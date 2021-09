Delta del Po e Venezia, un sito tematico per una candidatura a Marchio del Patrimonio Europeo

Un sito tematico per una candidatura a Marchio del Patrimonio Europeo. Un percorso lungo il cui obiettivo è dare un ulteriore impulso allo sviluppo di una cultura europea attraverso la condivisione dei valori culturali, turistici, archeologici locali in collaborazione con network internazionali.

Nei primi mesi del 2021 il territorio del Delta del Po e Venezia è stato designato a rappresentare l’Italia, insieme all’Isola di Ventotene, presso la Commissione Europea per l’ottenimento del prestigioso Marchio del Patrimonio Europeo. La commissione nazionale istituita presso il Segretariato generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, infatti, ha scelto il sito tematico “Terre d’acqua, terre nell’acqua, Delta del Po e Venezia” e Ventotene tra le sei candidature italiane pervenute nei mesi scorsi a rappresentare la cultura europea.

Il sito tematico “Terre d’acqua, terre nell’acqua, Delta del Po e Venezia” – coordinato dal Parco Regionale Veneto del Delta del Po, coinvolge la Direzione Regionale Musei del Veneto MiC, a cui afferiscono i Musei archeologici nazionali di Adria (Rovigo), di Altino e di Venezia, oltre al Museo civico Delta antico di Comacchio (Ferrara) – forte del riconoscimento della Commissione ministeriale del MiC, attende ora di ricevere notizie sulla base della selezione europea. La Commissione Europea a sua volta selezionerà un solo sito per ogni Stato membro, come stabilito dal protocollo istitutivo del Marchio del Patrimonio Europeo.

«Il nostro Parco– spiega Moreno Gasparini, presidente Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po, Riserva di Biosfera MaB UNESCO – ancora una volta si fa promotore di un progetto di rete per ottenere un importante riconoscimento internazionale. Dopo Unesco che nel 2015 ha riconosciuto al nostro territorio l’appartenenza alla rete mondiale delle Riserve di Biosfera, l’Ente Parco è capofila della candidatura al Marchio del Patrimonio Europeo. Anche in questa importante occasione abbiamo al nostro fianco la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, la Regione del Veneto e insieme, in questo progetto, la Direzione Regionale Musei del Veneto del Ministero della Cultura (MiC), e la Regione Emilia-Romagna. Il nostro obiettivo è quello di rappresentare al meglio i valori fondamentali alla base dell’Unione Europea, di condividerli con le nostre comunità e soprattutto con le giovani generazioni. Questo è un progetto di sinergia che vuole rafforzare anche la nostra offerta turistica culturale: un invito a scoprire questo sito territoriale che si offre ad una visitazione lenta ed esperienziale, per apprezzarne le eccellenze naturalistiche e lo straordinario patrimonio museale».