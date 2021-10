Lara Magoni a Skipass Modena: «Montagna settore nevralgico per l’economia»

«La montagna c’è e dopo un periodo davvero difficile, con le chiusure degli impianti delle piste a seguito dei provvedimenti connessi all’emergenza sanitaria, è pronta a ripartire di slancio. Con nuovo entusiasmo»: Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia, interviene così a Modena alla cerimonia di inaugurazione di “Skipass-Turismo e sport invernali 2021”.

In programma nella città emiliana dal 29 ottobre al 1° novembre, si tratta del più importante evento fieristico d’Italia dedicato alla neve: salone riservato agli sport invernali e alla montagna bianca, è punto di riferimento di professionisti, operatori del settore, appassionati di montagna e sportivi.

«La montagna – ha sottolineato Lara Magoni – è un settore nevralgico per l’economia e l’occupazione dei territori. Dopo mesi di difficoltà, finalmente professionisti e operatori rivedono la luce: l’evento modenese è una vetrina delle bellezze e dell’attrattività delle montagne italiane. In particolare, la Lombardia si appresta alla stagione invernale imminente con tanta fiducia. Il 40% del nostro territorio è costituito da montagne e riprendere l’attività, in totale sicurezza, significa dare nuova linfa all’economia dei territori, al turismo e all’indotto. Ora tocca ai turisti scegliere le nostre vette e appassionarsi alle nostre bellezze, ai paesaggi unici e ai sapori enogastronomici d’eccellenza».