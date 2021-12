Bei: 500 mln di euro dal Pnrr per sostenere turismo e sostenibilità

Importante accordo tra Banca europea degli investimenti (Mei) e ministero dell’Economia e delle finanze italiano (Mef), volto al finanziamento a favore di imprese che proporranno programmi di investimento sostenibili in materia di turismo e rigenerazione urbana. L’operazione mira a creare un fondo di fondi per un ammontare iniziale di 772 milioni di euro (a esclusione quindi dell’effetto leva, ndr). provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e afferenti a interventi di competenza del ministero del Turismo e di quello dell’Interno.

Tale somma sarà così ripartita: 500 mln andranno a supporto del turismo e delle priorità strategiche condivise con il dicastero dedicato; potranno in particolare essere finanziati progetti volti al miglioramento delle strutture turistico-ricettive e dei servizi turistici, riqualificando e migliorando gli standard di offerta, con il duplice obiettivo di innalzare la capacità competitiva delle imprese e di promuovere un’offerta turistica basata su sostenibilità ambientale, innovazione e digitalizzazione dei servizi. Inoltre, gli investimenti previsti comprenderanno interventi volti a potenziare la digitalizzazione delle imprese che operano nel settore.

Altri 272 milioni saranno invece riservati ai progetti di rigenerazione urbana, sempre a supporto delle priorità strategiche condivise con il ministero dell’Interno: si tratta di finanziamenti necessari ai promotori privati, anche attraverso strutture in Ppp, per sviluppare investimenti tesi al miglioramento delle aree urbane degradate, per la rigenerazione e rivitalizzazione economica, con particolare attenzione alla creazione di nuovi servizi alla persona e alla riqualificazione dell’accessibilità e delle infrastrutture, permettendo la trasformazione di territori vulnerabili in città intelligenti e sostenibili.

“La nostra istituzione darà priorità ai progetti che favoriscano la transizione ecologica e la digitalizzazione“, ha quindi specificato la vicepresidente della Bei, Gelsomina Vigliotti.