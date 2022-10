La Toscana presenta 149 nuovi itinerari cicloturistici La Toscana presenta “L’Atlante del bike”, un viaggio che racconta le bellezze della regione tra borghi, coste, dolci colline ed emozionanti montagne da percorrere in bicicletta: 149 di questi percorsi sono visibili e fruibili su VisitTuscany.com. Dalla Val d’Orcia alla Maremma, dal percorso dell’Eroica alla Costa degli Etruschi, passando per i luoghi della Via Francigena, dal mare alle colline con una rete di percorsi adatti sia a bici da strada, mountain bike, gravel, oltre che alle e-bike che coprono 20 mila chilometri. Il cicloturismo è sicuramente uno dei principali attrattori dell’offerta turistica toscana per questo l’Agenzia Toscana Promozione Turistica con Fondazione Sistema Toscana, insieme all’Assessorato al Turismo, hanno lavorato di concerto con gli ambiti territoriali per costruire un atlante della Toscana ciclabile, partendo dall’analisi degli itinerari esistenti.

"Siamo partiti in estate su Venezia con una proposta pensata soprattutto per il mercato internazionale, a cui abbiamo progressivamente aggiunto Atene e gli Usa, da Miami e Port Canaveral, con una declinazione più adatta alla domanda tricolore - prosegue Casabianca -. Sono già inoltre in vendita i tour da New York, nonché in Medio Oriente da Doha e Dubai, e dall'Egitto dal Cairo". Terzo pillar della compagnia è infine l'attività di tour operating tradizionale che in estate ha registrato ottimi risultati su Turchia, Giordania e Nord America e si prepara ora al ritorno in Thailandia, Giappone e Africa sub-equatoriale, con la possibilità nell'ultimo caso di combinati sull'oceano Indiano. [post_title] => Un 2022 con ottimi numeri per Going che dà il via all'operazione incoming [post_date] => 2022-10-13T09:38:39+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665653919000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432155 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_432157" align="alignleft" width="300"] Luigi Porro[/caption] Il fascino del viaggio di scoperta unito al piacere della condivisione: è questa la filosofia alla base di Stoviaggio il nuovo brand dedicato ai viaggi di gruppo presentato ufficialmente da Travel Expert in occasione della partecipazione a Ttg Travel Experience. Stoviaggio nasce dall’incontro tra gli agenti di viaggio Travel Expert e un nutrito gruppo di influencer e travel blogger che, attraverso la loro capacità di creare community sui social, condividono con decine di migliaia di follower non solo la passione per il viaggio, ma anche la voglia di stare insieme e vivere una vera e propria esperienza di vita. I viaggi di gruppo Stoviaggio sono il frutto di un lavoro a 4 mani che parte dalle suggestioni dei content creator, trae ispirazione dall’interazione con le community e si trasforma in realtà grazie alla professionalità dei Personal Travel Expert. Una volta confezionata, la proposta di viaggio è veicolata anche al di fuori della community attraverso il sito Stoviaggio.com, piattaforma b2c che consente di prenotare e finalizzare la vendita. A breve, inoltre, sarà disponibile un’applicazione per smartphone, che faciliterà e semplificherà l’accesso a tutti i servizi e i prodotti del brand. «Siamo stati tra i primi a intercettare il mondo degli influencer per costruire viaggi su misura dedicati ai loro follower - così Luigi Porro, co-founder Travel Expert -. oggi portiamo questa collaborazione ad un livello superiore, realizzando anche viaggi di gruppo che ci permettono di valorizzare all’ennesima potenza le professionalità di tutti gli attori coinvolti. Da un lato chi sa raccontare, interagire e fidelizzare le community, dall’altro chi ha know-how, gli strumenti tecnici, legali e operativi per trasformare idee, post e racconti in una concreta opportunità di viaggio» I gruppi, generalmente di dimensioni contenute, sono sempre accompagnati dall’influencer o blogger di riferimento, che rappresenta il valore aggiunto: i follower che aderiscono possono così vivere in prima persona le stesse emozioni e lo stesso approccio al viaggio che hanno imparato ad apprezzare sui social. La collaborazione con gli agenti di viaggio Travel Expert permette di creare viaggi di gruppo con itinerari, esperienze e avventure in linea con i sogni e le speranze di milioni di Italiani, alla ricerca del viaggio perfetto. Il punto di forza di Stoviaggio è l’ascolto privilegiato dei follower che indirizzano e orientano la scelta dei viaggi da proporre: su Stoviaggio si trovano quindi viaggi impossibili da trovare altrove. Un valore aggiunto che, di fatto, esclude ogni competitor. Le esperienze di viaggio intercettano una domanda in crescita, che non trova risposta nell’attuale panorama dei tour di gruppo. Stoviaggio non si rivolge ad un target preciso, ma ha la missione di far viaggiare tutti, indipendentemente dall’età, dalla disponibilità economica e dalla tipologia di viaggio: uno spazio fisico e virtuale dove chi ama viaggiare ha la possibilità di conoscere altre persone che hanno gli stessi interessi. Il viaggio diventa così un’experience e favorisce la crescita della community. Il desiderio di allargare il più possibile il bacino di utenti si manifesta anche a livello commerciale: chi si iscrive ad un viaggio può ricevere uno sconto per ogni amico che si aggiunge al viaggio, fino a viaggiare gratis. Davide Volpe, Co-Founder Travel Expert, conclude: «La sperimentazione nei mesi precedenti al lancio è stata molto utile e ha dato buoni risultati, evidenziando anche l’ottimo potenziale in termini di marginalità: attualmente collaboriamo con più di 30 creator, ma contiamo di arrivare a coinvolgere 100 profili entro il 2023. Stoviaggio rappresenta un’ottima occasione di lead generation per i Personal Travel Expert, che potranno così intercettare un segmento molto promettente: una nuova opportunità di business a vantaggio dei consulenti che lavorano con noi». [post_title] => Travel Expert lancia Stoviaggio, dedicato ai viaggi di gruppo [post_date] => 2022-10-13T09:20:27+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665652827000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432149 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lefay Resorts & Residences è stato scelto dal developer Aminona Luxury Resort and Village sa per gestire il suo nuovo progetto di spa resort di lusso situato a Crans-Montana, Svizzera. Il nuovo resort segna, non solo l’espansione all’estero del brand Lefay, ma anche il primo progetto del Gruppo in “management contract”, ossia la gestione di strutture di proprietà di investitori terzi sulla base di fee per le fasi di progettazione, costruzione e gestione vera e propria. Aminona si trova nel comune di Crans-Montana, nel Canton Vallese, storica destinazione sciistica conosciuta a livello mondiale per l’unicità del suo scenario montuoso e l’avanguardia degli impianti. Immerso nella tranquillità delle foreste alpine, il Resort si affaccerà sul prorompente panorama su cui si stagliano il Monte Rosa, il Monte Cervino e il Monte Bianco e sarà direttamente collegato agli impianti della skiarea di Crans-Montana, che si snoda su 140 km di piste orientate a sud, a un’altitudine tra i 1.500 e i 3.000 mt. «Sono felice di annunciare che Lefay è stato selezionato da Alrv, tra altri brand internazionali, per la gestione del loro spa resort di lusso all’interno del progetto Aminona a Crans-Montana - afferma Alcide Leali, ceo di Lefay Resorts & Residences -. Quest’importante traguardo segna l’espansione internazionale per Lefay, nonché la prima struttura gestita tramite management contract. Siamo lieti di proseguire la nostra strategia di crescita con l’apertura di un nuovo resort in una destinazione così rinomata e rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento come brand italiano di riferimento per la vacanza benessere di lusso». Il nuovo resort offrirà 106 Suite (dai 41 ai 147 mq) e 12 chalet. La pluripremiata Lefay spa raggiungerà una superficie interna di oltre 4.000 mq, caratterizzata da diverse piscine interne ed esterne, l’area delle saune, una zona adults only e 21 cabine trattamenti. L’area benessere si ispirerà alla filosofia Lefay spa Method e al suo concetto energetico, basato sull’unione della medicina classica cinese e la ricerca scientifica occidentale per il completo riequilibrio di corpo, anima e spirito. Un metodo di benessere unico nel suo genere, riconosciuto dalle più autorevoli organizzazioni internazionali per il suo effetto duraturo sul benessere fisico-psicologico dell’individuo. L’offerta culinaria, declinata in due Ristoranti e diversi outlet, sarà concepita coerentemente ai principi Lefay Vital Gourmet: la dieta Mediterranea, l’utilizzo di ingredienti che seguono l’andamento delle stagioni, la selezione delle migliori materie prime regionali italiane e il privilegio dei fornitori locali. La progettazione del nuovo Resort, eseguita dagli studi internazionali Callison Rtkl e IB+, segue le linee guida del concept Lefay, imperniato sul nuovo lusso e sull’autenticità dello stile italiano. Una sintesi tra le tendenze architettoniche che mettono al centro l’utilizzo degli elementi naturali e la loro fusione, per celebrare la bellezza dell’ambiente circostante e realizzare ambienti che raggiungono i più alti standard nell’ambito dell’ospitalità. L’interior design, a cura dello studio Mkv, valorizza i materiali locali e le loro texture, come la pietra grezza, le trame del legno e i metalli bruniti, disegnando una cornice unica, contraddistinta da finiture sofisticate e senza tempo. Coerentemente all’impegno nei confronti della sostenibilità, che caratterizza il gruppo Lefay dalla sua nascita, il resort sarà alimentato da fonti energetiche pulite e rinnovabili, tra cui un impianto geotermico, pannelli fotovoltaici e una centrale a biomassa. [post_title] => Lefay Resorts & Residences: primo resort all'estero. A Crans-Montana [post_date] => 2022-10-13T09:13:12+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665652392000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432176 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Al Ttg Travel Experience si è svolta la cerimonia di premiazione di Italia Destinazione Digitale, l’Oscar delle destinazioni turistiche italiane assegnato da The Data Appeal Company – Gruppo Almawave. Il premio, ideato nel 2016 e giunto alla sua 7a edizione, si basa sul monitoraggio e l’analisi dei Big Data raccolti nel periodo compreso tra il 1° settembre 2021 e il 31 agosto 2022 dalle tecnologie di Intelligenza Artificiale sviluppate da The Data Appeal Company e viene assegnato alle regioni e alle destinazioni turistiche italiane che hanno registrato le migliori performance online e si sono distinte agli occhi di turisti e visitatori in termini di percezione online dell’offerta e qualità di ospitalità, servizi ed esperienza. Si parla di 33 milioni di tracce digitali, che hanno consentito di monitorare ed esaminare ben 770 mila punti di interesse turistico, storico e culturale nonché strutture ricettive, quali hotel, locali e ristoranti del Paese. Obiettivo del premio è quello di restituire ai singoli territori regionali un risultato concreto sulla propria offerta turistica e dare allo stesso tempo una lettura inedita del turismo in Italia, a partire da chi quei territori li visita e li vive. L’edizione di quest’anno ha assegnato complessivamente 8 premi, arricchendosi di alcuni riconoscimenti speciali, che riflettono le tematiche al centro del dibattito internazionale, come la sostenibilità turistica, l’inclusività e l’innovazione digitale. L’Oscar della Destinazione turistica italiana preferita dai turisti, dunque con la migliore reputazione online, va alla Val di Sole in Trentino, regione - quest’ultima - che lo scorso anno si era aggiudicata il medesimo riconoscimento. La destinazione preferita dagli stranieri in vacanza in Italia è lo splendido borgo di San Gimignano in Toscana, mentre quella che gli italiani in vacanza in Europa hanno incoronato come la più apprezzata sono le Isole Egee in Grecia. A San Daniele del Friuli, la patria dell’omonimo prosciutto famoso in tutto il mondo, va il premio per la migliore offerta enogastronomica. La Campania, che nel 2021 ha vinto il riconoscimento come migliore regione per le azioni anti-Covid, quest’anno vince l’Oscar per la destinazione che ha registrato il più alto livello di Sustainability Index, assegnato al Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. La destinazione che ha registrato la media più elevata dell'Inclusivity Index è Milano in Lombardia e quella che riceve il premio Aree Interne (l’area interna italiana che ha migliorato maggiormente la propria reputazione negli ultimi 12 mesi) è il Mercure Alto Sinni Valsarmento in Basilicata. La Puglia, infine, si aggiudica il premio speciale Almawave per l’Innovazione Digitale, quale territorio che ha saputo meglio interpretare l’innovazione digitale in ambito turistico. I riconoscimenti sono stati assegnati oggi pomeriggio, alla presenza dei rappresentanti delle destinazioni premiate, nell’ambito di una cerimonia presso il Global Village Arena di Rimini. [post_title] => Consegnati durante il Ttg di Rimini gli Oscar delle destinazioni turistiche italiane [post_date] => 2022-10-13T09:01:40+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665651700000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432180 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tap Air Portugal, vettore membro di Star Alliance, partecipa al Ttg di Rimini per rafforzare le relazioni con gli agenti di viaggio e illustrare loro tutte le novità presso il proprio stand. Tra le novità un nuovo piano tariffario semplificato per Europa e Nord Africa. Nel dettaglio – fa sapere la compagnia in una nota – dall'11 novembre 2022 Tap adotterà una nuova struttura tariffaria, semplificata, con tre brand Economy per gli itinerari europei e nordafricani: discount, classic e plus (il brand basic non è più disponibile alle vendite sulle rotte in Europa e Nord Africa a partire da ieri, 11 ottobre). I brand per la cabina di Business class rimarranno executive e top executive. Tap è la compagnia aerea dell'Atlantico e durante l'operativo invernale servirà gli aeroporti italiani di Roma, Milano, Bologna, Venezia, Firenze offrendo 71 frequenze settimanali verso l'hub di Lisbona e in prosecuzione verso l'Africa e le Americhe. In queste ultime opererà voli su 22 aeroporti di cui 11 in Brasile. Grazie all'accordo con Ita Airways si potrà partire anche da altri 11 aeroporti italiani mentre il codeshare con Trenitalia permetterà di includere, in un unico biglietto, treni ad alta velocità e viaggi aerei, rendendo molto più capillare l'offerta del network italiano. La compagnia di Lisbona promuove inoltre Tap Corporate, il programma fedeltà rivolto alle piccole e medie imprese che consente di ridurre i costi dei viaggi. Ogni volta che un dipendente utilizza Tap, i viaggi vengono convertiti in saldo. Il saldo accumulato è disponibile per essere utilizzato come mezzo di pagamento in viaggi futuri o prodotti del vettore. Il programma è gratuito e non ha restrizioni minime. Fino al 28 ottobre l'offerta di saldo è raddoppiata. [post_title] => Tap Air Portugal presenta il nuovo piano tariffario semplificato [post_date] => 2022-10-13T08:21:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665649279000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432077 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dal 17 dicembre 2022 all’11 marzo 2023, Costa Toscana, ultima ammiraglia della flotta della compagnia italiana, offrirà un itinerario di una settimana negli Emirati Arabi e Oman. Le crociere sono disponibili con il pacchetto “volo+crociera”. La nuova proposta di Costa Toscana consentirà di avere più a tempo a disposizione per visitare le destinazioni comprese nell’itinerario, grazie alle soste lunghe, di due giorni e una notte, a Dubai (Emirati Arabi), Muscat (Oman) e Abu Dhabi (Emirati Arabi). Nella crociera di Capodanno la sosta con pernotto sarà solo a Dubai, per festeggiare in grande stile il nuovo anno. La compagnia propone un’ampia offerta di escursioni per scoprire da un punto di vista unico, con vere e proprie esperienze nel cuore di ogni luogo, queste stupende destinazioni, che uniscono la modernità di architetture avveniristiche con il fascino del deserto e di antiche tradizioni. Ad esempio, a Dubai, la compagnia propone il giro in elicottero, il tour nel deserto in fuoristrada. A Muscat si può provare una crociera lungo le coste dell'Oman a bordo del Dhow, tradizionale imbarcazione in legno. Ad Abu Dhabi, si può scegliere di visitare uno dei tre parchi a tema più famosi della città: il Ferrari World per gli sportivi che amano la velocità e il mondo delle corse; il Warner Brothers World, per incontrare i famosi personaggi dei cartoon; e il Yas Waterworld, un enorme parco acquatico con 43 attrazioni tra scivoli, giochi d’acqua e piscine. Oppure rilassarsi sulla spiaggia esclusiva dell'isola di Al Maya, un vero paradiso terreste a pochi minuti da Abu Dhabi. Per gli amanti del golf, a breve sarà disponibile il pacchetto “cruise and golf”, che combina il meglio del golf con il meglio della crociera, e permetterà di giocare in alcuni dei più bei club di Emirati Arabi e Oman durante le soste in porto della nave. Anche l’offerta di bordo di Costa Toscana sarà caratterizzata in base alla destinazione. A cominciare dall’offerta gastronomica, firmata da Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León. Questi tre chef di fama mondiale faranno scoprire le destinazioni della crociera attraverso il gusto, con i Destination Dish, singoli piatti disponibili nei ristoranti principali, che interpretano la tradizione e i sapori del luogo che si visiterà il giorno seguente, e con tre i menù del ristorante Archipelago, uno per ogni chef, pensati per esplorare attraverso il cibo quella parte di mare che si sta navigando. Il programma di intrattenimento a bordo vedrà il debutto di un inedito e spettacolare show, chiamato “Essence”, ispirato alle atmosfere da “Mille e una notte” del Golfo Arabico. Il nuovo itinerario prevede anche un importante aggiornamento dei protocolli sanitari, che consentirà a tutti gli ospiti, anche non vaccinati, di prenotare una vacanza su Costa Toscana. Gli ospiti che hanno completato la vaccinazione (2 dosi + booster; 1 dose J&J + booster; 2 dosi + guarigione, attestati da certificato con QR code) potranno salire a bordo senza necessità di alcun test pre-imbarco, mentre agli ospiti senza vaccinazione o con vaccinazione incompleta basterà l’esito negativo di un test effettuato entro 48 ore dall’imbarco*. I bambini di età inferiore ai 5 anni potranno imbarcare liberamente senza vaccinazione o test. Costa Toscana è una vera e propria “smart city” itinerante, capace di essere alimentata a gas naturale liquefatto e dotata di innovazioni tecnologiche d’avanguardia studiate per ridurre l’impatto ambientale. Gli interni sono frutto di un progetto creativo straordinario, curato da Adam D. Tihany, nato per esaltare e far vivere in un’unica location i colori e le atmosfere di questa meravigliosa regione italiana. Arredamento, illuminazione, tessuti e accessori sono tutti “Made in Italy”, creati da 15 partner altamente rappresentativi dell’eccellenza italiana. L’offerta di bordo si integra perfettamente in questo contesto straordinario: dalla Solemio Spa, alle aree dedicate al divertimento; dai bar tematici, in collaborazione con grandi brand italiani e internazionali, ai 21 tra ristoranti e aree dedicate alla “food experience”. Per il divertimento dei più piccoli ci sono lo Splash AcquaPark, con il suo scivolo posizionato sul ponte più alto, una nuova area dedicata ai videogames, e lo Squok Club. [post_title] => Costa Toscana, nuovo itinerario con soste lunghe in Emirati Arabi e Oman [post_date] => 2022-10-12T10:00:08+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665568808000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432090 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_427038" align="alignleft" width="312"] Roberta Garibaldi[/caption] Enit presenta innumerevoli novità per il comparto turistico e l'andamento del mercato al Ttg di Rimini. Oltre 12 panel organizzati da Enit, 200 eventi in programma, suddivisi in 7 arene, e 1 grande tema portante: Unbound, senza vincoli è la parola chiave di quest’anno ed è il tema portante dell’edizione 2022 di TTG Travel Experience che identifica e riassume le nuove caratteristiche dell’industry del viaggio e dell’ospitalità. Per un turismo svincolato dalle restrizioni imposte dalla pandemia, dagli stereotipi di mercato, dalle convenzioni spazio-temporali. “Enit darà centralità ai dati che saranno elementi portanti dei dibattiti organizzati dall'Agenzia Nazionale del Turismo e che non hanno solo lo scopo di monitorare i trend in corso ma sono anche di fornire una grande opportunità di orientamento sui mercati, per intercettarne i cambiamenti, coglierne i segmenti più interessati alle nostre offerte, costruire prodotti adatti alle esigenze che si stanno sviluppando. Questo momento informativo e formativo intende esplorare le diverse modalità di posizionamento sui mercati di prossimità, i paradigmi delle tendenze del comparto di offerta in risposta alle nuove modalità di rivisitazione della domanda turistica per nuove possibilità di posizionamento sul mercato, digitali e non. Le startup del turismo saranno invitate a partecipare al workshop di approfondimento dedicato al programma e alle modalità di partecipazione per ottenere i micro-finanziamenti per la transizione verde” anticipa Roberta Garibaldi ceo Enit che prenderà parte ad ogni panel. Enit presenta importanti innovazioni e novità per il settore e per le prospettive future, partnership interistituzionali per sostenere le imprese, servizi business dedicati. E ancora strumenti per orientarsi nelle risorse del Pnrr, big data, startup, un nuovo modo di fare turismo basato su un approccio analitico ai dati per migliorare e orientare con maggiore consapevolezza l'offerta. Per superare le difficoltà del turismo post-pandemia. Inoltre l’Agenzia Nazionale del Turismo sta coinvolgendo le pmi del turismo, gli innovatori e le startup, studenti, giovani imprenditori, professionisti del turismo nel pubblico e nel privato, destinazioni e amministrazioni territoriali al Progetto Eu eco-tandem, co-finanziato dal programma Cosme dell’Unione Europea anche attraverso un Infoday al Ttg. L'obiettivo principale del programma è promuovere lo sviluppo del turismo sostenibile e aiutare le pmi nel processo di conversione ad una filiera turistica più eco-sostenibile e verde attraverso corsi di formazione e training, innovazione e assegnazione di micro finanziamenti (voucher) per la transizione ad un turismo più green. [post_title] => Enit, 12 panel al TTG di Rimini [post_date] => 2022-10-12T09:00:57+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665565257000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432031 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_423111" align="alignleft" width="327"] Marco Fabbroni[/caption] Il network GECO Hotels - Chosen By Travellers presenta al TTG Travel Experience le sue novità a partire dalla presenza allo stand del gruppo GECO anche del network Prestigio Collection: una selezione di alberghi di alta gamma realizzata in collaborazione con la società partecipata “Autentico Hospitality srl”, proprietaria e sviluppatrice del marchio Autentico Hotels, brand prestigioso del luxury italiano. L’ingresso del gruppo GECO nel segmento alto di gamma attraverso la partnership con Autentico Hospitality rappresenta un ulteriore passo verso l’obbiettivo di offrire al mercato, con particolare riferimento ai tour operator e alle agenzie di viaggio, l’intera copertura dell’offerta alberghiera italiana di qualità. “Un passo - commenta Marco Fabbroni, ceo di GECO – che rappresenta la naturale evoluzione di unpercorso di completamento dell’offerta ricettiva che nel recente passato aveva già visto affiancarsi,all’originale nucleo di hotel affiliati al network GECOHOTELS® - Chosen By Travellers, anche un’imponente offerta di strutture ricettive extra-alberghiere, con un portafoglio che oggi conta oltre 500 tra ville, castelli, casali, ed appartamenti prenotabili su due piattaforme specializzate: www.gecovacationrentals.com e www.autenticovillas.com (quest’ultima, ancora una volta, in collaborazione con Autentico Hospitality)”. “L’evoluzione sul fronte della diversificazione e segmentazione del nostro portafoglio di strutture ricettive – aggiunge Marco Zanella, gm di GECO – è stata accompagnata dalla progressiva aggiunta di servizi manageriali di alta specializzazione che, nel corso degli anni, si sono sommati a quelli storici del Revenue Management e della Rappresentanza Commerciale. Oggi siamo in grado di sostenere i nostri affiliati anche sul fronte del Digital Marketing e della Formazione ed Affiancamento Manageriale, fornendo loro un ventaglio di supporti specializzati, essenziali per incrementare la redditività delle loro aziende”. Al TTG Travel ExperienceIl team di professionisti di GeCo è a disposizione allo stand (Pad. C5 – stand 158) per presentare i propri servizi rivolti alla promozione commerciale delle strutture ricettive e alle strategie per farne crescere i volumi; effettuerà inoltre gratuitamente e senza impegno un vero e proprio check-up della struttura alberghiera, analizzando la situazione commerciale, individuando le aree di miglioramento e le eventuali azioni da mettere in atto per aumentarne le performance. [post_title] => Geco al TTG con Prestigio Collection, network di alta gamma [post_date] => 2022-10-12T08:00:41+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665561641000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "la toscana presenta 149 nuovi itinerari cicloturistici" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":96,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1486,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432213","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_432214\" align=\"alignleft\" width=\"346\"] Charlie MacGregor[/caption]\r

\r

“The Social Hub” sbarca in Spagna con due nuove sedi, portando così a Barcellona e Madrid il suo concetto di ospitalità basato sulla comunità.\r

\r

The Social Hub infatti aprirà due nuove sedi nel quartiere di Barcellona Poblenou (il 1° novembre) e nel cuore di Madrid con vista sui giardini del Palazzo Reale (il 27 ottobre).\r

\r

Completo di alloggi per studenti, per soggiorni brevi e lunghi, di camere di albergo, di spazi per riunioni e co-working così come di un programma di eventi selezionati, con le due nuove aperture The Social Hub conterà 15 sedi in tutta Europa in una selezione di località urbane incluse Amsterdam, Berlino, Firenze e Vienna.\r

\r

Charlie MacGregor, fondatore e amministratore delegato de The Social Hub ha commentato: “Siamo molto entusiasti di aprire le nostre sedi di Barcellona e Madrid questo autunno con la nuova identità de The Social Hub. Entrambe le sedi si trovano in quartieri vivaci, innovativi ed eccitanti e sono completate con caratteristiche, spazi ed esperienze per fornire ai nostri clienti un’esperienza senza rivali. Siamo inoltre molto fieri del programma di eventi che stiamo offrendo alla nostra comunità e continueremo ad espanderli durante tutto il lancio del pasto comunitario. La nostra nuova identità rappresenta alla perfezione il percorso che abbiamo fatto insieme alla nostra comunità lungo l’arco degli ultimi 10 anni e siamo molto emozionati di poter continuare a cresce e a migliorare la nostra offerta in altre sedi future”.\r

\r

\r

\r

The Social Hub, Barcellona Poblenou\r

\r

Situato nel cuore creativo e innovativo della città, il nuovo hub di Barcellona si trova proprio alle spalle della Diagonal Norte, nel quartiere “it” e imperdibile di Poblenou. Poblenou fa anche parte della zona 22@ della città, un’area di riqualificazione urbana conosciuta come il cuore tecnologico e della conoscenza della città. L’hotel vanta per i suoi ospiti due tranquille terrazze con piscina: un bar e piscina al quattordicesimo piano con una vista panoramica a 360 gradi sulla città, nonché una terrazza al terzo piano con piscina e spazi per il relax, perfette per le temperature miti che si trovano tutto l’anno a Barcellona. Per coloro che sono alla ricerca di uno spazio dove poter collaborare e sentirsi ispirati, l’hub di Barcellona vanta il più grande spazio di co-working dell’intero portfolio de The Social Hub con più di 3000m2. Dispone inoltre una selezione di camere queen, king e monolocali per soggiorni confortevoli, sia brevi che lunghi. L’ultimo piano dell’hub ospita la playroom: una suite più grande del tutto insonorizzata e uno spazio per gli eventi in cui gli ospiti possono trascorrere la notte, ideale per ospitare gli amici o per tutti coloro che cerchino un’esperienza unica da ricordare. Progettata dall’illustratrice locale Miranda Makaroff nel suo stile colorato, presenta arredi retrò e materiali tattili come tappeti a muro, con uno sfondo a livello rialzato caratterizzato da divani incassati e un letto rialzato.\r

\r

The Social Hub, Madrid\r

\r

The Social Hub Madrid è una scelta altrettanto intelligente per i viaggiatori essendo situato nel cuore della città, proprio dietro l’angolo di Plaza de Espana, uno dei più recenti sviluppi urbanizzati, pedonalizzati e sostenibili della città. L’area è collegata con bellissimi percorsi pedonali che uniscono le principali attrazioni del centro di Madrid, incluso il Palazzo Reale, Gran Via e Conde Duque. L'hub è stato realizzato in una storica ex casa editrice che ospitava la rivista spagnola, di lifestyle e celebrità, Semana. Ha mantenuto una serie di autentiche caratteristiche originali incluso i soffitti a volta in vetro, le scale in legno e una maestosa finestra in vetro colorato. La struttura si sviluppa su tre livelli e dispone di una splendida terrazza sul tetto con piscina, solarium e bar, e con un’ampia vista sul Palazzo Reale, Jardines Sabatini e sulla vivace città di Madrid.\r

\r

","post_title":"The Social Hub sbarca in Spagna","post_date":"2022-10-14T08:00:07+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1665734407000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432186","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_432187\" align=\"alignleft\" width=\"298\"] da sinistra, Maurizio Casabianca e Roberto Pannozzo[/caption]\r

\r

Risultati importanti per il primo anno del nuovo corso di Going. Il tour operator di casa Msc si appresta infatti a chiudere il 2022 con un raddoppio delle cifre di fatturato dell'anno pre-Covid. \"Stiamo terminando i bilanci proprio in questi giorni ma posso già dire che si parla di un giro d'affari in doppia cifra (di milioni) con probabilmente un due davanti\", racconta il chief commercial & operations officer dell'operatore, Maurizio Casabianca.\r

\r

A fronte di tali risultati, proseguono quindi le strategie di espansione di Going, \"in linea con quello che è stato fin da subito il nostro business plan\". A cominciare dall'inizio delle operazioni di Going to Italy, la divisione incoming del to, alla cui guida è stato posto Roberto Pannozzo. Al momento si sta occupando della costruzione del team, che dovrebbe comprendere sei-sette collaboratori, commerciali inclusi. L'idea è di puntare sul mercato nordamericano e nordeuropeo, nonché su Sud America e sul Far East. Il debutto del prodotto è previsto per marzo-aprile con le prime prenotazioni in proiezione sulla prossima estate.\r

\r

Continua inoltre lo sviluppo dell'offerta Going4Cruise che combina il prodotto crociere con itinerari pre e post nave. \"Siamo partiti in estate su Venezia con una proposta pensata soprattutto per il mercato internazionale, a cui abbiamo progressivamente aggiunto Atene e gli Usa, da Miami e Port Canaveral, con una declinazione più adatta alla domanda tricolore - prosegue Casabianca -. Sono già inoltre in vendita i tour da New York, nonché in Medio Oriente da Doha e Dubai, e dall'Egitto dal Cairo\".\r

\r

Terzo pillar della compagnia è infine l'attività di tour operating tradizionale che in estate ha registrato ottimi risultati su Turchia, Giordania e Nord America e si prepara ora al ritorno in Thailandia, Giappone e Africa sub-equatoriale, con la possibilità nell'ultimo caso di combinati sull'oceano Indiano.","post_title":"Un 2022 con ottimi numeri per Going che dà il via all'operazione incoming","post_date":"2022-10-13T09:38:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1665653919000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432155","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_432157\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luigi Porro[/caption]\r

\r

Il fascino del viaggio di scoperta unito al piacere della condivisione: è questa la filosofia alla base di Stoviaggio il nuovo brand dedicato ai viaggi di gruppo presentato ufficialmente da Travel Expert in occasione della partecipazione a Ttg Travel Experience.\r

\r

\r

Stoviaggio nasce dall’incontro tra gli agenti di viaggio Travel Expert e un nutrito gruppo di influencer e travel blogger che, attraverso la loro capacità di creare community sui social, condividono con decine di migliaia di follower non solo la passione per il viaggio, ma anche la voglia di stare insieme e vivere una vera e propria esperienza di vita.\r

I viaggi di gruppo Stoviaggio sono il frutto di un lavoro a 4 mani che parte dalle suggestioni dei content creator, trae ispirazione dall’interazione con le community e si trasforma in realtà grazie alla professionalità dei Personal Travel Expert. Una volta confezionata, la proposta di viaggio è veicolata anche al di fuori della community attraverso il sito Stoviaggio.com, piattaforma b2c che consente di prenotare e finalizzare la vendita. A breve, inoltre, sarà disponibile un’applicazione per smartphone, che faciliterà e semplificherà l’accesso a tutti i servizi e i prodotti del brand.\r

\r

\r

«Siamo stati tra i primi a intercettare il mondo degli influencer per costruire viaggi su misura dedicati ai loro follower - così Luigi Porro, co-founder Travel Expert -. oggi portiamo questa collaborazione ad un livello superiore, realizzando anche viaggi di gruppo che ci permettono di valorizzare all’ennesima potenza le professionalità di tutti gli attori coinvolti. Da un lato chi sa raccontare, interagire e fidelizzare le community, dall’altro chi ha know-how, gli strumenti tecnici, legali e operativi per trasformare idee, post e racconti in una concreta opportunità di viaggio»\r

\r

\r

I gruppi, generalmente di dimensioni contenute, sono sempre accompagnati dall’influencer o blogger di riferimento, che rappresenta il valore aggiunto: i follower che aderiscono possono così vivere in prima persona le stesse emozioni e lo stesso approccio al viaggio che hanno imparato ad apprezzare sui social. La collaborazione con gli agenti di viaggio Travel Expert permette di creare viaggi di gruppo con itinerari, esperienze e avventure in linea con i sogni e le speranze di milioni di Italiani, alla ricerca del viaggio perfetto. Il punto di forza di Stoviaggio è l’ascolto privilegiato dei follower che indirizzano e orientano la scelta dei viaggi da proporre: su Stoviaggio si trovano quindi viaggi impossibili da trovare altrove. Un valore aggiunto che, di fatto, esclude ogni competitor.\r

Le esperienze di viaggio intercettano una domanda in crescita, che non trova risposta nell’attuale panorama dei tour di gruppo. Stoviaggio non si rivolge ad un target preciso, ma ha la missione di far viaggiare tutti, indipendentemente dall’età, dalla disponibilità economica e dalla tipologia di viaggio: uno spazio fisico e virtuale dove chi ama viaggiare ha la possibilità di conoscere altre persone che hanno gli stessi interessi. Il viaggio diventa così un’experience e favorisce la crescita della community. Il desiderio di allargare il più possibile il bacino di utenti si manifesta anche a livello commerciale: chi si iscrive ad un viaggio può ricevere uno sconto per ogni amico che si aggiunge al viaggio, fino a viaggiare gratis.\r

Davide Volpe, Co-Founder Travel Expert, conclude: «La sperimentazione nei mesi precedenti al lancio è stata molto utile e ha dato buoni risultati, evidenziando anche l’ottimo potenziale in termini di marginalità: attualmente collaboriamo con più di 30 creator, ma contiamo di arrivare a coinvolgere 100 profili entro il 2023. Stoviaggio rappresenta un’ottima occasione di lead generation per i Personal Travel Expert, che potranno così intercettare un segmento molto promettente: una nuova opportunità di business a vantaggio dei consulenti che lavorano con noi».","post_title":"Travel Expert lancia Stoviaggio, dedicato ai viaggi di gruppo","post_date":"2022-10-13T09:20:27+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1665652827000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432149","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lefay Resorts & Residences è stato scelto dal developer Aminona Luxury Resort and Village sa per gestire il suo nuovo progetto di spa resort di lusso situato a Crans-Montana, Svizzera.\r

\r

Il nuovo resort segna, non solo l’espansione all’estero del brand Lefay, ma anche il primo progetto del Gruppo in “management contract”, ossia la gestione di strutture di proprietà di investitori terzi sulla base di fee per le fasi di progettazione, costruzione e gestione vera e propria.\r

\r

Aminona si trova nel comune di Crans-Montana, nel Canton Vallese, storica destinazione sciistica conosciuta a livello mondiale per l’unicità del suo scenario montuoso e l’avanguardia degli impianti.\r

\r

Immerso nella tranquillità delle foreste alpine, il Resort si affaccerà sul prorompente panorama su cui si stagliano il Monte Rosa, il Monte Cervino e il Monte Bianco e sarà direttamente collegato agli impianti della skiarea di Crans-Montana, che si snoda su 140 km di piste orientate a sud, a un’altitudine tra i 1.500 e i 3.000 mt.\r

\r

«Sono felice di annunciare che Lefay è stato selezionato da Alrv, tra altri brand internazionali, per la gestione del loro spa resort di lusso all’interno del progetto Aminona a Crans-Montana - afferma Alcide Leali, ceo di Lefay Resorts & Residences -. Quest’importante traguardo segna l’espansione internazionale per Lefay, nonché la prima struttura gestita tramite management contract. Siamo lieti di proseguire la nostra strategia di crescita con l’apertura di un nuovo resort in una destinazione così rinomata e rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento come brand italiano di riferimento per la vacanza benessere di lusso».\r

\r

Il nuovo resort offrirà 106 Suite (dai 41 ai 147 mq) e 12 chalet. La pluripremiata Lefay spa raggiungerà una superficie interna di oltre 4.000 mq, caratterizzata da diverse piscine interne ed esterne, l’area delle saune, una zona adults only e 21 cabine trattamenti. L’area benessere si ispirerà alla filosofia Lefay spa Method e al suo concetto energetico, basato sull’unione della medicina classica cinese e la ricerca scientifica occidentale per il completo riequilibrio di corpo, anima e spirito. Un metodo di benessere unico nel suo genere, riconosciuto dalle più autorevoli organizzazioni internazionali per il suo effetto duraturo sul benessere fisico-psicologico dell’individuo.\r

\r

L’offerta culinaria, declinata in due Ristoranti e diversi outlet, sarà concepita coerentemente ai principi Lefay Vital Gourmet: la dieta Mediterranea, l’utilizzo di ingredienti che seguono l’andamento delle stagioni, la selezione delle migliori materie prime regionali italiane e il privilegio dei fornitori locali.\r

\r

La progettazione del nuovo Resort, eseguita dagli studi internazionali Callison Rtkl e IB+, segue le linee guida del concept Lefay, imperniato sul nuovo lusso e sull’autenticità dello stile italiano. Una sintesi tra le tendenze architettoniche che mettono al centro l’utilizzo degli elementi naturali e la loro fusione, per celebrare la bellezza dell’ambiente circostante e realizzare ambienti che raggiungono i più alti standard nell’ambito dell’ospitalità. L’interior design, a cura dello studio Mkv, valorizza i materiali locali e le loro texture, come la pietra grezza, le trame del legno e i metalli bruniti, disegnando una cornice unica, contraddistinta da finiture sofisticate e senza tempo.\r

\r

Coerentemente all’impegno nei confronti della sostenibilità, che caratterizza il gruppo Lefay dalla sua nascita, il resort sarà alimentato da fonti energetiche pulite e rinnovabili, tra cui un impianto geotermico, pannelli fotovoltaici e una centrale a biomassa.\r

\r

","post_title":"Lefay Resorts & Residences: primo resort all'estero. A Crans-Montana","post_date":"2022-10-13T09:13:12+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1665652392000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432176","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Al Ttg Travel Experience si è svolta la cerimonia di premiazione di Italia Destinazione Digitale, l’Oscar delle destinazioni turistiche italiane assegnato da The Data Appeal Company – Gruppo Almawave. \r

\r

Il premio, ideato nel 2016 e giunto alla sua 7a edizione, si basa sul monitoraggio e l’analisi dei Big Data raccolti nel periodo compreso tra il 1° settembre 2021 e il 31 agosto 2022 dalle tecnologie di Intelligenza Artificiale sviluppate da The Data Appeal Company e viene assegnato alle regioni e alle destinazioni turistiche italiane che hanno registrato le migliori performance online e si sono distinte agli occhi di turisti e visitatori in termini di percezione online dell’offerta e qualità di ospitalità, servizi ed esperienza. Si parla di 33 milioni di tracce digitali, che hanno consentito di monitorare ed esaminare ben 770 mila punti di interesse turistico, storico e culturale nonché strutture ricettive, quali hotel, locali e ristoranti del Paese.\r

\r

Obiettivo del premio è quello di restituire ai singoli territori regionali un risultato concreto sulla propria offerta turistica e dare allo stesso tempo una lettura inedita del turismo in Italia, a partire da chi quei territori li visita e li vive. \r

\r

L’edizione di quest’anno ha assegnato complessivamente 8 premi, arricchendosi di alcuni riconoscimenti speciali, che riflettono le tematiche al centro del dibattito internazionale, come la sostenibilità turistica, l’inclusività e l’innovazione digitale.\r

\r

L’Oscar della Destinazione turistica italiana preferita dai turisti, dunque con la migliore reputazione online, va alla Val di Sole in Trentino, regione - quest’ultima - che lo scorso anno si era aggiudicata il medesimo riconoscimento. \r

\r

La destinazione preferita dagli stranieri in vacanza in Italia è lo splendido borgo di San Gimignano in Toscana, mentre quella che gli italiani in vacanza in Europa hanno incoronato come la più apprezzata sono le Isole Egee in Grecia. A San Daniele del Friuli, la patria dell’omonimo prosciutto famoso in tutto il mondo, va il premio per la migliore offerta enogastronomica.\r

\r

La Campania, che nel 2021 ha vinto il riconoscimento come migliore regione per le azioni anti-Covid, quest’anno vince l’Oscar per la destinazione che ha registrato il più alto livello di Sustainability Index, assegnato al Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. \r

\r

La destinazione che ha registrato la media più elevata dell'Inclusivity Index è Milano in Lombardia e quella che riceve il premio Aree Interne (l’area interna italiana che ha migliorato maggiormente la propria reputazione negli ultimi 12 mesi) è il Mercure Alto Sinni Valsarmento in Basilicata. \r

\r

La Puglia, infine, si aggiudica il premio speciale Almawave per l’Innovazione Digitale, quale territorio che ha saputo meglio interpretare l’innovazione digitale in ambito turistico.\r

\r

I riconoscimenti sono stati assegnati oggi pomeriggio, alla presenza dei rappresentanti delle destinazioni premiate, nell’ambito di una cerimonia presso il Global Village Arena di Rimini.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Consegnati durante il Ttg di Rimini gli Oscar delle destinazioni turistiche italiane","post_date":"2022-10-13T09:01:40+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1665651700000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432180","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tap Air Portugal, vettore membro di Star Alliance, partecipa al Ttg di Rimini per rafforzare le relazioni con gli agenti di viaggio e illustrare loro tutte le novità presso il proprio stand.\r

\r

Tra le novità un nuovo piano tariffario semplificato per Europa e Nord Africa. Nel dettaglio – fa sapere la compagnia in una nota – dall'11 novembre 2022 Tap adotterà una nuova struttura tariffaria, semplificata, con tre brand Economy per gli itinerari europei e nordafricani: discount, classic e plus (il brand basic non è più disponibile alle vendite sulle rotte in Europa e Nord Africa a partire da ieri, 11 ottobre). I brand per la cabina di Business class rimarranno executive e top executive.\r

\r

Tap è la compagnia aerea dell'Atlantico e durante l'operativo invernale servirà gli aeroporti italiani di Roma, Milano, Bologna, Venezia, Firenze offrendo 71 frequenze settimanali verso l'hub di Lisbona e in prosecuzione verso l'Africa e le Americhe. In queste ultime opererà voli su 22 aeroporti di cui 11 in Brasile. Grazie all'accordo con Ita Airways si potrà partire anche da altri 11 aeroporti italiani mentre il codeshare con Trenitalia permetterà di includere, in un unico biglietto, treni ad alta velocità e viaggi aerei, rendendo molto più capillare l'offerta del network italiano.\r

\r

La compagnia di Lisbona promuove inoltre Tap Corporate, il programma fedeltà rivolto alle piccole e medie imprese che consente di ridurre i costi dei viaggi. Ogni volta che un dipendente utilizza Tap, i viaggi vengono convertiti in saldo. Il saldo accumulato è disponibile per essere utilizzato come mezzo di pagamento in viaggi futuri o prodotti del vettore. Il programma è gratuito e non ha restrizioni minime. Fino al 28 ottobre l'offerta di saldo è raddoppiata.","post_title":"Tap Air Portugal presenta il nuovo piano tariffario semplificato","post_date":"2022-10-13T08:21:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1665649279000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432077","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal 17 dicembre 2022 all’11 marzo 2023, Costa Toscana, ultima ammiraglia della flotta della compagnia italiana, offrirà un itinerario di una settimana negli Emirati Arabi e Oman. Le crociere sono disponibili con il pacchetto “volo+crociera”.\r

\r

La nuova proposta di Costa Toscana consentirà di avere più a tempo a disposizione per visitare le destinazioni comprese nell’itinerario, grazie alle soste lunghe, di due giorni e una notte, a Dubai (Emirati Arabi), Muscat (Oman) e Abu Dhabi (Emirati Arabi). Nella crociera di Capodanno la sosta con pernotto sarà solo a Dubai, per festeggiare in grande stile il nuovo anno.\r

\r

La compagnia propone un’ampia offerta di escursioni per scoprire da un punto di vista unico, con vere e proprie esperienze nel cuore di ogni luogo, queste stupende destinazioni, che uniscono la modernità di architetture avveniristiche con il fascino del deserto e di antiche tradizioni. Ad esempio, a Dubai, la compagnia propone il giro in elicottero, il tour nel deserto in fuoristrada. A Muscat si può provare una crociera lungo le coste dell'Oman a bordo del Dhow, tradizionale imbarcazione in legno. Ad Abu Dhabi, si può scegliere di visitare uno dei tre parchi a tema più famosi della città: il Ferrari World per gli sportivi che amano la velocità e il mondo delle corse; il Warner Brothers World, per incontrare i famosi personaggi dei cartoon; e il Yas Waterworld, un enorme parco acquatico con 43 attrazioni tra scivoli, giochi d’acqua e piscine. Oppure rilassarsi sulla spiaggia esclusiva dell'isola di Al Maya, un vero paradiso terreste a pochi minuti da Abu Dhabi.\r

\r

Per gli amanti del golf, a breve sarà disponibile il pacchetto “cruise and golf”, che combina il meglio del golf con il meglio della crociera, e permetterà di giocare in alcuni dei più bei club di Emirati Arabi e Oman durante le soste in porto della nave.\r

\r

Anche l’offerta di bordo di Costa Toscana sarà caratterizzata in base alla destinazione. A cominciare dall’offerta gastronomica, firmata da Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León. Questi tre chef di fama mondiale faranno scoprire le destinazioni della crociera attraverso il gusto, con i Destination Dish, singoli piatti disponibili nei ristoranti principali, che interpretano la tradizione e i sapori del luogo che si visiterà il giorno seguente, e con tre i menù del ristorante Archipelago, uno per ogni chef, pensati per esplorare attraverso il cibo quella parte di mare che si sta navigando. Il programma di intrattenimento a bordo vedrà il debutto di un inedito e spettacolare show, chiamato “Essence”, ispirato alle atmosfere da “Mille e una notte” del Golfo Arabico.\r

\r

Il nuovo itinerario prevede anche un importante aggiornamento dei protocolli sanitari, che consentirà a tutti gli ospiti, anche non vaccinati, di prenotare una vacanza su Costa Toscana. Gli ospiti che hanno completato la vaccinazione (2 dosi + booster; 1 dose J&J + booster; 2 dosi + guarigione, attestati da certificato con QR code) potranno salire a bordo senza necessità di alcun test pre-imbarco, mentre agli ospiti senza vaccinazione o con vaccinazione incompleta basterà l’esito negativo di un test effettuato entro 48 ore dall’imbarco*. I bambini di età inferiore ai 5 anni potranno imbarcare liberamente senza vaccinazione o test.\r

\r

Costa Toscana è una vera e propria “smart city” itinerante, capace di essere alimentata a gas naturale liquefatto e dotata di innovazioni tecnologiche d’avanguardia studiate per ridurre l’impatto ambientale. Gli interni sono frutto di un progetto creativo straordinario, curato da Adam D. Tihany, nato per esaltare e far vivere in un’unica location i colori e le atmosfere di questa meravigliosa regione italiana. Arredamento, illuminazione, tessuti e accessori sono tutti “Made in Italy”, creati da 15 partner altamente rappresentativi dell’eccellenza italiana. L’offerta di bordo si integra perfettamente in questo contesto straordinario: dalla Solemio Spa, alle aree dedicate al divertimento; dai bar tematici, in collaborazione con grandi brand italiani e internazionali, ai 21 tra ristoranti e aree dedicate alla “food experience”. Per il divertimento dei più piccoli ci sono lo Splash AcquaPark, con il suo scivolo posizionato sul ponte più alto, una nuova area dedicata ai videogames, e lo Squok Club.\r

\r

","post_title":"Costa Toscana, nuovo itinerario con soste lunghe in Emirati Arabi e Oman","post_date":"2022-10-12T10:00:08+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1665568808000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432090","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_427038\" align=\"alignleft\" width=\"312\"] Roberta Garibaldi[/caption]\r

\r

Enit presenta innumerevoli novità per il comparto turistico e l'andamento del mercato al Ttg di Rimini. Oltre 12 panel organizzati da Enit, 200 eventi in programma, suddivisi in 7 arene, e 1 grande tema portante: Unbound, senza vincoli è la parola chiave di quest’anno ed è il tema portante dell’edizione 2022 di TTG Travel Experience che identifica e riassume le nuove caratteristiche dell’industry del viaggio e dell’ospitalità. Per un turismo svincolato dalle restrizioni imposte dalla pandemia, dagli stereotipi di mercato, dalle convenzioni spazio-temporali.\r

\r

“Enit darà centralità ai dati che saranno elementi portanti dei dibattiti organizzati dall'Agenzia Nazionale del Turismo e che non hanno solo lo scopo di monitorare i trend in corso ma sono anche di fornire una grande opportunità di orientamento sui mercati, per intercettarne i cambiamenti, coglierne i segmenti più interessati alle nostre offerte, costruire prodotti adatti alle esigenze che si stanno sviluppando. Questo momento informativo e formativo intende esplorare le diverse modalità di posizionamento sui mercati di prossimità, i paradigmi delle tendenze del comparto di offerta in risposta alle nuove modalità di rivisitazione della domanda turistica per nuove possibilità di posizionamento sul mercato, digitali e non. Le startup del turismo saranno invitate a partecipare al workshop di approfondimento dedicato al programma e alle modalità di partecipazione per ottenere i micro-finanziamenti per la transizione verde” anticipa Roberta Garibaldi ceo Enit che prenderà parte ad ogni panel. \r

\r

Enit presenta importanti innovazioni e novità per il settore e per le prospettive future, partnership interistituzionali per sostenere le imprese, servizi business dedicati. E ancora strumenti per orientarsi nelle risorse del Pnrr, big data, startup, un nuovo modo di fare turismo basato su un approccio analitico ai dati per migliorare e orientare con maggiore consapevolezza l'offerta. Per superare le difficoltà del turismo post-pandemia. \r

\r

Inoltre l’Agenzia Nazionale del Turismo sta coinvolgendo le pmi del turismo, gli innovatori e le startup, studenti, giovani imprenditori, professionisti del turismo nel pubblico e nel privato, destinazioni e amministrazioni territoriali al Progetto Eu eco-tandem, co-finanziato dal programma Cosme dell’Unione Europea anche attraverso un Infoday al Ttg. L'obiettivo principale del programma è promuovere lo sviluppo del turismo sostenibile e aiutare le pmi nel processo di conversione ad una filiera turistica più eco-sostenibile e verde attraverso corsi di formazione e training, innovazione e assegnazione di micro finanziamenti (voucher) per la transizione ad un turismo più green. \r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Enit, 12 panel al TTG di Rimini","post_date":"2022-10-12T09:00:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1665565257000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432031","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_423111\" align=\"alignleft\" width=\"327\"] Marco Fabbroni[/caption]\r

\r

Il network GECO Hotels - Chosen By Travellers presenta al TTG Travel Experience le sue novità a partire dalla presenza allo stand del gruppo GECO anche del network Prestigio Collection: una selezione di alberghi di alta gamma realizzata in collaborazione con la società partecipata “Autentico Hospitality srl”, proprietaria e sviluppatrice del marchio Autentico Hotels, brand prestigioso del luxury italiano. \r

\r

L’ingresso del gruppo GECO nel segmento alto di gamma attraverso la partnership con Autentico Hospitality rappresenta un ulteriore passo verso l’obbiettivo di offrire al mercato, con particolare riferimento ai tour operator e alle agenzie di viaggio, l’intera copertura dell’offerta alberghiera italiana di qualità.\r

\r

“Un passo - commenta Marco Fabbroni, ceo di GECO – che rappresenta la naturale evoluzione di unpercorso di completamento dell’offerta ricettiva che nel recente passato aveva già visto affiancarsi,all’originale nucleo di hotel affiliati al network GECOHOTELS® - Chosen By Travellers, anche un’imponente offerta di strutture ricettive extra-alberghiere, con un portafoglio che oggi conta oltre 500 tra ville, castelli, casali, ed appartamenti prenotabili su due piattaforme specializzate: www.gecovacationrentals.com e www.autenticovillas.com (quest’ultima, ancora una volta, in collaborazione con Autentico Hospitality)”.\r

\r

“L’evoluzione sul fronte della diversificazione e segmentazione del nostro portafoglio di strutture ricettive – aggiunge Marco Zanella, gm di GECO – è stata accompagnata dalla progressiva aggiunta di servizi manageriali di alta specializzazione che, nel corso degli anni, si sono sommati a quelli storici del Revenue Management e della Rappresentanza Commerciale. Oggi siamo in grado di sostenere i nostri affiliati anche sul fronte del Digital Marketing e della Formazione ed Affiancamento Manageriale, fornendo loro un ventaglio di supporti specializzati, essenziali per incrementare la redditività delle loro aziende”.\r

\r

Al TTG Travel ExperienceIl team di professionisti di GeCo è a disposizione allo stand (Pad. C5 – stand 158) per presentare i propri servizi rivolti alla promozione commerciale delle strutture ricettive e alle strategie per farne crescere i volumi; effettuerà inoltre gratuitamente e senza impegno un vero e proprio check-up della struttura alberghiera, analizzando la situazione commerciale, individuando le aree di miglioramento e le eventuali azioni da mettere in atto per aumentarne le performance.","post_title":"Geco al TTG con Prestigio Collection, network di alta gamma","post_date":"2022-10-12T08:00:41+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1665561641000]}]}}