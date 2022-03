Vail Resorts sbarca in Europa acquisendo il controllo di Andermatt Sedrun Sport

Un investimento di circa 149 milioni di franchi svizzeri (più o meno 145 milioni in euro). E’ quanto ha impegnato Vail Resorts per acquisire il 55% della Andermatt Sedrun Sport, segnando così l’entrata nel mercato europeo dell’operatore Usa che gestisce una quarantina di comprensori sciistici tra Stati Uniti, Canada e Australia. Continuano insomma le operazioni di rafforzamento finanziario dei principali protagonisti della vacanza neve sulle Alpi. La notizia dell’arrivo di Vail Resorts in Svizzera giunge infatti dopo la recente acquisizione di Sestriere spa da parte degli inglesi di Icon Infrastructure, che in Piemonte intendono sviluppare un business sul modello di quanto già fatto tra l’altro proprio a Vail.

I piani prevedono la suddivisione dell’investimento in due tranche: 110 milioni di franchi (107 mln di euro, ca.) da utilizzare come capitale di investimento in Andermatt-Sedrun Sport, per ampliare l’esperienza degli ospiti in montagna in termini di impianti di risalita e di innevamento artificiale, nonché di ristorazione, offerte per il tempo libero e infrastrutture nell’area sciistica; 39 milioni di franchi (38 mln di euro ca.) saranno invece versati ad Andermatt Swiss Alps (Asa), la società che, dopo la transazione, controlla il 40% del comprensorio sciistico svizzero. Quest’ultima parte di capitale sarà quindi totalmente reinvestita per lo sviluppo immobiliare nell’area di base ad Andermatt-Sedrun, costituita da proprietà immobiliari, hotel e infrastrutture, nonché per l’espansione del progetto real estate con simili caratteristiche di Andermatt Reuss.

“Vail Resorts è il partner ideale per il nostro obiettivo di trasformare Andermatt nella principale destinazione alpina – spiega Samih Sawiris, azionista di maggioranza di Andermatt Swiss Alps -. La grande esperienza dell’operatore Usa nella gestione delle destinazioni montane integrate, le sue notevoli capacità in termini di marketing e di coinvolgimento degli ospiti della destinazione e l’ulteriore investimento di capitale nel comprensorio, garantiranno un impulso significativo allo sviluppo di Andermatt-Sedrun.”

L’accordo prevede che un rappresentante di Vail Resorts assuma la presidenza del consiglio di amministrazione di Andermatt-Sedrun Sport, mentre Asa nominerà il vicepresidente. Le questioni che includono la futura organizzazione e altri eventuali argomenti saranno affrontate nei prossimi mesi. L’operatività invernale 2021/22 procederà come pianificata fino al 1° maggio. Non ci saranno cambiamenti per i dipendenti.