Blue Marina Awards, seconda edizione per il riconoscimento alle eccellenze della nautica A gennaio 2023 partirà la seconda edizione dei Blue Marina Awards, il marchio di riconoscimento attribuito alle eccellenze della Nautica rivolto a tutte le marina resort, porti turistici ed approdi che desiderano distinguersi come centri di eccellenza nel mercato in linea con le attuali politiche europee di sostenibilità, innovazione, accoglienza turistica, safety and security. Tutti i marina resort, porti turistici e approdi potranno gratuitamente partecipare entro il 30 giugno 2023. La cerimonia di premiazione si terrà quindi in autunno in occasione di un salone nautico internazionale. I Blue Marina Awards sono promossi da Assonautica Italiana e ASSONAT (Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici) è partner Istituzionale dell’iniziativa. RINA, ente di certificazione internazionale, è l’ente tecnico “super partes” scelto per lo sviluppo del questionario informativo che ogni partecipante dovrà compilare. A patrocinare l’’iniziativa, tra gli altri, la Commissione Europea e l’Enit. «L’Italia ha un bacino di 285 porti turistici e 2.090 accosti, per un totale di oltre 162 mila posti barca – spiega Giovanni Acampora, Presidente Assonautica Italiana – un tesoro che rende il Paese la meta perfetta per il turismo nautico. L’idea è quella di supportare e sensibilizzare i porti turistici e gli approdi ad alzare l’asticella in temi oggi di fondamentale importanza, come l’innovazione, la sostenibilità, l’accoglienza turistica e la sicurezza. Si tratta di un settore che ha enormi potenzialità in Italia come nessun altro. Ricordiamo che un dipendente nell’industria nautica crea 9.2 dipendenti occupati nell’indotto (diretto e indiretto). Inoltre 1 euro investito genera 7.5 euro (indotto diretto e indiretto). Destagionalizzare la nautica, far in modo che i nostri porti turistici siano perfettamente integrati nel tessuto socio-economico dei nostri territori. In questo modo possiamo far sì che il settore della nautica diventi una risorsa aperta a tutti. Avvicinare alla nautica e all’ecosistema di un porto turistico o approdo significa parlare ai 306 milioni di arrivi di turisti in entrata nell’area mediterranea e non più fermarsi solo alle migliaia di diportisti amanti della navigazione. Non è un caso che il Ministero del Turismo abbia inserito il turismo nautico come segmento del turismo esperienziale».

\r

La crisi è scoppiata nell'ottobre dello scorso anno e durante lo scorso anno la compagnia aerea ha cercato di trovare una nicchia nel mercato. Ma ora i giochi semrbrano arrivati alla conclusione.\r

Preoccupazioni per il lavoro\r

Rimangono in strada 270 dipendenti, di cui 45 a terra, 55 piloti e 170 personale di cabina.\r

\r

Dopo essere passato per diverse mani, l'ultima opportunità gli è stata data dal fondo di investimento americano Bateleur Capital. Tuttavia, gli americani, conoscendo in dettaglio la situazione finanziaria, hanno abbandonato l'idea.\r

\r

Blue Panorama, nata nel 1998, era una compagnia charter, di cui la Spagna ne possiede ancora alcune, specializzata nell'offrire voli ai grossisti. Arrivò ad avere fino a 35 velivoli di tipo 737 a corto raggio e due velivoli di tipo 767 a lungo raggio.","post_title":"Anche per Blue Panorama è arrivata la fine della corsa","post_date":"2022-12-22T10:24:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1671704651000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436404","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_436405\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il San Domenico Palace[/caption]\r

\r

Un tour dedicato alla serie di successo White Lotus, la cui seconda stagione è stata interamente girata in Sicilia. Lo ha lanciato il tour operator Quiiky, in occasione della puntata finale dello scorso 19 dicembre di una storia caratterizzata da grande attenzione a temi come l'inclusione, i diritti e la sostenibilità, da sempre al centro delle attività dell'operatore milanese.\r

Principale scenario della serie è in particolare il San Domenico Palace, l'hotel a 5 stelle di Taormina, punto di partenza del tour. Questo albergo, diretto nella serie dalla nostra Sabrina Impacciatore, ormai diventata una star negli Usa dopo questo ruolo, è un Four Seasons ricavato in un incantevole convento del quattordicesimo secolo. Quiiky propone qui un tour di Taormina e di Giardini Naxos, eletti beach club sullo schermo. Incluso anche un giro in barca fino alla spiaggia dell'isola Bella. Il giorno seguente, sulla strada per Noto, ci si ferma alla tenuta Planeta Feudo di Mezzo per un wine tour, nel luogo che ha incantato Harper, Ethan, Cameron e Daphne. Da qui si arriva a Noto, centro della valle del Barocco, si gusta la celebre cassata del Caffè Sicilia, per passare nell’antico monastero tramutatosi nella principesca villa Elena. Tra terre silenziose e strade tortuose si giunge quindi alla tappa di Catania, per una granita in una delle città più Lgbtq+ friendly della Sicilia. Immancabile uno stop di un paio di giorni a Cefalù. Tappa finale sarà infine Palermo.\r

\r

Il White Lotus Tour di Quiiky Travel si somma agli altri tour dell’operatore legati al mondo del cinema e delle serie tv: Chiamami con il tuo nome tra Crema e dintorni, ispirato al film Call me by your name, e House of Gucci Tour che ripercorre le location del film immancabile che ha Lady Gaga come protagonista, vera icona gay.","post_title":"Quiiky lancia il tour siciliano sulle tracce della serie White Lotus","post_date":"2022-12-22T10:05:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1671703513000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435927","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

A sei mesi dall’acquisizione del 100% di Robintur Travel Group, Sergio Testi, direttore generale del Gruppo Gattinoni, traccia un bilancio del percorso finora fatto per l’integrazione e delinea i piani di sviluppo del network.\r

\r

“L’integrazione tra Gattinoni Travel Network e Robintur è a buon punto – racconta – sia per quanto riguarda l’attività Business Travel che per integrazione relativa alla parte travel e turismo delle agenzie di viaggio dei network Gattinoni Mondo di Vacanze, My Network e Robintur”.\r

\r

La strategia e il percorso per arrivare alla completa integrazione è definito e strutturato in fasi e vedrà la sua conclusione nel corso del prossimo anno.\r

\r

“Come avvenuto per tutte le acquisizioni di altri network, realizzate dal Gruppo, si applica la stessa filosofia – continua il direttore generale – integrare e uniformare le diverse realtà valorizzando e confermando il meglio delle aziende coinvolte per arrivare ad un risultato di integrazione che premia le eccellenze presenti. Anche grazie all’acquisizione del Gruppo e delle agenzie Robintur i numeri delle agenzie affiliate, AIP e di proprietà, ci consente di avere una maggiore e ancor più forte capacità di indirizzare le vendite così come di poter collaborare e lavorare in modo più efficace e virtuoso con i nostri fornitori partner, interlocutori per noi fondamentali e preziosi”.\r

\r

L’acquisizione di Robintur ha permesso inoltre al Gruppo Gattinoni di arricchire l’offerta di prodotti interni, “che hanno il vantaggio di essere esclusivi per le agenzie di viaggio dei network del Gruppo – aggiunge Testi – e di essere presenti sulle nostre piattaforme per una più facile e veloce commercializzazione”.\r

\r

Attività organizzate quest’anno per incontrare le agenzie di viaggi\r

\r

Il 2022 è stato ancora un anno di assestamento, nonostante i numeri positivi. “Abbiamo comunque dovuto far fronte agli strascichi lasciati dai due anni precedenti. Non ci siamo però dimenticati che incontrare di persona le nostre agenzie di viaggio è fondamentale. Lo abbiamo fatto in occasione delle due principali fiere di settore (BIT e TTG Travel Experience) ma anche attraverso un road tour autunnale dal titolo ‘Better Together’ che ha percorso ben 15 tappe in tutta Italia, da nord a sud”.\r

\r

In attesa della grande convention prevista per l’anno prossimo, a ottobre è stato organizzato anche un momento di incontro con le agenzie di proprietà.\r

\r

Le tendenze in agenzia per l’inverno\r

\r

Il trend delle prenotazioni nelle agenzie del network evidenza un buon andamento per le destinazioni lungo raggio, sia per viaggi e itinerari ma soprattutto per vacanze mare.\r

\r

“Tra le mete più richieste l’Oceano Indiano e alcune isole dei Caraibi, in particolare Repubblica Dominicana. Gli Emirati Arabi continuano ad avere una buona richiesta mantenendo i numeri, già alti, realizzati lo scorso anno anche grazie ad Expo. La situazione Italia è ancora in fase di definizione. Da segnalare l’arrivo invece di richieste e conferme per l’estate 2023. Il cliente sta gradualmente recuperando le abitudini del passato con una tendenza al ritorno all’advance booking. Certamente il valore del dollaro, le alte tariffe aeree e altro, potrebbero portare nuovamente ad un’impennata delle prenotazioni sotto data ma l’arrivo di richieste per l’estate 2023 è, a nostro avviso, un segnale positivo”.\r

\r

Futuro e prospettive del network nel corso dei prossimi anni in Italia\r

\r

Secondo Sergio Testi, il valore del network è progressivamente cambiato nel tempo e riveste un ruolo crescente di supporto alle agenzie, offrendo e aggiornando costantemente strumenti, tecnologia, formazione, crm, comunicazione e molto altro. “Oggi, e ancor più nel futuro – spiega – dovrà continuare certamente a garantire e sviluppare le migliori condizioni economiche per le agenzie di viaggio, fondamentali per i buoni risultati finali, ma deve e dovrà sempre più contribuire a far aumentare i volumi e i clienti delle agenzie, aiutarle a conquistare nuove fette di mercato”.\r

\r

Il cliente/consumatore è cambiato e ha reso necessario un percorso di riposizionamento per essere in grado di rispondere alle sue necessità. “Ha esigenze completamente diverse – spiega Testi -. Dalla fine della pandemia si sente molto più autonomo e capace di organizzarsi le vacanze e ha aspettative diverse rispetto al passato in merito ai servizi, modalità e tempi di risposta. Inoltre si è passati da poche lunghe vacanze all’anno a diverse pause di vacanze più brevi durante tutto l’anno per vivere tante diverse tipologie di esperienza di break, vacanza, viaggio”.\r

\r

Le direttrici da seguire per il prossimo futuro sono l’innovazione e la velocità nella modalità di gestione dei clienti per quanto riguarda la consegna dei preventivi, fidelizzazione, la vendita e l’orientamento a nuovi cluster di clientela. “Il nostro network ha realizzato un forte piano di investimenti negli ultimi 10 anni e in particolare negli anni di pandemia e continuerà a farlo per permettere loro di diventare i referenti ideali per l’organizzazione delle vacanze di oggi e di domani per diverse tipologie di clienti”.","post_title":"Sergio Testi, Gattinoni: \"Futuro e prospettive del network. Ecco come fidelizziamo il nuovo turista\"","post_date":"2022-12-21T16:05:08+00:00","category":["informazione-pr"],"category_name":["Informazione PR"],"post_tag":[]},"sort":[1671638708000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436335","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ci sono anche la toscana isola del Giglio e Sauris in Friuli Venezia Giulia tra i “Best Tourism Villages” individuati dall’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (Unwto) che premia in questo modo le destinazioni rurali che stanno abbracciando il turismo come motore di sviluppo e nuove opportunità di lavoro e reddito, preservando e promuovendo valori e prodotti basati sulla comunità.\r

L'iniziativa riconosce inoltre ai villaggi il loro impegno per l'innovazione e la sostenibilità in tutti i suoi aspetti - economici, sociali e ambientali - e l'attenzione allo sviluppo del turismo in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile.\r

Nell’elenco ci sono 32 borghi di 18 Paesi selezionati da una commissione indipendente di valutazione tra 130 candidature presentate da 57 Paesi partecipanti.\r

\r

«Una notizia che ci rende, ancora una volta, orgogliosi della nostra bella Italia. Un riconoscimento internazionale a due borghi che rappresentano l'eccellenza turistica italiana e che sono l'occasione per rafforzare la strategia di promozione del Paese a partire da luoghi meno noti ma che rappresentano l'Italia più autentica. Grazie all'Unwto per questo prezioso riconoscimento» commenta il ministro del turismo Daniela Santanchè.","post_title":"Unwto, tra i Best Tourism Villages 2022 ci sono Sauris e Isola del Giglio","post_date":"2022-12-21T10:25:54+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1671618354000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436314","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Al via la seconda “Call for Ideas” targata Aeroporti di Roma che punta alla selezione di 8 nuove startup che avranno l’opportunità di sviluppare i loro progetti direttamente nell’Innovation Hub di Adr. In questo nuovo round del programma di accelerazione, è previsto non soltanto un sostegno economico maggiore, fino a 105mila euro, di cui 50mila euro nel capitale delle startup selezionate, ma – a fronte di un esito positivo dei progetti – le startup potranno anche contare su potenziali opportunità commerciali fino a 2 milioni di euro.\r

\r

Fino al 16 febbraio 2023, startup da tutto il mondo potranno proporre idee e progetti per ridefinire l’utilizzo dell’infrastruttura aeroportuale da parte dei passeggeri, valorizzando il miglioramento delle performance e della qualità dei servizi di Adr offerti a passeggeri e vettori, con un percorso sempre più orientato all’Open Innovation.\r

\r

La formula adottata ricalca quella della prima edizione – che ha registrato un grande successo con l’adesione di oltre 100 startup, fondate in gran parte da “under 30” – con alcune novità. Prima fra tutte, in ottica ESG, l’inserimento di criteri di valutazione incentivanti per la Diversity and Inclusion, che prende in considerazione sia le misure adottate dalle startup rispetto a temi quali la parità di genere e l’inclusione, sia i risultati concretamente raggiunti, come la rilevanza della componente femminile e giovanile - under 40 - in termini di partecipazione societaria.\r

\r

Crescono anche i partner di primo piano, italiani e internazionali, a supporto della Call 4 Ideas, tra cui Plug and Play Tech Center, il più importante investitore privato in startup della Silicon Valley con più di 60.000 startup in portafolio, Airports for Innovation, network dedicato all’innovazione lanciato lo scorso anno da Adr e AENA, a cui ora hanno aderito anche altri aeroporti internazionali, oltre a partner di business a livello nazionale ed internazionale.\r

\r

È possibile partecipare alla Call For Ideas selezionando l’ambito di lavoro all’interno del sito Adr e sottoponendo il proprio progetto all’interno del portale.","post_title":"Adr accelera sull'innovazione: prende il via la seconda “Call for Ideas”","post_date":"2022-12-21T09:30:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671615051000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436303","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sei destinazioni, luoghi a stretto contatto con la natura e siti mozzafiato: l'Ungheria ha selezionato una serie di località imperdibili, da visitare nel 2023, mete dove l’avventura e il benessere si incontrano, tra sentieri che attraversano formazioni geologiche e passeggiate immersi nel verde.\r

Il Megyer-hegy Tarn, di origine vulcanica, è una delle destinazioni più popolari delle Colline di Zemplén. Il laghetto è stato classificato come riserva naturale nel 1997. Lo specchio d’acqua è raggiungibile con un sentiero di trekking che attraversa la collina alta diversi metri, arrivati in cima la vista è mozzafiato.\r

Il Parco nazionale di Aggtelek e ospita al suo interno la grotta più lunga dell'Ungheria: la Caverna di Baradla, che si snoda lungo 25 chilometri. La nascita di questo fenomeno naturale, attraverso uno studio ricavato dai dati geologici, viene collocata a circa due milioni di anni fa. L'acqua gocciolante ha lentamente costruito le stalattiti di varie forme che ogni anno stupiscono e affascinano i turisti. La Sala dei Concerti, con la sua eccellente acustica e gli splendidi spettacoli, ospita ancora oggi concerti di musica classica e popolare.\r

Dopo un sentiero che si snoda nella natura circostante, si arriva davanti ad una delle tre uniche meraviglie di sale esistenti al mondo che si trova a Egerszalók. Nascosta nella Valle delle Acque Medicinali, la collina di sale è formata dall'acqua che sgorga da 410 metri di profondità. La collina di sale è stata creata nel 1961, quando l'area era sottoposta a lavori di trivellazione alla ricerca di gas naturale e petrolio. L'acqua medicinale contiene calcio, sodio, magnesio e zolfo.\r

La Foresta di Gemenc è un luogo unico in Europa ed è un'area naturale protetta dal 1977. Ogni anno, la sua superficie di 180 chilometri quadrati viene allagata, consentendo la formazione di una fauna davvero speciale. La foresta è un luogo magico per gli amanti delle escursioni e per chi vuole immergersi in una fiaba naturale fatta di sentieri e angoli idilliaci.\r

A soli 25 chilometri a sud di Oroszlány, è possibile camminare tra le rocce rosse del Parco Geologico della Bauxite a Gánt e visitare la Mostra delle Miniere di Bauxite di Balás Jenő. Il museo, realizzato proprio accanto alla cava, custodisce utensili da miniera e vecchie fotografie, inoltre nel cortile ospita anche due locomotive utilizzate per il trasporto della bauxite. Il sentiero naturalistico di 13 stazioni intorno alla miniera è una piacevole passeggiata che permette ai turisti di conoscere la storia geologica della zona, come si è creato il giacimento di bauxite di Gant e quali minerali si trovano nell'area.\r

L'elenco dei tesori naturali più belli dell'Ungheria non sarebbe completo senza l'attrazione top della Valle di Szalajka: la Cascata del Velo. L'acqua carsica scroscia per 17 metri, formando delle splendide barre di pietra. Una volta che l'acqua risale in superficie, l'anidride carbonica intrappolata fuoriesce e il calcare accumulato dà vita a una struttura a gradini.","post_title":"Ungheria: riflettori puntati su sei località imperdibili, da visitare nel 2023","post_date":"2022-12-20T13:35:24+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1671543324000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436270","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trenitalia estende il diritto di beneficiare della Carta Blu – la tessera gratuita nominativa che riconosce ad alcune categorie di persone con disabilità il diritto di usufruire di condizioni agevolate per viaggiare sui treni in territorio nazionale – anche ai titolari di rendita Inail con assegno per assistenza personale continuativa (APC), riconosciuto dall'Istituto per inabilità o menomazioni derivanti da infortunio sul lavoro o malattia professionale.\r

\r

Dal 20 dicembre, infatti, per i titolari dell'assegno Inail per APC – fa sapere Trenitalia in una nota – è possibile richiedere in modo totalmente gratuito l'emissione della Carta Blu presso gli Uffici Assistenza e nelle biglietterie. Della durata di cinque anni, con possibilità di rinnovo a ogni scadenza per lo stesso periodo, la Carta Blu consente ai beneficiari di acquistare un unico biglietto per sé e per il proprio accompagnatore al prezzo intero previsto per i collegamenti regionali e per le Frecce, Intercity Notte e Intercity, in prima e seconda classe, nei livelli di servizio Business, Premium e Standard e nei servizi cuccetta o vagone letto.\r

\r

Per la fase di avvio del servizio l'Inail sta estraendo dai propri archivi i nominativi degli aventi diritto, ai quali sarà inviato direttamente a casa l'attestato di titolarità di assegno per APC, che deve essere presentato insieme al modulo di richiesta per il rilascio della Carta Blu. Per ottenere l'attestato anche è possibile rivolgersi alla sede dell'Istituto che gestisce rendita e assegno.\r

\r

«L'accordo con l'Inail – spiega la società – si inscrive nel percorso di interlocuzione costante con le associazioni e le federazioni di categoria e di inclusione nel sistema ferroviario, tracciato sia da Trenitalia che dal Gruppo FS, che si pone come obiettivo quello di rendere sempre più accessibili treni e infrastrutture, promuovendo una diffusa conoscenza sui temi legati alla disabilità».","post_title":"Trenitalia: esteso all'Inail il beneficio della Carta Blu","post_date":"2022-12-20T10:44:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671533046000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436244","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Finnair potenzia per l'estate 2023 la capacità offerta dall'hub di Helsinki verso destinazioni strategiche in Asia. La compagnia finlandese riprende i voli tra Helsinki e Osaka con tre frequenze settimanali e ne aggiunge altre per l'aeroporto di Tokyo Narita. Più collegamenti anche per Hong Kong e Delhi, con voli quotidiani verso entrambe le città.\r

\r

La rotta Helsinki-Osaka è operata il mercoledì, il venerdì e la domenica e Osaka-Helsinki il lunedì, il giovedì e il sabato a partire dal 26 marzo. I voli Helsinki-Tokyo Narita sono operati il lunedì, martedì, giovedì e sabato e Tokyo Narita-Helsinki il martedì, mercoledì, venerdì e domenica a partire dal 27 marzo. Durante l'estate Finnair vola ogni giorno anche su Tokyo Haneda.\r

\r

\"Nell'estate 2023, opereremo complessivamente 14 collegamenti settimanali tra la Finlandia e il Giappone e avremo collegamenti giornalieri con Delhi e Hong Kong - afferma Ole Orvér, chief commercial officer di Finnair -. L'aeroporto di Helsinki, con le sue nuove e spaziose strutture, offre un'esperienza eccellente sia per i passeggeri che visitano la Finlandia sia per quelli che proseguono verso una delle nostre numerose destinazioni europee\".\r

\r

I voli tra Helsinki e il Giappone sono operati in codeshare con i partner Japan Airlines e British Airways, così da offrire maggiore scelta e flessibilità ai passeggeri che viaggiano tra Europa e Giappone.","post_title":"Finnair aumenta i voli verso il Giappone, Delhi e Hong Kong","post_date":"2022-12-20T09:34:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671528850000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436222","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sorgerà nel cuore dell’Alto Adige, nei dintorni di Campo Tures, e si chiamerà Olm Nature Escape il nuovo progetto di hotellerie green lanciato dalla holding Carron, a cui fa capo la società real estate Carron Bau. Un progetto da 12 milioni di euro, che ha visto UniCredit sottoscrivere una prima tranche, pari a 3 milioni, di un minibond Green. L’operazione, della durata di 60 mesi e verificata da Cerved, costituisce una delle prime sottoscrizioni green effettuata dallo stesso istituto ed è la prima in due tranche di un minibond green realizzato dalla banca in Italia. La seconda tranche di ulteriori 2 milioni di euro sarà quindi emessa, sempre da UniCredit, nel 2023 coerentemente con l’avanzamento del progetto. La fine dei lavori è prevista per la stagione invernale 2023.\r

\r

L’hotel mira a offrire un nuovo modello di ospitalità con 42 unità di cui 25 con spa private e una serie di servizi integrati, in primis quello della ristorazione d’autore del territorio, messi a disposizione della clientela secondo un format on demand .Un impianto geotermico di 8 mila metri quadrati di superficie e pompe di calore riscalderanno l’intera struttura, mentre un impianto fotovoltaico, distribuito su altri 3 mila metri quadrati di terreno, garantirà l'energia necessaria. Con la realizzazione dell'Olm, il gruppo Carron pensa anche a diversificare le proprie attività, scendendo direttamente in campo con una nuova società controllata al 100% e affidata all'esperienza sul campo di Cristian Lechne.\r

\r

L’architettura, curata dallo studio Andreas Gruber Architects, punta a fondersi armoniosamente con il paesaggio dando vita a un edificio circolare, di soli due piani e aperto su un lato. Il cortile che nascerà all’interno così come gli estesi prati che abbracceranno la costruzione saranno progettati in modo tale da ricreare uno spazio più naturale possibile, anche grazie a un frutteto e a un ampio utilizzo della vegetazione locale. Non solo: a rendere il luogo ancora più magico sarà un corso d’acqua (attualmente convogliato) che verrà riportato alla luce e valorizzato come elemento paesaggistico. Olm in dialetto altoatesino significa \"malga\" e \"pascolo alpino\" ma contestualmente può anche significare “sempre” e riportare al concetto di “infinità del tempo”. Ed è proprio all’idea del ciclo infinito, senza confini spigolosi e vincoli di tempo, che l’intero progetto architettonico fa riferimento.","post_title":"Minibond green di Unicredit per la realizzazione dell'alto-atesino Olm Nature Escape","post_date":"2022-12-19T13:10:23+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1671455423000]}]}}