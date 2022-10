Enit, la ripresa tra incertezze ed un periodo di transizione Se è vero che la ripresa è tangibile, è vero anche che le incertezze sono tante. Maria Elena Rossi direttrice marketing di Enit fa il punto su quelli che saranno i prossimi passi relativi al nuovo Tourism Digital Hub, una piattaforma che punta a far incrociare il bisogno del turista e l’offerta del territorio italiano. «La ripresa dei mercati internazionali è evidente – commenta Maria Elena Rossi – ma in questa fase di transizione risulta difficile programmare. A piccoli passi dobbiamo capire in che direzione andare. Attualmente il PNNR è una leva per il turismo. Da parte nostra il cambio del portale condurrà alla digitalizzazione del sistema turistico e consentirà di colmare un gap». Il Digital Hub è partito e a breve ci saranno nuovi investimenti per posizionare il portale a livello internazionale. «Innovazione e sostenibilità – aggiunge Maria Elena Rossi – sono i pilastri di questa fase di transizione. E’ necessario che l’offerta sia presente sul digitale per intercettare la domanda».

