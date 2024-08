Fiavet: stop al supplemento per le carte di credito di Air India Fiavet Confcommercio è intervenuta per bloccare la policy recentemente inviata da Air India a tutte le agenzie di viaggio che prevedeva l’applicazione di un supplemento per l’utilizzo di carte di credito come metodo di pagamento per l’acquisto della biglietteria del vettore. “Appena letta la nuova policy abbiamo scritto e preso contatti con la Direzione commerciale del vettore aereo – afferma Claudio Cristofaro, membro della commissione trasporti di Fiavet Confcommercio – spiegando che la normativa italiana ed europea vieta agli operatori commerciali di imporre supplementi per l’utilizzo della carta di credito come strumento di pagamento per l’acquisto di beni e servizi. Con tempestività e correttezza il vettore ha preso atto e ha dichiarato di non voler proseguire nell’applicazione della propria policy a riguardo” “Fiavet Confcommercio è sempre attenta a tutti gli aspetti riguardanti i rapporti con i vettori aerei – afferma il presidente Giuseppe Ciminnisi – questo intervento ne è l’ennesima concreta riprova. Si tratta di interventi su oneri e problematiche che risparmiamo agli agenti di viaggio. Eravamo già intervenuti su temi similari nei confronti di British e Iberia nel 2018, per primi in Italia, ottenendo ugualmente la desistenza da policy analoghe”. Condividi

\r

“Appena letta la nuova policy abbiamo scritto e preso contatti con la Direzione commerciale del vettore aereo – afferma Claudio Cristofaro, membro della commissione trasporti di Fiavet Confcommercio – spiegando che la normativa italiana ed europea vieta agli operatori commerciali di imporre supplementi per l’utilizzo della carta di credito come strumento di pagamento per l’acquisto di beni e servizi. Con tempestività e correttezza il vettore ha preso atto e ha dichiarato di non voler proseguire nell’applicazione della propria policy a riguardo”\r

\r

“Fiavet Confcommercio è sempre attenta a tutti gli aspetti riguardanti i rapporti con i vettori aerei – afferma il presidente Giuseppe Ciminnisi – questo intervento ne è l’ennesima concreta riprova. Si tratta di interventi su oneri e problematiche che risparmiamo agli agenti di viaggio. Eravamo già intervenuti su temi similari nei confronti di British e Iberia nel 2018, per primi in Italia, ottenendo ugualmente la desistenza da policy analoghe”.","post_title":"Fiavet: stop al supplemento per le carte di credito di Air India","post_date":"2024-08-06T12:33:15+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1722947595000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472857","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Norse Atlantic Airways ha operato il primo volo diretto tra la Norvegia e l'Australia il 3 e 4 agosto 2024.\r

\r

Il volo charter , operato per Albastar SA e negoziato da Aircontact, una compagnia di brokeraggio aereo scandinava, \"mette in evidenza le capacità a lungo raggio del Boeing 787-9\" , indica la compagnia norvegese.\r

\r

Il Dreamliner è decollato alle 6:30 di sabato 3 agosto dall'aeroporto di Oslo Gardermoen ed è atterrato all'aeroporto internazionale di Darwin alle 6 del mattino di domenica 4 agosto. Questo volo senza scalo ha percorso circa 14.730 chilometri con una durata di volo di 16,5 ore , “dimostrando le prestazioni e l'efficienza a lungo termine del Boeing 787-9”, sottolinea Norse Atlantic . Il Dreamliner è “particolarmente adatto a voli così estesi, offrendo ai passeggeri comfort, efficienza del carburante e benefici ambientali senza rivali”.\r

\r

“Il completamento di questo volo charter dalla Norvegia a Darwin, una novità assoluta nel settore dell’aviazione, dimostra il nostro impegno nel fornire costantemente un servizio eccellente ai nostri clienti charter. Il Boeing 787-900 Dreamliner è l’aereo perfetto per i voli a lunghissima distanza e siamo orgogliosi di dimostrare le sue capacità su questa rotta storica”, ha affermato Mette Birkedahl, direttore dei voli charter Norse Atlantic Airways.","post_title":"Norse Airways, primo volo diretto dalla Norvegia all'Australia","post_date":"2024-08-06T11:23:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722943393000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472852","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il produttore europeo di aerei Airbus ha rivelato i dati di produzione del mese scorso: ha consegnato 70 aerei a 40 clienti. Airbus registra ancora 59 ordini.\r

\r

Le consegne totali dall'inizio dell'anno ammontano ora a 400 unità , sapendo che l'obiettivo per il 2024 è ora di 770 consegne. Il mese scorso, Airbus ha annunciato in particolare che l'A321XLR è certificato per la versione dell'aereo che utilizza motori CFM , mentre l'altra versione con motori Pratt & Whitney sarà prevista entro la fine dell'anno. Entrerà quindi in servizio a breve. Iberia diventerà la compagnia di lancio dopo che Aer Lingus ha dovuto rinunciare al suo posto a causa di una situazione di stallo nelle trattative sui piloti. A parte questo attesissimo A321XLR, Airbus ha avuto un anno stabile, sia in termini di ordini che di consegne.\r

\r

L'ultima consegna del mese di Airbus è avvenuta a United Airlines, che sta rapidamente ampliando la propria flotta di A321neo dopo aver ricevuto il primo aereo lo scorso autunno. Era la prima volta in più di due decenni che la United prendeva in consegna un aereo Airbus. Dal 19 al 31 luglio, lo United ha aggiunto tre A321neo. Per quanto riguarda i wide-body, Airbus ha consegnato diversi aeromobili, tra cui un A350-1000 alla Japan Airlines. Delta Air Lines , l'unica compagnia aerea statunitense a operare A350, ha aggiunto un altro A350-900 alla sua flotta. Citiamo anche la Croatia Airlines che ha ricevuto il suo primo A220 (dei 15 ordinati), un -300, il più grande delle due varianti.","post_title":"Airbus: consegnati 70 velivoli nel mese di luglio. Da inizio 2024 sono 400","post_date":"2024-08-06T11:19:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722943154000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472807","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Francia si è aggiunta alla lista dei paesi che esortano i propri cittadini che vivono in Libano a lasciare il paese “il più presto possibile”, mentre si intensificano i timori di un conflitto più ampio in Medio Oriente.\r

\r

Parigi segue le orme di Washington e Londra, che sabato hanno entrambi invitato i loro cittadini a lasciare il Paese. Allo stesso modo, la Svezia ha annunciato la chiusura della sua ambasciata a Beirut e ha ordinato ai suoi cittadini di evacuare il Paese. L’Arabia Saudita ha anche invitato i suoi cittadini a lasciare il Libano “immediatamente”.\r

Traffico aereo bloccato\r

Diverse compagnie aeree hanno cancellato i loro voli per il Libano, provocando enormi code al terminal partenze dell'aeroporto di Beirut. Nonostante la sospensione dei voli Air France e Transavia France per Beirut, \"sono ancora disponibili voli commerciali diretti con scali in Francia \", precisa il ministero degli Affari esteri francese.\r

\r

Si stima che in Libano vivano più di 23.000 francesi, di cui 21.500 francesi e aventi diritto iscritti nelle liste consolari. Ogni estate, anche molti cittadini con doppia cittadinanza transitano per il Libano: il loro numero era stimato a circa 10.000 alla fine di luglio, secondo una fonte diplomatica dell'AFP.","post_title":"La Francia ai francesi in Libano: \" lasciate il Paese al più presto\"","post_date":"2024-08-05T13:34:31+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1722864871000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472803","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel luglio 2024 Ryanair ha trasportato 20,2 milioni di passeggeri , con un incremento dell'8 % rispetto ai 18,7 milioni di passeggeri trasportati nel luglio 2023.\r

\r

Questa è la prima volta che Ryanair trasporta più di 20 milioni di viaggiatori in un solo mese . Il suo tasso di occupazione è stato del 96%, indicando una forte domanda sulla sua rete durante questo periodo estivo di punta. La low cost irlandese ha operato nel mese più di 110.500 voli, nonostante alcune difficoltà incontrate. In particolare, 651 voli sono stati cancellati a causa di ritardi dovuti al controllo del traffico aereo europeo, ricorda nel suo comunicato stampa.\r

\r

Per fare un confronto, la sua rivale ungherese Wizz Air ha accolto solo 5,9 milioni di passeggeri il mese scorso, l’1,4% in meno rispetto ai 6 milioni di passeggeri trasportati nello stesso mese dell’anno precedente.\r

\r

Da gennaio a luglio 2024 Ryanair ha mantenuto le sue proiezioni, trasportando 190,4 milioni di passeggeri, in aumento del 9% rispetto ai 175,3 milioni di passeggeri dello stesso periodo dell'anno precedente. Il tasso di occupazione dall'inizio dell'anno è rimasto stabile al 94%.","post_title":"Ryanair: 20 milioni di passeggeri in un solo mese (luglio 2024). E' la prima volta","post_date":"2024-08-05T13:23:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722864210000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472801","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel 2024 ci saranno già quattro manifestazioni contro il turismo a Maiorca, il che indica come sia aumentata la sensibilità alla saturazione turistica da quando governa il Partito Popolare. Perché l'11 agosto i movimenti sociali che hanno organizzato le precedenti proteste inviteranno ancora una volta i loro sostenitori a scendere in piazza.\r

\r

Pochi i cambiamenti rispetto alle ultime proteste. Il motto sarà “Posem límits al turisme”, che non necessita di traduzione.\r

\r

Il messaggio è che bisogna scendere in piazza, organizzarsi e protestare chiedendo un cambiamento reale per limitare gli impatti del turismo. E inoltre chiedere un cambiamento nel modello economico. “Vogliamo un cambio di rotta affinché i diritti di tutti siano garantiti e la natura sia rispettata e tutelata”.\r

\r

L'elenco delle rivendicazioni, ovviamente, si ripete: accesso a alloggi dignitosi, fine della speculazione immobiliare, lotta contro la gentificazione e l'espulsione delle persone dai propri quartieri, miglioramento dei servizi pubblici, rigenerazione delle aree naturali, rispetto della propria lingua e, già che ci siamo, lavori dignitosi e ben retribuiti.","post_title":"Malaga, l'11 agosto si prepara un'altra manifestazione contro il turismo","post_date":"2024-08-05T13:08:07+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1722863287000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472774","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' ispirato al design tradizionale delle Cicladi il quattordicesimo indirizzo della Myconian Collection a Mykonos. Recentemente rinnovato, il Sunrise Beach Hotel è un albergo a conduzione familiare situato sulla spiaggia di Agrari ed è dotato di 40 camere e suite, con balcone o patio.\r

\r

L'esperienza culinaria si declina nel ristorante Taverna, la parola greca che indica una tipica trattoria locale, con un menu ispirato alle ricette di famiglia e agli ingredienti locali di stagione. Il Sunrise bar serve invece cocktail classici, tsipouro e ouzo. Agrari è inoltre rinomata per il suo ambiente intimo, lontano dalle folle di molte altre spiagge di Mikonos.\r

\r

È inoltre possibile esplorare la costa meridionale dell'isola con il tradizionale kaiki, visitare il sito archeologico di Delos o noleggiare una barca per avventurarsi nelle acque della vicina isola di Rhenia. Il Sunrise Beach Hotel propone anche ritiri di yoga e menu detox, con particolare riguardo agli ospiti vegetariani e vegani. A disposizione pure un servizio di conciergerie, mentre il legame del Sunrise Beach Hotel con la Myconian Collection consente agli ospiti di usufruire dell’accesso alle spa e ai ristoranti degli altri 13 hotel del gruppo.\r

\r

[gallery ids=\"472776,472777,472778\"]","post_title":"La Myconian Collection si arricchisce con il Sunrise Beach Hotel, sempre a Mykonos","post_date":"2024-08-05T11:06:57+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1722856017000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472759","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air amplia il network dei voli fra Italia ed Egitto, con i nuovi collegamenti da Roma Fiumicino a Marsa Alam e da Catania verso Sharm el-Sheikh. \r

Tutti i voli saranno operati con velivoli della famiglia Airbus A320 ed entrambe le rotte saranno attive a partire dal 29 ottobre. La Roma-Marsa Alam sarà servita da tre frequenze alla settimana, martedì, giovedì e sabato, mentre la Catania-Sharm opererà con due voli settimanali, il martedì e il sabato.\r

\"Queste nuove rotte da Roma e Catania sono un segnale del nostro impegno continuo nel fornire opzioni di viaggio convenienti e accessibili per i passeggeri italiani - ha dichiarato Sasha Vislaus, corporate communication manager di Wizz Air -. Siamo entusiasti di espandere la nostra rete e di continuare a collegare Roma, la nostra principale base in Italia, e Catania con alcune delle destinazioni più popolari nel Nord Africa\".\r

","post_title":"Wizz Air rilancia sull'Egitto da Roma e Catania: nuove rotte da fine ottobre","post_date":"2024-08-05T09:40:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722850808000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472761","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue la crescita di Viaggialdo, il tour operator incoming e outgoing nato l'anno scorso, che nel primo semestre chiuso a giugno ha già registrato un fatturato superiore a quello totalizzato nell'intero 2023. Stando agli attuali trend, l'operatore marchigiano stima di raggiungere a dicembre i 3 milioni di euro circa di ricavi complessivi.\r

\r

“Queste cifre sono per noi motivo di grande soddisfazione, un riconoscimento del lavoro fatto durante i mesi scorsi sempre al fianco delle agenzie e nell’ottica di offrire esperienze indimenticabili ai nostri viaggiatori - sottolinea Marco Ghidoni, product manager area mondo di Viaggialdo -. Il nostro marchio ha guadagnato una sua riconoscibilità sul mercato, consolidandosi di giorno in giorno e guardando al futuro con ambizione”.\r

\r

Viaggialdo ha avuto modo di incrementare la propria visibilità sulla scena turistica italiana nonché di rafforzare la fiducia della distribuzione nei propri prodotti grazie alla partecipazione ad alcuni dei principali eventi del settore. Nel prossimo futuro, sarà presente ad altri importanti appuntamenti per continuare a promuovere le proprie attività e raccontare le iniziative per il nuovo anno. “Il 23 settembre le agenzie potranno incontrare noi di Viaggialdo presso l’aeroporto di Bergamo in occasione di un evento organizzato in collaborazione con l’ente del turismo di Ras Al-Khaimah e la compagnia aerea Air Arabia - aggiunge Ghidoni -. Il 25 settembre, poi, non mancheremo al Travel Open Day Bergamo di Travel Quotidiano e infine a ottobre fisseremo una serie di appuntamenti e incontri sia a Napoli sia a Bari in partnership con il network Agenzia per Amica”.","post_title":"Viaggialdo chiude un ottimo primo semestre: già superati i livelli dell'anno di debutto 2023","post_date":"2024-08-05T09:29:34+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1722850174000]}]}}