Costa Edutainment premiata da Confindustria Romagna per l’attenzione alla sostenibilità

Confindustria Romagna assegna al gruppo Costa Edutainment il premio Excelsa2021 per l’impegno sul fronte della sostenibilità.

L’Associazione promuove dal 2011 Excelsa – Romagna Award, iniziativa nata per dar visibilità alle aziende eccellenti ed evidenziare il fine ultimo di fare impresa: generare benessere collettivo e diffuso. Per il 2021 Confindustria Romagna ha voluto un’edizione straordinaria, che tenesse conto del periodo senza precedenti dovuto all’impatto della pandemia sugli assetti economici e sociali. Sono state così portate alla luce le storie di successo delle imprese che hanno sconfitto la pandemia, reagendo e riuscendo a mettere a segno risultati eccellenti anche nel 2020. Accanto alla performance economica, è inoltre stata data evidenza a tutte le iniziative legate alla sostenibilità di impresa messe in campo nel biennio 2019-2020.

Il gruppo Costa Edutainment è da sempre molto attento ai temi di sviluppo sostenibile, ambiente, educazione, conoscenza e rispetto della natura. Attraverso le sue strutture impegna tempo e risorse a favore di progetti di conservazione e ricerca.

Tra le molte iniziative, in quest’ultimo anno, Costa Edutainment ha promosso in collaborazione con l’APS I Tetragonauti una campagna speciale – Back to Life, r-accogliamo e rigeneriamo – sul tema dell’inquinamento marino da plastica. Il sostegno di Costa Edutainment si è concretizzato in momenti di formazione da parte dello staff dell’Acquario di Genova sulle tematiche di sostenibilità ambientale, economia circolare e biologia marina rivolti ai ragazzi con difficoltà personali, sociali e scolastiche o provenienti da circuiti penali, coinvolti nel progetto “A Scuola per Mare” dell’APS I Tetragonauti.

Inoltre, l’Acquario di Cattolica e i parchi della Romagna di Costa Edutainment conducono dal 2010 il progetto di salvaguardia e tutela delle specie a rischio estinzione “Salva una specie in pericolo” per sensibilizzare ed educare il pubblico alla conservazione, alla gestione responsabile degli ambienti e alla conoscenza degli animali. Nel 2020 il progetto si è concentrato su due specie gravemente minacciate – lo storione cobice e l’anguilla europea – promuovendone la salvaguardia e conducendo operazioni di reintroduzione in ambiente naturale.

Infine, nel 2020, i tre Acquari di Cattolica, Genova e Livorno con i loro rispettivi progetti di conservazione hanno aderito alla Coalizione Globale #UNITEDFORBIODIVERSITY, lanciata dalla Commissione Europea con l’obiettivo di salvaguardare la biodiversità.