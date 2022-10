Un’estate ottima per il nuovo 7Pines Resort Sardinia. La ricetta? Puntare sul personale locale Occupazione fino al 90% durante la stagione estiva per il nuovo 7Pines Resort Sardinia Destination by Hyatt di Baja Sardinia. “E prevediamo un 2023 con risultati ancora più positivi. I principali mercati sono stati Usa, Germania, Regno Unito, Italia, Svizzera e Medio Oriente”, racconta il direttore sales & marketing della struttura, Alessandro Ferino.

In un anno difficilissimo per tutti gli operatori che hanno riscontrato enormi difficoltà a trovare personale, il 7Pines Resort Sardinia ha puntato tutto sui propri collaboratori: “Durante la stagione abbiamo lavorato molto sulla formazione del nostro team con corsi sul servizio, sulla comunicazione e la gestione dei conflitti – racconta Vito Spalluto, managing director della proprietà -. Per il 2023 contiamo quindi di anticipare le assunzioni così che tutti abbiano il tempo da dedicare alla formazione trasversale e quella legata alla mansione”. “Non facciamo recruiting – specifica sempre Spalluto -. Ricerchiamo piuttosto talenti che sposino il nostro progetto, che abbiano la giusta attitudine e che vogliano mettersi al servizio degli altri con dedizione e passione, rispecchiandosi nei valori e nella cultura di questa giovane e dinamica azienda. Altro punto per noi fondamentale è poi investire nei giovani e sul territorio: questa stagione il 71% dei nostro collaboratori aveva un età compresa tra i 18 e i 35 anni e il 75 % era locale; per il 2023 prevediamo di arrivare all’85 %”.

