Costa Edutainment, novità e promozioni per il 61° Salone Nautico Internazionale di Genova

Costa Edutainment lancia novità e promozioni per il 61° Salone Nautico Internazionale: dai nuovi cuccioli dell’Acquario di Genova – un piccolo pinguino Papua e tre pinguini di Magellano – alle esperienze collaterali alla visita per scoprire tutte le curiosità degli animali ospitati.

Il Galata, il più grande museo marittimo del Mediterraneo, in omaggio al 61° Salone Nautico, presenta al pubblico la mostra “Architettura e il mare. I tre architetti innovatori 1930 – 1960” di Alex Amirfeiz e Bruna Moresco dedicata a tre grandi architetti innovatori: Gustavo Pulitzer Finali, Gio Ponti e Nino Zoncada. Dal 17 al 26 settembre presso la Galleria delle Esposizioni.

In occasione del 61° Salone Nautico le due strutture offrono ai visitatori e agli espositori interessanti promozioni: i visitatori e gli espositori che presenteranno alle biglietterie dell’Acquario il biglietto del Salone Nautico, otterranno rispettivamente 4 e 5 euro di sconto sulle tariffe adulti e ragazzi (4-12 anni) dei biglietti Acquario di Genova e PianetAcquario (biglietto che comprende Acquario, Biosfera e Bigo). La promozione sarà valida fino al 31/10/2021 e non è cumulabile con altre promozioni in corso.

Il Galata Museo del Mare riserva ai visitatori e agli espositori che presenteranno alle biglietterie del Galata Museo del Mare il biglietto del Salone Nautico, rispettivamente 4 e 5 euro di sconto sulle tariffe adulti e ragazzi (4-12 anni) dei biglietti Galata Museo del Mare + Sommergibile e GalatAcquario (biglietto che comprende Acquario, Galata Museo del Mare e Sommergibile S518).

La promozione sarà valida fino al 30/09/2021 (con possibilità di proroga) e non è cumulabile con altre promozioni in corso.

La vasca dei pinguini dell’Acquario di Genova ospita 12 pinguini Papua e 14 pinguini di Magellano, oltre ai pulcini appena nati. All’interno della vasca sono riprodotte le condizioni stagionali dell’ambiente naturale in cui vivono le due specie ospiti; la temperatura dell’acqua varia da 6 a 10° C, quella dell’aria può variare da 8 a 12° C, secondo le stagioni. Oltre a conoscere i piccoli pinguini, il pubblico può approfondire la conoscenza del mondo marino partecipando alle esperienze collaterali alla visita: “A tu per tu con i pinguini” per scoprire le attività relative alla gestione e alla cura delle due specie di pinguino ospiti dell’Acquario, assistendo alla distribuzione del cibo da parte dello staff; il tour “Dietro le quinte”, un percorso guidato per conoscere tante curiosità sulle vasche e gli animali; “L’esperto con te”, una visita guidata esclusiva che comprende sia l’osservazione delle vasche espositive, sia l’accesso ad alcune aree tecniche; “A tu per tu con i delfini”, l’esperienza ideata dall’Acquario di Genova per far vivere l’emozione dell’incontro con questi splendidi animali. Accompagnati da un esperto, si ha l’opportunità di conoscere gli addestratori che hanno cura dei delfini e di scoprire come si svolge il loro lavoro anche attraverso la partecipazione ad alcune loro attività quotidiane.