Btm InterAzioni ai Monti Dauri – Lucera. Punto centrale il workshop tematico Si è conclusa con successo BTtm InterAzioni Special Edition Monti Dauni – Lucera, evento teso a far scoprire il volto autentico della “Puglia che non ti aspetti”. Il format itinerante di Btm Italia ha fatto tappa nel cuore della Daunia, dal 21 al 23 maggio, con un fam trip a cui hanno preso parte 20 buyer nazionali e internazionali, e 5 giornalisti di settore. “ È una Puglia diversa, che sorprende e commuove” il commento unanime degli ospiti, letteralmente conquistati dalla Fortezza di Lucera, dal Castello di Bovino, dalle panchine letterarie di Alberona, dal borgo antico di Volturino, dal Palazzo Ducale di Pietramontecorvino, dall’abbazia dell’Angelo di Orsara, dalla cattedrale di Troia e dalla sua passionata. Gli stessi buyer hanno preso parte al B2B organizzato nella Biblioteca “Ruggero Bonghi” di Lucera, regina delle InterAzioni. Un’occasione importante per creare connessioni con gli operatori locali e favorire la promozione e creazione di nuove reti commerciali. “Oggi – ha sottolineato Nevio D’Arpa, ceo & Founder di Btm – abbiamo piantato un seme che ci auguriamo possa attecchire e dare i frutti che il territorio merita, generando opportunità concrete di sviluppo economico, promozione culturale e valorizzazione delle risorse locali”. Ospitalità genuina, enogastronomia, arte, cultura, storia, tradizioni sono strumenti dal valore indiscutibile ai fini della promozione, ma la vera ricchezza risiede nell’orgoglio. Lo ha ribadito Aldo Patruno, direttore generale del dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio della regione Puglia: “La forza di Btm, grande fiera internazionale del turismo, sta anche in queste sortite nelle aree interne della regione, cosa che non avviene altrove dove pure esistono appuntamenti fieristici di rilievo. In questo modo – ha proseguito – si conferma evento tagliato su misura della Puglia, una con un’identità forte, lontana dai luoghi comuni”. Rinascita culturale e turistica La rinascita culturale della Daunia, così come quella turistica, può diventare un modello per altri piccoli centri del Sud Italia che vogliono riscoprirsi protagonisti. Uno dei momenti clou è stato il workshop tematico, coordinato da Mary Rossi, Btm event manager, con focus su argomenti strategici per il futuro del turismo territoriale: incoming; hospitality; nuove competenze digitali; opportunità offerte dall’IA per ottimizzare la promozione e le attività di marketing turistico; strategie per migliorare visibilità e posizionamento delle destinazioni nel mercato internazionale. “Btm InterAzioni – ha dichiarato il sindaco di Lucera, Giuseppe Pitta – ha rappresentato un’occasione strategica per valorizzare un territorio ricco di potenzialità nel campo dell’accoglienza turistica. Gli operatori locali, grazie al confronto diretto con rappresentanti del turismo internazionale, hanno avviato un dialogo proficuo, gettando le basi per future collaborazioni. Un ulteriore passo nel percorso che accompagna Lucera verso il riconoscimento di Capitale della Cultura di Puglia 2025.” “Abbiamo posto le fondamenta per un futuro condiviso in cui cultura, innovazione e impresa potranno operano in sinergia, affrontando con visione le sfide a lungo termine, generando nuove opportunità per l’incremento dei flussi turistici” – ha aggiunto Maria Angela Di Battista, assessore al Turismo e alla Cultura del Comune di Lucera. Ovviamente, anche l’aspetto enogastronomico ha la sua importanza. Uno dei modi più gradevoli per conoscere un territorio è la sperimentazione dei prodotti tipici e delle eccellenze locali. Con BTM Gusto è stato celebrato il connubio tra promozione territoriale e cultura enogastronomica, con degustazioni di prodotti tipici del territorio. Condividi

Con questo in mente abbiamo investito davvero molto sulla formazione in loco, che però non è solo orientata al prodotto, ma anche alla conoscenza dei tratti identitari della nostra azienda e che definiscono l’unicità del nostro modo di fare tour operating: la filosofia è stata quella di aprire le porte delle nostre strutture per incontrare luoghi e persone, così come facciamo da anni con i clienti. Vivere tutte le espressioni della programmazione e la nostra interpretazione dei territori diventa, inoltre, il contesto migliore in cui favorire il confronto tra noi e le agenzie e tra adv che arrivano da regioni diverse, creando un notevole valore aggiunto business oriented». Sono tre i fam trip selezionati legati alla linea di prodotto Valtur Escape con soggiorni al Valtur Zanzibar The Mora Resort, abbinati ad escursioni a Stone Town & Spice Island e al tempo libero strategico per premiare il singolo desiderio di approfondimento dell’esperienza, partendo dal profondo dialogo della struttura con il territorio. Oceano Indiano e Valtur Escape ancora protagonisti con una formula che è stata particolarmente apprezzata anche per la sua esclusività: il mini educational orientato a far sperimentare la raffinata esclusività della proposta maldiviana. Meta di arrivo il Valtur Maldive Ja Manafaru Resort. Altro asset vincente di questa formula, l’abbinamento con Dubai al Marriott Resort Palm Jumeirah e luxury experiences quali quelle legate alla vocazione cosmopolita della meta. Dubai sarà anche la meta dell’ultimo viaggio in partenza nell’ultima decade di maggio, organizzato con un partner di primo piano come Ita Airways. Del programma di formazione hanno fatto parte anche tre importanti viaggi di formazione in destinazioni chiave per il medio raggio come la Tunisia e il Mar Rosso: mete prescelte Djerba, la costa tunisina con Mahdia e Hammamet e Sharm el Sheikh, con focus sui brand Valtur e Nicolaus Club e attività mirate presso una selezione di prodotto generalista. Nuovo approccio alla formazione: “Chi vuol esser travel influencer” Infine, per rivoluzionare l’approccio al viaggio e di permettere alle adv coinvolte di sfruttarne tutte le potenzialità, il Gruppo Nicolaus ha lanciato una nuova iniziativa promozionale come “Chi vuol esser travel influencer”. Numerose le candidature raccolte e oltre 2.000 i contenuti social prodotti dagli agenti di viaggio, di grande qualità e originalità, con ottimi riscontri dal punto di vista dell’efficacia della valorizzazione del prodotto presso i potenziali clienti. «Per questo abbiamo sviluppato diverse formule di viaggio, con focus specifici sui brand, e format originali per ogni meta, dal medium scale all’upper upscale. E nell’ottica di creare nuovi modi di vivere i fam trip è nata un’iniziativa che ha superato felicemente le aspettative come “Chi vuol esser travel influencer”, che ha permesso alle agenzie di attivare un inedito canale di interazione con la clientela. Siamo già al lavoro per la seconda stagione di viaggi di formazione, con la soddisfazione di aver impiegato considerevoli risorse progettuali ed economiche e di averne raccolto velocemente i frutti su più fronti». [post_title] => “Nicolaus Forever – Trade Only”: adv sempre più strategiche e centrali per il gruppo [post_date] => 2025-05-23T09:25:18+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747992318000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490878 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il ministero dei diritti sociali, consumo e agenda 2030 della Spagna ha ordinato ad Airbnb il blocco di 65.935 annunci di alloggi turistici ritenuti illegali presenti sulla piattaforma. La decisione si basa sulla presenza di inserzioni che violano le normative regionali: molti annunci non indicano il numero di licenza obbligatorio, non chiariscono la natura giuridica del locatore o riportano licenze false. Il Tribunale superiore di giustizia di Madrid ha confermato la legittimità dell’intervento ministeriale, imponendo la rimozione immediata di 5.800 annunci in regioni come Andalusia, Madrid, Catalogna, Comunità Valenciana, Baleari e Paesi Baschi. Regolamento L’iniziativa rientra in un piano più ampio del governo volto a regolamentare il mercato degli affitti turistici e garantire maggiore trasparenza. Fin da dicembre 2024, sono stati avviati numerosi procedimenti sanzionatori contro piattaforme e società per pubblicità non conforme. Il ministero sta inoltre collaborando con le amministrazioni locali per offrire supporto tecnico nella lotta alla diffusione di alloggi turistici irregolari. In regioni come la Galizia sono stati individuati oltre 9.600 alloggi illegali, mentre a Madrid la cifra supera i 15.200. La notizia ha fatto eco anche in Italia. Pertanto Federalberghi ha diramato una nota in cui chiede che il governo italiano prenda lo stesso provvedimento. “La decisione adottata dal governo spagnolo, che ha invitato Airbnb a rimuovere dalla piattaforma oltre 65.000 annunci, va nella direzione giusta. Chiediamo che anche in Italia si faccia altrettanto e che vengano sanzionate le piattaforme che non rispettano le leggi dello Stato. Secondo i dati pubblicati dal ministero del turismo sono più di 82.000 gli alloggi italiani ancora privi del codice identificativo nazionale, nonostante siano passati ormai quasi cinque mesi dall’entrata in vigore dell’obbligo di dotarsi del CIN e di pubblicarlo in tutti gli annunci”. [post_title] => La Spagna contro Airbnb. Via 65 mila alloggi. Federalberghi: si faccia anche in Italia [post_date] => 2025-05-20T14:56:21+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747752981000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490671 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Thomas Hertkorn è il nuovo head of online marketing di a&o Hostels: esperto di strategie orientate alla performance e basate sui dati, Hertkorn torna in azienda dopo cinque anni per assumere nuovamente il ruolo che aveva ricoperto in passato. In qualità di responsabile dello sviluppo digitale per il gruppo che conta 42 strutture in dieci Paesi europei, Hertkorn afferma: «Non c’è quasi nulla di più stimolante della trasformazione digitale in un settore come quello alberghiero, tradizionalmente fondato sul servizio personale. Il mio obiettivo? Raggiungere risultati ancora migliori grazie a sistemi intelligenti». Tra il 2017 e il 2020 Thomas era già stato a capo della comunicazione online di a&o Hostels: «Con il suo ritorno - dichiara Phillip Winter, chief marketing officer del gruppo «ritroviamo un professionista che coniuga innovazione e misurabilità. Insieme potremo aumentare la nostra competitività, applicando l’intelligenza artificiale in modo mirato per creare valore aggiunto a ospiti e processi aziendali”. Con oltre 15 anni di esperienza nel digital marketing, maturata sia in agenzie che in aziende, Hertkorn ha sviluppato un’attenzione particolare all’evoluzione dell’intelligenza artificiale. Migliorare l’esperienza degli ospiti, potenziare l’efficienza operativa e sviluppare nuovi servizi sostenibili: sono queste le priorità per a&o Hostels, che nel 2024 ha ospitato quasi tre milioni di viaggiatori. «L’alto numero di ospiti presenti nelle nostre strutture sono per noi la conferma che stiamo usando con successo le nuove tecnologie come il booking mobile e l’assistenza clienti supportata dall’Ai senza trascurare le aspettative locali in termini di qualità e servizio». aggiunge Winter. Sono tre i fattori chiave messi a fuoco da Hertkorn per la strategia digitale: personalizzazione e interazione: comunicazione su misura lungo tutto il customer journey; qualità e frequenza dei contenuti: contenuti rilevanti con il giusto timing e implementazione scalabile su vasta scala. Large Language Models, generazione di testi tramite Ai per campagne flessibili, interazione utente e ottimizzazione dei tassi di conversione. [post_title] => Thomas Hertkorn torna in a&o Hostels: focus su Ai e digital marketing [post_date] => 2025-05-19T09:44:10+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747647850000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490667 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Finnair ancora una volta costretta a cancellare circa 110 voli previsti per oggi, 19 maggio, a causa di un'azione sindacale. La compagnia aerea segnala che circa 14.000 passeggeri saranno colpiti dalle cancellazioni dei voli e che sono in corso sforzi per riproteggere i passeggeri interessati su voli alternativi. L'annuncio di Finnair segue la comunicazione del sindacato finlandese dell'aviazione (Iau) di un ulteriore sciopero per oggi. Secondo la compagnia aerea, lo sciopero avrà un impatto sulle operazioni di terra e sui servizi di catering all'aeroporto di Helsinki, dove anche la gestione dei bagagli potrebbe subire delle interruzioni nella giornata odierna. L'Iau, che rappresenta i dipendenti, è impegnata in trattative collettive con l'associazione dei datori di lavoro, Palta, dalla fine di gennaio, ma che al momento sarebbero in una fase di stallo. Il sindacato ha già avvisato che potrebbero essere previsti altri scioperi - salvo il raggiungimento di un accordo - per venerdì 30 maggio e lunedì 2 giugno. Il vettore finlandese ha dovuto ripetutamente cancellare i voli a causa delle mobilitazioni dell'Iau, l'ultima volta venerdì scorso. [post_title] => Finnair: oggi a terra circa 110 voli per l'ennesimo sciopero dell'Iau [post_date] => 2025-05-19T09:25:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747646753000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490648 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Arrivano da Usa, Canada, Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito i tour operator che dal 22 al 25 maggio scopriranno i paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato grazie a WeBe - When Experiences Become Emotions, il primo evento b2b per raccontare e proporre come unica destinazione le colline Unesco agli operatori internazionali del settore turistico. L’evento, organizzato da Ente turismo Langhe Monferrato Roero e da Alexala- Agenzia turistica per la provincia di Alessandria, coinvolge 20 selezionati buyer esteri e 30 seller locali da Langhe, Roero, Monferrato astigiano e alessandrino ed è organizzato nell’ambito del progetto, finanziato dal Ministero del Turismo, “Un Patrimonio da Raccontare”. Bruno Bertero e Marco Lanza, direttori di Ente turismo Langhe Monferrato Roero e Alexala - agenzia turistica per la provincia di Alessandria: "La Borsa del Turismo Unesco rappresenta un’opportunità concreta per valorizzare il patrimonio condiviso di Langhe Monferrato Roero e della provincia di Alessandria, per aprire nuove connessioni con i mercati turistici. “Un patrimonio da raccontare” ha visto le nostre ATL protagoniste a sostegno di un partenariato di 20 Comuni, guidati da Canelli, in azioni di promozione, comunicazione e formazione incentrate sul turismo culturale, paesaggistico ed enogastronomico. Un esempio virtuoso di come l’unione di risorse e intenti porti a grandi risultati, crescita e benessere per il territorio". Al loro arrivo, i tour operator esteri conosceranno il patrimonio Unesco attraverso un programma di visita che spazia dai tour in ebike alle visite agli Infernot, dalle visite mirate alle strutture ricettive ai corsi di cucina, dai laboratori esperienziali di artigianato alle degustazioni, senza dimenticare i momenti conviviali dedicati. Sabato 24 maggio, invece, si svolgerà la giornata b2b dedicata agli incontri professionali tra domanda e offerta turistica, in cui gli operatori turistici locali presenteranno pacchetti turistici e proposte di viaggio tra le colline piemontesi agli ospiti provenienti da Europa e Nord America. Roberta Giovine, Sindaca di Canelli, capofila del progetto: “Un patrimonio da raccontare” è l'occasione per rilanciare a livello internazionale il turismo nei piccoli borghi di Langhe-Roero e Monferrato. Siamo orgogliosi di essere capofila di questo progetto: abbiamo il compito di preservare ciò che abbiamo ereditato e di impegnarci per una sempre migliore integrazione, in chiave sostenibile, dei vari attori coinvolti nell’economia della nostra realtà". [post_title] => Borsa del turismo Unesco Langhe Monferrato Roero e Alessandria. Dal 22 al 25 maggio [post_date] => 2025-05-16T13:06:33+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747400793000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490349 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In qualità di official partner del Giro d’Italia Best Western porta l’ospitalità al centro dell’evento: attraverso iniziative che coniugano la valorizzazione del territorio e l’inclusione sociale, la partnership si trasforma in un’occasione concreta per raccontare la bellezza delle destinazioni italiane e l’impegno del brand nel promuovere esperienze autentiche per viaggiatori e appassionati di ciclismo. La Corsa Rosa ha preso il via il 4 maggio con tre tappe in Albania, attraversando Durazzo, Tirana e Valona, prima di dirigersi verso l’Italia, partendo dalla Puglia e precisamente da Alberobello per poi continuare ad attraversare tutta la penisola e concludersi il 1° giugno a Roma. «Il Giro d’Italia è molto più di una gara: è un viaggio attraverso luoghi straordinari, storie e persone. BWH Hotels Italia & Malta abbraccia questa esperienza con il calore dell’ospitalità, creando momenti di connessione tra viaggiatori, territorio e comunità locali - ha dichiarato Sara Digiesi, ceo di Bwh Hotels Italia & Malta -. Con le nostre iniziative, vogliamo rendere ogni tappa un’opportunità per celebrare l’inclusione, l’accoglienza e la bellezza autentica del nostro Paese". Bwh Hotels porterà nei suoi alberghi un totem d’autore, disegnato dall’architetto Simone Micheli: posizionato nelle aree comuni delle strutture, questa installazione diventerà un simbolo dell’evento, invitando gli ospiti a sentirsi parte della manifestazione attraverso scatti fotografici e condivisioni social. Il gruppo sarà inoltre protagonista nelle aree strategiche della competizione, creando occasioni di interazione diretta con il pubblico. Nei villaggi di partenza, uno stand personalizzato con photobooth permetterà agli ospiti di vivere il Giro da vicino scegliendo la loro prossima meta e scattandosi una foto con il background della città desiderata, mentre nei villaggi di arrivo, la Cargo Bike brandizzata animerà l’area con attività promozionali, coinvolgendo tifosi e appassionati. Lungo il percorso, poi, nella carovana che precede i ciclisti, un pick-up personalizzato Bwh Hotels, accompagnato da un team di ballerini, porterà energia e divertimento distribuendo gadget agli spettatori e rafforzando la presenza del brand lungo la corsa. A raccontare questi momenti saranno due content creator, che seguiranno la gara documentando le varie tappe con contenuti esclusivi sui canali social ufficiali del gruppo alberghiero. Grazie alla collaborazione con The Data Appeal Company - Gruppo Almawave, leader nell’analisi dei dati per il turismo, Bwh Hotels contribuirà a raccontare le città italiane attraverso un’analisi dettagliata dell’ospitalità locale. Ogni destinazione avrà infatti una scheda dedicata, che illustrerà il panorama turistico e le opportunità per viaggiatori e strutture ricettive, favorendo una maggiore consapevolezza della ricchezza del territorio. L’impegno di Bwh Hotels va poi oltre la valorizzazione del territorio, abbracciando la dimensione sociale e inclusiva dell’ospitalità. In linea con questi valori, il brand coinvolgerà in diverse tappe i ragazzi di Albergo Etico, un’iniziativa che offre formazione e opportunità lavorative a persone con disabilità all’interno degli hotel del Gruppo. E ancora, fino al 1° giugno, gli utenti potranno partecipare al contest Instagram dedicato al Giro d’Italia #girolitaliaconbestwestern, e provare a vincere 10 “Vouchers” Cadeau per un soggiorno negli hotel Bwh e 50 Wolfie Trudi, mascotte del Giro d’Italia, interagendo con il brand sui social. Per partecipare basterà seguire @bestwesternitalia su Instagram, mettere like al post, usare l’hashtag del contest nei commenti e taggare un amico. [gallery ids="490359,490358,490356"] [post_title] => Best Western al Giro d'Italia: alla scoperta del territorio fra ospitalità e inclusione [post_date] => 2025-05-14T09:15:12+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747214112000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490143 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dal 16 al 18 maggio, il castello Acquaviva di Nardò ospiterà la quinta edizione di iTEG, l’evento dedicato al Turismo enogastronomico italiano e all’hospitality, presentato in conferenza stampa a Palazzo Adorno, sede della Provincia di Lecce, alla presenza di Paola Puzzovio, fondatrice di iTEG ed esperta di turismo enogastronomico, Domenico Monteforte, organizzatore dell’evento “Le Vie dell’Arte” col quale questa tappa di iTEG si interseca, Stefano Minerva, presidente della provincia di Lecce, Giulia Puglia, assessora alla cultura e ambiente del omune di Nardò e Giuseppe Alemanno, assessore al turismo e al marketing territoriale del comune di Nardò. iTEG si presenta in una nuova formula innovata per parlare di eccellenze del made in Italy e produzioni locali a braccetto con l’arte e l’artigianato, fare rete, creare connessioni, spingere riflessioni attraverso il gioco e la dinamicità dell’esperienza, creare interazione con talk, masterclass e sessioni di coaching volte ad affrontare le sfide del settore e prepararsi ad un futuro più roseo del turismo enogastronomico, sostenibile e inclusivo, nei territori. «Il Turismo EnoGastronomico rappresenta una fetta importante della nostra offerta turistica – ha dichiarato in apertura il Presidente della Provincia, Stefano Minerva -. Quella del Salento è una storia di agricoltori, contadini, pescatori, donne e uomini che hanno lavorato la terra e i cui frutti sono diventati, nel tempo, delle eccellenze che oggi sono conosciute e riconosciute in tutto il mondo. Progetti come iTEG sono, proprio per questo, fondamentali per alzare il livello della qualità dell’offerta, creare rete e nuove sinergie tra i produttori, lavorando a un unico brand. iTEG è un evento itinerante ma la sua base resta certamente qui». L’evento quest’anno si arricchisce di una novità coinvolgente, anch’essa presentata in conferenza, l’Hub Esperienziale “iTEG Svela la Puglia On The Road”. Questa sezione, allestita all’esterno del castello, offrirà ai visitatori un viaggio sensoriale tra tradizioni, sapori e artigianato locale, attraverso laboratori e masterclass immersivi accessibili con l’iTEG Experience Card, offerta in gran numero da We Are in Puglia, uno strumento digitale che permette di partecipare a tutte le attività con un semplice QR code. «Promuoviamo le eccellenze del territorio pugliese e accompagniamo i partecipanti e i viaggiatori alla scoperta delle tradizioni locali, coinvolgendo artisti, produttori e artigiani in attività autentiche e coinvolgenti, come la creazione di souvenir in cartapesta, ritmi tradizionali con il tamburello, sculture in pietra leccese ed altro – spiega Paola Puzzovio, raccontando questa novità- Le masterclass, invece, approfondiranno temi enogastronomici come l’olio extravergine, il vino, la birra artigianale, oltre a corsi di pasta fatta in casa e show cooking con degustazioni finali». [post_title] => Quinta edizione di iTEG dal 16 al 18 maggio al castello Acquaviva di Nardò [post_date] => 2025-05-09T13:32:22+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746797542000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489759 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuova iniziativa della Malta Tourism Authority per proteggere dall'overtourism uno dei luoghi dell'arcipelago più frequentati dai turisti, la Blue Lagoon di Comino. Da ieri, 1° maggio, è infatti attivo il sistema online di prenotazione gratuita che regola il numero di visitatori che accedono al sito, un ecosistema estremamente delicato, incluso nella rete europea di tutela ambientale denominata Natura 2000. Mta, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e del Turismo di Malta e con altre entità e autorità, ha lanciato questo sistema di tutela come parte di un'iniziativa ad ampio raggio per implementare la sostenibilità del luogo e migliorare l'esperienza dei visitatori alla Blue Lagoon. "Book, Protect, Enjoy" è il claim alla base del nuovo sistema, in cui individui o gruppi che arrivano con imbarcazioni private o commerciali e desiderano sbarcare alla Blue Lagoon, dovranno prenotare in anticipo utilizzando il sistema online gratuito bluelagooncomino.mt che genererà istantaneamente un codice QR unico, da presentare ai funzionari presso i punti di accesso costieri e terrestri. Ai visitatori verrà fornito un braccialetto, che consentirà l'accesso per la durata della fascia oraria prenotata. Nell'estate 2024, sono stati registrati fino a 12.000 visitatori presenti contemporaneamente alla Blue Lagoon, specialmente nelle ore di punta. Il nuovo sistema di prenotazione consente invece un massimo di 4.000 visitatori nella stessa fascia oraria. L'accesso senza una prenotazione valida non sarà consentito e le infrazioni potrebbero essere soggette a sanzioni. Il sistema di prenotazione rappresenta una delle prime azioni di un progetto biennale guidato dal Team Blue Lagoon: quest'estate la prima fase del progetto includerà anche: one di balneazione più sicure ed estese, miglioramento della gestione dei rifiuti, strutture sanitarie aggiuntive e maggiore controllo in tutta l'area. [post_title] => Malta: obbligo di prenotazione per accedere alla Blue Lagoon di Comino [post_date] => 2025-05-02T13:18:18+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746191898000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "491388btm interazioni" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":17,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":254,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491388","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è conclusa con successo BTtm InterAzioni Special Edition Monti Dauni – Lucera, evento teso a far scoprire il volto autentico della “Puglia che non ti aspetti”.\r

Il format itinerante di Btm Italia ha fatto tappa nel cuore della Daunia, dal 21 al 23 maggio, con un fam trip a cui hanno preso parte 20 buyer nazionali e internazionali, e 5 giornalisti di settore. “\r

È una Puglia diversa, che sorprende e commuove” il commento unanime degli ospiti, letteralmente conquistati dalla Fortezza di Lucera, dal Castello di Bovino, dalle panchine letterarie di Alberona, dal borgo antico di Volturino, dal Palazzo Ducale di Pietramontecorvino, dall’abbazia dell’Angelo di Orsara, dalla cattedrale di Troia e dalla sua passionata.\r

Gli stessi buyer hanno preso parte al B2B organizzato nella Biblioteca “Ruggero Bonghi” di Lucera, regina delle InterAzioni. Un’occasione importante per creare connessioni con gli operatori locali e favorire la promozione e creazione di nuove reti commerciali.\r

\"Oggi – ha sottolineato Nevio D’Arpa, ceo & Founder di Btm - abbiamo piantato un seme che ci auguriamo possa attecchire e dare i frutti che il territorio merita, generando opportunità concrete di sviluppo economico, promozione culturale e valorizzazione delle risorse locali”.\r

Ospitalità genuina, enogastronomia, arte, cultura, storia, tradizioni sono strumenti dal valore indiscutibile ai fini della promozione, ma la vera ricchezza risiede nell’orgoglio. Lo ha ribadito Aldo Patruno, direttore generale del dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio della regione Puglia: “La forza di Btm, grande fiera internazionale del turismo, sta anche in queste sortite nelle aree interne della regione, cosa che non avviene altrove dove pure esistono appuntamenti fieristici di rilievo. In questo modo – ha proseguito - si conferma evento tagliato su misura della Puglia, una con un’identità forte, lontana dai luoghi comuni”.\r

\r

Rinascita culturale e turistica\r

La rinascita culturale della Daunia, così come quella turistica, può diventare un modello per altri piccoli centri del Sud Italia che vogliono riscoprirsi protagonisti. Uno dei momenti clou è stato il workshop tematico, coordinato da Mary Rossi, Btm event manager, con focus su argomenti strategici per il futuro del turismo territoriale: incoming; hospitality; nuove competenze digitali; opportunità offerte dall’IA per ottimizzare la promozione e le attività di marketing turistico; strategie per migliorare visibilità e posizionamento delle destinazioni nel mercato internazionale. \r

“Btm InterAzioni – ha dichiarato il sindaco di Lucera, Giuseppe Pitta – ha rappresentato un’occasione strategica per valorizzare un territorio ricco di potenzialità nel campo dell’accoglienza turistica. Gli operatori locali, grazie al confronto diretto con rappresentanti del turismo internazionale, hanno avviato un dialogo proficuo, gettando le basi per future collaborazioni. Un ulteriore passo nel percorso che accompagna Lucera verso il riconoscimento di Capitale della Cultura di Puglia 2025.”\r

“Abbiamo posto le fondamenta per un futuro condiviso in cui cultura, innovazione e impresa potranno operano in sinergia, affrontando con visione le sfide a lungo termine, generando nuove opportunità per l’incremento dei flussi turistici” – ha aggiunto Maria Angela Di Battista, assessore al Turismo e alla Cultura del Comune di Lucera.\r

Ovviamente, anche l’aspetto enogastronomico ha la sua importanza. Uno dei modi più gradevoli per conoscere un territorio è la sperimentazione dei prodotti tipici e delle eccellenze locali. Con BTM Gusto è stato celebrato il connubio tra promozione territoriale e cultura enogastronomica, con degustazioni di prodotti tipici del territorio.","post_title":"Btm InterAzioni ai Monti Dauri - Lucera. Punto centrale il workshop tematico","post_date":"2025-05-27T12:00:39+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1748347239000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491117","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trade ancora una volta strategico e centrale per il Gruppo Nicolaus che lancia un fitto programma di attività e iniziative dedicate alle agenzie di viaggio dal nome “Nicolaus Forever – Trade Only”: al suo interno un imponente calendario di viaggi di formazione, reinterpretati Nicolaus in maniera coinvolgente, allettante e contemporanea.\r

\r

«Il trade è il nostro interlocutore privilegiato e per questo abbiamo deciso di creare il programma “Nicolaus Forever – Trade Only”, che fin dal nome racconta il ruolo fondamentale che la distribuzione ha per noi - commenta Isabella Candelori, direttore commerciale trade -. Con questo in mente abbiamo investito davvero molto sulla formazione in loco, che però non è solo orientata al prodotto, ma anche alla conoscenza dei tratti identitari della nostra azienda e che definiscono l’unicità del nostro modo di fare tour operating: la filosofia è stata quella di aprire le porte delle nostre strutture per incontrare luoghi e persone, così come facciamo da anni con i clienti. Vivere tutte le espressioni della programmazione e la nostra interpretazione dei territori diventa, inoltre, il contesto migliore in cui favorire il confronto tra noi e le agenzie e tra adv che arrivano da regioni diverse, creando un notevole valore aggiunto business oriented».\r

\r

Sono tre i fam trip selezionati legati alla linea di prodotto Valtur Escape con soggiorni al Valtur Zanzibar The Mora Resort, abbinati ad escursioni a Stone Town & Spice Island e al tempo libero strategico per premiare il singolo desiderio di approfondimento dell’esperienza, partendo dal profondo dialogo della struttura con il territorio.\r

\r

Oceano Indiano e Valtur Escape ancora protagonisti con una formula che è stata particolarmente apprezzata anche per la sua esclusività: il mini educational orientato a far sperimentare la raffinata esclusività della proposta maldiviana. Meta di arrivo il Valtur Maldive Ja Manafaru Resort. Altro asset vincente di questa formula, l’abbinamento con Dubai al Marriott Resort Palm Jumeirah e luxury experiences quali quelle legate alla vocazione cosmopolita della meta. Dubai sarà anche la meta dell’ultimo viaggio in partenza nell’ultima decade di maggio, organizzato con un partner di primo piano come Ita Airways.\r

\r

Del programma di formazione hanno fatto parte anche tre importanti viaggi di formazione in destinazioni chiave per il medio raggio come la Tunisia e il Mar Rosso: mete prescelte Djerba, la costa tunisina con Mahdia e Hammamet e Sharm el Sheikh, con focus sui brand Valtur e Nicolaus Club e attività mirate presso una selezione di prodotto generalista.\r

Nuovo approccio alla formazione: “Chi vuol esser travel influencer”\r

Infine, per rivoluzionare l’approccio al viaggio e di permettere alle adv coinvolte di sfruttarne tutte le potenzialità, il Gruppo Nicolaus ha lanciato una nuova iniziativa promozionale come “Chi vuol esser travel influencer”. Numerose le candidature raccolte e oltre 2.000 i contenuti social prodotti dagli agenti di viaggio, di grande qualità e originalità, con ottimi riscontri dal punto di vista dell’efficacia della valorizzazione del prodotto presso i potenziali clienti.\r

\r

«Per questo abbiamo sviluppato diverse formule di viaggio, con focus specifici sui brand, e format originali per ogni meta, dal medium scale all’upper upscale. E nell’ottica di creare nuovi modi di vivere i fam trip è nata un’iniziativa che ha superato felicemente le aspettative come “Chi vuol esser travel influencer”, che ha permesso alle agenzie di attivare un inedito canale di interazione con la clientela. Siamo già al lavoro per la seconda stagione di viaggi di formazione, con la soddisfazione di aver impiegato considerevoli risorse progettuali ed economiche e di averne raccolto velocemente i frutti su più fronti».","post_title":"“Nicolaus Forever – Trade Only”: adv sempre più strategiche e centrali per il gruppo","post_date":"2025-05-23T09:25:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1747992318000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490878","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il ministero dei diritti sociali, consumo e agenda 2030 della Spagna ha ordinato ad Airbnb il blocco di 65.935 annunci di alloggi turistici ritenuti illegali presenti sulla piattaforma. La decisione si basa sulla presenza di inserzioni che violano le normative regionali: molti annunci non indicano il numero di licenza obbligatorio, non chiariscono la natura giuridica del locatore o riportano licenze false.\r

\r

Il Tribunale superiore di giustizia di Madrid ha confermato la legittimità dell’intervento ministeriale, imponendo la rimozione immediata di 5.800 annunci in regioni come Andalusia, Madrid, Catalogna, Comunità Valenciana, Baleari e Paesi Baschi.\r

Regolamento\r

L’iniziativa rientra in un piano più ampio del governo volto a regolamentare il mercato degli affitti turistici e garantire maggiore trasparenza. Fin da dicembre 2024, sono stati avviati numerosi procedimenti sanzionatori contro piattaforme e società per pubblicità non conforme. Il ministero sta inoltre collaborando con le amministrazioni locali per offrire supporto tecnico nella lotta alla diffusione di alloggi turistici irregolari. In regioni come la Galizia sono stati individuati oltre 9.600 alloggi illegali, mentre a Madrid la cifra supera i 15.200.\r

\r

La notizia ha fatto eco anche in Italia. Pertanto Federalberghi ha diramato una nota in cui chiede che il governo italiano prenda lo stesso provvedimento. \r

\r

“La decisione adottata dal governo spagnolo, che ha invitato Airbnb a rimuovere dalla piattaforma oltre 65.000 annunci, va nella direzione giusta. Chiediamo che anche in Italia si faccia altrettanto e che vengano sanzionate le piattaforme che non rispettano le leggi dello Stato. Secondo i dati pubblicati dal ministero del turismo sono più di 82.000 gli alloggi italiani ancora privi del codice identificativo nazionale, nonostante siano passati ormai quasi cinque mesi dall’entrata in vigore dell’obbligo di dotarsi del CIN e di pubblicarlo in tutti gli annunci”.","post_title":"La Spagna contro Airbnb. Via 65 mila alloggi. Federalberghi: si faccia anche in Italia","post_date":"2025-05-20T14:56:21+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1747752981000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490671","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Thomas Hertkorn è il nuovo head of online marketing di a&o Hostels: esperto di strategie orientate alla performance e basate sui dati, Hertkorn torna in azienda dopo cinque anni per assumere nuovamente il ruolo che aveva ricoperto in passato.\r

\r

In qualità di responsabile dello sviluppo digitale per il gruppo che conta 42 strutture in dieci Paesi europei, Hertkorn afferma: «Non c’è quasi nulla di più stimolante della trasformazione digitale in un settore come quello alberghiero, tradizionalmente fondato sul servizio personale. Il mio obiettivo? Raggiungere risultati ancora migliori grazie a sistemi intelligenti».\r

\r

Tra il 2017 e il 2020 Thomas era già stato a capo della comunicazione online di a&o Hostels: «Con il suo ritorno - dichiara Phillip Winter, chief marketing officer del gruppo «ritroviamo un professionista che coniuga innovazione e misurabilità. Insieme potremo aumentare la nostra competitività, applicando l’intelligenza artificiale in modo mirato per creare valore aggiunto a ospiti e processi aziendali”.\r

\r

Con oltre 15 anni di esperienza nel digital marketing, maturata sia in agenzie che in aziende, Hertkorn ha sviluppato un’attenzione particolare all’evoluzione dell’intelligenza artificiale.\r

\r

\r

\r

\r

\r

Migliorare l’esperienza degli ospiti, potenziare l’efficienza operativa e sviluppare nuovi servizi sostenibili: sono queste le priorità per a&o Hostels, che nel 2024 ha ospitato quasi tre milioni di viaggiatori.\r

\r

«L’alto numero di ospiti presenti nelle nostre strutture sono per noi la conferma che stiamo usando con successo le nuove tecnologie come il booking mobile e l’assistenza clienti supportata dall’Ai senza trascurare le aspettative locali in termini di qualità e servizio». aggiunge Winter.\r

\r

Sono tre i fattori chiave messi a fuoco da Hertkorn per la strategia digitale: personalizzazione e interazione: comunicazione su misura lungo tutto il customer journey; qualità e frequenza dei contenuti: contenuti rilevanti con il giusto timing e implementazione scalabile su vasta scala. Large Language Models, generazione di testi tramite Ai per campagne flessibili, interazione utente e ottimizzazione dei tassi di conversione.\r

\r

","post_title":"Thomas Hertkorn torna in a&o Hostels: focus su Ai e digital marketing","post_date":"2025-05-19T09:44:10+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1747647850000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490667","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Finnair ancora una volta costretta a cancellare circa 110 voli previsti per oggi, 19 maggio, a causa di un'azione sindacale.\r

\r

La compagnia aerea segnala che circa 14.000 passeggeri saranno colpiti dalle cancellazioni dei voli e che sono in corso sforzi per riproteggere i passeggeri interessati su voli alternativi.\r

\r

L'annuncio di Finnair segue la comunicazione del sindacato finlandese dell'aviazione (Iau) di un ulteriore sciopero per oggi. Secondo la compagnia aerea, lo sciopero avrà un impatto sulle operazioni di terra e sui servizi di catering all'aeroporto di Helsinki, dove anche la gestione dei bagagli potrebbe subire delle interruzioni nella giornata odierna.\r

\r

L'Iau, che rappresenta i dipendenti, è impegnata in trattative collettive con l'associazione dei datori di lavoro, Palta, dalla fine di gennaio, ma che al momento sarebbero in una fase di stallo. Il sindacato ha già avvisato che potrebbero essere previsti altri scioperi - salvo il raggiungimento di un accordo - per venerdì 30 maggio e lunedì 2 giugno.\r

\r

Il vettore finlandese ha dovuto ripetutamente cancellare i voli a causa delle mobilitazioni dell'Iau, l'ultima volta venerdì scorso.\r

\r

","post_title":"Finnair: oggi a terra circa 110 voli per l'ennesimo sciopero dell'Iau","post_date":"2025-05-19T09:25:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747646753000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490648","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Arrivano da Usa, Canada, Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito i tour operator che dal 22 al 25 maggio scopriranno i paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato grazie a WeBe - When Experiences Become Emotions, il primo evento b2b per raccontare e proporre come unica destinazione le colline Unesco agli operatori internazionali del settore turistico.\r

\r

L’evento, organizzato da Ente turismo Langhe Monferrato Roero e da Alexala- Agenzia turistica per la provincia di Alessandria, coinvolge 20 selezionati buyer esteri e 30 seller locali da Langhe, Roero, Monferrato astigiano e alessandrino ed è organizzato nell’ambito del progetto, finanziato dal Ministero del Turismo, “Un Patrimonio da Raccontare”.\r

\r

Bruno Bertero e Marco Lanza, direttori di Ente turismo Langhe Monferrato Roero e Alexala - agenzia turistica per la provincia di Alessandria: \"La Borsa del Turismo Unesco rappresenta un’opportunità concreta per valorizzare il patrimonio condiviso di Langhe Monferrato Roero e della provincia di Alessandria, per aprire nuove connessioni con i mercati turistici. “Un patrimonio da raccontare” ha visto le nostre ATL protagoniste a sostegno di un partenariato di 20 Comuni, guidati da Canelli, in azioni di promozione, comunicazione e formazione incentrate sul turismo culturale, paesaggistico ed enogastronomico. Un esempio virtuoso di come l’unione di risorse e intenti porti a grandi risultati, crescita e benessere per il territorio\".\r

\r

Al loro arrivo, i tour operator esteri conosceranno il patrimonio Unesco attraverso un programma di visita che spazia dai tour in ebike alle visite agli Infernot, dalle visite mirate alle strutture ricettive ai corsi di cucina, dai laboratori esperienziali di artigianato alle degustazioni, senza dimenticare i momenti conviviali dedicati.\r

\r

Sabato 24 maggio, invece, si svolgerà la giornata b2b dedicata agli incontri professionali tra domanda e offerta turistica, in cui gli operatori turistici locali presenteranno pacchetti turistici e proposte di viaggio tra le colline piemontesi agli ospiti provenienti da Europa e Nord America. \r

\r

Roberta Giovine, Sindaca di Canelli, capofila del progetto: “Un patrimonio da raccontare” è l'occasione per rilanciare a livello internazionale il turismo nei piccoli borghi di Langhe-Roero e Monferrato. Siamo orgogliosi di essere capofila di questo progetto: abbiamo il compito di preservare ciò che abbiamo ereditato e di impegnarci per una sempre migliore integrazione, in chiave sostenibile, dei vari attori coinvolti nell’economia della nostra realtà\".","post_title":"Borsa del turismo Unesco Langhe Monferrato Roero e Alessandria. Dal 22 al 25 maggio","post_date":"2025-05-16T13:06:33+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1747400793000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490349","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In qualità di official partner del Giro d’Italia Best Western porta l’ospitalità al centro dell’evento: attraverso iniziative che coniugano la valorizzazione del territorio e l’inclusione sociale, la partnership si trasforma in un’occasione concreta per raccontare la bellezza delle destinazioni italiane e l’impegno del brand nel promuovere esperienze autentiche per viaggiatori e appassionati di ciclismo.\r

La Corsa Rosa ha preso il via il 4 maggio con tre tappe in Albania, attraversando Durazzo, Tirana e Valona, prima di dirigersi verso l’Italia, partendo dalla Puglia e precisamente da Alberobello per poi continuare ad attraversare tutta la penisola e concludersi il 1° giugno a Roma.\r

«Il Giro d’Italia è molto più di una gara: è un viaggio attraverso luoghi straordinari, storie e persone. BWH Hotels Italia & Malta abbraccia questa esperienza con il calore dell’ospitalità, creando momenti di connessione tra viaggiatori, territorio e comunità locali - ha dichiarato Sara Digiesi, ceo di Bwh Hotels Italia & Malta -. Con le nostre iniziative, vogliamo rendere ogni tappa un’opportunità per celebrare l’inclusione, l’accoglienza e la bellezza autentica del nostro Paese\".\r

Bwh Hotels porterà nei suoi alberghi un totem d’autore, disegnato dall’architetto Simone Micheli: posizionato nelle aree comuni delle strutture, questa installazione diventerà un simbolo dell’evento, invitando gli ospiti a sentirsi parte della manifestazione attraverso scatti fotografici e condivisioni social. \r

Il gruppo sarà inoltre protagonista nelle aree strategiche della competizione, creando occasioni di interazione diretta con il pubblico. Nei villaggi di partenza, uno stand personalizzato con photobooth permetterà agli ospiti di vivere il Giro da vicino scegliendo la loro prossima meta e scattandosi una foto con il background della città desiderata, mentre nei villaggi di arrivo, la Cargo Bike brandizzata animerà l’area con attività promozionali, coinvolgendo tifosi e appassionati. Lungo il percorso, poi, nella carovana che precede i ciclisti, un pick-up personalizzato Bwh Hotels, accompagnato da un team di ballerini, porterà energia e divertimento distribuendo gadget agli spettatori e rafforzando la presenza del brand lungo la corsa. A raccontare questi momenti saranno due content creator, che seguiranno la gara documentando le varie tappe con contenuti esclusivi sui canali social ufficiali del gruppo alberghiero.\r

Grazie alla collaborazione con The Data Appeal Company - Gruppo Almawave, leader nell’analisi dei dati per il turismo, Bwh Hotels contribuirà a raccontare le città italiane attraverso un’analisi dettagliata dell’ospitalità locale. Ogni destinazione avrà infatti una scheda dedicata, che illustrerà il panorama turistico e le opportunità per viaggiatori e strutture ricettive, favorendo una maggiore consapevolezza della ricchezza del territorio.\r

\r

L’impegno di Bwh Hotels va poi oltre la valorizzazione del territorio, abbracciando la dimensione sociale e inclusiva dell’ospitalità. In linea con questi valori, il brand coinvolgerà in diverse tappe i ragazzi di Albergo Etico, un’iniziativa che offre formazione e opportunità lavorative a persone con disabilità all’interno degli hotel del Gruppo.\r

\r

E ancora, fino al 1° giugno, gli utenti potranno partecipare al contest Instagram dedicato al Giro d’Italia #girolitaliaconbestwestern, e provare a vincere 10 “Vouchers” Cadeau per un soggiorno negli hotel Bwh e 50 Wolfie Trudi, mascotte del Giro d’Italia, interagendo con il brand sui social. Per partecipare basterà seguire @bestwesternitalia su Instagram, mettere like al post, usare l’hashtag del contest nei commenti e taggare un amico. \r

\r

[gallery ids=\"490359,490358,490356\"]\r

\r

","post_title":"Best Western al Giro d'Italia: alla scoperta del territorio fra ospitalità e inclusione","post_date":"2025-05-14T09:15:12+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1747214112000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490143","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal 16 al 18 maggio, il castello Acquaviva di Nardò ospiterà la quinta edizione di iTEG, l’evento dedicato al Turismo enogastronomico italiano e all’hospitality, presentato in conferenza stampa a Palazzo Adorno, sede della Provincia di Lecce, alla presenza di Paola Puzzovio, fondatrice di iTEG ed esperta di turismo enogastronomico, Domenico Monteforte, organizzatore dell’evento “Le Vie dell’Arte” col quale questa tappa di iTEG si interseca, Stefano Minerva, presidente della provincia di Lecce, Giulia Puglia, assessora alla cultura e ambiente del\r

omune di Nardò e Giuseppe Alemanno, assessore al turismo e al marketing territoriale del comune di Nardò.\r

\r

iTEG si presenta in una nuova formula innovata per parlare di eccellenze del made in Italy e produzioni locali a braccetto con l’arte e l’artigianato, fare rete, creare connessioni, spingere riflessioni attraverso il gioco e la dinamicità dell’esperienza, creare interazione con talk, masterclass e sessioni di coaching volte ad affrontare le sfide del settore e prepararsi ad un futuro più roseo del turismo\r

enogastronomico, sostenibile e inclusivo, nei territori. \r

\r

«Il Turismo EnoGastronomico rappresenta una fetta importante della nostra offerta turistica – ha dichiarato in apertura il Presidente della Provincia, Stefano Minerva -. Quella del Salento è una storia di agricoltori, contadini, pescatori, donne e uomini che hanno lavorato la terra e i cui\r

frutti sono diventati, nel tempo, delle eccellenze che oggi sono conosciute e riconosciute in tutto il mondo. Progetti come iTEG sono, proprio per questo, fondamentali per alzare il livello della qualità dell’offerta, creare rete e nuove sinergie tra i produttori, lavorando a un unico brand. iTEG è un evento itinerante ma la sua base resta certamente qui».\r

\r

L’evento quest’anno si arricchisce di una novità coinvolgente, anch’essa presentata in conferenza, l’Hub Esperienziale “iTEG Svela la Puglia On The Road”. Questa sezione, allestita all’esterno del castello, offrirà ai visitatori un viaggio sensoriale tra tradizioni, sapori e artigianato locale, attraverso laboratori e masterclass immersivi accessibili con l’iTEG Experience Card, offerta in gran numero da We Are in Puglia, uno strumento digitale che permette di partecipare a tutte le attività con un semplice QR code.\r

\r

«Promuoviamo le eccellenze del territorio pugliese e accompagniamo i partecipanti e i viaggiatori alla scoperta delle tradizioni locali,\r

coinvolgendo artisti, produttori e artigiani in attività autentiche e coinvolgenti, come la creazione di souvenir in cartapesta, ritmi\r

tradizionali con il tamburello, sculture in pietra leccese ed altro – spiega Paola Puzzovio, raccontando questa novità- Le masterclass,\r

invece, approfondiranno temi enogastronomici come l’olio extravergine, il vino, la birra artigianale, oltre a corsi di pasta fatta in casa e\r

show cooking con degustazioni finali».","post_title":"Quinta edizione di iTEG dal 16 al 18 maggio al castello Acquaviva di Nardò","post_date":"2025-05-09T13:32:22+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1746797542000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489759","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova iniziativa della Malta Tourism Authority per proteggere dall'overtourism uno dei luoghi dell'arcipelago più frequentati dai turisti, la Blue Lagoon di Comino. \r

Da ieri, 1° maggio, è infatti attivo il sistema online di prenotazione gratuita che regola il numero di visitatori che accedono al sito, un ecosistema estremamente delicato, incluso nella rete europea di tutela ambientale denominata Natura 2000.\r

Mta, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e del Turismo di Malta e con altre entità e autorità, ha lanciato questo sistema di tutela come parte di un'iniziativa ad ampio raggio per implementare la sostenibilità del luogo e migliorare l'esperienza dei visitatori alla Blue Lagoon.\r

\"Book, Protect, Enjoy\" è il claim alla base del nuovo sistema, in cui individui o gruppi che arrivano con imbarcazioni private o commerciali e desiderano sbarcare alla Blue Lagoon, dovranno prenotare in anticipo utilizzando il sistema online gratuito bluelagooncomino.mt che genererà istantaneamente un codice QR unico, da presentare ai funzionari presso i punti di accesso costieri e terrestri. Ai visitatori verrà fornito un braccialetto, che consentirà l'accesso per la durata della fascia oraria prenotata.\r

Nell'estate 2024, sono stati registrati fino a 12.000 visitatori presenti contemporaneamente alla Blue Lagoon, specialmente nelle ore di punta. Il nuovo sistema di prenotazione consente invece un massimo di 4.000 visitatori nella stessa fascia oraria.\r

L'accesso senza una prenotazione valida non sarà consentito e le infrazioni potrebbero essere soggette a sanzioni. \r

Il sistema di prenotazione rappresenta una delle prime azioni di un progetto biennale guidato dal Team Blue Lagoon: quest'estate la prima fase del progetto includerà anche: one di balneazione più sicure ed estese, miglioramento della gestione dei rifiuti, strutture sanitarie aggiuntive e maggiore controllo in tutta l'area.","post_title":"Malta: obbligo di prenotazione per accedere alla Blue Lagoon di Comino","post_date":"2025-05-02T13:18:18+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1746191898000]}]}}