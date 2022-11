Incontri al Wtm: Lazio e Roma uniti per lo sviluppo del turismo Abbiamo incontrato al Wtm l’assessore al turismo del Lazio, Valentina Corrado e il suo omologo su Roma Capitale, Alessandro Onorato. Ai due politici abbiamo chiesto quali sono le prospettive del turismo sia per il Lazio che per Roma. «Il futuro del turismo del Lazio è legato ai grandi eventi – inizia Valentina Corrado -. Sia Roma che la regione ospiteranno grandi eventi a partire dal 2023 con la Ridercup. Abbiamo chiuso di recente una fiera internazionale del turismo golfistico, che ha visto la presenza sul nostro territorio di più di mille buyer provenienti dai mercati europei e americani. Il calendario del prossimo anno e degli anni a venire è legato a grandi manifestazioni che legano non solo turismo e sport ma anche turismo e moda, o eventi legati al Giubileo che ci attende. Come regione abbiamo improntato una serie di interventi che riguardano l’innovazione , la manutenzione, la sostenibilità, soprattutto per quel che concerne i cammini giubilari. Ci stiamo preparando al Giubileo anche in sinergia con Roma capitale e con il collega Alessandro Onorato, con il quale abbiamo avviato una strategia per presentare tutte le fiere più importanti, Roma e Lazio come un’unica destinazione. Anche perché il brand Roma è trainante perché riconosciuto in tutto il mondo. Questo ci concede di raccontare che oltre roma ci sono altre bellezze che vanno scoperte perché sono poco conosciute. Da questa fiera ci aspettiamo un aumento qualitativo della presenza di turisti su segmenti legati al leisure. I nostri operatori stanno lavorando in questa fiera in modo continuo, per cui ci aspettiamo grandi cos». Una comunicazione più moderna E per quanto riguarda Roma capitale? «Gli indicatori sono molto positivi – afferma Onorato -. Roma è tornata a livelli pre pandemici, con il 90% di occupazione di alberghi. Generare dei momenti che vanno al di fuori dei flussi ordinari per garantire nuove presenze. Per garantire una comunicazione più moderna della città. Il prossimo anno con la Ridercup, con l’arrivo del Giro d’Italia per i prossimi 4 anni, con il rinnovo di tuti i grandi eventi sportivi noi riusciremo a garantire ulteriori flussi. Inoltre c’è un totale rinnovo nell’accoglienza alberghiera.Nei prossimi tre anni raddoppieremo i posto dei 5 stelle lusso, apriranno marchi come Mandarin, Four Season, Six Senses, Bulgari. Sono realtà che cambieranno l’aspetto dei nostri quartieri. Recupereremo Via Veneto, Via del Corso. Siamo qui per comunicare la grande presenza di Roma e del Lazio. Infine la candidatura di Roma a Expo 2030 significa proiettare Roma al centro del dibattito internazionale».

\r

«Il futuro del turismo del Lazio è legato ai grandi eventi - inizia Valentina Corrado -. Sia Roma che la regione ospiteranno grandi eventi a partire dal 2023 con la Ridercup. Abbiamo chiuso di recente una fiera internazionale del turismo golfistico, che ha visto la presenza sul nostro territorio di più di mille buyer provenienti dai mercati europei e americani. Il calendario del prossimo anno e degli anni a venire è legato a grandi manifestazioni che legano non solo turismo e sport ma anche turismo e moda, o eventi legati al Giubileo che ci attende. \r

\r

Come regione abbiamo improntato una serie di interventi che riguardano l'innovazione , la manutenzione, la sostenibilità, soprattutto per quel che concerne i cammini giubilari. Ci stiamo preparando al Giubileo anche in sinergia con Roma capitale e con il collega Alessandro Onorato, con il quale abbiamo avviato una strategia per presentare tutte le fiere più importanti, Roma e Lazio come un'unica destinazione. Anche perché il brand Roma è trainante perché riconosciuto in tutto il mondo. Questo ci concede di raccontare che oltre roma ci sono altre bellezze che vanno scoperte perché sono poco conosciute. \r

\r

Da questa fiera ci aspettiamo un aumento qualitativo della presenza di turisti su segmenti legati al leisure. I nostri operatori stanno lavorando in questa fiera in modo continuo, per cui ci aspettiamo grandi cos». \r

Una comunicazione più moderna\r

E per quanto riguarda Roma capitale?\r

\r

«Gli indicatori sono molto positivi - afferma Onorato -. Roma è tornata a livelli pre pandemici, con il 90% di occupazione di alberghi. Generare dei momenti che vanno al di fuori dei flussi ordinari per garantire nuove presenze. Per garantire una comunicazione più moderna della città. Il prossimo anno con la Ridercup, con l'arrivo del Giro d'Italia per i prossimi 4 anni, con il rinnovo di tuti i grandi eventi sportivi noi riusciremo a garantire ulteriori flussi.\r

\r

Inoltre c'è un totale rinnovo nell'accoglienza alberghiera.Nei prossimi tre anni raddoppieremo i posto dei 5 stelle lusso, apriranno marchi come Mandarin, Four Season, Six Senses, Bulgari. Sono realtà che cambieranno l'aspetto dei nostri quartieri. Recupereremo Via Veneto, Via del Corso. Siamo qui per comunicare la grande presenza di Roma e del Lazio. Infine la candidatura di Roma a Expo 2030 significa proiettare Roma al centro del dibattito internazionale».","post_title":"Incontri al Wtm: Lazio e Roma uniti per lo sviluppo del turismo","post_date":"2022-11-08T10:53:56+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1667904836000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433694","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prende avvio domani a Catania “Insieme per creare valore”: il nuovo roadshow Costa che, da sud a nord, toccherà ben 12 città italiane (dopo Catania, Palermo, Cagliari, Bari, Napoli, Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna, Mestre e Verona). Una serie di appuntamenti, che si susseguiranno fino alla fine del mese, durante i quali la direzione commerciale incontrerà oltre 1.500 agenzie di viaggio di tutta Italia. Obiettivo: condividere gli scenari di mercato e le strategie di comunicazione e commerciali della compagnia per il 2023. Durante gli incontri saranno presentati il nuovo contratto di valore e tutti gli strumenti e servizi che Costa Crociere metterà a disposizione per continuare a supportare le adv.\r

\r

“Sono davvero entusiasta ed emozionato di ritornare sul territorio, dopo tanto tempo e un periodo complicato, per poter nuovamente ascoltare, condividere e consolidare il nostro rapporto con le agenzie – spiega il country manager Italia di Costa Crociere, Carlo Schiavon –. Vogliamo ringraziare i partner della distribuzione, che sono sempre stati al nostro fianco. Da parte nostra, non abbiamo mai fatto mancare loro il nostro supporto e i nostri servizi e, ora più che mai, puntiamo a rinnovare e rendere ancora più forte la partnership commerciale con il trade, che da sempre è per noi strategica. Nei prossimi mesi continueremo a investire per generare valore per tutta la filiera, per i nostri ospiti, per le comunità locali che tocchiamo con le nostre navi, per i partner della distribuzione e tutti gli stakeholders”.\r

\r

Il roadshow al via domani costituisce l’ultimo tassello del piano che quest’autunno vede Costa Crociere impegnata a rilanciare a tutto campo la comunicazione diretta con il trade, riaffermando così il ruolo delle agenzie come primo ambasciatore del prodotto verso il cliente finale. Dopo gli incontri di settembre sul territorio tra gli area manager e oltre 1.700 agenti, dai primi di novembre sono, infatti, ripartiti anche i fam trip dedicati alla scoperta del prodotto: quattro crociere, a bordo di Smeralda, Firenze e Pacifica, durante le quali circa mille agenti avranno l’opportunità di toccare con mano il prodotto, le esperienze gastronomiche, le nuove escursioni a terra più lunghe di sempre e il palinsesto di intrattenimento a bordo.","post_title":"Prende il via domani da Catania il roadshow Costa \"Insieme per creare valore\"","post_date":"2022-11-08T10:05:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1667901958000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433644","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Italia resta stabile ai primi posti del rating per presenze internazionali. E’ uno dei dati che emerge dalle ricerche Enit su dati Istat, Unwto e Banca d’Italia che saranno al centro di dibattito nei panel dell’Agenzia nazionale del turismo al Wtm di Londra. L’evento è considerato un must per il settore turistico e l’Enit si promuoverà con uno stand di oltre 1700 mq in partnership con le regioni italiane.\r

Durante il World Travel Market stakeholder italiani e mondiali si confronteranno con nuovi trend e destinazioni. Un’opportunità per l’industria del turismo di incontrarsi e confrontarsi sulle proprie esperienze. Grande attenzione al mercato Uk che ogni anno muove oltre 100 milioni di investimenti soprattutto per la vacanza culturale in città d’arte e al mare. Cinque le regioni in testa alle preferenze dei britannici: Lombardia, Lazio, Toscana, Veneto e Campania.\r

Dati positivi per l’Italia che sta registrando crescite da ogni Paese con entrate per 21,3 miliardi di euro (+22,7% sul 2020; -52,0% sul 2019), con una quota di mercato che è passata al 4,2% dal 3,6% del 2020, portandola al quarto posto della scala globale per entrate da turismo internazionale. Nell’anno sono salite anche le quote di Spagna (da 3,4% a 5,6%), mentre sono diminuite quelle degli Usa (da 13,3% a 11,4%) e della Germania (da 4,1% a 3,6%).\r

Dai dati Unwto gli arrivi dei primi sette mesi dell’anno hanno raggiunto il 57% dei livelli pre-pandemia. Rispetto invece allo stesso periodo del 2021, nel periodo gennaio-luglio 2022 gli arrivi di turisti internazionali sono quasi triplicati (+172%).\r

«I viaggiatori dal Regno Unito figurano, infatti, ai primi posti della classifica dei turisti stranieri venuti in Italia per trascorrere una vacanza. prediligono l’accoglienza in hotel (10 milioni di presenze pari al 73,5% del totale) ma non disdegnano i villaggi turistici. A spingere gli inglesi a venire in Italia sono, in primis, le attrazioni culturali, seguite dalle spiagge e dalla possibilità di praticare sport in vacanza» ha detto l’ad Enit Roberta Garibaldi.\r

«La forte presenza dell’Italia ad un’iniziativa internazionale di grande rilievo rientra nella strategia del governo e del mio mandato di promuovere il Made in Italy in modo sinergico. Il turismo, in ogni sua declinazione, è la chiave principale per raggiungere questo obiettivo. Il Wtm inoltre è un evento che ci dà l’occasione di rivolgerci ad un mercato per noi strategico e che testimonia l’impegno del ministero e di Enit a fare squadra con operatori ed imprese nella promozione dell’offerta turistica italiana», dichiara il ministro del turismo Daniela Santanchè.\r

","post_title":"L'Enit al Wtm di Londra per rafforzare la promozione dell'Italia","post_date":"2022-11-07T15:15:18+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1667834118000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433629","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Come consuetudine ItaliAbsolutely partecipa attivamente al Wtm, portando un giornale cartaceo, e intrecciando rapporti con i protagonisti del turismo internazionale. La presenza del nostro giornale che punta essenzialmente ai mercato esteri che vogliono conoscere l'Italia e programmarla nelle loro proposte turistiche, è necessaria per far sentire la nostra voce e la voce di alcuni pezzi d'Italia nella fiera turistica più importante del mondo.\r

\r

ItaliAbsolutely è un portale B2B, redatto in inglese, che mette in vetrina l’Italia. Un innovativo hub multimediale che risponde alle necessità dell’intermediazione estera che vende il Bel Paese, semplificando per i professionisti del turismo il lavoro di ricerca, l’aggiornamento, l’approfondimento dell’offerta, e la costruzione di proposte di viaggio di forte appeal.\r

\r

Consente ai buyer esteri di incontrare i migliori player dell’incoming italiano e di essere aggiornati sulle ultime notizie dall’Italia con interviste, suggerimenti ed esperienze. Ma c’è di più, perché propone anche pacchetti turistici, esperienze di viaggio e soggiorni acquistabili online.\r

\r

Nato dal Gruppo Travel, editore della testata Travel Quotidiano che da oltre 30 anni è un punto di riferimento per il settore del turismo italiano e internazionale, i contenuti web di ItaliAbsolutely sono realizzati da giornalisti travel trade di madre lingua inglese. Quotidianamente il portale viene letto da buyer internazionali e professionisti del turismo provenienti prevalentemente da Stati Uniti e Canada, Europa, Medio Oriente e da mercati emergenti.\r

\r

Piattaforma che valorizza il sistema turistico italiano, dà rilievo alle eccellenze del territorio e avvalora gli operatori del comparto, ItaliAbsolutely ha il patrocinio dell’Enit l’azienda nazionale del turismo. Inoltre ha stretto partnership di sodalizio con enti internazionali quali Etoa l’associazione dei tour operator europei, Welcome to Italy il portale del Welcome Travel Group e Portale Sardegna, e La Borsa del Matrimonio in Italia. \r

\r

Con un mailing internazionale di 80.00 tra tour operator, agenzie di viaggio, hotel, compagnie aeree, società di trasporto, aziende digitale, organizzatori di eventi e associazione di categoria, ItaliAbsolutely traghetta il prodotto Italia nel mondo rendendolo immediatamente fruibile e facilmente raggiungibile. \r

\r

Molte regioni italiani hanno espresso il loro apprezzamento per un portale che parla finalmente di loro uscendo dai luoghi comuni e approfondendo le varie offerte del territorio. Dalla cultura, all’enogastronomia, dal turismo sportivo a quello rurale. Insomma dando un’immagine composta e complessiva delle possibilità turistiche dei territori.\r

\r

Sfoglia l'edizione del WTM di ItaliAbsolutely\r

\r

[gallery columns=\"2\" ids=\"433632,433633\"]\r

\r

","post_title":"ItaliAbsolutely è presente al Wtm di Londra","post_date":"2022-11-07T12:45:22+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1667825122000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433560","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Saudi Tourism Authority incontra i professionisti del settore inaugurano Saudi Hub: uno spazio temporaneo e immersivo nel cuore di Milano per scoprire l’Arabia Saudita; un'area multimediale e immersiva che da ieri e per tre giorni dà vita ai panorami, gusti e suoni dell’offerta turistica saudita, mostrando l'ampiezza e la diversità di ciò che i viaggiatori possono sperimentare.\r

\r

Saudi Hub è un luogo dove i professionisti del settore del turismo possono immergersi nell’ospitalità dell’Arabia Saudita e incontrare dmc e partner per approfondire la conoscenza della destinazione e le opportunità di business, scoprire novità di prodotto e sviluppare collaborazioni strategiche. Il fitto calendario di eventi del Saudi Hub prevede fino al 5 novembre 2022 una serie di sessioni di formazione per agenti di viaggio organizzate in partnership con alcuni dei tour operator che per primi hanno iniziato a vendere e promuovere la destinazione.\r

\r

In programma anche un workshop b2b per incontrare i rappresentanti della Saudi Tourism Authority, dei dmc partner e dei dmo regionali, per discutere opportunità di promozione e collaborazione, sviluppo di prodotti turistici e programmi di viaggio per i clienti italiani. L’ultimo giorno è dedicato invece ad approfondimenti tematici alla scoperta di alcuni dei pilastri di prodotto della destinazione: cultura, archeologia, adventure ed eventi. Sono sei i partner di Saudi Tourism Authority in questo evento speciale: le dmc Athaar, Peaks Travel& Tourism, Saudi Silk Roads e le dmo regionali Royal Commission for AlUla, Red Sea Global e Neom.","post_title":"E' in corso a Milano Saudi Hub: una tre giorni per scoprire la destinazione","post_date":"2022-11-04T17:21:35+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1667582495000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433552","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Come si sa, tra il 28 e il 29 ottobre a Chianciano Terme si è tenuta l'edizione 2022 degli Stati Generali del Turismo, al loro terzo appuntamento dopo Pietrarsa 2015 e 2016. All'evento hanno partecipato numerosi stakeholder nazionali, con un'amplissima partecipazione dei rappresentanti di categoria, del mondo ricettivo, del travel, delle infrastrutture e del lavoro. A brillare per la loro assenza sono state invece le istituzioni. A partire dal no-show del neo-ministro Daniela Santanché, per arrivare fino alla maggioranza delle rappresentanze regionali. Di questo e delle impressioni di un evento dal grande potenziale, che rischia di rimanere come spesso accade inespresso, ci racconta un attento osservatore del comparto come il direttore di Thrends, Giorgio Ribaudo.\r

\r

\"Si sono tenuti a Chianciano il 28 e 29 ottobre gli Stati Generali del Turismo, alla loro terza edizione dopo Pietrarsa 2015 e 2016. Molto ampia la partecipazione da parte degli stakeholder nazionali, ampissima la partecipazione dei rappresentanti di categoria, del mondo ricettivo, del travel, delle infrastrutture e del lavoro. Poco presenti invece le regioni, quasi del tutto assenti i presidenti di regione e gli organi politici, a fronte di una governance del turismo che invece è di livello prevalentemente regionale. Molto percepito il peso della mancanza del ministro e la ridotta attività di sintesi e coordinamento del ministero del Turismo in generale. A fronte di una operatività di notevoli dimensioni ma anche impeccabile e di una risposta degli operatori molto sentita per un incontro che mancava da tempo e che si pone al termine di un difficilissimo periodo per l'industria turistica, è apparsa modesta la capacità di sintesi e tale appare anche l'eredità di questa kermesse: sono mancati i tavoli di coordinamento, gli atti di indirizzo per il supporto al piano strategico, un momento di istituzionalizzazione dei risultati del convegno e la specifica codifica delle assunzioni per il Piano strategico. Purtroppo assenti i momenti di sintesi ed elaborazione degli input arrivati dal palco.\r

\r

Alle grandi aspettative del settore non ha fatto eco l'attenzione della governance pubblica che ha dimostrato una modesta partecipazione e una scarsa reattività, forse sulla scia di elezioni nazionali troppo recenti, insufficiente giustificazione in uno scenario di grande incertezza e necessità impellente di monitoraggio, pianificazione e attuazione di misure. Fra i numerosi interventi dal palco emergono quelli di Enit sulla situazione delle dmo in Italia, quelli del panel del segmento open-air molto coeso intorno alle rivendicazioni su normativa e classificazione, quello partecipato da Massimo Caputi sulle prospettive molto promettenti del medical wellness per l'Italia, quello sul lusso partecipato da Aldo Melpignano e Paolo Barletta. Lungo, forse eccessivo, il compendio dedicato al turismo enogastronomico, filone che non ha poi questa grande necessità di rivendicare un ruolo o istanze particolari in un paese che si chiama già Italia\".\r

\r

","post_title":"Stati Generali del Turismo: ma le istituzioni dov'erano?","post_date":"2022-11-04T14:01:44+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1667570504000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433546","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways marca da vicino il mercato del Regno Unito: da una parte con la partecipazione al Wtm di Londra (dal 7 al 9 novembre), dall’altra con una campagna pubblicitaria multicanale che sarà on-air a Londra fino al 1° dicembre. Declinata sul claim \"Destination: You\", la nuova campagna è visibile sugli schermi digitali delle principali stazioni ferroviarie e metropolitane della città, tra cui Waterloo, Bond Street, Euston, Kings Cross, Piccadilly Circus e nell'imponente edificio NOW di Tottenham Court Road. Sarà inoltre avviata un’incisiva campagna di banner pubblicitari online.\r

\r

Ita Airways è presente nel Padiglione Italia (al fianco dall'area Piazza Italia, stand EU 200): obiettivo della presenza al Wtm la promozione dell’offerta per il mercato britannico, dove la compagnia opera più di 90 voli settimanali di andata e ritorno tra Londra e i suoi due hub: Roma Fiumicino e Milano Linate. Anche l'impegno nel campo della sostenibilità sarà al centro delle attività della Compagnia al World Travel Market: l'obiettivo di Ita Airways è infatti quello di diventare uno dei vettori aerei più ‘green’ d’Europa entro il 2026, con l'80% della flotta dotata di aeromobili di nuova generazione.\r

\r

Sono due i collegamenti giornalieri da Roma e Milano Linate per Londra Heathrow, per un totale di 28 voli settimanali di andata e ritorno rispettivamente da Roma Fiumicino e Milano Linate, e 36 voli settimanali di andata e ritorno da Linate per il London City Airport.\r

\r

A fianco della nuova iniziativa pubblicitaria, debutta anche la nuova offerta commerciale dedicata ai clienti nel Regno Unito, che prevede tariffe speciali per volare da Londra verso selezionate destinazioni in Italia a partire da 90 sterline all-inclusive fino al 17 novembre 2022.\r

\r

Intanto Ita Airways continua ad ampliare il network intercontinentale: l’operativo della winter conta 51 destinazioni, di cui 9 intercontinentali, 22 internazionali e 20 domestiche e si concentra soprattutto sul progetto di espansione del lungo raggio con alcune nuove importanti rotte come Nuova Delhi, Maldive (Malé) e Tokyo-Haneda, che si aggiungono a quelle per New York, Los Angeles, Boston, Miami, Buenos Aires e San Paolo inaugurate dall'inizio dell'anno.\r

\r

","post_title":"Ita Airways marca stretto il Regno Unito: oltre 90 voli settimanali per Londra da Roma e Milano","post_date":"2022-11-04T13:21:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1667568114000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433368","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Partirà dall’Umbria la prima tappa del roadshow che Quality Group ha organizzato per incontrare le agenzie e presentare le tante novità della programmazione 2023. Perugia ospiterà quindi il primo incontro; a seguire toccherà a Firenze, Arezzo, Como, Reggio Emilia e Genova e così fino alla prossima primavera. L'operatore torinese ha organizzato un fitto calendario di tappe che raggiungeranno tutto lo stivale, prevedendo l’utilizzo di nuove tecnologie per l’interazione con i product manager. A ogni tappa il gruppo metterà in luce i plus e le novità dell’offerta che è stata rivista, ampliata con nuove proposte, prodotti e sezioni, tutte da scoprire.\r

“Un roadshow che segna il ritorno di un format, Qataloghiamoci live, che avevamo iniziato con grande successo e riscontro da parte delle agenzie a gennaio e febbraio 2020 - spiega il direttore commerciale, Marco Peci -. I nostri product manager incontreranno di persona, o in alcuni casi attraverso le nuove tecnologie, gli agenti di viaggio per presentare loro nel dettaglio le novità di prodotto 2023. Abbiamo, infatti, fatto tesoro di tre anni di utilizzo dei mezzi tecnologici digitali, per impreziosire le nostre tappe. Un modo innovativo e crediamo allo stesso tempo impattante e coinvolgente che unisce il desiderio di rivedersi vis-à-vis con le possibilità fornite dalle nuove tecnologie”.","post_title":"Quality Group: torna il roadshow Qataloghiamoci live; tappe in tutta Italia","post_date":"2022-11-02T11:33:40+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1667388820000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433339","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova giornata di recruitment per il Four Seasons Firenze. In programma il prossimo venerdì 11 novembre, la giornata ha l'obiettivo di entrare in contatto con candidati qualificati e motivati a entrare a far parte di una realtà internazionale di eccellenza, grazie a brevi incontri con il management team dell'hotel. L’evento, quest’anno rivisitato in chiave open day, si svolgerà dalle 10 alle 16 con ingresso libero ogni due ore (negli orari 10, 12 e 14). Si prevede una presentazione dell’azienda ai candidati, seguita da incontri one to one con i manager dei reparti di loro interesse, che faranno così toccare con mano ai candidati la realtà del proprio reparto, le mansioni richieste e soprattutto la filosofia del brand. La novità di questa edizione sarà la possibilità di partecipare all’evento anche senza invito.\r

\r

“Dopo la ripresa promettente del settore hospitality, Four Seasons riprende a pieno ritmo la ricerca di talenti attraverso il nostro Talent Day: un’occasione per scoprire l’hotel e conoscere il team di persona– commenta Max Musto, general manager della struttura fiorentina –. Il nostro miglior vantaggio competitivo sono state e rimarranno sempre le persone che attraverso un servizio genuino e attento riescono a regalare un’esperienza unica ai nostri ospiti. La priorità è attrarre e motivare persone talentuose per poter continuare a essere un punto di riferimento per chi desidera opportunità di crescita professionale e personale”.\r

\r

Sono 17, in particolare, i profili ricercati per la prossima stagione estiva 2023, che spaziano dal settore f&b, al rooms, alla spa:\r

\r

\tChef de rang (ristorante, bar & room service): ci rivolgiamo a candidati con esperienza di almeno due anni preferibilmente in contesti alberghieri di lusso, guest-oriented, motivati dal servizio di eccellenza e con una spiccata attenzione per il dettaglio. Ottima conoscenza della lingua inglese e italiana, mentre la conoscenza di Micros rappresenta un vantaggio.\r

\tDemi chef de rang (ristorante, bar & room service): è richiesta esperienza di almeno un anno in contesti alberghieri di lusso, spiccata attenzione per il dettaglio e predisposizione al lavoro in team. Ottima conoscenza della lingua inglese e italiana.\r

\tCommis de rang (ristorante, bar & room service): ci rivolgiamo a candidati che abbiano maturato anche una minima esperienza nel campo della ristorazione. Il candidato ideale è un team player motivato e flessibile.\r

\tChef de rang - bar: ricerchiamo professionisti con orientamento al servizio e capacità organizzative. Il candidato ideale possiede conoscenze approfondite sui principali drink e sulle tecniche di miscelazione, oltre ad un’ottima padronanza della lingua italiana e inglese.\r

\tChef de partie: ci rivolgiamo a candidati con esperienza nel ruolo di almeno due anni in contesti di lusso. Preferibile conoscenza della lingua inglese.\r

\tDemi chef de partie: il candidato ideale ha esperienza nel ruolo di almeno un anno e una forte motivazione al lavoro di squadra.\r

\tCommis de partie: è richiesta esperienza minima nel ruolo, buona predisposizione al lavoro in team e flessibilità\r

\tPool attendant: il candidato ideale ha maturato anche una minima esperienza nel campo della ristorazione. E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese.\r

\tFront desk agent: ricerchiamo candidati con esperienza di front office preferibilmente in contesti alberghieri di lusso. La persona ideale è guest-oriented, empatica, flessibile e possiede ottime capacità di problem solving. E’ richiesta la conoscenza della lingua italiana e inglese, preferibile la conoscenza di Opera Pms.\r

\tConcierge: ci rivolgiamo a candidati con ottime capacità organizzative e di problem solving. Il candidato ideale dimostra empatia e proattività ed è motivato dal servizio di eccellenza. Si richiede ottima conoscenza della lingua inglese e italiana ed esperienza pregressa in contesti alberghieri di lusso. Preferibile conoscenza della città e dintorni.\r

\tDoorman– guest services: il candidato ideale ha un forte orientamento al cliente e attitudine al lavoro in team. Per questa posizione è richiesto il possesso della patente di guida (B) e la conoscenza della lingua inglese e italiana.\r

\tReservations agent: ci rivolgiamo a candidati con esperienza preferibilmente in contesti alberghieri di lusso. La persona ideale possiede eccellenti capacità comunicative e di team work. E’ richiesta la conoscenza della lingua italiana e inglese, preferibile la conoscenza di Opera Pms. La conoscenza di una terza lingua rappresenta un vantaggio.\r

\tHousekeeping floor supervisor: ricerchiamo candidati con spiccata attenzione al dettaglio e capacità di lavorare in team. Doti organizzative, precisione e buona conoscenza della lingua inglese sono le altre caratteristiche del nostro candidato ideale.\r

\tGuest room attendant – Camerieri ai piani: per questo ruolo è richiesta una minima esperienza nella mansione e volontà di apprendere, flessibilità e forte attitudine al lavoro di squadra e attenzione al dettaglio e motivazione.\r

\tLaundry attendant: è richiesta esperienza anche minima nel ruolo e preferibilmente competenze di sartoria. Il candidato ideale è un team player motivato e flessibile.\r

\tSpa receptionist: la persona ideale è guest-oriented, empatica, flessibilità ed è interessata al settore spa e wellness. E’ richiesta la conoscenza della lingua italiana e inglese e precedente esperienza di front office.\r

\tSpa therapist: ci rivolgiamo a professionisti in possesso del diploma del terzo anno di estetista, con ottime capacità di accoglienza e vendita nel settore beauty e wellness. E’ richiesta una buona conoscenza della lingua inglese e italiana. Preferibile esperienza pregressa in strutture alberghiere di lusso.\r

\r

L’evento è aperto a tutti i candidati interessati a conoscere il team del Four Seasons Hotel Firenze e a intraprendere una carriera nel mondo hospitality. E’ possibile inviare in anticipo la propria candidatura attraverso il sito internet http://jobs.fourseasons.com/. Dopo aver cliccato su Search and Apply for Jobs, individuare la sezione Locations sulla sinistra, selezionare Florence e cliccare sull’annuncio relativo all’evento “Talent Open Day 11/11/2022 @Four Seasons Hotel Firenze”. Per procedere, è necessario cliccare su Apply, compilare i campi richiesti e allegare un cv dettagliato.","post_title":"Four Seasons Firenze: talent open day il prossimo 11 novembre","post_date":"2022-11-02T11:03:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1667387019000]}]}}