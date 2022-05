Fiavet allarga la sua visione con l’ingresso dell’Ente del turismo della Grecia

L’Ente del turismo della Grecia aderisce a Fiavet-Confcommercio. «Questo è un nuovo passo del processo di internazionalizzazione di Fiavet-Confcommercio, l’un’alleanza con la Grecia con cui abbiamo un legame consolidato aperto ad una nuova stagione del turismo nel Mediterraneo» così Ivana Jelinic, presidente Fiavet-Confcommercio, saluta l’adesione dell’Ente del turismo greco a Fiavet-Confcommercio.

Il rapporto tra la destinazione del Mediterraneo e la Federazione ha origine nella missione dello scorso anno cui hanno partecipato politici, personalità ed agenti di viaggio accompagnati dai rappresentanti dell’Ente del turismo ellenico in un itinerario tra Atene a Skiathos.

«La collaborazione fra i nostri Paesi è fondamentale perché turismo è un comparto strategico che può solo trarre beneficio dalla cooperazione» prosegue la presidente di Fiavet-Confcommercio.

«La Grecia è un Paese ricco di esperienze turistiche e ha un’offerta straordinaria, all’insegna dell’accoglienza, e con

questa partnership si rinnova la massima disponibilità verso gli associati Fiavet a far conoscere il nostro Paese, la sua cultura e le sue bellezze, anche le più nascoste, e a far comprendere come sia una destinazione fruibile tutto l’anno» afferma la direttrice dell’Ente del Turismo ellenico in Italia, Kyriaki Boulasidou.

Questo accordo sancisce la roadmap del futuro di Fiavet-Confcommercio che vuole essere protagonista della ripartenza, facilitando i suoi associati attraverso rapporti diretti e concreti con le destinazioni internazionali.