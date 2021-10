Italian Cruise Day, a Savona la X Edizione con un focus sul settore ed i dati raccolti da Risposte Turismo

Oltre 2 milioni e 700 mila passeggeri per il settore crocieristico in Italia nel 2021, con una variazione del +325 per cento sul 2020. E’ questo uno dei dati che emerge dal Rapporto di Risposte Turismo attorno al quale si costruisce ormai da 10 anni l’Italian Cruise Day, che in questa edizione della “ripartenza” sarà ospitato all’interno del Palacrociere di Savona il prossimo 29 ottobre, ed accoglierà per la prima volta un ministro, Massimo Garavaglia.

«Un’Edizione particolare e speciale – commenta Francesco Di Cesare, presidente di Risposte Turismo – Non solo arriva dopo un anno di stop e riprende il suo cammino grazie a tutti gli organizzatori. Ma è anche il primo forum di settore in Europa a tenersi in presenza. Sarà un’edizione ricca di contenuti in un momento ancora particolare, nel quale è importante scoprire le carte. Un’Edizione speciale perché il Forum è alla sua decima edizione. Un compleanno importante per un progetto partito da Venezia e che ha poi toccato vari porti, fino ad arrivare quest’anno a Savona».

Ma dietro questa giornata ricca di incontri, conferenze, tavole rotonde e spazi per i giovani, c’è un progetto articolato. «L’elemento portante è il Rapporto di Ricerca – aggiunge Di Cesare – che ci impegna tantissimo, ed è fondamentale per tutti, perché fornisce dati ed info qualitative. Italian Cruise Day è anche la casa dei porti crocieristici italiani che vedono in questo un importante evento e un’occasione di vetrina per presentare i propri servizi. E’ rivolto anche ai giovani che hanno a disposizione uno SPAZIO dedicato per fare colloqui ed un momento in cui vengono premiate le tesi di laurea».

Il forum annuale di riferimento per l’industria crocieristica in Italia, ideato ed organizzato da Risposte Turismo, quest’anno vede la partenership del Palacrociere di Savona e la collaborazione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

«Savona è la location ideale per ospitare l’Italian Cruise Day – sottolinea Roberto Ferrarini – Terminal Director Palacrociere Savona – Le crociere stanno ripartendo e siamo molto ottimisti. La storia della nostra struttura dimostra come le crociere possano essere elemento di valore per il territorio. Da 20 anni abbiamo ideato un modello di Palacrociere preso ad esempio da molti. La condivisione dei valori principali è stato il successo di questo esperimento fatto 20 anni fa e seguito da altri porti. Non solo abbiamo raggiunto quasi un milione di passeggeri ma abbiamo portato Savona verso una vocazione turistica. Abbiamo un ottimo rapporto con la cittadinanza che ci ha potuto conoscere anche in occasione di questo periodo difficile, quando il Palacrociere è diventato hub vaccinale».

Per quanto riguarda i dati sul 2021 che saranno presentati venerdì 29 ottobre a Savona le prime posizioni dei porti italiani per traffico crocieristico sono ancora occupate da Liguria, Lazio e Sicilia. Nella classifica dei porti, la prima posizione è occupata da Civitavecchia (oltre 547 mila passeggeri, +165%), seguita da Genova (460 mila passeggeri, +251%) e Palermo (300 mila passeggeri, +299%).

«Notiamo che l’istogramma è basso se confrontato con gli anni precedenti – conclude Di Cesare – Non solo, ma che Venezia ha subito un calo netto, mentre Monfalcone e Taranto sono nella Top Ten».

Per quanto riguarda gli investimenti, tra il 2022 ed il 2024 sono attesi 821 milioni di euro, distribuiti tra Terminal Crociere e nuove strutture (25,70%), infrastrutture (31,4%), dragaggi (28,2%), ambiente ed energia (13,1%).