Garavaglia: «La comunicazione è importante per vendere l’Italia». Che idea innovativa!

Il ministro Garavaglia sostiene che per vendere bene l’Italia serve la comunicazione e l’organizzazione. Lo ringraziamo per aver scoperto questi strumenti di cui noi, in generale, non sapevamo nulla. «Investire in comunicazione è fondamentale, ma occorre superare il provincialismo e avere consapevolezza della nostra forza». Così ha iniziato il suo intervento ‘Comunicare l’Italia attraverso le eccellenze del turismo’, inserito nel programma del 10 Forum Wpp The European House – Ambrosetti sul tema ‘La responsabilita’ sociale della comunicazione per il rilancio del Paese.

«Occorre comunicare l’Italia agli italiani e all’estero. Il 18% degli italiani conosce le Regioni più importanti per il turismo soltanto di nome, e questo ci fa capire quanto si deve lavorare anche sul nostro territorio. Quanto alla promozione dell’Italia all’estero, occorrono sì gli investimenti, ma anche tanta organizzazione. Non basta dirlo: ad esempio per decidere come vendere meglio il ‘prodotto enogastronomia’ occorre un piano strategico, porre un obiettivo e vedere cosa si può fare». Siamo perfettamente d’accordo con il ministro, gli ricordiamo solamente che il piano strategico, gli obiettivi, l’organizzazione li deve fare lui (e il suo ministero).