare squadra nel promuovere il prodotto turistico made in Liguria: questa è la conferma di una reale comprensione di quanto sia fondamentale collaborare e presentarsi uniti sul mercato.

«Il nostro entroterra è stato preso d’assalto negli ultimi mesi – aggiunge Berrino – Pensiamo che questo possa essere uno dei punti di forza per il 2022, insieme a Genova Città. Riteniamo infatti che il prodotto mare, che nel passato ci ha caratterizzato, debba essere declinato in maniera differente. Outdoor ed enogastronomia rappresentato il punto di forza in autunno ed inverno».

Per quanto riguarda il Luxury, si tratta di una nicchia da rafforzare. «In Liguria abbiamo una quindicina di strutture 5 stelle – sottolinea l’assessore – A breve ci sarà l’apertura di alcuni nuovi hotel 5 stelle (2 a Portovenere, 2 a Nervi e 1 a Lerici). Stiamo aspettando il PNNR per capire di quali incentivi potranno beneficiare le strutture alberghiere in genere. Nell’estate appena chiusa la percentuale degli hotel chiusi era bassissima. Nel giro di un anno e mezzo 110 strutture hanno cambiato gestione».