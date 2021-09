Avataneo: «Bene i corridoi, ma premiano solo pochi to»

Fulvio Avataneo, presidente Aiav, come al suo solito, non le manda a dire. Commentando l’apertura dei corridoi turistici, polemizza sul fatto che questa riapertura premia solo pochi operatori, a discapito di molti altri.

Leggiamo la dichiarazione. «E’ sicuramente un segnale positivo, un primo passo atteso da molto tempo, ma non è ancora ciò che è veramente necessario per l’intero comparto: si premiano pochi, ma si lasciano indietro tanti piccoli tour operator specializzati in destinazioni alternative e gran parte delle agenzie di viaggio. Ciò che serve è un’apertura totale e immediata, nel rispetto delle regole create per tutelare la salute pubblica, tanto nostra quanto dei cittadini di altri Paesi, senza discriminazioni volte a delineare operatori di serie A e operatori di serie B».