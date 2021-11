La sfida per il futuro di “The World in Florence»

La sfida per il futuro dei territori presentati e promossi attraverso il racconto di chi lo abita. Un progetto ambizioso che si definisce in “The World in Florence”, il 1° Festival delle espressioni culturali del mondo in programma a Firenze, a Palazzo Medici Riccardi (Galleria delle Carrozze), dal 25 al 28 novembre 2021, sotto l’Alto Patronato del Parlamento Europeo.

L’evento è promosso dalla Fondazione Romualdo Del Bianco e coinvolge i territori del mondo in un racconto di storytelling dei luoghi per farli conoscere in maniera diversa, attraverso le descrizioni e i consigli di coloro che li abitano: i residenti. La manifestazione rientra nell’ambito di un piano quinquennale di eventi che celebreranno le culture del mondo e si inserisce in un progetto ampio di marketing culturale e territoriale sviluppato dal Movimento Life Beyond Tourism Travel to Dialogue per stimolare la ripresa economica e sociale. L’evento chiamerà a raccolta oltre 45 territori del mondo, in rappresentanza di Azerbaijan, Camerun, Cina, Georgia, Giappone, India, Italia, Kosovo, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Russia, Slovacchia.

Contestualmente, per contribuire alla valorizzazione e comunicazione dell’autenticità dei territori, è nato il progetto di marketing territoriale circolare “Florence in the World – The World in Florence che coinvolge pubbliche amministrazioni, enti territoriali, istituzioni formative, musei, fondazioni culturali, giovani studenti, abitanti dei luoghi e si è strutturato in due fasi.

«La prima, “Florence in the World”, è una mostra itinerante che, partendo dalla narrazione della città di Firenze, introduce alla conoscenza guidata del luogo, con possibilità di interazione sul portale www.lifebeyondtourism.org attraverso la tecnologia NFC – sottolinea Carlotta Del Bianco presidente del Movimento Life Beyond Tourism Travel to Dialogue – La seconda è The World in Florence. Il festival in cui i territori si presentano a Firenze utilizzando il dialogo per immagini tramite tecnologia NFC, spostando la narrazione territoriale a un livello superiore e trasformando la mostra in uno strumento di marketing territoriale».

E il programma continuerà a crescere. The World in Florence viaggerà nel mondo per ritornare a Firenze coinvolgendo 100 Paesi nell’edizione 2025, a cinque anni dalla ‘scadenza’ dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che invita a immaginare città più umane e creative.