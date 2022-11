Bto 2022: nuove forme di turismo tra Metaverso e viaggi insoliti La 14ª edizione del Bto (Be Travel Onlife) torna in presenza con la grande novità del Metaverso. La manifestazione, che si terrà a Firenze il 29 e 30 novembre, sarà un programma ricco di approfondimenti, workshop e speech sul futuro delle nuove tendenze tecnologiche applicate al turismo, ai viaggi, alle destinazioni, alle professioni, ai modi di viaggiare. “Il Bto è un luogo di pensiero, un grande think tank, un momento di riflessione sul dove siamo e dove potremmo andare. Un’edizione molto futuribile dedicata al digitale turistico. – spiega Francesco Tapinassi direttore scientifico di Bto. – Partendo sempre dall’idea che la tecnologia è amica dell’uomo, le esperienze che ci arriveranno da tutto il mondo in queste due giornate serviranno a chiarire quali potenzialità questi strumenti potrebbero mettere in campo”. Sul travel trade, compreso il ricettivo, si aprirebbe una nuova opportunità di promozione, sempre più efficace e più immersiva che rendebbe possibile una scelta più consapevole se optare per un’esperienza virtuale o reale. “Al momento della scelta reale si tornerebbe ai fondamentali del viaggio, – e aggiunge Tapinassi – e cioè del perché si viaggia, perché viaggiando si vuole scoprire, perché il viaggio è un arricchimento interiore. Il Metaverso può essere una tecnologia che accompagna alla scelta del viaggio reale e non a quello virtuale”. Dunque un Bto 2022 in realtà aumentata, consapevolezza, sostenibilità. Secondo le stima di Gartner, entro il 2026 un quarto delle persone trascorrerà almeno un ora al giorno nel Metaverso. E il Bto si presenterà con installazioni spettacolari: un colonnato “parlante” introdurrà i visitatori anticipando le varie tematiche con una realtà aumentata. All’interno sarà possibile fare conoscenza virtuale di alcuni speaker riportati a grandezza naturale su un wall e ascoltare la presentazione dalla loro viva voce. Sarà possibile sperimentare anche un’inedita sinergia tra eventi fisici e virtuali con il Meta–Bto (case history emblematica delle applicazioni del metaverso al turismo Mice). L’intervento inaugurale sul palco della manifestazione comparirà in duplicato virtuale nel grande schermo con avatar e ambienti 3D che interagiscono con i relatori e i partecipanti reali. Altra novità permetterà di visitare personalmente, sottoforma di avatar la rassegna del Metaverso accedendovi in modalità cross–device. La manifestazione prevede inoltre con il Bto On Tour il coinvolgimento degli operatori attivi nei territori attraverso una declinazione di temi dedicati alla hospitality, destiantion, food and wine e innovazione.

