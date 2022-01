Enac: nuovo assetto organizzativo, focus su settori emergenti e tutela del passeggero

Un nuovo assetto organizzativo per Enac è in vigoro da inizio gennaio 2022: una nuova organizzazione che mira a definire meglio le attività dell’Ente e i vari profili di responsabilità delle direzioni. L’obiettivo è dare priorità ai settori emergenti quali la ricerca e la tutela dei diritti del passeggero e valorizzare le peculiarità e le esigenze del territorio.

“La nuova organizzazione dell’Enac – sottolinea il presidente Pierluigi Di Palma – intende proiettare l’Ente al futuro, per meglio fronteggiare le sfide che attendono il settore e, in senso ampio, il comparto aerospaziale. Nel nuovo assetto trova spazio, ad esempio, la direzione dedicata ai diritti del passeggero e alla qualità dei servizi per riportare al centro dell’azione Enac la tutela dell’interesse pubblico. Un’altra direzione, neo costituita, si occuperà di ricerca e sviluppo delle nuove tecnologie e dell’aerospazio per consegnare alle generazioni future un Enac rinnovato e

all’avanguardia”.

“Dopo anni di carenza di personale – dichiara il direttore generale, Alessio Quaranta – si è sentita l’esigenza di razionalizzare l’organizzazione, con l’istituzione di 10 figure dirigenziali in più, in considerazione dell’aumento della pianta organica. Nei prossimi mesi, infatti, al termine dei concorsi che si stanno espletando, l’Enaac potrà assumere circa 400 nuove risorse e tornare quindi ad avere personale adeguato nel numero per continuare ad assicurare lo sviluppo del settore e l’esercizio in condizioni di sicurezza, efficienza, regolarità, sostenibilità ambientale”.

Sono sei le nuove direzioni centrali: Direzione Centrale Coordinamento staff Direttore Generale e Relazioni

Internazionali: Giovanna Laschena; Direzione Centrale Operatività e Standard Tecnici: Fabio Nicolai; Direzione Centrale Vigilanza Tecnica: Alessandro Scialla; Direzione Centrale Programmazione Economica e Sviluppo Infrastrutture: Claudio Eminente; Direzione Centrale Risorse Economiche e Benessere Organizzativo: Maria

Elena Taormina; Direzione Centrale Aeroporti e Diritti del Passeggero: Fabio Marchiandi.