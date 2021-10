Clia, Marie-Caroline Laurent è il nuovo direttore generale

Marie-Caroline Laurent è il nuovo direttore generale di Clia in Europa, con effetto dal 15 novembre 2021. La signora laurent è un’esperta di politica dei trasporti che ha lavorato in ruoli di leadership presso Iata per quasi un decennio, compreso il ruolo di vicedirettore per gli affari dell’Ue.

In precedenza ha lavorato nello sviluppo delle politiche per l’Associazione delle compagnie aeree europee e ha anche lavorato come consigliere parlamentare presso il Parlamento europeo e come funzionario politico senior presso la Camera di commercio americana per l’Ue.

Marie-Caroline Laurent ha dichiarato: «Sono appassionata dell’impatto positivo dei settori dei trasporti e del turismo a sostegno delle imprese e dei mezzi di sussistenza in ogni paese europeo. Le compagnie di crociera sono in prima linea nell’innovazione marittima verde e sono ben posizionate per aiutare l’UE a promuovere l’ecologia crescita. Non vedo l’ora di lavorare insieme alle compagnie di crociera, ai nostri partner del settore e ai responsabili politici».