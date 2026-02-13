La politica regionale del turismo non c’è. Solo numeri niente visioni Politica e turismo. Passeggiando nel padiglione delle regioni alla Bit 2026 ho ascoltato parecchi assessori regionali al turismo. E mi è sembrato che francamente ancora non abbiano capito dove sta andando il mondo (specialmente quello del turismo). Si mettono con loro microfono a parlare di dati, di statistiche, (di solito dell’anno scorso) cercando di estrarre motivi e comportamenti. Primo punto. Il politico di turno non deve. più sciorinare numeri come fossero ciliegie, perché non servono a nulla. Il politico deve parlare della sua visione politica del turismo nella sua regione. E invece siamo sempre allo stesso punto. Gli uffici stampa mettono insieme una decina di slide con numeri e grafici (come se il turismo si possa riassumere in numeri e grafici) e gli assessori li espongono davanti a una folla di osservatori e giornalisti. Tecnica Non credo che andremo molto avanti con questa ideologia della tecnica e dei numeri. Bisogna disegnare un futuro non imbrigliarci di numeri. Disegnare il futuro significa avere idee, progettazioni, immaginazione. Ed è proprio questo che mi preoccupa. Mi pare che i politici che ho ascoltato non avessero idee, ma solo fretta di finire le slide. Comunque ogni volta che presentate numeri e statistiche ricordatevi Chruchill: «Credo solo alle statistiche che posso falsificare personalmente». Mi raccomando. GA Condividi

