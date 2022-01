Va all’asta il Duo.Mo hotel di Rimini

La crisi innescata dalla pandemia miete un’altra vittima illustre nel mondo dell’ospitalità italiana. E’ questa la volta del Duo.Mo Hotel di Rimini che andrà presto all’asta per un prezzo che con ogni probabilità sarà pari a meno della metà del suo valore originario: avveniristico 4 stelle situato nel centro della città, l’albergo è stato progettato nel 2006 dall’archistar israeliana Ron Arad e dotato di 34 camere e nove suite. Voluto fortemente da un noto imprenditore locale del settore, che tuttavia da anni non ha più nulla a che fare con il Duo.Mo, l’albergo e di proprietà della John Perry srl oggi in fallimento ed era gestito fino al 2020 dalla Ghp srl, attualmente in liquidazione, che negli anni a pieno regime pagava un canone attorno al 12%-13% dei ricavi totali dell’hotel.

Il piano di concordato presentato al tribunale di Rimini, oltre a essere basato sulla prosecuzione dell’attività alberghiera anche attraverso un contratto di management con primario operatore del settore, prevede la dismissione dell’asset immobiliare mediante asta competitiva che verrà indetta verosimilmente sulla base del valore di perizia attribuito all’immobile dal perito incaricato dal tribunale, pari a

poco più di 3,5 milioni di euro. Ai tempi della sua realizzazione, l’albergo era costato circa 10 milioni di euro. A regime, la struttura vantava un giro d’affari di circa 1 milione, con la marginalità operativa (ebitda) che nel 2019 si attestava attorno al 10% dei ricavi complessivi.