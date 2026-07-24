Iata: Saadia Zahidi è la prima donna a ricoprire il ruolo di direttore generale Saadia Zahidi sarà il nuovo direttore generale della Iata: prima donna a ricoprire questo ruolo nonché prima figura, da oltre 40 anni, a provenire da un settore diverso da quello del trasporto aereo. Zahidi, managing director del World Economic Forum, sarà ufficialmente in carica dal prossimo 1° novembre, e raccoglierà l’eredità di Willie Walsh, che lascerà l’incarico il 31 luglio per assumere la carica di ceo di IndiGo. In questo lasso di tempo spetterà a Sandrine Le Borgne, direttore finanziario della Iata, ricoprire il ruolo di direttore generale ad interim. «La lunga ed eccezionale esperienza di Saadia presso il World Economic Forum valorizzerà e rafforzerà la Iata come portavoce delle compagnie aeree mondiali», afferma Roberto Alvo, presidente dell’associazione e ceo di Latam Airlines Group, aggiungendo che lei apporterà una «prospettiva nuova» in un momento di «cambiamenti significativi» nel mondo. «La tecnologia e la geopolitica, tra gli altri fattori, ridisegneranno il settore in futuro e Saadia possiede le competenze giuste per articolare efficacemente ciò di cui il nostro settore ha bisogno per continuare a collegare le persone e le economie in modo sicuro, efficiente e sostenibile». Zahidi ha lavorato per oltre 20 anni presso il World Economic Forum e attualmente ricopre il ruolo di managing director e membro del consiglio di amministrazione dell’organizzazione senza scopo di lucro con sede a Ginevra. Ha fondato il Centro per la Nuova Economia e la Nuova Società del Wef e in precedenza ha guidato le relazioni dell’organizzazione con il mondo accademico e le organizzazioni internazionali. «L’aviazione è un’infrastruttura fondamentale per la crescita economica, il commercio, il turismo, l’occupazione, gli investimenti e le opportunità – ha affermato Saadia Zahidi -. In un mondo in rapida evoluzione, il ruolo della Iata nel riunire il settore per favorire la collaborazione attraverso standard affidabili, servizi essenziali e attività di sostegno non è mai stato così importante». Condividi

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In questo scenario, l'Italia consolida il proprio ruolo da protagonista. Sul fronte delle aspettative di performance, il nostro Paese si conferma al secondo posto in Europa, preceduto dalla sola Spagna e seguito dal Regno Unito. Un posizionamento che trova conferma anche nelle intenzioni di investimento per il 2026: Italia e Spagna insieme concentrano oltre il 40% del totale delle intenzioni di investimento a livello europeo, a testimonianza di un interesse strutturale dei capitali internazionali verso il Sud Europa.\r

Analizzando nel dettaglio le principali città, Milano si distingue raggiungendo il quarto posto a pari merito con Parigi tra le destinazioni urbane più attrattive per i capitali europei. Anche Roma continua a registrare un forte interesse, posizionandosi al settimo posto insieme a Copenaghen, Praga, Ginevra e Atene. In cima alla classifica si trovano Londra e Barcellona, prime a pari punti.\r

Le strategie di investimento continuano a premiare le operazioni value-add (53%), affiancate da una decisa ripresa dell’interesse verso dinamiche opportunistiche, salite al 25%. Sul fronte del posizionamento, il segmento Luxury si conferma il più attrattivo per il 53% degli intervistati, seguito dall’upper upscale (44%).\r

«I risultati del 2026 evidenziano un mercato sostenuto da una domanda strutturale, in grado di resistere alle pressioni sui costi e all'incertezza geopolitica, confermando il settore alberghiero come un asset class particolarmente solida e attrattiva - ha commentato Kenneth Hatton, head of hotels Europe di Cbre -. La fiducia degli investitori, in particolare per quanto riguarda le prospettive di rendimento complessivo, rimane intatta, soprattutto nei mercati core come la Spagna, l'Italia e il Regno Unito».\r

«I capitali internazionali guardano l'Italia non più solo per il suo patrimonio turistico, ma sempre più per la sua solidità finanziaria. Il secondo posto in Europa nelle aspettative di performance conferma questa tendenza e testimonia come gli investitori riconoscano nel nostro Paese un potenziale di crescita e trasformazione concreto e misurabile - aggiunge Silvia Gandellini, head of capital markets Italy di Cbre -. Gli investitori, infatti, non ricercano soltanto esposizione al comparto, ma opportunità di creazione di valore attraverso operazioni di riposizionamento nei segmenti upper-upscale e luxury, dove i fondamentali della domanda continuano a mostrarsi particolarmente solidi».","post_title":"Cbre: Italia sul podio dei paesi europei che attraggono più investimenti","post_date":"2026-07-23T12:28:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1784809680000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519535","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_518743\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Jason Liberty[/caption]\r

Royal Caribbean ha confermato i piani per lo sviluppo del centro comunitario Mahahual K'iin a Mahahual, in Messico. La struttura, più ampia e accessibile, amplierà i programmi e le attività per le famiglie, i bambini e gli altri residenti locali. Il progetto si basa su uno spazio comunitario già esistente, al servizio della comunità di Mahahual dal 2014. Il nuovo centro offrirà ulteriori opportunità per attività educative, ricreative, programmi culturali e incontri comunitari.\r

Come riporta TravelDailyNews, la sua ubicazione prevista è più centrale e mira a migliorare l'accesso per i residenti. Il nome Mahahual K'iin significa \"il sole di Mahahual \". I membri della comunità hanno proposto e scelto il nome tramite votazione, a testimonianza del ruolo che il centro intende svolgere come luogo di ritrovo locale.\r

Impegno sociale\r

Jason Liberty , presidente e ceo di Royal Caribbean Group, ha dichiarato: «Mahahual è una comunità importante per Royal Caribbean e il Mahahual K'iin Community Center riflette la partnership a lungo termine che vogliamo continuare a costruire qui. Questa prossima fase consiste nel trasformare l'impegno in azioni concrete, creando un luogo accogliente dove i bambini possano imparare, le famiglie possano riunirsi e i vicini possano socializzare».\r

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Il futuro Centro Comunitario Mahahual K'iin sorgerà lungo la carretera Cafetal-Mahahual, nel centro della città. Il progetto prevede spazi moderni e adattabili per laboratori, attività didattiche ed eventi comunitari. Le aree ricreative all'aperto comprenderanno un nuovo campo da calcio per programmi giovanili, partite informali e incontri comunitari. Il progetto prevede anche campi polivalenti per pallacanestro e pallavolo. Royal Caribbean intende avviare la costruzione dopo aver ottenuto i permessi e le autorizzazioni necessarie. La compagnia ha descritto il progetto come parte del suo impegno a lungo termine nei confronti di Mahahual.\r

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La nuova struttura offrirà più spazio, un accesso migliore e maggiori opportunità ai residenti di partecipare ai programmi. Contribuirà inoltre all'espansione delle attività già esistenti del centro. Il progetto rientra nell'ambito degli impegni sociali di Royal Caribbean in qualità di proprietaria e gestore del porto di Costa Maya . Queste iniziative si concentrano sul sostegno alla vita quotidiana e allo sviluppo locale di Mahahual.\r

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","post_title":"Royal Caribbean sviluppa il progetto Mahahual K'iin a Mahahua, in Messico","post_date":"2026-07-23T12:18:26+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1784809106000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519545","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Heymondo ha introdotto una novità che consente ai viaggiatori di ottenere un preventivo per la propria assicurazione di viaggio in modo diretto e intuitivo tramite la sua nuova applicazione su ChatGPT. L'azienda è la prima compagnia specializzata in assicurazioni di viaggio a puntare su questo nuovo canale, offrendo un'esperienza utente completa, fluida e senza interruzioni. \r

Grazie a questa innovazione, basata sulle più recenti tecnologie, gli utenti possono individuare con facilità la polizza e il livello di copertura più adatti alle proprie esigenze di viaggio. \r

Dichiara Cristina Cruz, chief digital officer di Heymondo: “Vogliamo essere al fianco degli utenti proprio nel momento in cui pianificano i loro viaggi, accompagnandoli nella scelta dell'assicurazione più adatta al tipo di esperienza che desiderano vivere. Offriamo informazioni chiare, affidabili e trasparenti, senza sorprese”.\r

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Funzionalità\r

Questa funzionalità consente ai viaggiatori di individuare l'assicurazione più adatta durante la pianificazione del proprio viaggio, in linea con le nuove abitudini digitali, che vedono un ricorso sempre più diffuso all'intelligenza artificiale per prendere decisioni nella vita di tutti i giorni. Grazie a un'esperienza conversazionale, simile a quella di un dialogo con un consulente, il processo diventa più semplice e intuitivo, accompagnando l'utente fin dalle prime fasi dell'organizzazione delle proprie vacanze. \r

Questo lancio arriva in un momento in cui il dibattito sull'intelligenza artificiale e sulle sue applicazioni è più vivo che mai. Con questa iniziativa, Heymondo si inserisce nel processo di trasformazione digitale con un approccio orientato all'esperienza dell'utente finale, rafforzando il proprio ruolo di azienda tecnologica all'interno dell'ecosistema insurtech e confermando il suo impegno nel rendere la pianificazione dei viaggi sempre più semplice, intuitiva e comoda per i viaggiatori. ","post_title":"Heymondo: richiesta di preventivi assicurativi tramite ChatGPT","post_date":"2026-07-23T12:10:49+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1784808649000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519521","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_519522\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Markus Harder[/caption]\r

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Markus Harder è il nuovo cfo di a&o Hostels. Grazie alla sua consolidata esperienza nello sviluppo di aziende tecnologiche e basate sull'intelligenza artificiale, Markus Harder contribuirà a sostenere la strategia di digitalizzazione del gruppo.\r

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Con sede a Berlino, Harder lavorerà a stretto contatto con ilceo Oliver Winter e con gli azionisti per guidare la prossima fase del percorso di crescita di a&o Hostels. Sarà responsabile dell'agenda digitale dell'azienda, con l'obiettivo di integrare sempre più soluzioni basate su cloud, intelligenza artificiale e tecnologie mobile, contribuendo a ottimizzare i processi operativi e a migliorare ulteriormente l'esperienza degli ospiti. Oltre a questo, supervisionerà le funzioni Finance, Legal, Organizzazione, Business Systems & Processes, Risk Management e Procurement.\r

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Prima di entrare in a&o, Markus Harder ha ricoperto per quattro anni il ruolo di cfo e membro del management board di DeepL, dove ha accompagnato l'azienda nella crescita e guidato due round di finanziamento che hanno portato la società allo status di unicorno.\r

Il piano di sviluppo\r

A conferma della forte crescita del settore dell'ospitalità budget e dell'interesse crescente degli investitori istituzionali, all'inizio del 2026 a&o Hostels ha completato un rifinanziamento da 874 milioni di euro con Apollo. Insieme agli investimenti di Proprium Capital Partners e StepStone Group, l'operazione sosterrà il piano di sviluppo del gruppo, che punta a raddoppiare il proprio portafoglio e ad ampliare ulteriormente la presenza in Europa. Negli ultimi 24 mesi a&o Hostels ha acquisito circa 11.500 posti letto e nel 2025 il gruppo ha registrato risultati record, accogliendo 2,8 milioni di ospiti e totalizzando 6,6 milioni di pernottamenti.\r

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Oliver Winter ha commentato: «L'ampia esperienza di Markus Harder nella pianificazione strategica e finanziaria, nell'analisi finanziaria e nella raccolta di capitali, sia attraverso il debito sia tramite equity, rappresenterà un valore aggiunto fondamentale mentre continuiamo a far crescere e ottimizzare la nostra piattaforma. In particolare, la sua esperienza nello sviluppo di aziende tecnologiche e basate sull'intelligenza artificiale supporterà il nostro obiettivo di accelerare l'adozione dell'automazione, promuovendo innovazione, maggiore efficienza e risultati operativi e finanziari ancora più solidi».\r

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«a&o - ha aggiunto Harder - è il punto di riferimento in un segmento dell'ospitalità che il mercato degli investitori istituzionali sta iniziando solo ora a valorizzare appieno. L'opportunità di contribuire alla crescita della piattaforma leader dell'ospitalità budget in Europa, insieme a un team che fa dell'innovazione uno dei propri punti di forza, è ciò che mi ha convinto ad accettare questa sfida. La tecnologia sta trasformando profondamente l'esperienza degli ospiti nel settore hospitality e a&o è nelle condizioni ideali per guidare questa evoluzione».","post_title":"Markus Harder è il nuovo cfo di a&o Hostels. Guiderà lo sviluppo digitale del gruppo","post_date":"2026-07-23T11:07:29+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1784804849000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519495","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Performance solida per i conti Gesap, società di gestione dell'aeroporto di Palermo, che ha approvato il bilancio 2025 con un valore della produzione di 78,6 milioni di euro, ebitda oltre i 24 milioni di euro, mol a 20,1 milioni di euro. L'utile è stato di oltre 10 milioni di euro.\r

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«L’approvazione del bilancio 2025 di Gesap conferma la solidità economica e gestionale di una società strategica per Palermo e per l’intera Sicilia - dice Roberto Lagalla, sindaco di Palermo e della città metropolitana di Palermo, socio di maggioranza di Gesap -. Oggi il ‘Falcone Borsellino’ è sempre più una porta d’accesso privilegiata alla nostra città e rappresenta uno dei pilastri dei numeri record che Palermo continua a registrare nel turismo».\r

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Nel 2025 lo scalo ha registrato 9.209.510 passeggeri, con una crescita del +3,4% rispetto al 2024. Il risultato è stato trainato in particolare dal traffico internazionale, che ha segnato un incremento a doppia cifra (+11,54%), confermando il progressivo rafforzamento del posizionamento dello scalo nei mercati esteri e l’espansione del network di collegamenti.\r

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«Gesap si conferma una società solida e l’approvazione del bilancio 2025 testimonia la capacità dell’aeroporto internazionale di Palermo di generare crescita sostenibile, valore per gli azionisti e benefici per il territorio - dice Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap - I risultati raggiunti sono il frutto di una gestione orientata all’efficienza operativa, alla qualità dei servizi e alla valorizzazione degli asset aziendali.\r

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«La crescita del traffico passeggeri, trainata dal mercato internazionale, insieme allo sviluppo delle attività non aviation, conferma il rafforzamento del modello di business dello scalo e la sua capacità di attrarre investimenti, compagnie aeree e nuove opportunità commerciali. Gli investimenti programmati accompagneranno la crescita futura attraverso il potenziamento delle infrastrutture, l’innovazione tecnologica, la digitalizzazione dei processi, la sostenibilità ambientale e l’ampliamento delle aree operative e commerciali. Il nostro obiettivo è consolidare Palermo come uno dei principali gateway del Mediterraneo, rafforzandone il ruolo nel sistema aeroportuale nazionale e internazionale e contribuendo in modo sempre più significativo allo sviluppo economico, turistico e occupazionale della Sicilia».\r

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Positivo anche l’andamento delle attività commerciali non aviation, con ricavi a +4,8% rispetto al 2024, sostenuto dalla crescita dei flussi passeggeri e dallo sviluppo delle attività commerciali aeroportuali. In particolare: rent a car +5,41%, parking +7,38%, retail +9,93%, food & beverage +6,26%, subconcessioni +4,42%.\r

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«I numeri del bilancio confermano la validità delle scelte intraprese dal consiglio di amministrazione di Gesap e rafforzano la fiducia nella capacità della società di affrontare con determinazione le prossime sfide - osserva Salvatore Burrafato, presidente di Gesap - L’impegno del Consiglio sarà quello di continuare a sostenere un percorso di sviluppo fondato su efficienza, innovazione, sostenibilità e valorizzazione dell’aeroporto, nell’interesse degli azionisti, dei lavoratori, dei passeggeri e dell’intero territorio».","post_title":"Aeroporto Palermo: utile da 10 mln di euro e nuova spinta del traffico internazionale","post_date":"2026-07-23T09:51:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1784800274000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519408","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La quinta tappa nazionale dei Blue Marina Awards 2026 approda venerdì 24 luglio al Marina Cala dei Sardi con il convegno “Marina Net-Zero: energia pulita, marina sostenibili e tutela del mare”.\r

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L’obiettivo è affrontare con un taglio operativo i temi che stanno ridisegnando il comparto: dalla tutela della biodiversità ai nuovi carburanti per lo yachting, dalle infrastrutture portuali sostenibili alla costruzione di reti e standard condivisi, fino al ruolo dello sport nella diffusione di una nuova cultura ambientale. \r

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Ad aprire il confronto sarà il panel “Pianeta Acqua”, dedicato al rapporto tra aree marine protette, biodiversità e nautica e alle regole, opportunità e responsabilità connesse alla fruizione sostenibile del mare.\r

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Spazio quindi al tema dell’energia pulita, con un approfondimento dedicato al biometanolo e agli e-fuels e al passaggio dalla ricerca scientifica alla loro applicazione concreta nello yachting.\r

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La terza sessione, intitolata “Marina ecosostenibili e rete dei porti”, sarà dedicata alle infrastrutture, agli standard e alla capacità di rendere scalabili le soluzioni per la sostenibilità della portualità turistica.\r

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Nel quarto panel si approfondirà il contributo della vela e delle comunità sportive alla diffusione di comportamenti responsabili e di una nuova cultura ambientale.\r

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«Per noi è motivo di orgoglio ospitare un appuntamento di rilievo nazionale che riunisce alcuni dei principali protagonisti della nautica italiana – sottolinea Simone Morelli, patron di Marina Cala dei Sardi – La sostenibilità rappresenta oggi una sfida concreta per tutto il comparto e crediamo che il confronto tra imprese, ricerca, istituzioni e mondo dell’associazionismo sia fondamentale per costruire il marina del futuro».\r

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I Blue Marina Awards®, di cui l'Associazione Nazionale dei Porti e Approdi Turistici, Assonat-Confcommercio è partner istituzionale, il RINA è l'ente terzo indipendente di valutazione e con la FIV - Federazione Italiana Vela tra i partner del percorso 2026, non rappresentano un semplice riconoscimento, ma un sistema tecnico-operativo nazionale di valutazione, misurazione e miglioramento dei porti e degli approdi turistici.\r

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«I Blue Marina Awards - aggiunge Walter Vassallo, fondatore e presidente dei Blue Marina Awards® - sono un percorso che accompagna i marina dalla qualità dichiarata alla qualità verificata, fornendo strumenti concreti per orientare investimenti, servizi e processi di sviluppo».\r

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«La sostenibilità - conclude il vice presidente Assonat-Confcommercio Antonello Gadau - rappresenta una delle principali direttrici di sviluppo della portualità turistica, chiamata oggi a evolvere attraverso un modello capace di coniugare efficienza energetica, tutela dell’ambiente marino e qualità dei servizi offerti a diportisti e territori. I Blue Marina Awards rappresentano un’importante occasione di confronto e crescita per il comparto, favorendo la condivisione di esperienze e strumenti concreti per accompagnare gli operatori verso modelli sempre più responsabili e misurabili. La sostenibilità deve infatti tradursi in scelte operative, investimenti e risultati verificabili, contribuendo alla costruzione di un nuovo modello di marina: più innovativo, competitivo e attento alla tutela del mare».","post_title":"Blue Marina Awards, a Cala dei Sardi focus su tutela del mare e marina sostenibili","post_date":"2026-07-22T11:17:33+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1784719053000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519326","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In vista delle aperture di Mandarin Oriental Cristallo, Cortina e Mandarin Oriental, Rome previste nel 2027, il gruppo alberghiero annuncia la nomina di due general manager.\r

Le due figure\r

Nicola Abate è stato nominato general manager del primo resort alpino del gruppo, la cui apertura è prevista nel 2027. Nel suo nuovo ruolo riporterà direttamente a Samuel Porreca, area general manager. Nicola Abate vanta oltre 25 anni di esperienza nell’ospitalità di lusso, maturata in alcune delle destinazioni più prestigiose d’Italia e presso brand alberghieri di rilievo internazionale. Originario di Desenzano del Garda, ha iniziato la sua carriera nelle guest relations, sviluppando in seguito una solida esperienza operativa in ruoli di front office, rooms division e hotel management. È entrato nel gruppo nel 2020 come resort manager di Mandarin Oriental, Lago di Como, assumendo la supervisione dell’intera operatività del resort.\r

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Prima di spostarsi a Cortina, ha ricoperto il ruolo dihotelmanager presso Mandarin Oriental, Milan. Prima di entrare in Mandarin Oriental, ha ricoperto ruoli senior presso Baglioni Hotels & Resorts, tra cui Baglioni Resort Cala del Porto, Baglioni Hotel Carlton a Milano e a L’Andana – Tenuta La Badiola Resort & Spa, e presso L’Albereta Relais & Châteaux, Espace Chenot Health Wellness Spa. La sua carriera include inoltre esperienze presso Park Hyatt Milan, Hotel de Russie a Roma e Villa Feltrinelli.\r

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Mirko Cattini è entrato a far parte del gruppo il 15 giugno e assume il ruolo di general manager di Mandarin Oriental, Rome, con apertura programmata nel 2027. Nel suo nuovo incarico, riporterà a Flavia Caponi, regional vice president, operations. Mirko Cattini porta con sé oltre 25 anni di esperienza internazionale nella leadership dell’ospitalità di lusso maturata tra Europa e Asia.\r

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Ha ricoperto ruoli senior presso alcuni dei più prestigiosi gruppi alberghieri internazionali, tra cui Shangri-La Group, The Dorchester Collection, Corinthia Hotels, Taj Hotels e Savoy Group, oggi Maybourne, in città come Roma, Londra, Singapore, Bangkok, Cebu e Mumbai. Più recentemente, ha ricoperto il ruolo di general manager di hotel Eden Rome. Una parte significativa della sua carriera è inoltre radicata nel mondo del Food & Beverage, con ruoli senior in hotel e resort di lusso.\r

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Originario del lago di Como, Cattini ha conseguito certificazioni presso l’hotel and Catering Institutional Management Association a Londra e il general management program presso l’università di Cornell.","post_title":"Mandarin Oriental: due nuove nomine per gli hotel di Roma e Cortina","post_date":"2026-07-21T12:14:29+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1784636069000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519316","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Iata si sente \"profondamente frustrata\" per l'iniziativa della Commissione europea di ampliare il Regime di commercio dei diritti di emissione dell'Ue (Ets) oltre il territorio comunitario. L'organizzazione avverte che \"l'Ue sta ripetendo un errore storico\", con effetti che, a suo avviso, freneranno la decarbonizzazione globale e faranno sì che siano i viaggiatori e le aziende a \"pagare il prezzo\".\r

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In un comunicato, la federazione aerea risponde alla proposta dell'Esecutivo comunitario, che prevede che, a partire dal 2029, l'ETS si estenda ai voli fino a 5.000 chilometri con origine o destinazione nell'Unione Europea, così come a tutti i percorsi operati con jet privati.\r

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Di fronte a questa ampliamento, la Iata sostiene che la priorità dell'UEedovrebbe essere rafforzare il sistema Corsia, progettato dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (Oaci), affinché abbia \"ancora più successo\" come strumento globale di riduzione delle emissioni.\r

Collaborazione\r

L'associazione sottolinea anche che \"aumentare i diritti di emissione per i combustibili sostenibili di aviazione (Saf) e abilitare un sistema di 'book-and-claim' per i Saf potrebbero essere misure promettenti, ma i dettagli sono fondamentali per il successo\", evidenziando che il design tecnico di questi meccanismi sarà chiave per il loro funzionamento.\r

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Il suo direttore generale, Willie Walsh, ha sottolineato che l'ente collaborerà con i legislatori europei per raggiungere un quadro più efficace che eviti l'extraterritorialità, sostenga pienamente Corsia e stabilisca incentivi realmente efficaci per il dispiegamento dei combustibili di aviazione sostenibile (SAF).\r

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","post_title":"La Iata contro la proposta Ue di estensione di Ets oltre i confini europei","post_date":"2026-07-21T11:22:09+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1784632929000]}]}}