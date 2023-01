Legge bilancio: 200 milioni per la montagna. Per il turismo organizzato niente Allora guardiamo bene cosa c’è dentro la legge di bilancio per il turismo come riportato fedelmente dal Sole 24 Ore. Con il fine di promuovere l’attrattività turistica e di incentivare i flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici garantendo la sicurezza degli impianti, l’articolo 1, comma 592 istituisce un fondo destinato alle imprese esercenti attività di risalita a fune e di innevamento artificiale, anche dismettendo impianti non più utilizzati o obsoleti (comma 593). Lo stanziamento deve essere destinato a realizzare interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione. Il Fondo ha una dotazione complessiva di 200 milioni: 30 per l’anno 2023, 50 milioni per l’anno 2024, 70 milioni per l’anno 2025 e 50 milioni per l’anno 2026. Le altre voci Vediamo quali sono le altre voci a cui hanno assegnato finanziamenti: istituzione di 3 nuovi fondi presso il ministero del turismo per accrescere il livello e l’offerta professionale nel settore (commi 603-606), sostegno ai piccoli comuni a vocazione turistica (commi 607- 609), per i cammini religiosi (comma 610) e per il turismo sostenibile (commi 611-612). La legge di Bilancio tende la mano al turismo garantendo investimenti per milioni di euro, in alcuni casi destinati a protrarsi fino al 2026. Insomma come al solito il turismo organizzato rimane fuori. Non si capisce il motivo per il quale migliaia di aziende che hanno perso tutto o quasi in due anni di lockdown debbano essere messe così da parte quando si tratta di scelte finanziarie e di risorse. Qualcuno lo chieda al ministro.

