Eurocontrol: i controlli di documenti Covid causa dei forti ritardi

Abbastanza sporadici in tempi normali, i ritardi dei voli in partenza causati dai controlli dei documenti sono aumentati fino a rappresentare tra il 10% e il 20% di tutti i ritardi aeroportuali a causa della pandemia di Covid-19 e sono fino a 15 volte più importanti rispetto al 2019. Questo è il risultato di uno studio specifico di Eurocontrol.

Con un minor numero di voli a causa dell’emergenza sanitaria, i passeggeri hanno naturalmente subito meno ritardi, ricorda Eurocontrol, ma in proporzione il controllo dei documenti legati alla pandemia ha creato notevoli disagi negli aeroporti.

Il “10-20% ” di tutti i ritardi primari è dovuto al tempo extra richiesto, “principalmente al check-in”, per verificare ciò di cui la destinazione ha specificamente bisogno, e se i passeggeri hanno il giusto mix di test e certificati di vaccinazione .

Anche se i passeggeri arrivano in anticipo, in alcuni casi il tempo non basta per concludere tutti gli accertamenti, e quindi si formano lunghe code per questi controlli. Inoltre, trattandosi di statistiche di partenza, non comprendono ulteriori controlli sui passeggeri in arrivo , per i quali sono pervenute anche “segnalazioni di notevoli ritardi”.