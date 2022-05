Fs approva il bilancio e inserisce modifiche nello statuto

L’assemblea degli azionisti di Ferrovie dello Stato ha approvato il Bilancio di esercizio 2021 ed alcune modifiche statutarie finalizzate principalmente ad aggiornare la formulazione dell’oggetto sociale per una ancora più compiuta esplicitazione del ruolo proprio della Holding FS di indirizzo strategico e di definizione e coordinamento del comune disegno imprenditoriale del Gruppo.

Prevedere l’equilibrio di genere nella composizione degli organi sociali come principio statutario, da applicare quindi a prescindere dalle limitazioni temporali proprie delle disposizioni di legge emanate in materia; recepire sul piano statutario la sostenibilità come indirizzo programmatico che orienta l’attività d’impresa.

Le modifiche statutarie – spiega FS News in un nota – avranno efficacia dal 1° giugno prossimo, data di pubblicazione dello statuto aggiornato sul sito FS.