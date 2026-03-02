Per la Puglia uno sviluppo potenziale del turismo di 234 milioni di euro Puglia: sviluppo potenziale pari a circa 234 milioni di euro di valore aggiunto per l’economia regionale, maggiore capacità di destagionalizzazione dei flussi turistici e un’offerta esperienziale in grado di intercettare una domanda internazionale sempre più orientata a processi produttivi, storie d’impresa e identità dei territori. Sono alcuni dei dati e degli scenari emersi a Bari nel corso del workshop ‘Fabbriche & Botteghe – Il saper fare italiano come esperienza turistica’, promosso da Unioncamere Puglia/EEN nell’ambito di Btm 2026, in corso alla Fiera del Levante. «In Puglia, dove manifattura, artigianato artistico, agroalimentare e meccatronica rappresentano asset distintivi, il turismo industriale si configura come una naturale evoluzione delle politiche di destination management già avviate negli ultimi anni» ha detto la presidente di Unioncamere Puglia, Luciana Di Bisceglie. «Con questo workshop dal respiro nazionale – ha detto Luigi Triggiani, segretario generale di Unioncamere Puglia – abbiamo portato a Btm otto regioni italiane con altrettante best practice in materia di turismo industriale, dai musei e archivi d’impresa alle esposizioni permanenti e temporanee, ai laboratori artigiani e alle botteghe storiche, fino alle imprese manifatturiere e agroalimentari attive che aprono le porte ai visitatori». L’iniziativa ha rappresentato un primo passo verso la diffusione della rete regionale del turismo industriale, “Make it in Puglia”, capace di posizionare la regione nel più vasto contesto nazionale di sviluppo del turismo d’impresa. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508550 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Partirà l'11 marzo la terza edizione della Luxury Travel Academy, il progetto nato nel 2025 grazie all’incontro e alla lungimiranza di 3 professionisti, Claudio Citzia, Giada Marabotto e Monica Vittani, con l’obiettivo di supportare i professionisti del turismo luxury e property manager pronti a creare connessioni nel mercato premium, destinato ad una forte crescita. Lavorare nel Luxury non significa solo offrire un servizio eccellente, ma saper gestire un ecosistema complesso fatto di travel, real estate, hospitality ed esperienze su misura. Il cliente luxury non sceglie solo una destinazione o una struttura, sceglie professionisti, in grado di supportarlo a 360 gradi. L’obiettivo della Luxury Travel Academy è di formare professionisti in grado di affrontare il mercato del Luxury con metodo, visione e autorevolezza e fare in modo che acquisiscano la capacità di integrare travel, real estate ed esperienze in un’unica visione strategica Il programma della terza edizione affronta diverse tematiche, dal posizionamento e personal branding nel lusso al marketing e comunicazione premium, fino alla narrazione e progettazione dell’esperienza luxury ma anche mentoring e sviluppo di progetti concreti. «Il bilancio delle prime due edizioni è più che positivo – spiega Giada Marabotto, titolare di Volver Tour Operator e co-founder dell’Academy – con una risposta superiore alle aspettative. Il percorso è piaciuto, abbiamo raccolto la fiducia dei partecipanti e registriamo numerosi repeaters. Il nostro programma si sta evolvendo ed in futuro comprenderà anche corsi più verticali, più brevi, specifici su singoli argomenti». Tra gli elementi emersi nelle prime edizioni, la necessità di un posizionamento (i professionisti che si iscrivono spesso non hanno una proposta differenziante, o meglio l’elemento che può far dire “wow” al cliente). «Questa nuova edizione sarà più laboratoriale – aggiunge Marabotto - con lezioni più lunghe per consentire ai partecipanti di preparare qualcosa di concreto per la propria attività. Le idee, gli spunti vanno concretizzati ed i docenti spingeranno a mettere in pratica le idee». Tra i punti di forza dell’Academy la coralità delle esperienze ed i docenti diversi che lavorano nel travel o nel lusso e che portano una visione ampia e diversificata. «Rispetto alla prima edizione – conclude Giada Marabotto - organizzeremo laboratori per puntare su concretezza e verticalità degli argomenti. Questa edizione sarà molto legata al posizionamento. L’obiettivo è approfondire la ricerca della propria proposta differenziante. Si tratta del primo passo fondamentale, i passi successivi comprenderanno strategia e strumenti». Maria Carniglia [post_title] => Luxury Travel Academy, al via l'11 marzo la terza edizione: si punta su valore e sistema [post_date] => 2026-03-02T15:07:45+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772464065000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508545 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'oleoturismo in Italia cresce con decisione e si conferma tra i segmenti più dinamici dei tour enogastronomici.Tra il 2021 e il 2024 la partecipazione alle esperienze legate all'olio extravergine di oliva è aumentata del 37,1% e 7 italiani su 10 lo considerano un simbolo del patrimonio culturale e paesaggistico nazionale. A rilevarlo è il secondo Rapporto sul turismo dell'olio promosso dall'Associazione nazionale Città dell'olio, Coldiretti e Unaprol, curato da Roberta Garibaldi. Con analisi emerge che il trend si inserisce nell'espansione globale del turismo del gusto, un mercato da 11,5 miliardi di dollari destinato a superare i 40 miliardi entro il 2030, con crescita media annua del 20%. Lo studio segnala che l'Europa pesa per circa il 30% e l'Italia resta tra le mete più desiderate per esperienze enogastronomiche. Il report di settore rileva che la domanda cresce sia sul mercato interno, dove il 70% sceglie degustazioni con abbinamenti gastronomici, sia nei principali mercati esteri, in particolare Germania, Francia, Austria, Svizzera e Stati Uniti. Uno scenario economico che in Italia conta oltre 619mila imprese olivicole e più di 500 cultivar. Accanto a degustazioni, visite ai frantoi e acquisti in azienda, aumenta inoltre la richiesta di esperienze immersive come itinerari tra ulivi secolari, cene in uliveto (scelte dal 71%), percorsi culturali e visite a frantoi storici. Toscana (29%) e Puglia (28%) guidano le preferenze, seguite da Sicilia (20%), Umbria (18%) e Liguria (15%), mentre cresce l'interesse per territori meno noti ma di alta qualità produttiva. Sul fronte della spesa emergono differenze tra mercati: in Europa prevale una fascia tra 20 e 40 euro, mentre i turisti statunitensi mostrano maggiore propensione al segmento premium, con quote rilevanti disposte a spendere tra 60 e 100 euro. [post_title] => Il turismo dell'olio sta diventando la nuova frontiera dell'enogastronomia [post_date] => 2026-03-02T14:38:31+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772462311000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508535 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In riferimento ai recenti avvenimenti in Medio Oriente, Alidays ha coindiviso una nota con gli agenti di viaggio, che riportiamo qui di seguito. "Al momento l’operatore ha circa 50 clienti in viaggio; la situazione è tuttavia in continua evoluzione, in base agli sviluppi delle prossime giornate. La direzione e tutto il team del tour operator Alidays sta lavorando per garantire un’assistenza costante". L'esercizio fiscale 2025 di Meliá, pur senza aver pienamente realizzato il potenziale della principale catena alberghiera spagnola, rappresenta una svolta nella situazione finanziaria Nel 2020, come riporta Preferente, la catena aveva un debito di 1,255 miliardi di euro. Nel 2023, tale cifra era scesa a 1,163 miliardi di euro, quasi la stessa cifra, ma un risultato comunque soddisfacente considerando l'impatto della pandemia sul settore turistico.Nel 2025 Meliá chiude l'esercizio fiscale con un debito di 755 milioni di euro, un importo comunque significativo, ma inferiore del 40% rispetto al 2020. E con utili pari a 200 milioni, una cifra significativa per la catena, seppur ancora lontana dal suo potenziale. Investitori soddisfatti Gli investitori hanno interpretato positivamente questi risultati: Meliá è sulla strada giusta. Ecco perché, non appena sono stati pubblicati i dati di quest'anno, il prezzo delle azioni è cresciuto del 7%, in un anno che ha visto un incremento del 17%. La più grande catena alberghiera spagnola per numero di strutture è ora sulla buona strada per diventare più redditizia, come ci si aspetterebbe date le sue dimensioni. Questo sembra essere il risultato di un cambio di strategia: non è il numero di hotel a contare, ma la qualità delle strutture, il prezzo che i viaggiatori sono disposti a pagare e, in ultima analisi, il prodotto stesso. E sono questi prodotti a determinare i margini di profitto. [post_title] => Melià riduce del 40% il suo debito. Investitori soddisfatti [post_date] => 2026-03-02T11:05:21+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772449521000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508490 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Paul Gauguin Cruises, del gruppo Ponant, annuncia per il 2028 39 partenze e 6 itinerari alla scoperta della Polinesia francese, attraverso le isole della Società, le Tuamotu, le Marchesi, le isole Cook e il Pacifico meridionale. Premiata come migliore crociera su piccola nave per il secondo anno consecutivo dai lettori di Condé Nast Traveler, come riporta Le Quotidien du Tourisme, la compagnia sta lanciando un programma per il 2028, ora disponibile per le prenotazioni. Queste 39 crociere all-inclusive, offerte per durate da 7 a 14 notti, invitano a scoprire gli arcipelaghi polinesiani da una prospettiva autentica e immersiva. Le Paul Gauguin Grazie al suo basso pescaggio, Le Paul Gauguin naviga in lagune poco profonde e raggiunge isole appartate, fuori dalla portata delle navi più grandi della regione. Gli itinerari includono diverse notti a terra, due giorni nell'atollo protetto di Fakarava (a seconda delle date) e una sosta esclusiva a Tahuata, la più piccola isola abitata delle Marchesi. Da Tahiti a Bora Bora, passando per Moorea, fino ad arcipelaghi più isolati come le isole Marchesi, la stagione 2028 offre una profonda immersione culturale e un approccio ecosostenibile. Scali, ancoraggi e attività sono il risultato di oltre 28 anni di esperienza in queste acque, alimentati da stretti legami con le comunità locali. Pacchetti di 7, 10, 11 o 14 notti possono essere personalizzati in base alle esigenze e alle preferenze individuali. Il Paul Gauguin può ospitare 330 passeggeri in un'atmosfera elegante ma rilassata, che ricorda il fascino di un bungalow su palafitte. Un rapporto equipaggio/ospiti di oltre uno a tre garantisce un'attenzione personalizzata in ogni momento. Oltre il 70% delle cabine e suite dispone di balcone privato. [post_title] => Paul Gauguin Cruises in Polinesia francese: svelate le crociere 2028 [post_date] => 2026-03-02T10:48:07+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772448487000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508484 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => ha registrato il suo miglior gennaio di sempre in termini di prenotazioni. Questa crescita è stata trainata dalla forte domanda in tutto il portfolio globale di destinazioni del marchio, con i viaggiatori che prenotano i loro viaggi con largo anticipo e dimostrano maggiore fiducia nella pianificazione di viaggi a lungo termine. In seguito al boom delle prenotazioni di Regent, in aumento del 20% rispetto a gennaio 2025, la compagnia ha individuato diverse tendenze tra i suoi passeggeri di lusso, come la preferenza per gli itinerari nel Pacifico e in Sud America, che "hanno superato i livelli storici". Inoltre, come riporta Hosteltur, la compagnia ha notato un aumento della domanda per itinerari più lunghi, di 15 giorni o più, nonché un aumento significativo degli ospiti che prenotano più crociere. «I viaggiatori di lusso stanno dando priorità a esperienze di vacanza immersive e di alto valore, e Regent continua a mantenere questa promessa attraverso itinerari eccezionali, suite spaziose e l'offerta di servizi più completa nel segmento ultra-lusso. Vogliamo ringraziare ospiti e partner di agenti di viaggio, che hanno aiutato i nostri team a raggiungere questo traguardo», ha dichiarato Jason Montague, chief luxury officer di Regent Seven Seas Cruises. La promozione A questo proposito, Regent ha evidenziato alcune iniziative intraprese per incrementare la domanda, come la promozione Upgrade Your Horizon, che invita gli ospiti a provare l'esperienza Unrivaled con un upgrade gratuito di due categorie di suite, depositi ridotti del 50% su tutte le destinazioni fino ad aprile 2028 e un credito di bordo di 500 dollari su viaggi selezionati del 2026. Tra i recenti traguardi raggiunti da Regent c'è la presentazione della Seven Seas Prestige, che, dopo il suo varo previsto per dicembre 2026, sarà la prima nuova classe di navi Regent in un decennio. Questo, insieme ai continui investimenti nel potenziamento della flotta, in itinerari ricchi di destinazioni e in esperienze di bordo di alto livello, sottolinea la visione a lungo termine di Regent. Il debutto di Seven Seas Prestige è previsto per dicembre 2026, come settima nave di Regent e prima di tre unità di classe Prestige. Una seconda nave è confermata per il 2030 e una terza per il 2033. La Seven Seas Prestige sarà più grande del 40% rispetto alle precedenti navi Regent, ma potrà ospitare solo il 10% di ospiti in più. Con 77.000 tonnellate di stazza e una capacità di soli 822 ospiti, assistiti da 630 membri dell'equipaggio, la nave offre uno dei rapporti spazio-ospiti e numero di passeggeri/equipaggio più elevati del settore crocieristico. [post_title] => Regent Seven Seas Cruises archivia il "miglior gennaio di sempre" [post_date] => 2026-03-02T10:37:57+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772447877000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508460 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grande festa presso il Forum Theatre di Roma per il 50° anniversario di Viaggi del Mappamondo. Il Forum Theatre è più di un semplice teatro: è parte dei leggendari Forum Studios fondati da Ennio Morricone, dove sono nate le colonne sonore che hanno fatto la storia. «Qui hanno registrato dal 1970 i più grandi artisti mondiali ed abbiamo voluto scegliere il cinema come compagno di viaggio della nostra serata perché crediamo che un viaggio, così come un film, può emozionare, può stupire, o può deludere, ma è capace sempre di sorprendere» ha spiegato agli ospiti dell’evento Andrea Mele, il ceo di Viaggi del Mappamondo che ha voluto ripercorrere tutte le tappe salienti che hanno scandito la storia del tour operator, per raccontare un cammino fatto di sfide, successi e visioni che hanno caratterizzato il percorso di un’azienda oggi orientata alla qualità, e mai ai numeri. L'era dei grandi tour operator «Era il 1976 quando uscì il primo catalogo Fantastico Oriente a marchio I Viaggi del Mappamondo con una programmazione su Bangkok, Bali, Singapore ed Hong Kong - ha raccontato Mele -. Era un catalogo rappresentativo dell’attività di tour operating della Ital Atlantic Express, una delle più grandi agenzie di viaggi di Roma, ed erano gli anni, quelli, in cui nascevano i grandi tour operator che hanno fatto la storia, gli anni in cui arrivarono i primi Jumbo 747 che iniziarono a collegare l’Italia alle destinazioni di lungo raggio, fino a quel momento difficili da raggiungere. Viaggi del Mappamondo (senza la i) nacque nel 1989 da una cessione di ramo d’azienda della Ital Atlantic Express, il 1991 vide poi l’apertura della filiale di Milano che tutt’ora opera nel segno della continuità, ed il 1994 l’ingresso in Atoi, oggi Astoi, all’epoca sotto la presidenza Franco Rosso, dove oggi io ricopro la carica di vicepresidente vicario. Una grande avventura Nel 2004 io e Marco Cifani finalizzammo l’acquisto dell’intero pacchetto azionario di Mappamondo e cominciammo una nuova grande avventura che ci vide rilevare poi nel 2014 l’attività di due marchi storici del turismo come Dimensione Triade ed Igiesse, consentendoci di estendere l’attività su nuove destinazioni lungo raggio come l’Australia, il Pacifico, l’Africa Australe e l’America Latina. Nel gennaio 2024 - ha ricordato ancora Andrea Mele -, arrivò anche Shiruq, in seguito all’acquisizione del marchio e delle attività del tour operator di Milano specializzato in viaggi culturali. Un’operazione che ci ha permesso di entrare in punta di piedi in un segmento di mercato totalmente nuovo per noi ma coerente con il nostro modo di lavorare. Un prodotto veramente diverso, confezionato, unico e difficile da imitare, che oggi propone viaggi in 30 Paesi ed ha un grande potenziale di sviluppo». Il futuro «Se siamo arrivati fin qua è perché la nostra politica è sempre stata chiara: abbiamo sempre focalizzato tutti i nostri sforzi sul prodotto, e non sull’effimero, e dato priorità al valore, non ai volumi e ai fatturati. A guidare Mappamondo verso il futuro ora ci sono persone estremamente valide che lavorano con noi da molti anni e che hanno pienamente assimilato la nostra visione. Una squadra di manager e collaboratori che saranno in grado di portare l’azienda chissà dove». Ad accompagnare la serata di celebrazione del 50° Anniversario di Viaggi del Mappamondo, è stato un quartetto d’archi dell’Orchestra Italiana del Cinema che ha portato in scena le emozioni dei grandi film attraverso la potenza della musica dal vivo. [gallery ids="508476,508477,508478,508479"] [post_title] => Viaggi del Mappamondo: al Forum Theatre la grande festa per i 50 anni [post_date] => 2026-03-02T09:54:43+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772445283000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508461 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Matt Long è il nuovo managing director, alliances - Europe & Africa di Delta Air Lines, che si appresta a implementare il network transatlantico più esteso di sempre per la regione. L'Europa e l'Africa continuano ad essere regioni strategicamente importanti, che generano una percentuale significativa della domanda di voli a lungo raggio e dei ricavi premium di Delta. Matt Long guiderà il coordinamento delle iniziative commerciali, operative e di customer experience in 35 mercati europei e africani, lavorando a stretto contatto con i team Delta nella regione e i partner di joint venture di Air France-Klm e Virgin Atlantic per sostenere le ambizioni commerciali a lungo termine della compagnia aerea. Contribuirà inoltre a definire i principali progetti di modernizzazione e infrastrutturali negli hub chiave di Delta ad Amsterdam, Parigi-Charles de Gaulle e Londra Heathrow, promuovendo al contempo la trasformazione della customer experience in Europa e Africa. Il network transatlantico di Delta conta ora più di cento voli giornalieri in Europa e Africa, comprese nuove rotte come quelle da Seattle per Roma e Barcellona, da New York-Jfk per Olbia, Malta e Porto, e da Atlanta per Marrakech, in aggiunta ai collegamenti potenziati per Accra e Lagos. «Matt è un leader collaborativo e lungimirante con una profonda conoscenza del nostro business globale e delle partnership che alimentano il successo di Delta”, ha affermato Perry Cantarutti, senior vice president, Alliances International -. La sua competenza nel migliorare l’esperienza dei clienti, rafforzare l’allineamento delle joint venture e collegare i team oltre i confini lo rende il leader ideale per questo nuovo ruolo fondamentale. L’Europa e l’Africa sono essenziali per la crescita internazionale di Delta e la leadership di Matt ci aiuterà a continuare a migliorare le prestazioni e a fornire un servizio eccezionale ai nostri passeggeri». [post_title] => Delta Air Lines: Matt Long guida l'espansione verso Europa e Africa [post_date] => 2026-03-02T09:48:44+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772444924000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "la puglia uno sviluppo potenziale" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":43,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4518,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508550","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Partirà l'11 marzo la terza edizione della Luxury Travel Academy, il progetto nato nel 2025 grazie all’incontro e alla lungimiranza di 3 professionisti, Claudio Citzia, Giada Marabotto e Monica Vittani, con l’obiettivo di supportare i professionisti del turismo luxury e property manager pronti a creare connessioni nel mercato premium, destinato ad una forte crescita.\r

\r

Lavorare nel Luxury non significa solo offrire un servizio eccellente, ma saper gestire un ecosistema complesso fatto di travel, real estate, hospitality ed esperienze su misura.\r

\r

Il cliente luxury non sceglie solo una destinazione o una struttura, sceglie professionisti, in grado di supportarlo a 360 gradi.\r

\r

L’obiettivo della Luxury Travel Academy è di formare professionisti in grado di affrontare il mercato del Luxury con metodo, visione e autorevolezza e fare in modo che acquisiscano la capacità di integrare travel, real estate ed esperienze in un’unica visione strategica\r

\r

Il programma della terza edizione affronta diverse tematiche, dal posizionamento e personal branding nel lusso al marketing e comunicazione premium, fino alla narrazione e progettazione dell’esperienza luxury ma anche mentoring e sviluppo di progetti concreti.\r

\r

«Il bilancio delle prime due edizioni è più che positivo – spiega Giada Marabotto, titolare di Volver Tour Operator e co-founder dell’Academy – con una risposta superiore alle aspettative. Il percorso è piaciuto, abbiamo raccolto la fiducia dei partecipanti e registriamo numerosi repeaters. Il nostro programma si sta evolvendo ed in futuro comprenderà anche corsi più verticali, più brevi, specifici su singoli argomenti».\r

\r

Tra gli elementi emersi nelle prime edizioni, la necessità di un posizionamento (i professionisti che si iscrivono spesso non hanno una proposta differenziante, o meglio l’elemento che può far dire “wow” al cliente).\r

\r

«Questa nuova edizione sarà più laboratoriale – aggiunge Marabotto - con lezioni più lunghe per consentire ai partecipanti di preparare qualcosa di concreto per la propria attività. Le idee, gli spunti vanno concretizzati ed i docenti spingeranno a mettere in pratica le idee».\r

\r

Tra i punti di forza dell’Academy la coralità delle esperienze ed i docenti diversi che lavorano nel travel o nel lusso e che portano una visione ampia e diversificata.\r

\r

«Rispetto alla prima edizione – conclude Giada Marabotto - organizzeremo laboratori per puntare su concretezza e verticalità degli argomenti. Questa edizione sarà molto legata al posizionamento. L’obiettivo è approfondire la ricerca della propria proposta differenziante. Si tratta del primo passo fondamentale, i passi successivi comprenderanno strategia e strumenti».\r

\r

\r

\r

Maria Carniglia","post_title":"Luxury Travel Academy, al via l'11 marzo la terza edizione: si punta su valore e sistema","post_date":"2026-03-02T15:07:45+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1772464065000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508545","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'oleoturismo in Italia cresce con decisione e si conferma tra i segmenti più dinamici dei tour enogastronomici.Tra il 2021 e il 2024 la partecipazione alle esperienze legate all'olio extravergine di oliva è aumentata del 37,1% e 7 italiani su 10 lo considerano un simbolo del patrimonio culturale e paesaggistico nazionale.\r

\r

A rilevarlo è il secondo Rapporto sul turismo dell'olio promosso dall'Associazione nazionale Città dell'olio, Coldiretti e Unaprol, curato da Roberta Garibaldi.\r

\r

Con analisi emerge che il trend si inserisce nell'espansione globale del turismo del gusto, un mercato da 11,5 miliardi di dollari destinato a superare i 40 miliardi entro il 2030, con crescita media annua del 20%. Lo studio segnala che l'Europa pesa per circa il 30% e l'Italia resta tra le mete più desiderate per esperienze enogastronomiche. Il report di settore rileva che la domanda cresce sia sul mercato interno, dove il 70% sceglie degustazioni con abbinamenti gastronomici, sia nei principali mercati esteri, in particolare Germania, Francia, Austria, Svizzera e Stati Uniti.\r

\r

Uno scenario economico che in Italia conta oltre 619mila imprese olivicole e più di 500 cultivar. Accanto a degustazioni, visite ai frantoi e acquisti in azienda, aumenta inoltre la richiesta di esperienze immersive come itinerari tra ulivi secolari, cene in uliveto (scelte dal 71%), percorsi culturali e visite a frantoi storici. Toscana (29%) e Puglia (28%) guidano le preferenze, seguite da Sicilia (20%), Umbria (18%) e Liguria (15%), mentre cresce l'interesse per territori meno noti ma di alta qualità produttiva.\r

\r

Sul fronte della spesa emergono differenze tra mercati: in Europa prevale una fascia tra 20 e 40 euro, mentre i turisti statunitensi mostrano maggiore propensione al segmento premium, con quote rilevanti disposte a spendere tra 60 e 100 euro. ","post_title":"Il turismo dell'olio sta diventando la nuova frontiera dell'enogastronomia","post_date":"2026-03-02T14:38:31+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1772462311000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508535","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In riferimento ai recenti avvenimenti in Medio Oriente, Alidays ha coindiviso una nota con gli agenti di viaggio, che riportiamo qui di seguito.\r

\r

\"Al momento l’operatore ha circa 50 clienti in viaggio; la situazione è tuttavia in continua evoluzione, in base agli sviluppi delle prossime giornate. La direzione e tutto il team del tour operator Alidays sta lavorando per garantire un’assistenza costante\".\r

\r

\r

","post_title":"Alidays sulla crisi in Medio Oriente: «Situazione in evoluzione»","post_date":"2026-03-02T13:48:42+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1772459322000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508523","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_508524\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] Luciana Di Bisceglie[/caption]\r

\r

Puglia: sviluppo potenziale pari a circa 234 milioni di euro di valore aggiunto per l'economia regionale, maggiore capacità di destagionalizzazione dei flussi turistici e un'offerta esperienziale in grado di intercettare una domanda internazionale sempre più orientata a processi produttivi, storie d'impresa e identità dei territori.\r

Sono alcuni dei dati e degli scenari emersi a Bari nel corso del workshop 'Fabbriche & Botteghe - Il saper fare italiano come esperienza turistica', promosso da Unioncamere Puglia/EEN nell'ambito di Btm 2026, in corso alla Fiera del Levante.\r

\r

«In Puglia, dove manifattura, artigianato artistico, agroalimentare e meccatronica rappresentano asset distintivi, il turismo industriale si configura come una naturale evoluzione delle politiche di destination management già avviate negli ultimi anni» ha detto la presidente di Unioncamere Puglia, Luciana Di Bisceglie.\r

\r

«Con questo workshop dal respiro nazionale - ha detto Luigi Triggiani, segretario generale di Unioncamere Puglia - abbiamo portato a Btm otto regioni italiane con altrettante best practice in materia di turismo industriale, dai musei e archivi d'impresa alle esposizioni permanenti e temporanee, ai laboratori artigiani e alle botteghe storiche, fino alle imprese manifatturiere e agroalimentari attive che aprono le porte ai visitatori».\r

\r

L'iniziativa ha rappresentato un primo passo verso la diffusione della rete regionale del turismo industriale, \"Make it in Puglia\", capace di posizionare la regione nel più vasto contesto nazionale di sviluppo del turismo d'impresa.","post_title":"Per la Puglia uno sviluppo potenziale del turismo di 234 milioni di euro","post_date":"2026-03-02T13:03:36+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1772456616000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508494","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il mercato premia Melià, che riduce il suo debito del 40%. In definitiva, l'obiettivo dell'azienda è generare flussi di cassa. L'esercizio fiscale 2025 di Meliá, pur senza aver pienamente realizzato il potenziale della principale catena alberghiera spagnola, rappresenta una svolta nella situazione finanziaria\r

\r

Nel 2020, come riporta Preferente, la catena aveva un debito di 1,255 miliardi di euro. Nel 2023, tale cifra era scesa a 1,163 miliardi di euro, quasi la stessa cifra, ma un risultato comunque soddisfacente considerando l'impatto della pandemia sul settore turistico.Nel 2025 Meliá chiude l'esercizio fiscale con un debito di 755 milioni di euro, un importo comunque significativo, ma inferiore del 40% rispetto al 2020. E con utili pari a 200 milioni, una cifra significativa per la catena, seppur ancora lontana dal suo potenziale. \r

Investitori soddisfatti\r

Gli investitori hanno interpretato positivamente questi risultati: Meliá è sulla strada giusta. Ecco perché, non appena sono stati pubblicati i dati di quest'anno, il prezzo delle azioni è cresciuto del 7%, in un anno che ha visto un incremento del 17%.\r

\r

La più grande catena alberghiera spagnola per numero di strutture è ora sulla buona strada per diventare più redditizia, come ci si aspetterebbe date le sue dimensioni. Questo sembra essere il risultato di un cambio di strategia: non è il numero di hotel a contare, ma la qualità delle strutture, il prezzo che i viaggiatori sono disposti a pagare e, in ultima analisi, il prodotto stesso. E sono questi prodotti a determinare i margini di profitto.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Melià riduce del 40% il suo debito. Investitori soddisfatti","post_date":"2026-03-02T11:05:21+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1772449521000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508490","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Paul Gauguin Cruises, del gruppo Ponant, annuncia per il 2028 39 partenze e 6 itinerari alla scoperta della Polinesia francese, attraverso le isole della Società, le Tuamotu, le Marchesi, le isole Cook e il Pacifico meridionale.\r

\r

\r

Premiata come migliore crociera su piccola nave per il secondo anno consecutivo dai lettori di Condé Nast Traveler, come riporta Le Quotidien du Tourisme, la compagnia sta lanciando un programma per il 2028, ora disponibile per le prenotazioni. Queste 39 crociere all-inclusive, offerte per durate da 7 a 14 notti, invitano a scoprire gli arcipelaghi polinesiani da una prospettiva autentica e immersiva. \r

Le Paul Gauguin\r

Grazie al suo basso pescaggio, Le Paul Gauguin naviga in lagune poco profonde e raggiunge isole appartate, fuori dalla portata delle navi più grandi della regione. Gli itinerari includono diverse notti a terra, due giorni nell'atollo protetto di Fakarava (a seconda delle date) e una sosta esclusiva a Tahuata, la più piccola isola abitata delle Marchesi.\r

\r

Da Tahiti a Bora Bora, passando per Moorea, fino ad arcipelaghi più isolati come le isole Marchesi, la stagione 2028 offre una profonda immersione culturale e un approccio ecosostenibile. Scali, ancoraggi e attività sono il risultato di oltre 28 anni di esperienza in queste acque, alimentati da stretti legami con le comunità locali. Pacchetti di 7, 10, 11 o 14 notti possono essere personalizzati in base alle esigenze e alle preferenze individuali.\r

\r

Il Paul Gauguin può ospitare 330 passeggeri in un'atmosfera elegante ma rilassata, che ricorda il fascino di un bungalow su palafitte. Un rapporto equipaggio/ospiti di oltre uno a tre garantisce un'attenzione personalizzata in ogni momento. Oltre il 70% delle cabine e suite dispone di balcone privato.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Paul Gauguin Cruises in Polinesia francese: svelate le crociere 2028","post_date":"2026-03-02T10:48:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1772448487000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508484","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" ha registrato il suo miglior gennaio di sempre in termini di prenotazioni. Questa crescita è stata trainata dalla forte domanda in tutto il portfolio globale di destinazioni del marchio, con i viaggiatori che prenotano i loro viaggi con largo anticipo e dimostrano maggiore fiducia nella pianificazione di viaggi a lungo termine.\r

\r

In seguito al boom delle prenotazioni di Regent, in aumento del 20% rispetto a gennaio 2025, la compagnia ha individuato diverse tendenze tra i suoi passeggeri di lusso, come la preferenza per gli itinerari nel Pacifico e in Sud America, che \"hanno superato i livelli storici\". Inoltre, come riporta Hosteltur, la compagnia ha notato un aumento della domanda per itinerari più lunghi, di 15 giorni o più, nonché un aumento significativo degli ospiti che prenotano più crociere.\r

\r

«I viaggiatori di lusso stanno dando priorità a esperienze di vacanza immersive e di alto valore, e Regent continua a mantenere questa promessa attraverso itinerari eccezionali, suite spaziose e l'offerta di servizi più completa nel segmento ultra-lusso. Vogliamo ringraziare ospiti e partner di agenti di viaggio, che hanno aiutato i nostri team a raggiungere questo traguardo», ha dichiarato Jason Montague, chief luxury officer di Regent Seven Seas Cruises.\r

La promozione\r

A questo proposito, Regent ha evidenziato alcune iniziative intraprese per incrementare la domanda, come la promozione Upgrade Your Horizon, che invita gli ospiti a provare l'esperienza Unrivaled con un upgrade gratuito di due categorie di suite, depositi ridotti del 50% su tutte le destinazioni fino ad aprile 2028 e un credito di bordo di 500 dollari su viaggi selezionati del 2026.\r

\r

\r

Tra i recenti traguardi raggiunti da Regent c'è la presentazione della Seven Seas Prestige, che, dopo il suo varo previsto per dicembre 2026, sarà la prima nuova classe di navi Regent in un decennio. Questo, insieme ai continui investimenti nel potenziamento della flotta, in itinerari ricchi di destinazioni e in esperienze di bordo di alto livello, sottolinea la visione a lungo termine di Regent.\r

\r

Il debutto di Seven Seas Prestige è previsto per dicembre 2026, come settima nave di Regent e prima di tre unità di classe Prestige. Una seconda nave è confermata per il 2030 e una terza per il 2033. La Seven Seas Prestige sarà più grande del 40% rispetto alle precedenti navi Regent, ma potrà ospitare solo il 10% di ospiti in più. Con 77.000 tonnellate di stazza e una capacità di soli 822 ospiti, assistiti da 630 membri dell'equipaggio, la nave offre uno dei rapporti spazio-ospiti e numero di passeggeri/equipaggio più elevati del settore crocieristico.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Regent Seven Seas Cruises archivia il \"miglior gennaio di sempre\"","post_date":"2026-03-02T10:37:57+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1772447877000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508460","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grande festa presso il Forum Theatre di Roma per il 50° anniversario di Viaggi del Mappamondo. Il Forum Theatre è più di un semplice teatro: è parte dei leggendari Forum Studios fondati da Ennio Morricone, dove sono nate le colonne sonore che hanno fatto la storia. «Qui hanno registrato dal 1970 i più grandi artisti mondiali ed abbiamo voluto scegliere il cinema come compagno di viaggio della nostra serata perché crediamo che un viaggio, così come un film, può emozionare, può stupire, o può deludere, ma è capace sempre di sorprendere» ha spiegato agli ospiti dell’evento Andrea Mele, il ceo di Viaggi del Mappamondo che ha voluto ripercorrere tutte le tappe salienti che hanno scandito la storia del tour operator, per raccontare un cammino fatto di sfide, successi e visioni che hanno caratterizzato il percorso di un’azienda oggi orientata alla qualità, e mai ai numeri.\r

L'era dei grandi tour operator\r

«Era il 1976 quando uscì il primo catalogo Fantastico Oriente a marchio I Viaggi del Mappamondo con una programmazione su Bangkok, Bali, Singapore ed Hong Kong - ha raccontato Mele -. Era un catalogo rappresentativo dell’attività di tour operating della Ital Atlantic Express, una delle più grandi agenzie di viaggi di Roma, ed erano gli anni, quelli, in cui nascevano i grandi tour operator che hanno fatto la storia, gli anni in cui arrivarono i primi Jumbo 747 che iniziarono a collegare l’Italia alle destinazioni di lungo raggio, fino a quel momento difficili da raggiungere. Viaggi del Mappamondo (senza la i) nacque nel 1989 da una cessione di ramo d’azienda della Ital Atlantic Express, il 1991 vide poi l’apertura della filiale di Milano che tutt’ora opera nel segno della continuità, ed il 1994 l’ingresso in Atoi, oggi Astoi, all’epoca sotto la presidenza Franco Rosso, dove oggi io ricopro la carica di vicepresidente vicario.\r

Una grande avventura\r

Nel 2004 io e Marco Cifani finalizzammo l’acquisto dell’intero pacchetto azionario di Mappamondo e cominciammo una nuova grande avventura che ci vide rilevare poi nel 2014 l’attività di due marchi storici del turismo come Dimensione Triade ed Igiesse, consentendoci di estendere l’attività su nuove destinazioni lungo raggio come l’Australia, il Pacifico, l’Africa Australe e l’America Latina. Nel gennaio 2024 - ha ricordato ancora Andrea Mele -, arrivò anche Shiruq, in seguito all’acquisizione del marchio e delle attività del tour operator di Milano specializzato in viaggi culturali. Un’operazione che ci ha permesso di entrare in punta di piedi in un segmento di mercato totalmente nuovo per noi ma coerente con il nostro modo di lavorare. Un prodotto veramente diverso, confezionato, unico e difficile da imitare, che oggi propone viaggi in 30 Paesi ed ha un grande potenziale di sviluppo».\r

Il futuro\r

«Se siamo arrivati fin qua è perché la nostra politica è sempre stata chiara: abbiamo sempre focalizzato tutti i nostri sforzi sul prodotto, e non sull’effimero, e dato priorità al valore, non ai volumi e ai fatturati. A guidare Mappamondo verso il futuro ora ci sono persone estremamente valide che lavorano con noi da molti anni e che hanno pienamente assimilato la nostra visione. Una squadra di manager e collaboratori che saranno in grado di portare l’azienda chissà dove».\r

\r

Ad accompagnare la serata di celebrazione del 50° Anniversario di Viaggi del Mappamondo, è stato un quartetto d’archi dell’Orchestra Italiana del Cinema che ha portato in scena le emozioni dei grandi film attraverso la potenza della musica dal vivo.\r

\r

[gallery ids=\"508476,508477,508478,508479\"]","post_title":"Viaggi del Mappamondo: al Forum Theatre la grande festa per i 50 anni","post_date":"2026-03-02T09:54:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1772445283000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508461","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Matt Long è il nuovo managing director, alliances - Europe & Africa di Delta Air Lines, che si appresta a implementare il network transatlantico più esteso di sempre per la regione.\r

\r

L'Europa e l'Africa continuano ad essere regioni strategicamente importanti, che generano una percentuale significativa della domanda di voli a lungo raggio e dei ricavi premium di Delta. Matt Long guiderà il coordinamento delle iniziative commerciali, operative e di customer experience in 35 mercati europei e africani, lavorando a stretto contatto con i team Delta nella regione e i partner di joint venture di Air France-Klm e Virgin Atlantic per sostenere le ambizioni commerciali a lungo termine della compagnia aerea. Contribuirà inoltre a definire i principali progetti di modernizzazione e infrastrutturali negli hub chiave di Delta ad Amsterdam, Parigi-Charles de Gaulle e Londra Heathrow, promuovendo al contempo la trasformazione della customer experience in Europa e Africa.\r

\r

Il network transatlantico di Delta conta ora più di cento voli giornalieri in Europa e Africa, comprese nuove rotte come quelle da Seattle per Roma e Barcellona, da New York-Jfk per Olbia, Malta e Porto, e da Atlanta per Marrakech, in aggiunta ai collegamenti potenziati per Accra e Lagos.\r

\r

«Matt è un leader collaborativo e lungimirante con una profonda conoscenza del nostro business globale e delle partnership che alimentano il successo di Delta”, ha affermato Perry Cantarutti, senior vice president, Alliances International -. La sua competenza nel migliorare l’esperienza dei clienti, rafforzare l’allineamento delle joint venture e collegare i team oltre i confini lo rende il leader ideale per questo nuovo ruolo fondamentale. L’Europa e l’Africa sono essenziali per la crescita internazionale di Delta e la leadership di Matt ci aiuterà a continuare a migliorare le prestazioni e a fornire un servizio eccezionale ai nostri passeggeri».","post_title":"Delta Air Lines: Matt Long guida l'espansione verso Europa e Africa","post_date":"2026-03-02T09:48:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1772444924000]}]}}