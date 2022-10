Festival del Turismo Esperienziale: l’Italia delle esperienze in scena a Roma In occasione della 42maGiornata Mondiale del Turismo, si è aperta ieri a Roma la seconda edizione del Festival del Turismo Esperienziale, con un format ricco di attività e novità, tese a favorire non solo la promozione ma anche la commercializzazione dell’offerta turistica esperienziale italiana ed internazionale. “Raccontiamo come il mercato si sta adeguando a rispondere in maniera sempre più positiva e aderente alle richieste di nuovo turismo – spiega Nicola Ucci, creatore e organizzatore della manifestazione -. Oggi il visitatore si sente protagonista, prova delle emozioni e questo non è altro che un modo per creare un passaparola positivo”. L’evento Nella due giorni, oltre 100 buyers avranno l’opportunità di scoprire l’offerta dei seller ed espositori accreditati e sarà possibile partecipare a workshop, incontri, momenti di networking, tavole rotonde e opportunità formative. Tra gli eventi della prima giornata, la presentazione del libro “Storie di una antica Caupona” con l’imprenditore Francesco Di Martino, Salvatore Visciano, professore e presidente di Skal Pompei, e lo storico Flavio Russo, seguita dall’incontro “I canali di vendita del turismo esperienziale” con Antonino Percario, former president Skal Roma e Paolo Bartolozzi di Hotel GoGo. Le opportunità delle esperienze Il turismo esperienziale risponde alla necessità di ridistribuire i flussi e di destagionalizzare, grazie ad una tipologia di offerta che “è spalmata sul territorio – continua Ucci – e crea appeal con prodotti pluristagionali”. Tra i prodotti più gettonati, quelli del turismo all’aria aperta, cicloturismo e trekking, oppure i cammini, non più solo spirituali ma di scoperta delle bellezze naturalistiche, degli aspetti tradizionali, degli usi e costumi dei luoghi attraversati. “Si tratta di un’offerta che, paradossalmente, arricchisce sia la domanda che l’offerta, se ben organizzata”, riflette Ucci. Tra i mercati stranieri più interessati al prodotto esperienziale, Ucci evidenzia la richiesta del “mercato nordamericano e nordeuropeo, ma anche il Giappone, grazie all’appeal che questo tipo di mercato ha sui turisti repeaters”. Il turismo esperienziale valorizza i territori, anche quelli normalmente poco battuti, e permette di scoprire fino in fondo il territorio, l’ambiente naturale, l’enogastronomia, i piatti tipici, l’artigianato artistico: “Un fenomeno importante – conclude Ucci – che riesce ad attivare nuove economie e nuove figure professionali”.

