Boom di arrivi nel 2022: la Puglia torna ai dati pre-pandemia La Puglia ritorna ai numeri pre-pandemia e traccia un bilancio turistico molto positivo. La ripresa del turismo internazionale, secondo i dati che la Regione ha presentato alla BIT di Milano, ha superato di molto i flussi del 2019 segnando un +8,5% degli arrivi ed un +11% delle presenze. “La Puglia riporta le lancette del turismo al pre pandemia – ha affermato in conferenza stampa Gianfranco Lopane, assessore regionale al Turismo – . Confermiamo una crescita importante con un +2% in termini di presenze rispetto alla stagione 2019, quella che da tutti era considerata record, e una internazionalizzazione che raggiunge punte del 52% nei mesi di maggio e ottobre: numeri alla portata di quelli delle città d’arte italiane. Questo è sinonimo di un buono stato di salute dell’offerta turistica pugliese che apre a prospettive rosee per i prossimi anni. Come riporta il nostro partner Data Appeal, due offerte su dieci del ponte della prossima Pasqua sono già state vendute. Il gioco di squadra fatto dalle istituzioni, dagli operatori del turismo, dalla Regione Puglia e Puglia Promozione è un lavoro che può portare ancora la nostra regione a consolidare la sua maturità sulle destinazioni già affermate e a sviluppare l’offerta di realtà emergenti ed ugualmente attrattive. È una Puglia che punta sulla sostenibilità e sui prodotti turistici legati ad essa, penso ai cammini e al bike, sulla propria identità e sui dati che vengono dall’ascolto del mercato. Proprio sulle logiche data-driven continueremo ad investire lavorando a nuovi strumenti a supporto dell’Osservatorio regionale del Turismo. Centrali la qualificazione dell’offerta e l’organizzazione delle destinazioni”. Per la Puglia il 2022 è stato vincente, con quattro milioni di arrivi e cinque milioni di presenze: “Abbiamo superato il 2019 che era l’anno dei record – ha detto Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione – . Sostanzialmente, l’Italia, è al – 10% rispetto al 2019 e la Puglia registra un + 2%, ma anche io mi ero sbagliato, credevo che la ripresa sarebbe stata nel 2023, è invece è già avvenuta l’anno passato. Ma, soprattutto, maggio – giugno e settembre- ottobre danno la misura della stagione che si allunga, con una permanenza media è di 3,8 notti e crescono soprattutto i turisti stranieri, quindi destagionalizzazione fortissima per una Puglia che cresce sempre di più.” Dal report 2022 dell’Osservatorio Turistico della Regione Puglia emerge come la Germania sia in testa alla classifica regionale dei mercati esteri per numerosità dei pernottamenti (800mila presenze), mentre la Francia conferma il primo posto nel ranking degli arrivi stranieri (217mila arrivi).

La movimentazione turistica regionale ha raggiunto i valori del 2019 e chiude l’anno con 4,2 milioni di arrivi (-0.5% rispetto al 2019) e 15,7 milioni di presenze (+2% rispetto al 2019), evidenziando come si resti in Puglia più a lungo rispetto al passato.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439306 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “Territori, Digital e Metaverso: l’esperienza virtuale fa da apripista al viaggio” è questo il titolo del Panel cui Sojern è chiamata a partecipare con il suo direttore commerciale Europa, Luca Romozzi il 14 febbraio alle 11.30. Nel panel si prenderanno in analisi i metodi per investire al meglio nel marketing digitale del turismo. Nuovi strumenti e sviluppi dell’intelligenza artificiale consentono approcci innovativi per i territori e le attività ricettive. In particolare, Luca Romozzi si soffermerà sulle nuove formule di advertising per la Connected TV, veicolo essenziale della comunicazione non più solo per le nuove generazioni. Molte DMO nel mondo hanno iniziato da tempo a investire nella TV streaming che ha il vantaggio di consentire la misurazione oggettiva del target cui ci si rivolge. Anche in Italia alcune destinazioni si sono affacciate a questa nuova esperienza. È un momento particolarmente importante per investire, considerando anche la crescita della curiosità verso il nostro Paese dall’inizio dell’anno. Secondo gli ultimi dati Sojern da gennaio 2023 ad oggi le ricerche di voli domestici in Italia sono cresciute del 23%, mentre quelle internazionali del 213%. Le ricerche di hotel in Italia, considerando lo stesso periodo, segnano un incremento del 62% a livello domestico, del 97% a livello internazionale. Anche l’Europa è allettata dai viaggi in Italia: crescono infatti del 73% le ricerche di voli verso il nostro Paese da inizio anno ad oggi, e del 232% quelle di hotel. Chi sono questi potenziali turisti? Principalmente gli italiani stessi (23% coloro che cercano un volo per l’Italia, e 42% coloro che cercano un Hotel). Secondo mercato, in base ai rilevamenti Sojern, gli Stati Uniti (14% delle ricerche di voli, 13% ricerche di hotel) seguiti dalla Germania, (10% delle ricerche di voli, 13% ricerche di hotel). L’aspetto più interessante è che la maggioranza di questi potenziali turisti internazionali sta cercando un soggiorno in Italia di circa una settimana, il che consente di formulare un’ampia offerta di viaggio da diverse destinazioni italiane. I turisti viaggiano da soli (56% dei casi), in coppia (25%) e in famiglia (19%). Per sapere come intercettarli vi aspettiamo in BIT. [post_title] => Tutti cercano l'Italia: Sojern in BIT racconta come intercettare il turista con il marketing digitale [post_date] => 2023-02-13T14:00:16+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676296816000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439289 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Puglia ritorna ai numeri pre-pandemia e traccia un bilancio turistico molto positivo. La ripresa del turismo internazionale, secondo i dati che la Regione ha presentato alla BIT di Milano, ha superato di molto i flussi del 2019 segnando un +8,5% degli arrivi ed un +11% delle presenze. “La Puglia riporta le lancette del turismo al pre pandemia – ha affermato in conferenza stampa Gianfranco Lopane, assessore regionale al Turismo - . Confermiamo una crescita importante con un +2% in termini di presenze rispetto alla stagione 2019, quella che da tutti era considerata record, e una internazionalizzazione che raggiunge punte del 52% nei mesi di maggio e ottobre: numeri alla portata di quelli delle città d’arte italiane. Questo è sinonimo di un buono stato di salute dell'offerta turistica pugliese che apre a prospettive rosee per i prossimi anni. Come riporta il nostro partner Data Appeal, due offerte su dieci del ponte della prossima Pasqua sono già state vendute. Il gioco di squadra fatto dalle istituzioni, dagli operatori del turismo, dalla Regione Puglia e Puglia Promozione è un lavoro che può portare ancora la nostra regione a consolidare la sua maturità sulle destinazioni già affermate e a sviluppare l’offerta di realtà emergenti ed ugualmente attrattive. È una Puglia che punta sulla sostenibilità e sui prodotti turistici legati ad essa, penso ai cammini e al bike, sulla propria identità e sui dati che vengono dall’ascolto del mercato. Proprio sulle logiche data-driven continueremo ad investire lavorando a nuovi strumenti a supporto dell’Osservatorio regionale del Turismo. Centrali la qualificazione dell’offerta e l’organizzazione delle destinazioni”. Per la Puglia il 2022 è stato vincente, con quattro milioni di arrivi e cinque milioni di presenze: "Abbiamo superato il 2019 che era l’anno dei record – ha detto Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione - . Sostanzialmente, l’Italia, è al – 10% rispetto al 2019 e la Puglia registra un + 2%, ma anche io mi ero sbagliato, credevo che la ripresa sarebbe stata nel 2023, è invece è già avvenuta l’anno passato. Ma, soprattutto, maggio - giugno e settembre- ottobre danno la misura della stagione che si allunga, con una permanenza media è di 3,8 notti e crescono soprattutto i turisti stranieri, quindi destagionalizzazione fortissima per una Puglia che cresce sempre di più.” Dal report 2022 dell’Osservatorio Turistico della Regione Puglia emerge come la Germania sia in testa alla classifica regionale dei mercati esteri per numerosità dei pernottamenti (800mila presenze), mentre la Francia conferma il primo posto nel ranking degli arrivi stranieri (217mila arrivi). La movimentazione turistica regionale ha raggiunto i valori del 2019 e chiude l’anno con 4,2 milioni di arrivi (-0.5% rispetto al 2019) e 15,7 milioni di presenze (+2% rispetto al 2019), evidenziando come si resti in Puglia più a lungo rispetto al passato. [post_title] => Boom di arrivi nel 2022: la Puglia torna ai dati pre-pandemia [post_date] => 2023-02-13T11:30:15+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676287815000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439237 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Una domanda decisamente elevata, che segue i risultati positivi della stagione invernale e conferma il recupero dell'industria turistica egiziana post pandemia, che a livello globale nel 2022 si è avvicinata ai livelli del 2019": Amr Elkady, ceo dell’Egyptian Tourism Authority, guarda con particolare ottimismo alla prossima stagione, forte del rapido recupero messo a segno dal Paese grazie "al supporto del governo al comparto turistico, tanto fondamentale per l'economia - rappresenta circa il 20% circa del Pil nazionale - ma soprattutto un traino per l'intero Paese considerato l'indotto legato al turismo". Focus 2023 saranno quattro segmenti di turismo: "Famiglie, culturale, spiagge e relax e una combinazione degli ultimi due; a questi si affiancheranno altre nicchie di mercato, dall'avventura allo sport". In parallelo le campagne di promozione: "Una brand campaign per la destinazione Egitto, una dedicata alle singole destinazioni, in primis Sharm El Sheikh abbinato a S. Caterina; e poi la costa nord-occidentale, e l'oasi di Siwa". Obiettivo dichiarato a livello globale "un aumento del +30% in termini di arrivi rispetto al 2022, sfidante ma raggiungibile in particolare per alcuni mercati come l'Italia, che già l'anno scorso aveva recuperato al 50% dei numeri 2019". Nel mirino delle iniziative dell'ente ci sono i mercati strategici, Europa davanti a tutti con "Italia, Germania, Regno Unito, Russia - che resta un bacino fondamentale per l'Egitto -, Francia, Spagna e Polonia e Repubblica Ceca. In parallelo anche mercati quali Stati Uniti, Arabia Saudiata, India, Giappone e Cina: da quest'ultima, in particolare, ci attendiamo grandi performance considerata la recente riapertura al turismo ad un numero limitato di destinazioni, l'Egitto è una di queste". [post_title] => L'Egitto brucia le tappe e punta ad un +30% di arrivi nel 2023 [post_date] => 2023-02-13T10:30:38+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676284238000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439174 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un crollo totale degli arrivi turistici: l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha naturalmente bloccato l'industria turistica del paese, portando ad un calo del 96% degli arrivi. Secondo i dati riferiti dall'Associazione degli operatori turistici della Russia (Ator), che cita i numeri dei servizi di guardia di frontiera, nel 2022 sono entrati nel Paese solo 200.100 turisti stranieri, in pratica oltre 25 volte in meno rispetto al 2019, quando la cifra superava i 5 milioni di persone. "Le ragioni sono ovvie – si legge in un comunicato di Ator ripreso da L’Echo Touristique -: la chiusura dello spazio aereo tra la Russia e la maggior parte dei Paesi europei e l'impossibilità di utilizzare in Russia le carte Visa e Mastercard emesse da banche straniere". Il numero di turisti stranieri in Russia dell’anno scorso è addirittura molto inferiore ai livelli registrati nel 2020 (335.800 visitatori) e nel 2021 (288.300), due anni segnati dalle severe restrizioni ai viaggi in tutto il mondo a causa del Covid. Gli stessi dati mostrano anche come tedeschi, turchi e iraniani siano stati i tre mercati più importanti per numero di arrivi in Russia; nel caso dei tedeschi, il totale non ha superato i 25.400 turisti, un numero 20 volte inferiore a quello del 2019, quando più di mezzo milione di turisti tedeschi entrarono in Russia. Praticamente assenti, infine, i turisti cinesi a causa dell'impossibilità di lasciare il loro Paese dove dai primi mesi del 2020 erano in vigore restrizioni sanitarie draconiane a causa del Covid. [post_title] => Russia: crollo del 96% per il numero degli arrivi internazionali nel 2022 [post_date] => 2023-02-13T10:00:29+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676282429000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439229 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Il turismo ha bisogno di una digitalizzazione e ottimizzazione dei dati che le nuove tecnologie ci forniscono. Grazie alla geolocalizzazione abbiamo la possibilitá di studiare e prevedere i flussi di clienti, da quali vari paesi arrivano quanto si fermano e che attrazioni o monumenti visitano». Cosi ha iniziato Edoardo Colombo strategical advisor di Digitalia. Secondo Colombo bisogna adattare il metodo dello smart tourism pet facilitare e accompagnare la visita del turista al meglio possibile, fornendo web immersivi che chiariscano le idee e diano ogni tipo di dettaglio onde evitare intoppi e fornire un assistenza a tutto tondo. «Parlando di smart tourism la Spagna con il progetto Red DTI si sta consolidando come leader nell'implementazione di una metodologia per la conduzione degli itinerari verso un nuovo modello di gestione del turismo basato su governance, sostenibilità, accessibilità, innovazione e tecnologia come punto focale». Per gli operatori invece si puó iniziare a pensare all'implementazione di chatbot, intelligenze artificiali capaci di rispondere in modo estremamente dettagliato. Una grande ondata di innovazione porterebbe non solo più affluenza, ma anche una gestione ottimizzata dei piani futuri, che ad oggi risulta più macchinosa non usufruendo totalmente dei benefici della tecnologia. [post_title] => È arrivata l'era dello smart tourism [post_date] => 2023-02-13T09:55:12+00:00 [category] => Array ( [0] => senza-categoria ) [category_name] => Array ( [0] => Senza categoria ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676282112000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439182 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Play raddoppia sull’Italia. A distanza di un anno dal debutto della rotta su Bologna, la low cost islandese aggiunge la sua seconda destinazione italiana, Venezia, che sarà operativa per tutta la stagione estiva. Il collegamento da Reykjavik Keflavik verso la città lagunare decollerà il 29 giugno con due frequenze alla settimana, il giovedì e la domenica, fino al prossimo 1° ottobre. Inaugurata all’inizio di giugno 2022, la rotta su Bologna ha prodotto risultati positivi: "Bologna è stata una delle destinazioni più popolari di Play nel 2022 – spiega una nota del vettore -. Poiché Bologna ha avuto una domanda così alta, abbiamo deciso di aggiungere un'altra destinazione italiana al nostro network". La compagnia ha operato il suo primo volo nel 2021 e opera con una flotta di Airbus A320neo e A321neo dall’aeroporto Keflavik di Reykjavik verso l'Europa e il Nord America, offrendo collegamenti transatlantici low cost via Islanda. I dati elaborati dal vettore mostrano come a gennaio il 30% dei passeggeri di Play viaggiava dall'Islanda, il 37% andava verso l'Islanda e il 32% era in coincidenza. Play prevede di operare il 77% di capacità in più durante la prossima estate rispetto alla stagione 2022: è delle scorse settimane l’annuncio dell’apertura della quinta destinazione nordamericana, Hamilton in Canada. [post_title] => Play raddoppia in Italia con il nuovo collegamento stagionale su Venezia [post_date] => 2023-02-13T09:45:59+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676281559000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439231 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una nuova piattaforma digitale dedicata esclusivamente ai personal voyager di Euphemia. È l'ultima novità del gruppo di consulenti di viaggio cuneese, che ha realizzato internamente uno strumento It pensato per coadiuvare gli agenti nel loro lavoro, renderlo più veloce e favorire le comunicazioni con la sede centrale e tra gli stessi personal voyager. Il tutto rendendo tra l'altro disponibile l'intero prodotto della compagnia, contratti con to, dmc e gli altri fornitori inclusi, compresi i contenuti per il turismo scolastico e nel mice. "È un investimento che abbiamo deciso di effettuare quest'anno, nel solco dei risultati particolarmente positivi ottenuti nel 2022, quando abbiamo raggiunto un fatturato superiore del 12% rispetto al 2019 - spiega Ezio Barroero, presidente di Lab Travel, la società a monte di Euphemia -. Un volume di affari che ci ha anche consentito di incrementare sensibilmente le vendite della biglietteria aerea, tanto da farci accedere alle tariffe to da molte delle principali compagnie a livello globale". E non finisce qui. Perché a breve partirà anche un progetto formativo ad hoc, dedicato in particolare ai giovani talenti: "L'età media della nostra realtà è di 51 anni - conclude Barroero -. Abbiamo bisogno di nuovi agenti. Ma servono professionisti preparati, con il fuoco dentro. E al momento non vedo tanti ambienti professionali adatti a far imparare il mestiere a chi ha talento. Da qui l'idea di partire con questa iniziativa che presenteremo a breve". [post_title] => Euphemia investe nel digitale e si prepara a lanciare un programma formativo per le giovani leve [post_date] => 2023-02-13T09:00:18+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676278818000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439226 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Estonia il 29 maggio, Grecia il 17 settembre, Sudan l'8 ottobre, Algeria il 27 ottobre e infine Oman l'8 dicembre. Sono le partenze della nuova capsule collection Mindfullness on the Road, realizzata da Shiruq in collaborazione con il cantautore e mindfullness educator, Jack Jaselli. Dopo la presentazione ufficiale dello scorso dicembre, il tour operator milanese torna sulla propria nuova linea alla Bit, con aggiornamenti sulle date e un ulteriore approfondimento sul tema. "Da appassionato viaggiatore mi sono accorto che ultimamente si trovano molti input sul dove viaggiare e pochi sul come e perché - spiega lo stesso Jaselli -. La mia esperienza personale mi ha però portato a scoprire che la nostra idea di viaggio è spesso diversa da quella che poi realmente sperimentiamo. Certo, è inevitabile portare con noi le nostre aspettative, ma dobbiamo esserne consapevoli, per poter entrare in contatto con le cose come sono realmente. Ogni tanto, quando si viaggia, si cerca troppo la cartolina che abbiamo visto prima di partire. Bisogna invece accettare l’imprevisto, l’avvenimento, l’avventura...". Ecco allora che entra in gioco la Mindfullness, nel suo ruolo di disciplina che aiuta le persone a prestare in modo consapevole attenzione al momento presente astenendosi da qualsiasi forma di giudizio: "Un modo per accettare il viaggio così com’è e non come abbiamo deciso che sia - conclude Jaselli -. Insieme a Shiruq abbiamo quindi deciso di inserire piccoli momenti di meditazione, non necessariamente contemplativa, all'interno dei tour, come un filo rosso nella trama del viaggio. Ma niente atmosfere da guru o santoni, voglio precisare. Piuttosto un'occasione per scoprire magari qualcosa di diverso su noi stessi attraverso pratiche assolutamente adatte a tutti i viaggiatori". [post_title] => Shiruq porta la Mindfullness in viaggio [post_date] => 2023-02-13T08:25:47+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676276747000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439143 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Italia è il paese con il mercato alberghiero più frammentato d'Europa. Da noi le catene stentano a decollare. Siamo troppo individualisti e abbiamo strutture troppo piccole e troppo vecchie per essere appetibili per chi ragiona in termini di brand. Quante volte ci siamo sentiti dire a convegni e tavole rotonde queste o altre frasi simili. Ovviamente in tutto ciò esiste un fondo di verità. Ma anche il nostro Paese, come ogni realtà sociale, non è un monolite immobile. Col tempo muta e le cose cambiano. Certo la penetrazione delle catene nella Penisola a livello assoluto è ancora bassa (si parla di un 6,6% degli hotel totali), ma in termini di camere la prospettiva appare molto differente rispetto al passato: solo dieci anni fa la quota di stanze alberghiere gestite dai gruppi dell'ospitalità era del 13,3%. Oggi siamo appena sotto la soglia del 20% (al 19,7%). Una mezza rivoluzione che non può che farci riflettere e farci almeno parzialmente cambiare il modo in cui guardiamo al comparto, ormai decisamente più vicino, per dinamiche e composizione, ai modelli dei vicini europei e anglosassoni. I dati sono frutto di un'elaborazione della società di consulenza Thrends, che in questo caso si è avvalsa anche della lunga esperienza in materia del suo fondatore e direttore Giorgio Ribaudo, autore appunto del primo censimento di dieci anni fa presso l'Università di Bologna. Nel dettaglio, tra 2013 e 2022, gli hotel di catena sono passati da poco oltre 1.300 a 2.100 (+59%), mentre le camere da 146 mila a oltre 210 mila (+44%). Il tasso di penetrazione dei gruppi (in termini di strutture) è quindi salito dal 4% al 6,6%, mentre in termini di camere, il salto, come si diceva, è stato più marcato: dal 13,4% al 19,7%. In altre parole, in Italia oggi una camera d’hotel ogni cinque appartiene, è gestita o è marchiata da una catena. La dimensione media degli alberghi brandizzata è passata contemporaneamente dalle 110 stanze del 2013 alle 100 di oggi: un abbassamento dovuto soprattutto al proliferare dei brand lifestyle, meno rigidi in termini dimensionali e quindi peraltro più adatti al tessuto immobiliare e ricettivo italiano. Aumenta inoltre la pressione dei player globali sull’Italia: oggi i brand internazionali presenti in Italia sono 152; erano 75 appena dieci anni fa, per una crescita del 100%. In generale, i gruppi alberghieri presenti sul suolo tricolore sono passati da 138 a 264. Di questi il 72% sono operatori domestici. E il 2022, in particolare, ha fatto segnare una grande accelerazione del tasso di penetrazione delle catene in Italia. Frutto, tra le altre cose, della chiusura di molte operazioni che nel biennio Covid erano rimaste in stand-by: nell’ultimo anno gli hotel brandizzati sono infatti aumentati del 9%, le camere del 6%. “Il consolidamento in atto da oltre un decennio risulta oggi più evidente sia perché la massa complessiva di camere d’hotel ha un saldo quasi negativo di anno in anno, pertanto il peso delle catene cresce, sia perché anche i gruppi italiani iniziano a testare i modelli di gestione più complessi (management contract). E tramite questi costituiscono partnership con fondi internazionali per le acquisizioni - spiega lo stesso Ribaudo -. Inoltre, anche se ancora poco evidente come dato, nell’ambito del recovery dalla crisi Covid, l’Italia ha dimostrato un passo molto più deciso di altre destinazioni europee: appena questo dato sarà evidente al mercato degli investitori internazionali, l’interesse verso il nostro Paese sarà ancora più marcato. Ci attendiamo perciò nel 2023 una ulteriore accelerazione nella crescita della presenza delle catene”. [post_title] => Thrends: boom delle catene in Italia. E' loro quasi il 20% delle camere [post_date] => 2023-02-10T12:50:56+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676033456000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "boom arrivi nel 2022 la puglia torna ai dati pre pandemia" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":112,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":7915,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439306","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Territori, Digital e Metaverso: l’esperienza virtuale fa da apripista al viaggio” è questo il titolo del Panel cui Sojern è chiamata a partecipare con il suo direttore commerciale Europa, Luca Romozzi il 14 febbraio alle 11.30.\r

Nel panel si prenderanno in analisi i metodi per investire al meglio nel marketing digitale del turismo. Nuovi strumenti e sviluppi dell’intelligenza artificiale consentono approcci innovativi per i territori e le attività ricettive.\r

In particolare, Luca Romozzi si soffermerà sulle nuove formule di advertising per la Connected TV, veicolo essenziale della comunicazione non più solo per le nuove generazioni. Molte DMO nel mondo hanno iniziato da tempo a investire nella TV streaming che ha il vantaggio di consentire la misurazione oggettiva del target cui ci si rivolge. Anche in Italia alcune destinazioni si sono affacciate a questa nuova esperienza.\r

È un momento particolarmente importante per investire, considerando anche la crescita della curiosità verso il nostro Paese dall’inizio dell’anno. Secondo gli ultimi dati Sojern da gennaio 2023 ad oggi le ricerche di voli domestici in Italia sono cresciute del 23%, mentre quelle internazionali del 213%. Le ricerche di hotel in Italia, considerando lo stesso periodo, segnano un incremento del 62% a livello domestico, del 97% a livello internazionale.\r

Anche l’Europa è allettata dai viaggi in Italia: crescono infatti del 73% le ricerche di voli verso il nostro Paese da inizio anno ad oggi, e del 232% quelle di hotel.\r

Chi sono questi potenziali turisti? Principalmente gli italiani stessi (23% coloro che cercano un volo per l’Italia, e 42% coloro che cercano un Hotel). Secondo mercato, in base ai rilevamenti Sojern, gli Stati Uniti (14% delle ricerche di voli, 13% ricerche di hotel) seguiti dalla Germania, (10% delle ricerche di voli, 13% ricerche di hotel).\r

L’aspetto più interessante è che la maggioranza di questi potenziali turisti internazionali sta cercando un soggiorno in Italia di circa una settimana, il che consente di formulare un’ampia offerta di viaggio da diverse destinazioni italiane. I turisti viaggiano da soli (56% dei casi), in coppia (25%) e in famiglia (19%). Per sapere come intercettarli vi aspettiamo in BIT.","post_title":"Tutti cercano l'Italia: Sojern in BIT racconta come intercettare il turista con il marketing digitale","post_date":"2023-02-13T14:00:16+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1676296816000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439289","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Puglia ritorna ai numeri pre-pandemia e traccia un bilancio turistico molto positivo. La ripresa del turismo internazionale, secondo i dati che la Regione ha presentato alla BIT di Milano, ha superato di molto i flussi del 2019 segnando un +8,5% degli arrivi ed un +11% delle presenze.\r

\r

“La Puglia riporta le lancette del turismo al pre pandemia – ha affermato in conferenza stampa Gianfranco Lopane, assessore regionale al Turismo - . Confermiamo una crescita importante con un +2% in termini di presenze rispetto alla stagione 2019, quella che da tutti era considerata record, e una internazionalizzazione che raggiunge punte del 52% nei mesi di maggio e ottobre: numeri alla portata di quelli delle città d’arte italiane. Questo è sinonimo di un buono stato di salute dell'offerta turistica pugliese che apre a prospettive rosee per i prossimi anni. Come riporta il nostro partner Data Appeal, due offerte su dieci del ponte della prossima Pasqua sono già state vendute. Il gioco di squadra fatto dalle istituzioni, dagli operatori del turismo, dalla Regione Puglia e Puglia Promozione è un lavoro che può portare ancora la nostra regione a consolidare la sua maturità sulle destinazioni già affermate e a sviluppare l’offerta di realtà emergenti ed ugualmente attrattive. È una Puglia che punta sulla sostenibilità e sui prodotti turistici legati ad essa, penso ai cammini e al bike, sulla propria identità e sui dati che vengono dall’ascolto del mercato. Proprio sulle logiche data-driven continueremo ad investire lavorando a nuovi strumenti a supporto dell’Osservatorio regionale del Turismo. Centrali la qualificazione dell’offerta e l’organizzazione delle destinazioni”.\r

\r

Per la Puglia il 2022 è stato vincente, con quattro milioni di arrivi e cinque milioni di presenze: \"Abbiamo superato il 2019 che era l’anno dei record – ha detto Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione - . Sostanzialmente, l’Italia, è al – 10% rispetto al 2019 e la Puglia registra un + 2%, ma anche io mi ero sbagliato, credevo che la ripresa sarebbe stata nel 2023, è invece è già avvenuta l’anno passato. Ma, soprattutto, maggio - giugno e settembre- ottobre danno la misura della stagione che si allunga, con una permanenza media è di 3,8 notti e crescono soprattutto i turisti stranieri, quindi destagionalizzazione fortissima per una Puglia che cresce sempre di più.”\r

\r

Dal report 2022 dell’Osservatorio Turistico della Regione Puglia emerge come la Germania sia in testa alla classifica regionale dei mercati esteri per numerosità dei pernottamenti (800mila presenze), mentre la Francia conferma il primo posto nel ranking degli arrivi stranieri (217mila arrivi).\r

La movimentazione turistica regionale ha raggiunto i valori del 2019 e chiude l’anno con 4,2 milioni di arrivi (-0.5% rispetto al 2019) e 15,7 milioni di presenze (+2% rispetto al 2019), evidenziando come si resti in Puglia più a lungo rispetto al passato.\r

\r

","post_title":"Boom di arrivi nel 2022: la Puglia torna ai dati pre-pandemia","post_date":"2023-02-13T11:30:15+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1676287815000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439237","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Una domanda decisamente elevata, che segue i risultati positivi della stagione invernale e conferma il recupero dell'industria turistica egiziana post pandemia, che a livello globale nel 2022 si è avvicinata ai livelli del 2019\": Amr Elkady, ceo dell’Egyptian Tourism Authority, guarda con particolare ottimismo alla prossima stagione, forte del rapido recupero messo a segno dal Paese grazie \"al supporto del governo al comparto turistico, tanto fondamentale per l'economia - rappresenta circa il 20% circa del Pil nazionale - ma soprattutto un traino per l'intero Paese considerato l'indotto legato al turismo\". \r

\r

Focus 2023 saranno quattro segmenti di turismo: \"Famiglie, culturale, spiagge e relax e una combinazione degli ultimi due; a questi si affiancheranno altre nicchie di mercato, dall'avventura allo sport\". In parallelo le campagne di promozione: \"Una brand campaign per la destinazione Egitto, una dedicata alle singole destinazioni, in primis Sharm El Sheikh abbinato a S. Caterina; e poi la costa nord-occidentale, e l'oasi di Siwa\". \r

\r

Obiettivo dichiarato a livello globale \"un aumento del +30% in termini di arrivi rispetto al 2022, sfidante ma raggiungibile in particolare per alcuni mercati come l'Italia, che già l'anno scorso aveva recuperato al 50% dei numeri 2019\".\r

\r

Nel mirino delle iniziative dell'ente ci sono i mercati strategici, Europa davanti a tutti con \"Italia, Germania, Regno Unito, Russia - che resta un bacino fondamentale per l'Egitto -, Francia, Spagna e Polonia e Repubblica Ceca. In parallelo anche mercati quali Stati Uniti, Arabia Saudiata, India, Giappone e Cina: da quest'ultima, in particolare, ci attendiamo grandi performance considerata la recente riapertura al turismo ad un numero limitato di destinazioni, l'Egitto è una di queste\".","post_title":"L'Egitto brucia le tappe e punta ad un +30% di arrivi nel 2023","post_date":"2023-02-13T10:30:38+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1676284238000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439174","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un crollo totale degli arrivi turistici: l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha naturalmente bloccato l'industria turistica del paese, portando ad un calo del 96% degli arrivi. Secondo i dati riferiti dall'Associazione degli operatori turistici della Russia (Ator), che cita i numeri dei servizi di guardia di frontiera, nel 2022 sono entrati nel Paese solo 200.100 turisti stranieri, in pratica oltre 25 volte in meno rispetto al 2019, quando la cifra superava i 5 milioni di persone.\r

\r

\"Le ragioni sono ovvie – si legge in un comunicato di Ator ripreso da L’Echo Touristique -: la chiusura dello spazio aereo tra la Russia e la maggior parte dei Paesi europei e l'impossibilità di utilizzare in Russia le carte Visa e Mastercard emesse da banche straniere\".\r

\r

Il numero di turisti stranieri in Russia dell’anno scorso è addirittura molto inferiore ai livelli registrati nel 2020 (335.800 visitatori) e nel 2021 (288.300), due anni segnati dalle severe restrizioni ai viaggi in tutto il mondo a causa del Covid.\r

\r

Gli stessi dati mostrano anche come tedeschi, turchi e iraniani siano stati i tre mercati più importanti per numero di arrivi in Russia; nel caso dei tedeschi, il totale non ha superato i 25.400 turisti, un numero 20 volte inferiore a quello del 2019, quando più di mezzo milione di turisti tedeschi entrarono in Russia.\r

\r

Praticamente assenti, infine, i turisti cinesi a causa dell'impossibilità di lasciare il loro Paese dove dai primi mesi del 2020 erano in vigore restrizioni sanitarie draconiane a causa del Covid.","post_title":"Russia: crollo del 96% per il numero degli arrivi internazionali nel 2022","post_date":"2023-02-13T10:00:29+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1676282429000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439229","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Il turismo ha bisogno di una digitalizzazione e ottimizzazione dei dati che le nuove tecnologie ci forniscono.\r

\r

Grazie alla geolocalizzazione abbiamo la possibilitá di studiare e prevedere i flussi di clienti, da quali vari paesi arrivano quanto si fermano e che attrazioni o monumenti visitano». Cosi ha iniziato Edoardo Colombo strategical advisor di Digitalia. \r

\r

Secondo Colombo bisogna adattare il metodo dello smart tourism pet facilitare e accompagnare la visita del turista al meglio possibile, fornendo web immersivi che chiariscano le idee e diano ogni tipo di dettaglio onde evitare intoppi e fornire un assistenza a tutto tondo.\r

\r

«Parlando di smart tourism la Spagna con il progetto Red DTI si sta consolidando come leader nell'implementazione di una metodologia per la conduzione degli itinerari verso un nuovo modello di gestione del turismo basato su governance, sostenibilità, accessibilità, innovazione e tecnologia come punto focale».\r

\r

Per gli operatori invece si puó iniziare a pensare all'implementazione di chatbot, intelligenze artificiali capaci di rispondere in modo estremamente dettagliato.\r

\r

Una grande ondata di innovazione porterebbe non solo più affluenza, ma anche una gestione ottimizzata dei piani futuri, che ad oggi risulta più macchinosa non usufruendo totalmente dei benefici della tecnologia.\r

\r

\r

\r

","post_title":"È arrivata l'era dello smart tourism","post_date":"2023-02-13T09:55:12+00:00","category":["senza-categoria"],"category_name":["Senza categoria"],"post_tag":[]},"sort":[1676282112000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439182","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Play raddoppia sull’Italia. A distanza di un anno dal debutto della rotta su Bologna, la low cost islandese aggiunge la sua seconda destinazione italiana, Venezia, che sarà operativa per tutta la stagione estiva. Il collegamento da Reykjavik Keflavik verso la città lagunare decollerà il 29 giugno con due frequenze alla settimana, il giovedì e la domenica, fino al prossimo 1° ottobre.\r

\r

Inaugurata all’inizio di giugno 2022, la rotta su Bologna ha prodotto risultati positivi: \"Bologna è stata una delle destinazioni più popolari di Play nel 2022 – spiega una nota del vettore -. Poiché Bologna ha avuto una domanda così alta, abbiamo deciso di aggiungere un'altra destinazione italiana al nostro network\". \r

\r

La compagnia ha operato il suo primo volo nel 2021 e opera con una flotta di Airbus A320neo e A321neo dall’aeroporto Keflavik di Reykjavik verso l'Europa e il Nord America, offrendo collegamenti transatlantici low cost via Islanda. I dati elaborati dal vettore mostrano come a gennaio il 30% dei passeggeri di Play viaggiava dall'Islanda, il 37% andava verso l'Islanda e il 32% era in coincidenza.\r

\r

Play prevede di operare il 77% di capacità in più durante la prossima estate rispetto alla stagione 2022: è delle scorse settimane l’annuncio dell’apertura della quinta destinazione nordamericana, Hamilton in Canada.\r

\r

","post_title":"Play raddoppia in Italia con il nuovo collegamento stagionale su Venezia","post_date":"2023-02-13T09:45:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676281559000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439231","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una nuova piattaforma digitale dedicata esclusivamente ai personal voyager di Euphemia. È l'ultima novità del gruppo di consulenti di viaggio cuneese, che ha realizzato internamente uno strumento It pensato per coadiuvare gli agenti nel loro lavoro, renderlo più veloce e favorire le comunicazioni con la sede centrale e tra gli stessi personal voyager. Il tutto rendendo tra l'altro disponibile l'intero prodotto della compagnia, contratti con to, dmc e gli altri fornitori inclusi, compresi i contenuti per il turismo scolastico e nel mice.\r

\r

\"È un investimento che abbiamo deciso di effettuare quest'anno, nel solco dei risultati particolarmente positivi ottenuti nel 2022, quando abbiamo raggiunto un fatturato superiore del 12% rispetto al 2019 - spiega Ezio Barroero, presidente di Lab Travel, la società a monte di Euphemia -. Un volume di affari che ci ha anche consentito di incrementare sensibilmente le vendite della biglietteria aerea, tanto da farci accedere alle tariffe to da molte delle principali compagnie a livello globale\".\r

\r

E non finisce qui. Perché a breve partirà anche un progetto formativo ad hoc, dedicato in particolare ai giovani talenti: \"L'età media della nostra realtà è di 51 anni - conclude Barroero -. Abbiamo bisogno di nuovi agenti. Ma servono professionisti preparati, con il fuoco dentro. E al momento non vedo tanti ambienti professionali adatti a far imparare il mestiere a chi ha talento. Da qui l'idea di partire con questa iniziativa che presenteremo a breve\".","post_title":"Euphemia investe nel digitale e si prepara a lanciare un programma formativo per le giovani leve","post_date":"2023-02-13T09:00:18+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1676278818000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439226","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Estonia il 29 maggio, Grecia il 17 settembre, Sudan l'8 ottobre, Algeria il 27 ottobre e infine Oman l'8 dicembre. Sono le partenze della nuova capsule collection Mindfullness on the Road, realizzata da Shiruq in collaborazione con il cantautore e mindfullness educator, Jack Jaselli.\r

\r

Dopo la presentazione ufficiale dello scorso dicembre, il tour operator milanese torna sulla propria nuova linea alla Bit, con aggiornamenti sulle date e un ulteriore approfondimento sul tema.\r

\r

\"Da appassionato viaggiatore mi sono accorto che ultimamente si trovano molti input sul dove viaggiare e pochi sul come e perché - spiega lo stesso Jaselli -. La mia esperienza personale mi ha però portato a scoprire che la nostra idea di viaggio è spesso diversa da quella che poi realmente sperimentiamo. Certo, è inevitabile portare con noi le nostre aspettative, ma dobbiamo esserne consapevoli, per poter entrare in contatto con le cose come sono realmente. Ogni tanto, quando si viaggia, si cerca troppo la cartolina che abbiamo visto prima di partire. Bisogna invece accettare l’imprevisto, l’avvenimento, l’avventura...\".\r

\r

Ecco allora che entra in gioco la Mindfullness, nel suo ruolo di disciplina che aiuta le persone a prestare in modo consapevole attenzione al momento presente astenendosi da qualsiasi forma di giudizio: \"Un modo per accettare il viaggio così com’è e non come abbiamo deciso che sia - conclude Jaselli -. Insieme a Shiruq abbiamo quindi deciso di inserire piccoli momenti di meditazione, non necessariamente contemplativa, all'interno dei tour, come un filo rosso nella trama del viaggio. Ma niente atmosfere da guru o santoni, voglio precisare. Piuttosto un'occasione per scoprire magari qualcosa di diverso su noi stessi attraverso pratiche assolutamente adatte a tutti i viaggiatori\".","post_title":"Shiruq porta la Mindfullness in viaggio","post_date":"2023-02-13T08:25:47+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1676276747000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439143","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Italia è il paese con il mercato alberghiero più frammentato d'Europa. Da noi le catene stentano a decollare. Siamo troppo individualisti e abbiamo strutture troppo piccole e troppo vecchie per essere appetibili per chi ragiona in termini di brand. Quante volte ci siamo sentiti dire a convegni e tavole rotonde queste o altre frasi simili. Ovviamente in tutto ciò esiste un fondo di verità. Ma anche il nostro Paese, come ogni realtà sociale, non è un monolite immobile. Col tempo muta e le cose cambiano. Certo la penetrazione delle catene nella Penisola a livello assoluto è ancora bassa (si parla di un 6,6% degli hotel totali), ma in termini di camere la prospettiva appare molto differente rispetto al passato: solo dieci anni fa la quota di stanze alberghiere gestite dai gruppi dell'ospitalità era del 13,3%. Oggi siamo appena sotto la soglia del 20% (al 19,7%). Una mezza rivoluzione che non può che farci riflettere e farci almeno parzialmente cambiare il modo in cui guardiamo al comparto, ormai decisamente più vicino, per dinamiche e composizione, ai modelli dei vicini europei e anglosassoni.\r

\r

I dati sono frutto di un'elaborazione della società di consulenza Thrends, che in questo caso si è avvalsa anche della lunga esperienza in materia del suo fondatore e direttore Giorgio Ribaudo, autore appunto del primo censimento di dieci anni fa presso l'Università di Bologna. Nel dettaglio, tra 2013 e 2022, gli hotel di catena sono passati da poco oltre 1.300 a 2.100 (+59%), mentre le camere da 146 mila a oltre 210 mila (+44%). Il tasso di penetrazione dei gruppi (in termini di strutture) è quindi salito dal 4% al 6,6%, mentre in termini di camere, il salto, come si diceva, è stato più marcato: dal 13,4% al 19,7%. In altre parole, in Italia oggi una camera d’hotel ogni cinque appartiene, è gestita o è marchiata da una catena. La dimensione media degli alberghi brandizzata è passata contemporaneamente dalle 110 stanze del 2013 alle 100 di oggi: un abbassamento dovuto soprattutto al proliferare dei brand lifestyle, meno rigidi in termini dimensionali e quindi peraltro più adatti al tessuto immobiliare e ricettivo italiano.\r

\r

Aumenta inoltre la pressione dei player globali sull’Italia: oggi i brand internazionali presenti in Italia sono 152; erano 75 appena dieci anni fa, per una crescita del 100%. In generale, i gruppi alberghieri presenti sul suolo tricolore sono passati da 138 a 264. Di questi il 72% sono operatori domestici. E il 2022, in particolare, ha fatto segnare una grande accelerazione del tasso di penetrazione delle catene in Italia. Frutto, tra le altre cose, della chiusura di molte operazioni che nel biennio Covid erano rimaste in stand-by: nell’ultimo anno gli hotel brandizzati sono infatti aumentati del 9%, le camere del 6%.\r

\r

“Il consolidamento in atto da oltre un decennio risulta oggi più evidente sia perché la massa complessiva di camere d’hotel ha un saldo quasi negativo di anno in anno, pertanto il peso delle catene cresce, sia perché anche i gruppi italiani iniziano a testare i modelli di gestione più complessi (management contract). E tramite questi costituiscono partnership con fondi internazionali per le acquisizioni - spiega lo stesso Ribaudo -. Inoltre, anche se ancora poco evidente come dato, nell’ambito del recovery dalla crisi Covid, l’Italia ha dimostrato un passo molto più deciso di altre destinazioni europee: appena questo dato sarà evidente al mercato degli investitori internazionali, l’interesse verso il nostro Paese sarà ancora più marcato. Ci attendiamo perciò nel 2023 una ulteriore accelerazione nella crescita della presenza delle catene”.","post_title":"Thrends: boom delle catene in Italia. E' loro quasi il 20% delle camere","post_date":"2023-02-10T12:50:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1676033456000]}]}}