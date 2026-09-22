Barcellona vuole fare pagare cinque volte di più la tassa dei croceristi Il Comune di Barcellona propone un aumento graduale del supplemento comunale pagato dai passeggeri delle navi da crociera che soggiornano in città per meno di 12 ore, dagli attuali 5 euro a 24 euro entro il 2030. L’aumento inizierebbe nel 2027 con 12 euro, proseguirebbe con 16 euro nel 2028 e 20 euro nel 2029, il che consentirebbe di ottenere quasi 24 milioni di euro di entrate aggiuntive entro la fine del decennio. L’offensiva fiscale si estende anche ai grandi alberghi e alle strutture ricettive. Secondo La Vanguardia, il consiglio comunale propone di aumentare l’aliquota dell’imposta sugli immobili (IBI) dall’1,17% all’1,3% per gli immobili con un valore catastale superiore a 5,2 milioni di euro. Questa misura interesserebbe poco più di 200 alberghi e genererebbe un gettito aggiuntivo di 4,5 milioni di euro, dopo l’aumento dell’imposta dall’1% introdotto lo scorso anno. L’amministrazione comunale sostiene che l’aumento non colpirà le famiglie e che l’onere maggiore ricadrà sul settore turistico, chiamato a contribuire ai costi di manutenzione di Barcellona. Nel frattempo, il supplemento turistico per i pernottamenti in città proseguirà il trend di rialzo precedentemente concordato, raggiungendo gli 8 euro nel 2029, rispetto ai 6 euro previsti in precedenza. Condividi

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L'offensiva fiscale si estende anche ai grandi alberghi e alle strutture ricettive. Secondo La Vanguardia, il consiglio comunale propone di aumentare l'aliquota dell'imposta sugli immobili (IBI) dall'1,17% all'1,3% per gli immobili con un valore catastale superiore a 5,2 milioni di euro. Questa misura interesserebbe poco più di 200 alberghi e genererebbe un gettito aggiuntivo di 4,5 milioni di euro, dopo l'aumento dell'imposta dall'1% introdotto lo scorso anno.\r

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L'amministrazione comunale sostiene che l'aumento non colpirà le famiglie e che l'onere maggiore ricadrà sul settore turistico, chiamato a contribuire ai costi di manutenzione di Barcellona. Nel frattempo, il supplemento turistico per i pernottamenti in città proseguirà il trend di rialzo precedentemente concordato, raggiungendo gli 8 euro nel 2029, rispetto ai 6 euro previsti in precedenza.","post_title":"Barcellona vuole fare pagare cinque volte di più la tassa dei croceristi","post_date":"2026-09-22T10:18:59+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1790072339000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522355","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Star Clippers si prepara all'edizione 2026 di TTG Travel Experience proponendo un prodotto consolidato, la cui capacità di intercettare pubblici differenti viene oggi rafforzata da politiche commerciali mirate a segmenti di clientela ad alto potenziale: da chi viaggia da solo, con numerose partenze che prevedono un supplemento singola ridotto al 25%, alle famiglie, per le quali viene estesa anche alla programmazione caraibica una formula già sperimentata con successo su partenze selezionate nel Mediterraneo.\r

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«La forza di Star Clippers sta proprio nel non assomigliare a nessun'altra esperienza crocieristica, con un prodotto distintivo che esprime il proprio potenziale solo quando incontra la competenza di chi lo propone al cliente – commenta Birgit Gfölner, sales manager Star Clippers per Italia e Svizzera italiana-. Per questo TTG Travel Experience per noi non è soltanto una vetrina, ma soprattutto un momento di confronto con le agenzie di viaggio. Il nuovo catalogo e le formule commerciali che abbiamo introdotto ci permettono oggi di proporre la crociera a vela a pubblici differenti, senza modificare ciò che rende Star Clippers riconoscibile: dimensioni contenute, qualità del servizio, navigazione a vela e itinerari capaci di raggiungere approdi fuori dalle rotte della grande crocieristica».\r

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È in questa prospettiva che si inserisce anche la co-esibizione con il Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe, arcipelago presente in diverse rotte invernali di Star Clippers e coerente con una formula di viaggio capace, grazie alle dimensioni contenute dei tre velieri, di raggiungere piccoli scali dove le grandi navi non riescono ad arrivare.\r

Le condizioni commerciali\r

Le nuove condizioni commerciali ampliano soprattutto la platea di clienti a cui agenzie e tour operator possono proporre una crociera Star Clippers. A partire dai solo traveller, ai quali Star Clippers dedica 29 partenze tra l’inverno 2026/27 e l’estate 2027 con supplemento singola ridotto al 25%, distribuite sui tre velieri della flotta. Anche sul fronte famiglie l’offerta assume ormai una dimensione strutturata: sono 25 le partenze tra l’inverno 2026/27 e l’estate 2027 interessate dalle agevolazioni dedicate, distribuite sui tre velieri della flotta. Su partenze selezionate, il primo bambino paga le sole tasse portuali, mentre per i successivi è prevista una riduzione del 50%.\r

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Un’attenzione particolare è riservata alle crociere di Natale 2026 e 2027 a bordo di Star Clipper e Star Flyer, per le quali la compagnia ha predisposto un pacchetto di agevolazioni dedicate. Le coppie possono contare su 400 euro di credito a bordo per cabina, utilizzabili al bar, al ristorante e allo Sloop Shop; per chi viaggia da solo è previsto un supplemento singola ridotto al 25% nelle categorie dalla 2 alla 6, mentre la terza persona viaggia gratuitamente, sostenendo soltanto spese portuali e mance quando condivide la cabina con altri due passeggeri. Per il Natale 2026 l’agevolazione dedicata ai solo traveller viene estesa anche a Royal Clipper, con supplemento singola al 25% sulla crociera dal 19 al 26 dicembre.\r

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Tra le riconferme del nuovo catalogo, infine, c’è anche la politica di Early Booking, con sconti fino al 20% sulle partenze selezionate. Per la stagione Mediterraneo 2027 la promozione è valida per le prenotazioni effettuate entro il 31 gennaio 2027, mentre per Caraibi, canale di Panama e Costa Rica 2027/28 la scadenza è fissata al 30 aprile 2027. L’entità dello sconto, pari al 10% o al 20%, varia in base alla partenza scelta.","post_title":"Star Clippers: focus insieme alle adv su un prodotto unico","post_date":"2026-09-22T10:06:17+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1790071577000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522233","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I viaggi per il 2027 sono già in vendita, ma una parte significativa dei costi dei biglietti aerei non è ancora stata definita. Tui si è assicurata il 63% del carburante per l'inverno 2026/27 , ma solo il 39% per l'estate successiva; Jet2 ha assicurato il 90% del suo fabbisogno di carburante fino alla fine dell'anno fiscale, il 31 marzo. Con l'avanzare dell'anno, i principali gruppi aggiungeranno nuove coperture, ma gran parte del costo dell'estate 2027 rimane legato all'andamento del mercato petrolifero.\r

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Come riporta Hosteltur, la differenza tra le stagioni è chiaramente evidente in Tui. Secondo l'aggiornamento del terzo trimestre, con dati al 2 agosto, il gruppo aveva coperto il 63% del carburante previsto per l'inverno 2026/27 , rispetto al 39% per l'estate 2027. Pertanto, il 61% della stagione estiva è rimasto senza copertura. Il gruppo stesso afferma che questa politica offre maggiore certezza nella pianificazione della capacità e dei prezzi.\r

easyJet mostra praticamente lo stesso andamento. Nell'aggiornamento del 23 luglio , aveva coperto il 62% del suo fabbisogno di carburante tra ottobre 2026 e marzo 2027. Per il periodo aprile-settembre 2027, questa copertura è scesa al 37%. In altre parole, quasi due terzi del fabbisogno di carburante previsto per quei sei mesi sono rimasti senza copertura. Questi dati sono ancora più significativi considerando la crescita di easyJet Holidays, che ora conta oltre tre milioni di clienti all'anno.\r

Inizialmente Jet2 aveva riportato una cifra molto più alta, dichiarando di aver coperto il 90% del proprio fabbisogno di carburante tramite hedging. Tuttavia, il suo esercizio fiscale termina il 31 marzo 2027. Questa percentuale offre un'elevata visibilità sui costi fino a quella data, ma non rivela quale parte del carburante per l'estate 2027 sia già coperta tramite hedging. La questione sta suscitando interesse perché la stagione è già al completo. Jet2 e Jet2holidays mantengono un programma di voli molto esteso verso la Spagna e hanno annunciato migliaia di posti aggiuntivi, incluse destinazioni come Maiorca, Minorca, Girona e Almería.\r

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La situazione in Germania\r

In Germania, ottenere un quadro comparabile è più difficile. Condor non pubblica la quantità di carburante specificamente coperta per l'estate del 2027. I suoi ultimi bilanci spiegano che la copertura è stata progressivamente aumentata nei 12 mesi precedenti e che può garantire fino all'80% del fabbisogno previsto. Questo si aggiunge alla nuova fase di Condor Holidays , che sta già vendendo pacchetti per il 2027 verso destinazioni spagnole come le isole Baleari e le isole Canarie .\r

Anche Eurowings non fornisce una cifra propria. Il riferimento disponibile proviene dal gruppo Lufthansa, che al 31 dicembre aveva coperto circa il 29% del suo fabbisogno di carburante previsto per il 2027. Questa cifra rappresenta il gruppo nel suo complesso ed è precedente a quelle di Tui ed easyJet, quindi non è direttamente confrontabile. Eurowings possiede anche Eurowings Holidays, che opera anch'essa voli per la Spagna.\r

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La fotografia mostra una netta differenza tra le stagioni. L'inverno 2026/27 si presenta con una quota significativa di carburante già assicurata, soprattutto per Tui, easyJet e Jet2. L'estate è molto più incerta: Tui deve ancora coprire il 61% del suo fabbisogno di carburante ed easyJet il 63%, mentre manca ancora una cifra comparabile per Jet2 e non esiste una ripartizione equivalente per Condor o Eurowings.\r

Ciò non significa che le compagnie aeree aspetteranno l'estate per soddisfare tali esigenze. La copertura viene implementata gradualmente e le percentuali cambieranno nei prossimi mesi. Ma mentre i gruppi continuano a definire la capacità, le prenotazioni alberghiere e i prezzi per il 2027, una parte significativa dei costi dei viaggi aerei rimane dipendente dall'andamento del mercato petrolifero. Inoltre, un aumento del prezzo del carburante non può essere semplicemente trasferito sul prezzo di un pacchetto turistico già venduto. La normativa europea sui viaggi organizzati consente aumenti di prezzo dovuti a maggiori costi di trasporto derivanti dall'aumento del prezzo del carburante solo se tale possibilità è espressamente prevista nel contratto. \r

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","post_title":"I grossi gruppi internazionali alle prese con i rischi legati al carburante","post_date":"2026-09-21T08:14:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1789978460000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522151","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Secondo l'ultimo \"World Tourism Barometer\" di UN Tourism, si stima che 690 milioni di turisti abbiano viaggiato a livello internazionale tra gennaio e giugno 2026, circa 3 milioni in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Sebbene gli arrivi globali siano aumentati del 2% nel primo trimestre del 2026, hanno poi registrato un calo dell'1% nel secondo trimestre, a seguito di una flessione del 3% nel mese di aprile. Tale calo è stato dovuto in gran parte all'effetto calendario legato al periodo pasquale, iniziato a marzo, e all'impatto del conflitto in Medio Oriente.\r

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A livello globale, gli arrivi sono diminuiti del 3% nel mese di giugno. Ciò è stato determinato da un calo del 6% nell'Europa occidentale, dovuto in parte a un'ondata di calore che ha interessato alcune destinazioni. Il Sud-est asiatico ha registrato un calo degli arrivi del 5% a giugno, conseguenza di una domanda più debole dai mercati asiatici, delle tensioni geopolitiche, delle interruzioni nei collegamenti aerei attraverso il Medio Oriente e dell'aumento dei costi di viaggio. Alcune destinazioni in Oceania (-6% a giugno) hanno inoltre subito gli effetti del tifone Sinlaku durante il secondo trimestre.\r

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Shaikha Al Nuwais, Segretario Generale di UN Tourism, ha dichiarato: \"Gli ultimi dati mostrano un settore che sta assorbendo forti pressioni e trovando la strada per andare avanti. Il turismo non ha smesso di crescere, ma tale crescita è fragile. La situazione in Medio Oriente ha coinvolto destinazioni ben oltre i confini della regione stessa, ricordandoci chiaramente che, in un mondo così interconnesso, la resilienza deve essere costruita ovunque, e non solo quando scoppia una crisi\".","post_title":"UN Tourism: il turismo globale cresce ma ci sono dei rallentamenti","post_date":"2026-09-18T10:09:35+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1789726175000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522118","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_522132\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Guðrið Højgaard, ceo di Visit Faroe Islands[/caption]\r

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Diciotto isole a metà strada tra Islanda e Norvegia: «18 piccoli puntini nel mezzo dell’Atlantico del Nord, spesso anche difficilmente rintracciabili su una cartina geografica»: Guðrið Højgaard, ceo di Visit Faroe Islands scherza sulla visibilità dell’arcipelago (parte del Regno di Danimarca) che invece, dal prossimo giugno, sarà comodamente raggiungibile dall’Italia grazie al volo diretto di Atlantic Airways da Milano Malpensa.\r

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Un’opportunità per scoprire una destinazione «che proprio in virtù del suo isolamento ha saputo mantenere un «dna unico, elemento distintivo non solo delle persone che vi abitano ma anche della natura e della cultura». Unicità che si traduce in numerose possibilità di viaggio e in un’offerta capace di intercettare tipologie di viaggiatori e interessi diversi. Natura e attività outdoor, cultura, gastronomia ed esperienze a contatto con la comunità locale permettono di costruire itinerari differenti attraverso tutto l’arcipelago.\r

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Complice il contesto internazionale che muove un sempre maggior numero di viaggiatori a scoprire mete nuove o alternative rispetto ad aree 'più calde' non soltanto dal punto di vista climatico, l'arcipelago vive un momento positivo: «L'interesse del mercato Italia è in crescita - prosegue Guðrið Højgaard -. Nel 2025, complessivamente, l’arcipelago ha accolto circa 130.000 visitatori internazionali, registrando parallelamente un significativo aumento degli arrivi dall’Italia. La maggior parte dei visitatori è arrivata dai mercati europei, dalla Francia alla Germania, ma recentemente abbiamo notato anche un incremento significativo di arrivi dal Nord America e dall'Asia».\r

L'operativo\r

[caption id=\"attachment_522131\" align=\"alignleft\" width=\"225\"] Solvi Jespersen, direttore sales & marketing Atlantic Airways[/caption]\r

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Dal 2 giugno 2027 Atlantic Airways opererà quindi la nuova rotta stagionale tra Malpensa e Vagar (lo scalo situato a circa 45 minuti dalla capitale Torshavn), ogni mercoledì fino al 1° settembre, permettendo di raggiungere l’arcipelago in poco più di 3 ore di volo.\r

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Una scelta, quella di Milano, che risponde a diverse esigenze, spiega Solvi Jespersen, direttore sales & marketing del vettore: «Innanzitutto è stata individuata in Milano (12esima destinazione del network) un’ampia catchment area che si allarga a gran parte del Nord Italia, dal notevole potenziale. Sicuramente contiamo anche su un trend di domanda elevato da entrambi i selling point: lo stesso che abbiamo notato sulle nostre rotte da Parigi e Londra, dove circa il 60% dei passeggeri non è originario delle isole Faroe».\r

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I voli sono già in vendita attraverso tutti i canali distributivi della compagnia, che in Italia ormai da anni è rappresenta da Apg Italy. Le tariffe partono da circa 183 euro a tratta, ma «sono disponibili tariffe speciali per i tour operator».\r

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In flotta quest’anno ci sono 4 Airbus 320, due-Ceo e due-Neo, «cui si affiancheranno altri due A320Neo nel 2028 e nel 2029». Operativi anche due elicotteri per alcuni collegamenti domestici tra le isole e per operazioni di soccorso. Il gruppo Atlantic Airways gestisce inoltre due alberghi di proprietà: «Il Bacar Airport Hotel, proprio accanto all’aeroporto: 25 camere, ristrutturato nel 2024 e l’unico Hilton attualmente presente in Scandinavia, l’Hilton Garden Inn Isole Faroe. Quest’ultimo è situato a Tórshavn e dispone di 130 camere».","post_title":"Le Faroe puntano al mercato Italia: dal 2 giugno volo diretto di Atlantic Airways da Milano","post_date":"2026-09-18T09:32:09+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1789723929000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522091","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_522092\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Msc Euribia[/caption]\r

Nel 2027-28 Msc Euribia farà rotta verso le isole Canarie e Madeira, proponendo crociere di sette notti alla scoperta di sei destinazioni. L’itinerario porterà nella regione una delle navi più recenti della flotta Msc, offrendo ai viaggiatori l’opportunità di esplorare alcune delle mete più suggestive dell’Atlantico.\r

La stagione 2027-28 sarà la quarta consecutiva di Msc Crociere nella regione. La programmazione riflette la crescente popolarità delle crociere invernali alle isole Canarie, dove il clima mite, la varietà delle destinazioni e le numerose opzioni di imbarco rendono l’itinerario attrattivo per gli ospiti provenienti da tutta Europa e da altre parti del mondo.\r

Gianni Onorato, ceo di Msc Crociere, ha dichiarato: «Le Canarie rappresentano una componente importante della nostra offerta invernale e una destinazione particolarmente apprezzata dai nostri ospiti. La scelta di posizionare Msc Euribia nella regione per la stagione invernale 2027-28 conferma il nostro impegno verso questa destinazione e il continuo sviluppo di un programma che ha riscosso grande successo. L’arrivo di una delle navi più recenti della nostra flotta ci permetterà di aumentare la capacità e, al tempo stesso, di ampliare la proposta di esperienze a disposizione dei nostri ospiti, offrendo loro l’opportunità di scoprire le peculiarità delle isole Canarie e di Madeira».\r

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Le crociere\r

Msc Euribia offrirà crociere di sette notti alle Canarie e a Madeira, con quattro porti di imbarco tra cui gli ospiti potranno scegliere. L’itinerario permetterà di scoprire Santa Cruz de Tenerife, Fuerteventura, il porto di Funchal a Madeira, Lanzarote, Las Palmas de Gran Canaria e Santa Cruz de La Palma, oltre a prevedere una giornata di navigazione durante la quale sarà possibile godere dell’ampia offerta di servizi e attività della nave. Gli ospiti potranno imbarcarsi da Santa Cruz de Tenerife, Funchal, Arrecife o Santa Cruz de La Palma.\r

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Nell’ambito della programmazione invernale 2027-28, Msc Fantasia opererà l’itinerario di sette notti nel Mediterraneo occidentale oggi proposto da Msc Euribia, con partenza da Barcellona e scali a Marsiglia, Genova, Napoli, Palermo e La Goulette. L’itinerario prevede inoltre una giornata di navigazione e la possibilità di imbarcarsi in diversi porti lungo il percorso.\r

Le vendite delle crociere invernali 2027-28 di Msc Euribia alle isole Canarie e a Madeira, così come delle crociere nel Mediterraneo occidentale di Msc Fantasia, apriranno il 28 settembre.","post_title":"Msc Euribia: nel 2027-28 rotta su Canarie e Madeira","post_date":"2026-09-17T12:08:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1789646938000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522066","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il ministro del turismo Mazzi si schiera contro l'iniziativa Ue della regolamentazione degli affitti brevi.\r

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«Ho incontrato oggi le associazioni più rappresentative del turismo e della ricettività collegata agli affitti brevi. Ho raccolto la loro profonda preoccupazione sulla proposta di regolamento del settore da parte della Commissione europea. Effettivamente questo documento da un lato parrebbe minacciare il ceto medio d’Europa colpendo la piccola proprietà immobiliare, in particolare quella degli italiani, dall’altro non sembra portare alcun beneficio evidente al turismo e ai turisti, e nemmeno ai residenti.\r

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«Condivido lo sconcerto del tavolo nel constatare che l’Unione europea non abbia fatto tesoro della fallimentare esperienza di Barcellona». Così il ministro del turismo Gianmarco Mazzi a margine dell’incontro.\r

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[caption id=\"attachment_512576\" align=\"alignleft\" width=\"252\"] Il ministro del turismo Mazzi[/caption]","post_title":"Mazzi: la proposta Ue sugli affitti brevi minaccia i piccoli proprietari","post_date":"2026-09-17T10:00:32+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1789639232000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522061","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Umberto Solimeno si è dimesso da direttore generale dell'aeroporto internazionale dell'Umbria. La Sase, società di gestione dello scalo di Perugia, spiega in una nota che si tratta di «dimissioni volontarie, per motivi personali, con effetto dal 2 novembre».\r

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Fino ad allora, Solimeno «continuerà a svolgere pienamente le proprie funzioni, assicurando il proprio contributo ai progetti in corso e alla gestione operativa della società. Sase ringrazia il dott. Solimeno per l'importante contributo fornito allo sviluppo dell'aeroporto dell'Umbria nel corso degli ultimi anni e gli rivolge i migliori auguri per la prossima fase del proprio percorso professionale».\r

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Solimeno ringrazia Sase per quelli che definisce «anni fantastici e indimenticabili» vissuti alla guida dell'aeroporto Internazionale dell'Umbria - Perugia \"San Francesco d'Assisi\". Esprime inoltre «profonda soddisfazione» per i risultati raggiunti negli ultimi anni, «che hanno accompagnato una significativa crescita del traffico e il progressivo sviluppo dello scalo e dei servizi offerti ai passeggeri». Un «ringraziamento particolare» è stato rivolto ai propri collaboratori e a tutti i dipendenti della società.\r

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«I traguardi raggiunti, ben oltre le aspettative iniziali, sono la più evidente dimostrazione della qualità del lavoro svolto da uno staff altamente specializzato ed efficiente», dichiara Solimeno.\r

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Sase ha annunciato che nel frattempo sta lavorando ai conseguenti passaggi organizzativi e all'avvio del percorso per la selezione della nuova figura direzionale, «chiamata ad accompagnare la prossima fase di sviluppo dell'aeroporto dell'Umbria, in coerenza con il piano industriale e con gli obiettivi di sviluppo dello scalo».","post_title":"Aeroporto dell'Umbria: Solimeno si dimette dalla carica di direttore generale","post_date":"2026-09-17T09:56:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1789638992000]}]}}