Confindustria Alberghi, bene la proroga al 30 giugno del Fri Tur Confindustria Alberghi accoglie con favore l'approvazione, da parte delle Commissioni I Affari costituzionali e V Bilancio della Camera, dell'emendamento che proroga al 30 giugno 2026 il termine di fine lavori previsto per il Fri Tur (fondo che sostiene le imprese e gli investimenti per lo sviluppo del turismo). La proroga, richiesta da tempo dall'Associazione, rappresenta un intervento atteso e necessario per consentire alle imprese del settore di completare gli investimenti programmati, in un contesto caratterizzato da ritardi amministrativi, complessità procedurali e difficoltà operative che hanno inciso sui tempi di realizzazione degli interventi. "Dopo i ritardi cronici nelle istruttorie, si tratta di un segnale importante di attenzione verso le imprese turistiche, che potranno ora contare su un margine temporale più adeguato per portare a termine investimenti strategici per la competitività e la qualità dell'offerta ricettiva. Auspichiamo che le procedure di controllo ed erogazione procedano ora più celermente e conformemente a quanto previsto negli avvisi – dichiara Elisabetta Fabri, presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi."

