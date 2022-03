Garavaglia: «Settimana prossima le regole post emergenza Covid»

A sentire il ministro Garavaglia la prossima dovrebbe essere la settimana decisiva. Rilasciando una dichiarazione all’Ansa, il ministro ha affermato che la prossima settimana, forse già martedì, saranno stabilite “le regole post emergenza” Covid.

Garavaglia, a quanto si sa, ha sollevato in Consiglio dei ministri l’urgenza della programmazione per il settore turistico, per evitare di perdere arrivi (e partenze, questo lo aggiungiamo noi. Nel senso che la programmazione vale sia per i flussi domestici che per quelli outgoing), soprattutto dall’estero a causa del quadro incerto.

«Draghi ha concordato sull’urgenza» nello stabilire la raod map nel prossimo Consiglio dei ministri, ha aggiunto Garavaglia. E be’, se lo dice Draghi…