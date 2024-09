Eurispes: il nostro Paese cresce grazie alla spinta del turismo Anche se ormai lo sanno tutti, ripetiamolo: l’Italia cresce economicamente grazie al turismo. Il turismo, in particolare quello proveniente dall’estero, è in forte espansione, con presenze di visitatori internazionali aumentate del 14% rispetto al 2023, e spesa dei turisti stranieri, nei primi due mesi dell’anno in corso, cresciuta del 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un incremento che potrebbe contribuire fino al 15% del Prodotto interno lordo italiano. Ma l’overtourism, che è l’altra faccia della medaglia, è diventato un fenomeno ormai complesso e difficile da controllare. L’Eurispes ha tentato di fare il punto della situazione attraverso uno studio coordinato dal direttore dell’Osservatorio sulle politiche fiscali del nostro Istituto. Gli arrivi turistici internazionali aumenteranno, nel mondo, di 43 milioni in media all’anno e raggiungeranno 1,8 miliardi entro il 2030, di cui il 41% in Europa. Per il 2024 sono stimati in Italia 215 milioni di presenze turistiche, con una spesa complessiva – tra stranieri e italiani – stimata in 62 miliardi di euro. Solo ad agosto 2024 l’arrivo degli stranieri è stato di circa 40 milioni, con un giro d’affari di oltre sei miliardi e mezzo di euro. Affitti brevi e overtourism Solo su Firenze, gli affitti brevi hanno un giro d’affari di circa 2 miliardi, con un flusso annuale in termini di tassa di soggiorno di circa 70 milioni di euro. Nel 2023 la sola Airbnb ha versato nelle casse comunali della città circa un milione al mese di imposta (14 milioni e 389mila euro) pari a circa il 20% di quanto pagato dai 393 hotel della città. Nel 2022 la piattaforma aveva versato circa 11 milioni di euro su un totale di 43 milioni incassati complessivamente. Stilando una graduatoria sulle mete urbane più colpite dall’overtourism, basata sul numero di notti trascorse nel 2023 da visitatori domestici e stranieri per chilometro quadrato, troviamo al primo posto Dubrovnik, seguita da Venezia e da Macao. Tra le prime quindici posizioni anche Roma (al 13° posto), appena sotto Parigi (12esima). Eppure, il numero di immobili destinati ad affitti turistici, a livello nazionale, è meno del 2% rispetto al patrimonio di immobili vuoti, pari a 9,5 milioni, circa il 27% del parco immobiliare complessivo. La prima Regione per sistemazioni per affitti brevi disponibili è la Toscana, dove ammontano a 108mila, un settimo del totale nazionale Condividi

Gli arrivi turistici internazionali aumenteranno, nel mondo, di 43 milioni in media all’anno e raggiungeranno 1,8 miliardi entro il 2030, di cui il 41% in Europa. Per il 2024 sono stimati in Italia 215 milioni di presenze turistiche, con una spesa complessiva – tra stranieri e italiani – stimata in 62 miliardi di euro. Solo ad agosto 2024 l’arrivo degli stranieri è stato di circa 40 milioni, con un giro d’affari di oltre sei miliardi e mezzo di euro. Affitti brevi e overtourism Solo su Firenze, gli affitti brevi hanno un giro d’affari di circa 2 miliardi, con un flusso annuale in termini di tassa di soggiorno di circa 70 milioni di euro. Nel 2023 la sola Airbnb ha versato nelle casse comunali della città circa un milione al mese di imposta (14 milioni e 389mila euro) pari a circa il 20% di quanto pagato dai 393 hotel della città. Nel 2022 la piattaforma aveva versato circa 11 milioni di euro su un totale di 43 milioni incassati complessivamente. Stilando una graduatoria sulle mete urbane più colpite dall’overtourism, basata sul numero di notti trascorse nel 2023 da visitatori domestici e stranieri per chilometro quadrato, troviamo al primo posto Dubrovnik, seguita da Venezia e da Macao. Tra le prime quindici posizioni anche Roma (al 13° posto), appena sotto Parigi (12esima). Eppure, il numero di immobili destinati ad affitti turistici, a livello nazionale, è meno del 2% rispetto al patrimonio di immobili vuoti, pari a 9,5 milioni, circa il 27% del parco immobiliare complessivo. La prima Regione per sistemazioni per affitti brevi disponibili è la Toscana, dove ammontano a 108mila, un settimo del totale nazionale [post_title] => Eurispes: il nostro Paese cresce grazie alla spinta del turismo [post_date] => 2024-09-10T11:36:08+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725968168000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474175 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_444005" align="alignleft" width="300"] Carlo Sangalli[/caption] Pesaro, capitale italiana della cultura 2024, ha accolto il quarto Forum di Impresa cultura Italia, appuntamento annuale dedicato alla valorizzazione, alla maggiore diffusione e all’accessibilità della cultura promosso dal coordinamento che dà voce unitaria alle imprese culturali e creative all’interno di Confcommercio-Imprese per l’Italia. Il titolo di questa edizione è stato "Turismo e impresa culturale: bellezza, territori e destinazioni". Nel corso dell’evento è stato analizzato da più punti di vista il forte intreccio esistente tra cultura e turismo, con una particolare attenzione all'incidenza degli investimenti culturali nell'economia locale. Ad aprire i lavori è stato il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli: “Quest’anno il tema scelto mette al centro due anime importanti del nostro Paese: la cultura e il turismo. La prima è la componente più giovane, che si è rivelata con la nascita di Impresa Cultura Italia, che con il presidente Carlo Fontana abbiamo fortemente voluto nel 2018. Il turismo invece è una delle componenti più classiche e radicate della nostra identità fin dagli anni ’50. Io sono convinto che cultura e turismo debbano essere tanto autonome quanto costantemente in dialogo, capaci di esprimere un’immagine dell’Italia forte e unitaria. Due medaglie diverse che mostrano la faccia migliore del nostro paese”. Il primo panel della giornata è stato dedicato al tema "Investire sulla cultura. Impatto e ricaduta degli eventi culturali sull’economia e sul territorio". La stessa faccia A chiudere questa edizione del Forum di Impresa Cultura Italia è stato il presidente Carlo Fontana: “Viene prima il turismo o la cultura? Io sono dell’idea che cultura e turismo siano la stessa faccia di due entità diverse, e nessuna delle due sia superiore all’altra. Proprio qui a Pesaro abbiamo la testimonianza che non c’è un primato tra turismo e cultura. Qui si è deciso di ridare vita al grande lascito musicale di Rossini con l’obiettivo di creare un’identità culturale forte e radicata nel territorio, che ha trasformato Pesaro da sola meta balneare a forte attrattore turistico musicale. «E da qui si è mosso il turismo, rilanciando Pesaro nel mondo e aprendo un dialogo sempre più ricco e proficuo soprattutto con l’estero. Ciò vuol dire che turismo e cultura si muovono su due binari paralleli che possono intrecciarsi, e l’uno fa bene all’altro. Ed è questo il grande elemento di riflessione: il vero protagonista è quindi il territorio, il suo lascito culturale e artistico, materiale e immateriale. E se si agisce in maniera efficace, mettendo in atto azioni parallele al turismo, ci sarà giovamento per entrambi". [post_title] => Cultura e turismo, questi sono gli strumenti per rilanciare il territorio [post_date] => 2024-09-10T11:27:30+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725967650000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474171 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => EasyJet ridisegna network e strategia di sviluppo per il mercato Italia, con un occhio rivolto all'esito dell'assegnazione degli slot a Milano Linate, successivo all'accordo tra Ita Airways e Lufthansa. La compagnia chiuderà la base a Venezia - che rimarrà collegata alle principali destinazioni europee (come Berlino, Londra e Parigi) - e trasferirà gli aeromobili in altri scali italiani a cominciare dall'apertura della stagione estiva 2025. EasyJet assicura che «i livelli occupazionali attuali saranno mantenuti e a tutti i piloti e agli assistenti di volo attualmente basati a Venezia sarà offerto il trasferimento in altre basi italiane della compagnia». La crescita in Italia proseguirà su Malpensa, dove il vettore è già il principale vettore, incrementando il numero di aeromobili basati, e sulla base di Napoli dove quest'estate è stato posizionato l'ottavo velivolo. «Nel caso in cui easyJet fosse selezionata tra i 'remedy takers' nell’ambito dell’accordo tra Ita Airways e Lufthansa - spiega una nota ufficiale - la compagnia prevede l’apertura di basi presso gli aeroporti di Milano Linate e Roma Fiumicino a partire dall’estate 2025». Nell'ultimo anno easyJet ha trasportato oltre 20 milioni di passeggeri su 226 rotte da e per 21 aeroporti italiani. Inoltre, l’offerta per la winter 2024 aumenterà del 7,5% rispetto al 2023 con l’ingresso dell’ottavo aeromobile a Napoli, e l’introduzione di 13 nuove rotte, tra cui Tromsø, Il Cairo, Oslo e Rabat da Milano Malpensa, e Alicante e Praga da Napoli. «EasyJet è la seconda compagnia aerea a livello nazionale, posizione raggiunta grazie alla crescita degli ultimi anni - dichiara Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italy -. La decisione di riorganizzare le operazioni nel paese e, di conseguenza, riallocare gli aeromobili attualmente basati a Venezia, è in linea con la nostra strategia volta a garantire il successo nel lungo termine della compagnia in Italia (...) Offriremo a tutti i nostri colleghi la possibilità di continuare a lavorare con noi presso un’altra base in Italia e in relazione a questo abbiamo avviato un dialogo con le sigle sindacali. easyJet prosegue la crescita in Italia e continua ad investire in Lombardia, Campania e nelle altre destinazioni italiane dove vediamo l’opportunità di aumentare la nostra offerta». [post_title] => EasyJet chiude la base di Venezia e concentra la crescita su Milano e Napoli [post_date] => 2024-09-10T11:09:10+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725966550000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474167 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Agosto da incorniciare per la Thailandia che lo scorso mese ha totalizzato circa 41.000 visitatori italiani, superando per la prima volta dopo la pandemia i 39.000 arrivi del 2019. Numeri in linea con il trend generale della destinazione, avviata a superare il target di 35 milioni di turisti per l'intero 2024. «Un traguardo non solo segna una ripresa significativa del turismo, ma evidenzia anche l’attrattiva continua della Thailandia come destinazione di viaggio preferita - ha sottolineato Sandro Botticelli, marketing manager dell’Ente Nazionale per il Turismo Thailandese -. La recente ri-attivazione del volo diretto Thai Airways da Milano a Bangkok ha sicuramente contribuito a questo successo, facilitando l’accesso per i turisti italiani». Ora, il countdown è per il nuovo collegamento da Roma a Bangkok di Ita Airways, che decollerà il prossimo novembre: «Questa nuova rotta non solo rafforzerà i collegamenti tra Italia e Thailandia, ma contribuirà ad ampliare la possibilità di scelta per i viaggiatori che torneranno ad avere diverse opzioni di volo per raggiungere e scoprire il Paese del sorriso». La Thailandia [post_title] => La Thailandia ha accolto 41.000 turisti italiani in agosto: è il nuovo record [post_date] => 2024-09-10T10:37:47+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725964667000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474119 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiuderà vicino a quota 230 milioni di euro il 2024 di Quality. Lo rivela il direttore commerciale, Marco Peci, che conferma anche per il gruppo torinese la forte polarizzazione dei tempi di prenotazione su advance booking e last minute: "L'anno è sostanzialmente iniziato già a ottobre 2023. Sino a fine marzo, metà aprile i volumi del booking erano in crescita del 30%. Successivamente abbiamo registrato un rallentamento. Da metà giugno siamo poi ripartiti con buoni incrementi, tanto che al momento stiamo al +14% in termini di fatturato. Tutto considerato dovremmo finire l'anno con una crescita dei ricavi attorno al 10%-12%, mentre il numero dei passeggeri trasportati dovrebbe salire dell'8%". Il momento per Quality è particolarmente importante perché tra 2024 e 2025 celebrerà due anniversari rilevanti: i 25 anni del gruppo e i 50 anni di Mistral Tour, tra gli operatori fondatori del consorzio. "I festeggiamenti per la verità sono già iniziati - sottolinea Peci -: una delle iniziative più importanti sarà quella di portare con noi in tutto il mondo un gran numero di agenti di viaggio per conoscere e scoprire, oltre ai grandi classici, anche destinazioni, aree e itinerari molto particolari. Vorremmo infatti che la celebrazione di questi anniversari diventi un’occasione importante di crescita professionale ed emotiva per gli adv. Il tutto per servire una clientela sempre più esigente alla ricerca più di consulenti più di venditori". Molte anche le novità di prodotto in cantiere, che saranno presentate a breve tramite roadshow in tutta Italia e incontri online. "Tra le new entry mi piace segnalare il debutto, il prossimo 4 dicembre, dei nostri dieci lodge in esclusiva in Finlandia: sistemazioni con una parete completamente vetrata che danno pure la possibilità di ammirare il fenomeno dell'aurora boreale - conclude Peci -. Ma il nostro futuro è anche fatto di ulteriori investimenti in campo informatico. Non solo stiamo portando a termine i progetti iniziati durante la pandemia, ma stiamo sviluppandone di nuovi soprattutto in ambito di comunicazione digital e intelligenza artificiale, per creare un nuovo rapporto con i viaggiatori in termini di informazioni e contenuti". [post_title] => Quality vicino a quota 230 mln. Adv protagoniste dei 25 anni del consorzio [post_date] => 2024-09-10T10:02:55+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725962575000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474128 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Global Gsa rinsalda la vicinanza al trade con il lancio del nuovo portale di prenotazione b2b, che renderà più semplice l’accesso a una vasta gamma di servizi per le agenzie di viaggi. Grazie ad un unico login dal sito www.global-gsa.com, tramite l’indirizzo email dell’agenzia, gli utenti possono accedere velocemente a tutti i servizi di prenotazione e ai contenuti offerti dal gsa milanese, che vanta ad oggi consolidate collaborazioni con importanti brand internazionali: il gruppo Hertz-Dollar-Thrifty per il noleggio auto; le compagnie aree Kenya Airways, Nile Air, Madagascar Airlines ed Aircalin; la compagnia di crociera fluviale AmaWaterways; dmc Arabia – Kurban Tours – Plaza Tours per le destinazioni Arabia Saudita, Emirati Arabi, Oman, Libano e Giordania; il broker b2b di noleggio camper Vacanzeincamper.com; oltre alle partnership con Italo, Booking.com e MyParking. Tra le principali novità del portale c'è Global2Share, un tool gratuito pensato per le agenzie che desiderano aumentare la propria presenza sui social, ma che non hanno il tempo di creare contenuti. Global2Share offre una vasta gamma di post già pronti, suddivisi per categoria e personalizzati con il logo dell'agenzia di viaggio, pronti per essere condivisi su Facebook, Instagram e WhatsApp. A disposizione delle adv resta l’Help Desk, che una comoda chat online, con assistenza in tempo reale. «Questo nuovo portale b2b rappresenta un passo avanti significativo nel nostro impegno a supportare le agenzie di viaggio - ha commentato Manlio Olivero, president & ceo di Global Distribution Sales & Marketing (nella foto) -. Con un accesso semplificato a una vasta gamma di servizi e strumenti innovativi come Global2Share, crediamo che questo portale renderà il lavoro delle agenzie più veloce ed efficiente». [post_title] => Global Gsa: attivo il nuovo portale di prenotazione per il trade [post_date] => 2024-09-10T09:44:03+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725961443000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474114 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si avvicina l'obiettivo dei 120 milioni di euro di fatturato per il gruppo Mangia's, che tuttavia preferisce ancora attendere i dati di settembre per avere un quadro completo. "L'ultimo mese dell'estate si sta infatti sempre più confermando come una prosecuzione dell'alta stagione, paragonabile ormai ad agosto", spiega il presidente e ceo della compagnia siciliana, Marcello Mangia. In linea con le previsioni di inizio anno anche i margini operativi lordi (ebitda), che dovrebbero raggiungere i 12 - 13 milioni. "L'Italia rimane il nostro mercato principale, ma abbiamo registrato ottime performance anche da Francia, Regno Unito, Stati Uniti e Germania: Paesi su cui ci stiamo espandendo e dove stiamo costruendo una presenza sempre più consolidata". Tra le novità in arrivo le già annunciate new entry del Grand Hotel et Des Palmes di Palermo e dell'ex Club Med di Kamarina. "Con queste acquisizioni, ci affermeremo ulteriormente nel segmento delle strutture a 5 stelle, consolidando la nostra posizione tra le principali catene italiane per numero di chiavi in questo cluster. La struttura del capoluogo siciliano dovrebbe aprire nel 2025. Ci consentirà, tra le altre cose, di lanciare la nuova linea dei city hotel, con cui puntiamo a differenziare ulteriormente la nostra offerta, sviluppandoci anche in altre destinazioni". Il Kamarina dovrebbe diventare operativo invece nel 2026. La novità è frutto di una collaborazione con la società di asset management Arrow Global, proprietaria del resort. "Si tratta di una partnership che rafforza ulteriormente la nostra capacità di supportare gli investitori in tutte le fasi del ciclo di vita degli asset: dall'acquisizione al riposizionamento e alla gestione, sino alla vendita. Un modello che ci sta permettendo di attirare l'attenzione di sempre nuovi partner. Continuiamo inoltre a valutare possibili ulteriori nuove affiliazioni con brand internazionali, come abbiamo fatto recentemente per il Brucoli, che è diventato parte dell'Autograph Collection di Marriott. L'esperienza con il gruppo del Maryland, e anche con Hilton, ci ha infatti dimostrato quanto queste collaborazioni possano essere strategiche per il posizionamento dei nostri prodotti nei mercati globali". Ma le novità non finiscono qui: in calendario per il prossimo futuro c'è infatti anche il rinnovamento del Marmorata a Santa Teresa di Gallura, destinato a diventare il Mangia's Sardinia Resort: "Un progetto di grande rilievo e una sfida entusiasmante, che darà ulteriore valore alla destinazione, una delle aree più belle del Mediterraneo". Infine, nel 2025 verrà anche presentato un progetto dedicato esclusivamente agli agenti di viaggio: "L'obiettivo - conclude Mangia - è quello di creare un canale diretto con i professionisti del settore, offrendo loro strumenti innovativi e proposte personalizzate per rafforzare il legame con i nostri clienti e partner commerciali. Un altro passo importante nella nostra strategia di espansione e diversificazione dell'offerta". [post_title] => Mangia's vicino ai 120 mln di fatturato. Presto un progetto ad hoc per le adv [post_date] => 2024-09-10T09:21:32+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725960092000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474103 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sky express ha siglato una partnership di interline con Ita Airways che consente ai passeggeri italiani e di tutto il mondo di raggiungere l'ampio network di destinazioni greche servite dal vettore greco. In parallelo, i passeggeri che viaggiano dalla Grecia - così come da Larnaca, Cipro - con Sky express possono proseguire il loro viaggio via Roma e Milano, verso altre città italiane o verso destinazioni extraeuropee, durante tutto l'anno. L'intesa con Ita si somma agli altri 20 accordi di interlinea che Sky express conta con i principali partner mondiali, tra cui Air France, Air Transat, Air Serbia, American Airlines, British Airways, Condor Airlines, Cyprus Airways, Delta Airlines, easyJet, El Al Israel Airlines, Emirates, Etihad, Klm, Lot, Middle East Airlines, Qatar Airways, Royal Jordanian, Transavia e Turkish Airlines. «Ita Airways è un vettore importante con un grande potenziale che si aggiunge al nostro portafoglio di accordi interline - ha commentato Gerasimos Skaltsas, chief commercial officer del vettore greco -. Questa partnership migliora ulteriormente le opzioni che offriamo ai nostri passeggeri dalla Grecia e da Cipro per viaggiare verso destinazioni in Italia e, allo stesso tempo, sfruttare la connettività del network verso destinazioni internazionali. Allo stesso modo, i passeggeri di tutto il mondo hanno l'opportunità di viaggiare verso una qualsiasi delle 33 destinazioni che operiamo in Grecia». «Questa collaborazione rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di espansione di Ita Airways - ha sottolineato Cesare Autera, vp Alliances & Partnerships della compagnia italiana -, migliorando la connettività per i nostri passeggeri che viaggiano tra Italia e Grecia. Inoltre, facilita i collegamenti dall'hub di Roma Fiumicino verso numerose destinazioni in Italia, in Europa e oltre, rafforzando ulteriormente i legami economici e commerciali tra i nostri due Paesi». [post_title] => Sky express fa coppia con Ita Airways con un accordo di interline [post_date] => 2024-09-10T09:00:01+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725958801000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474099 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo tentativo di contenere i flussi eccessivi di turisti per la Grecia, che vuole introdurre una tassa di 20 euro ai crocieristi in visita alle isole di Santorini e Mykonos durante l'alta stagione estiva. Lo ha anticipato il primo ministro del paese, Kyriakos Mitsotakis, durante una conferenza stampa riguardante le principali politiche economiche per il 2025, in cui ha anche precisato che l'overtourism è comunque una problematica che interessa solo determinate destinazioni. «La Grecia non ha un problema strutturale di sovraffollamento turistico (...) - ha dichiarato il ministro, ripreso dal Financial Times -. Alcune destinazioni hanno un problema significativo durante specifiche settimane o mesi dell'anno, che dobbiamo affrontare. I flussi di crocieristi gravano su Santorini e Mykonos ed è per questo che stiamo procedendo con gli interventi adeguati». Parte delle entrate derivanti dalla nuova tassa sulle crociere saranno restituite alle comunità locali per essere investite in infrastrutture, ha specificato Mitsotakis, ricordando che il governo prevede inoltre di regolamentare il numero di navi da crociera che arrivano contemporaneamente in alcune destinazioni, mentre sulle isole dovranno essere imposte normative per proteggere l'ambiente e affrontare la scarsità d'acqua. Nel 2023, secondo la Banca di Grecia, il paese ellenico ha accolto un numero record di 36,1 milioni di visitatori e nella prima metà del 2024, gli arrivi turistici sono aumentati del 16% a 11,6 milioni, lasciando prevedere per quest'anno un nuovo numero record di arrivi. Il turismo contribuisce per oltre il 25% al prodotto interno lordo greco. [post_title] => Grecia e overtourism, tassa di 20 euro per i crocieristi a Mykonos e Santorini [post_date] => 2024-09-09T14:24:34+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725891874000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "eurispes il nostro paese cresce" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":52,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4494,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474178","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Anche se ormai lo sanno tutti, ripetiamolo: l’Italia cresce economicamente grazie al turismo. Il turismo, in particolare quello proveniente dall’estero, è in forte espansione, con presenze di visitatori internazionali aumentate del 14% rispetto al 2023, e spesa dei turisti stranieri, nei primi due mesi dell’anno in corso, cresciuta del 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. \r

\r

Un incremento che potrebbe contribuire fino al 15% del Prodotto interno lordo italiano. Ma l’overtourism, che è l’altra faccia della medaglia, è diventato un fenomeno ormai complesso e difficile da controllare. L’Eurispes ha tentato di fare il punto della situazione attraverso uno studio coordinato dal direttore dell’Osservatorio sulle politiche fiscali del nostro Istituto.\r

Gli arrivi turistici internazionali aumenteranno, nel mondo, di 43 milioni in media all’anno e raggiungeranno 1,8 miliardi entro il 2030, di cui il 41% in Europa. Per il 2024 sono stimati in Italia 215 milioni di presenze turistiche, con una spesa complessiva – tra stranieri e italiani – stimata in 62 miliardi di euro. Solo ad agosto 2024 l’arrivo degli stranieri è stato di circa 40 milioni, con un giro d’affari di oltre sei miliardi e mezzo di euro.\r

\r

Affitti brevi e overtourism\r

Solo su Firenze, gli affitti brevi hanno un giro d’affari di circa 2 miliardi, con un flusso annuale in termini di tassa di soggiorno di circa 70 milioni di euro. Nel 2023 la sola Airbnb ha versato nelle casse comunali della città circa un milione al mese di imposta (14 milioni e 389mila euro) pari a circa il 20% di quanto pagato dai 393 hotel della città. Nel 2022 la piattaforma aveva versato circa 11 milioni di euro su un totale di 43 milioni incassati complessivamente.\r

Stilando una graduatoria sulle mete urbane più colpite dall’overtourism, basata sul numero di notti trascorse nel 2023 da visitatori domestici e stranieri per chilometro quadrato, troviamo al primo posto Dubrovnik, seguita da Venezia e da Macao. Tra le prime quindici posizioni anche Roma (al 13° posto), appena sotto Parigi (12esima). Eppure, il numero di immobili destinati ad affitti turistici, a livello nazionale, è meno del 2% rispetto al patrimonio di immobili vuoti, pari a 9,5 milioni, circa il 27% del parco immobiliare complessivo.\r

\r

La prima Regione per sistemazioni per affitti brevi disponibili è la Toscana, dove ammontano a 108mila, un settimo del totale nazionale","post_title":"Eurispes: il nostro Paese cresce grazie alla spinta del turismo","post_date":"2024-09-10T11:36:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1725968168000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474175","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_444005\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Carlo Sangalli[/caption]\r

\r

Pesaro, capitale italiana della cultura 2024, ha accolto il quarto Forum di Impresa cultura Italia, appuntamento annuale dedicato alla valorizzazione, alla maggiore diffusione e all’accessibilità della cultura promosso dal coordinamento che dà voce unitaria alle imprese culturali e creative all’interno di Confcommercio-Imprese per l’Italia. Il titolo di questa edizione è stato \"Turismo e impresa culturale: bellezza, territori e destinazioni\".\r

\r

Nel corso dell’evento è stato analizzato da più punti di vista il forte intreccio esistente tra cultura e turismo, con una particolare attenzione all'incidenza degli investimenti culturali nell'economia locale. Ad aprire i lavori è stato il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli: “Quest’anno il tema scelto mette al centro due anime importanti del nostro Paese: la cultura e il turismo. La prima è la componente più giovane, che si è rivelata con la nascita di Impresa Cultura Italia, che con il presidente Carlo Fontana abbiamo fortemente voluto nel 2018. Il turismo invece è una delle componenti più classiche e radicate della nostra identità fin dagli anni ’50. Io sono convinto che cultura e turismo debbano essere tanto autonome quanto costantemente in dialogo, capaci di esprimere un’immagine dell’Italia forte e unitaria. Due medaglie diverse che mostrano la faccia migliore del nostro paese”.\r

\r

Il primo panel della giornata è stato dedicato al tema \"Investire sulla cultura. Impatto e ricaduta degli eventi culturali sull’economia e sul territorio\".\r

La stessa faccia\r

A chiudere questa edizione del Forum di Impresa Cultura Italia è stato il presidente Carlo Fontana: “Viene prima il turismo o la cultura? Io sono dell’idea che cultura e turismo siano la stessa faccia di due entità diverse, e nessuna delle due sia superiore all’altra. Proprio qui a Pesaro abbiamo la testimonianza che non c’è un primato tra turismo e cultura. Qui si è deciso di ridare vita al grande lascito musicale di Rossini con l’obiettivo di creare un’identità culturale forte e radicata nel territorio, che ha trasformato Pesaro da sola meta balneare a forte attrattore turistico musicale.\r

\r

«E da qui si è mosso il turismo, rilanciando Pesaro nel mondo e aprendo un dialogo sempre più ricco e proficuo soprattutto con l’estero. Ciò vuol dire che turismo e cultura si muovono su due binari paralleli che possono intrecciarsi, e l’uno fa bene all’altro. Ed è questo il grande elemento di riflessione: il vero protagonista è quindi il territorio, il suo lascito culturale e artistico, materiale e immateriale. E se si agisce in maniera efficace, mettendo in atto azioni parallele al turismo, ci sarà giovamento per entrambi\".","post_title":"Cultura e turismo, questi sono gli strumenti per rilanciare il territorio","post_date":"2024-09-10T11:27:30+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1725967650000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474171","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet ridisegna network e strategia di sviluppo per il mercato Italia, con un occhio rivolto all'esito dell'assegnazione degli slot a Milano Linate, successivo all'accordo tra Ita Airways e Lufthansa.\r

La compagnia chiuderà la base a Venezia - che rimarrà collegata alle principali destinazioni europee (come Berlino, Londra e Parigi) - e trasferirà gli aeromobili in altri scali italiani a cominciare dall'apertura della stagione estiva 2025. EasyJet assicura che «i livelli occupazionali attuali saranno mantenuti e a tutti i piloti e agli assistenti di volo attualmente basati a Venezia sarà offerto il trasferimento in altre basi italiane della compagnia».\r

\r

La crescita in Italia proseguirà su Malpensa, dove il vettore è già il principale vettore, incrementando il numero di aeromobili basati, e sulla base di Napoli dove quest'estate è stato posizionato l'ottavo velivolo.\r

\r

«Nel caso in cui easyJet fosse selezionata tra i 'remedy takers' nell’ambito dell’accordo tra Ita Airways e Lufthansa - spiega una nota ufficiale - la compagnia prevede l’apertura di basi presso gli aeroporti di Milano Linate e Roma Fiumicino a partire dall’estate 2025».\r

Nell'ultimo anno easyJet ha trasportato oltre 20 milioni di passeggeri su 226 rotte da e per 21 aeroporti italiani. Inoltre, l’offerta per la winter 2024 aumenterà del 7,5% rispetto al 2023 con l’ingresso dell’ottavo aeromobile a Napoli, e l’introduzione di 13 nuove rotte, tra cui Tromsø, Il Cairo, Oslo e Rabat da Milano Malpensa, e Alicante e Praga da Napoli.\r

«EasyJet è la seconda compagnia aerea a livello nazionale, posizione raggiunta grazie alla crescita degli ultimi anni - dichiara Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italy -. La decisione di riorganizzare le operazioni nel paese e, di conseguenza, riallocare gli aeromobili attualmente basati a Venezia, è in linea con la nostra strategia volta a garantire il successo nel lungo termine della compagnia in Italia (...) Offriremo a tutti i nostri colleghi la possibilità di continuare a lavorare con noi presso un’altra base in Italia e in relazione a questo abbiamo avviato un dialogo con le sigle sindacali. easyJet prosegue la crescita in Italia e continua ad investire in Lombardia, Campania e nelle altre destinazioni italiane dove vediamo l’opportunità di aumentare la nostra offerta».","post_title":"EasyJet chiude la base di Venezia e concentra la crescita su Milano e Napoli","post_date":"2024-09-10T11:09:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1725966550000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474167","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Agosto da incorniciare per la Thailandia che lo scorso mese ha totalizzato circa 41.000 visitatori italiani, superando per la prima volta dopo la pandemia i 39.000 arrivi del 2019. Numeri in linea con il trend generale della destinazione, avviata a superare il target di 35 milioni di turisti per l'intero 2024.\r

«Un traguardo non solo segna una ripresa significativa del turismo, ma evidenzia anche l’attrattiva continua della Thailandia come destinazione di viaggio preferita - ha sottolineato Sandro Botticelli, marketing manager dell’Ente Nazionale per il Turismo Thailandese -. La recente ri-attivazione del volo diretto Thai Airways da Milano a Bangkok ha sicuramente contribuito a questo successo, facilitando l’accesso per i turisti italiani».\r

Ora, il countdown è per il nuovo collegamento da Roma a Bangkok di Ita Airways, che decollerà il prossimo novembre: «Questa nuova rotta non solo rafforzerà i collegamenti tra Italia e Thailandia, ma contribuirà ad ampliare la possibilità di scelta per i viaggiatori che torneranno ad avere diverse opzioni di volo per raggiungere e scoprire il Paese del sorriso».\r

La Thailandia\r

","post_title":"La Thailandia ha accolto 41.000 turisti italiani in agosto: è il nuovo record","post_date":"2024-09-10T10:37:47+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1725964667000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474119","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiuderà vicino a quota 230 milioni di euro il 2024 di Quality. Lo rivela il direttore commerciale, Marco Peci, che conferma anche per il gruppo torinese la forte polarizzazione dei tempi di prenotazione su advance booking e last minute: \"L'anno è sostanzialmente iniziato già a ottobre 2023. Sino a fine marzo, metà aprile i volumi del booking erano in crescita del 30%. Successivamente abbiamo registrato un rallentamento. Da metà giugno siamo poi ripartiti con buoni incrementi, tanto che al momento stiamo al +14% in termini di fatturato. Tutto considerato dovremmo finire l'anno con una crescita dei ricavi attorno al 10%-12%, mentre il numero dei passeggeri trasportati dovrebbe salire dell'8%\".\r

\r

Il momento per Quality è particolarmente importante perché tra 2024 e 2025 celebrerà due anniversari rilevanti: i 25 anni del gruppo e i 50 anni di Mistral Tour, tra gli operatori fondatori del consorzio. \"I festeggiamenti per la verità sono già iniziati - sottolinea Peci -: una delle iniziative più importanti sarà quella di portare con noi in tutto il mondo un gran numero di agenti di viaggio per conoscere e scoprire, oltre ai grandi classici, anche destinazioni, aree e itinerari molto particolari. Vorremmo infatti che la celebrazione di questi anniversari diventi un’occasione importante di crescita professionale ed emotiva per gli adv. Il tutto per servire una clientela sempre più esigente alla ricerca più di consulenti più di venditori\".\r

\r

Molte anche le novità di prodotto in cantiere, che saranno presentate a breve tramite roadshow in tutta Italia e incontri online. \"Tra le new entry mi piace segnalare il debutto, il prossimo 4 dicembre, dei nostri dieci lodge in esclusiva in Finlandia: sistemazioni con una parete completamente vetrata che danno pure la possibilità di ammirare il fenomeno dell'aurora boreale - conclude Peci -. Ma il nostro futuro è anche fatto di ulteriori investimenti in campo informatico. Non solo stiamo portando a termine i progetti iniziati durante la pandemia, ma stiamo sviluppandone di nuovi soprattutto in ambito di comunicazione digital e intelligenza artificiale, per creare un nuovo rapporto con i viaggiatori in termini di informazioni e contenuti\".","post_title":"Quality vicino a quota 230 mln. Adv protagoniste dei 25 anni del consorzio","post_date":"2024-09-10T10:02:55+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1725962575000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474128","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Global Gsa rinsalda la vicinanza al trade con il lancio del nuovo portale di prenotazione b2b, che renderà più semplice l’accesso a una vasta gamma di servizi per le agenzie di viaggi.\r

\r

Grazie ad un unico login dal sito www.global-gsa.com, tramite l’indirizzo email dell’agenzia, gli utenti possono accedere velocemente a tutti i servizi di prenotazione e ai contenuti offerti dal gsa milanese, che vanta ad oggi consolidate collaborazioni con importanti brand internazionali: il gruppo Hertz-Dollar-Thrifty per il noleggio auto; le compagnie aree Kenya Airways, Nile Air, Madagascar Airlines ed Aircalin; la compagnia di crociera fluviale AmaWaterways; dmc Arabia – Kurban Tours – Plaza Tours per le destinazioni Arabia Saudita, Emirati Arabi, Oman, Libano e Giordania; il broker b2b di noleggio camper Vacanzeincamper.com; oltre alle partnership con Italo, Booking.com e MyParking.\r

\r

Tra le principali novità del portale c'è Global2Share, un tool gratuito pensato per le agenzie che desiderano aumentare la propria presenza sui social, ma che non hanno il tempo di creare contenuti. Global2Share offre una vasta gamma di post già pronti, suddivisi per categoria e personalizzati con il logo dell'agenzia di viaggio, pronti per essere condivisi su Facebook, Instagram e WhatsApp.\r

\r

A disposizione delle adv resta l’Help Desk, che una comoda chat online, con assistenza in tempo reale.\r

\r

«Questo nuovo portale b2b rappresenta un passo avanti significativo nel nostro impegno a supportare le agenzie di viaggio - ha commentato Manlio Olivero, president & ceo di Global Distribution Sales & Marketing (nella foto) -. Con un accesso semplificato a una vasta gamma di servizi e strumenti innovativi come Global2Share, crediamo che questo portale renderà il lavoro delle agenzie più veloce ed efficiente».","post_title":"Global Gsa: attivo il nuovo portale di prenotazione per il trade","post_date":"2024-09-10T09:44:03+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1725961443000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474114","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si avvicina l'obiettivo dei 120 milioni di euro di fatturato per il gruppo Mangia's, che tuttavia preferisce ancora attendere i dati di settembre per avere un quadro completo. \"L'ultimo mese dell'estate si sta infatti sempre più confermando come una prosecuzione dell'alta stagione, paragonabile ormai ad agosto\", spiega il presidente e ceo della compagnia siciliana, Marcello Mangia. In linea con le previsioni di inizio anno anche i margini operativi lordi (ebitda), che dovrebbero raggiungere i 12 - 13 milioni. \"L'Italia rimane il nostro mercato principale, ma abbiamo registrato ottime performance anche da Francia, Regno Unito, Stati Uniti e Germania: Paesi su cui ci stiamo espandendo e dove stiamo costruendo una presenza sempre più consolidata\".\r

\r

Tra le novità in arrivo le già annunciate new entry del Grand Hotel et Des Palmes di Palermo e dell'ex Club Med di Kamarina. \"Con queste acquisizioni, ci affermeremo ulteriormente nel segmento delle strutture a 5 stelle, consolidando la nostra posizione tra le principali catene italiane per numero di chiavi in questo cluster. La struttura del capoluogo siciliano dovrebbe aprire nel 2025. Ci consentirà, tra le altre cose, di lanciare la nuova linea dei city hotel, con cui puntiamo a differenziare ulteriormente la nostra offerta, sviluppandoci anche in altre destinazioni\".\r

\r

Il Kamarina dovrebbe diventare operativo invece nel 2026. La novità è frutto di una collaborazione con la società di asset management Arrow Global, proprietaria del resort. \"Si tratta di una partnership che rafforza ulteriormente la nostra capacità di supportare gli investitori in tutte le fasi del ciclo di vita degli asset: dall'acquisizione al riposizionamento e alla gestione, sino alla vendita. Un modello che ci sta permettendo di attirare l'attenzione di sempre nuovi partner. Continuiamo inoltre a valutare possibili ulteriori nuove affiliazioni con brand internazionali, come abbiamo fatto recentemente per il Brucoli, che è diventato parte dell'Autograph Collection di Marriott. L'esperienza con il gruppo del Maryland, e anche con Hilton, ci ha infatti dimostrato quanto queste collaborazioni possano essere strategiche per il posizionamento dei nostri prodotti nei mercati globali\".\r

\r

Ma le novità non finiscono qui: in calendario per il prossimo futuro c'è infatti anche il rinnovamento del Marmorata a Santa Teresa di Gallura, destinato a diventare il Mangia's Sardinia Resort: \"Un progetto di grande rilievo e una sfida entusiasmante, che darà ulteriore valore alla destinazione, una delle aree più belle del Mediterraneo\". Infine, nel 2025 verrà anche presentato un progetto dedicato esclusivamente agli agenti di viaggio: \"L'obiettivo - conclude Mangia - è quello di creare un canale diretto con i professionisti del settore, offrendo loro strumenti innovativi e proposte personalizzate per rafforzare il legame con i nostri clienti e partner commerciali. Un altro passo importante nella nostra strategia di espansione e diversificazione dell'offerta\".","post_title":"Mangia's vicino ai 120 mln di fatturato. Presto un progetto ad hoc per le adv","post_date":"2024-09-10T09:21:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1725960092000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474103","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sky express ha siglato una partnership di interline con Ita Airways che consente ai passeggeri italiani e di tutto il mondo di raggiungere l'ampio network di destinazioni greche servite dal vettore greco.\r

\r

In parallelo, i passeggeri che viaggiano dalla Grecia - così come da Larnaca, Cipro - con Sky express possono proseguire il loro viaggio via Roma e Milano, verso altre città italiane o verso destinazioni extraeuropee, durante tutto l'anno.\r

\r

L'intesa con Ita si somma agli altri 20 accordi di interlinea che Sky express conta con i principali partner mondiali, tra cui Air France, Air Transat, Air Serbia, American Airlines, British Airways, Condor Airlines, Cyprus Airways, Delta Airlines, easyJet, El Al Israel Airlines, Emirates, Etihad, Klm, Lot, Middle East Airlines, Qatar Airways, Royal Jordanian, Transavia e Turkish Airlines.\r

\r

«Ita Airways è un vettore importante con un grande potenziale che si aggiunge al nostro portafoglio di accordi interline - ha commentato Gerasimos Skaltsas, chief commercial officer del vettore greco -. Questa partnership migliora ulteriormente le opzioni che offriamo ai nostri passeggeri dalla Grecia e da Cipro per viaggiare verso destinazioni in Italia e, allo stesso tempo, sfruttare la connettività del network verso destinazioni internazionali. Allo stesso modo, i passeggeri di tutto il mondo hanno l'opportunità di viaggiare verso una qualsiasi delle 33 destinazioni che operiamo in Grecia».\r

\r

«Questa collaborazione rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di espansione di Ita Airways - ha sottolineato Cesare Autera, vp Alliances & Partnerships della compagnia italiana -, migliorando la connettività per i nostri passeggeri che viaggiano tra Italia e Grecia. Inoltre, facilita i collegamenti dall'hub di Roma Fiumicino verso numerose destinazioni in Italia, in Europa e oltre, rafforzando ulteriormente i legami economici e commerciali tra i nostri due Paesi».","post_title":"Sky express fa coppia con Ita Airways con un accordo di interline","post_date":"2024-09-10T09:00:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1725958801000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474099","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo tentativo di contenere i flussi eccessivi di turisti per la Grecia, che vuole introdurre una tassa di 20 euro ai crocieristi in visita alle isole di Santorini e Mykonos durante l'alta stagione estiva.\r

\r

Lo ha anticipato il primo ministro del paese, Kyriakos Mitsotakis, durante una conferenza stampa riguardante le principali politiche economiche per il 2025, in cui ha anche precisato che l'overtourism è comunque una problematica che interessa solo determinate destinazioni.\r

\r

«La Grecia non ha un problema strutturale di sovraffollamento turistico (...) - ha dichiarato il ministro, ripreso dal Financial Times -. Alcune destinazioni hanno un problema significativo durante specifiche settimane o mesi dell'anno, che dobbiamo affrontare. I flussi di crocieristi gravano su Santorini e Mykonos ed è per questo che stiamo procedendo con gli interventi adeguati».\r

\r

Parte delle entrate derivanti dalla nuova tassa sulle crociere saranno restituite alle comunità locali per essere investite in infrastrutture, ha specificato Mitsotakis, ricordando che il governo prevede inoltre di regolamentare il numero di navi da crociera che arrivano contemporaneamente in alcune destinazioni, mentre sulle isole dovranno essere imposte normative per proteggere l'ambiente e affrontare la scarsità d'acqua.\r

\r

Nel 2023, secondo la Banca di Grecia, il paese ellenico ha accolto un numero record di 36,1 milioni di visitatori e nella prima metà del 2024, gli arrivi turistici sono aumentati del 16% a 11,6 milioni, lasciando prevedere per quest'anno un nuovo numero record di arrivi.\r

\r

Il turismo contribuisce per oltre il 25% al prodotto interno lordo greco.","post_title":"Grecia e overtourism, tassa di 20 euro per i crocieristi a Mykonos e Santorini","post_date":"2024-09-09T14:24:34+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1725891874000]}]}}