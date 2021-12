Corsini (Emilia Romagna): “Subito una soluzione legislativa sul turismo”

“Sarà necessaria, e in tempi brevi, una soluzione legislativa concordata a livello istituzionale tra tutti i soggetti coinvolti, Parlamento, Governo, Regioni e amministrazioni locali, che stabilisca in via definitiva i termini della questione. L’obiettivo è scongiurare un pesante impatto sociale ed economico sul patrimonio di imprese balneari, che rappresenta un’eccellenza italiana dell’accoglienza, unica in Europa e nel mondo”.

Lo ha affermato in una nota l’assessore al turismo della Regione Emilia Romagna, Andrea Corsini, spiegando il motivo dell’adesione all’appello firmato, tra gli altri, anche dall’assessore della Toscana, Leonardo Marras.