IvreaeCanavese, una nuova piattaforma di destinazione per scoprire e valorizzare il territorio

L’Agenzia per lo Sviluppo del Canavese ha lanciato la nuova piattaforma di destinazione, IvreaeCanavese, che sarà definitivamente online a fine ottobre, molto completa e articolata che consente di comunicare e valorizzare il patrimonio di Ivrea e del Canavese con particolare riferimento alle risorse storico-culturali e naturalistiche, agli eventi, agli itinerari tematici e alle attività connesse alla fruizione turistica del territorio.

Un’area ampia che vuole diventare una destinazione turistica. «Il territorio comprende tanti comuni che collaborano a stretto giro per lanciare percorsi interessanti – commenta Luisa Marchelli, presidente dell’Agenzia per lo Sviluppo del Canavese – Il progetto della nuova piattaforma, sul quale siamo impegnati da circa un anno, è basato su un concetto innovativo di Destination Management System. Si tratta di una piattaforma software integrata, creata per gestire i processi chiave di comunicazione della destinazione turistica. Si presenta come un ampio contenitore con tutte le informazioni sul territorio, dalle località agli eventi e itinerari, per renderli fruibili al pubblico su qualsiasi device. Il portale potrà diventare anche booking per il territorio».

La piattaforma si rivolge in prima battuta al consumatore finale e, al contempo, ambisce a diventare uno strumento per tour operator e agenzie di viaggi, così che possano costruire prodotti su misura della loro clientela, come itinerari tematici, soggiorni ed esperienze da vivere sul luogo.

«La zona offre opportunità di escursioni e di visite in giornata – conclude Marchelli – a chi abita nei nuclei urbani di prossimità, Torino e Milano in primis, ma anche per chi arriva da altre regioni italiane e desidera trascorrere un periodo di vacanza più lungo. Proprio quest’estate abbiamo riscontrato un aumento di turisti provenienti dal Nord Italia in generale e anche dall’estero, in particolare dai Paesi Bassi, dalla Francia e dalla Germania, attratti dalla ripresa degli eventi e dalle competizioni sportive».