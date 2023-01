TuttoHotel premia 40 eccellenze ricettive del Sud Quaranta eccellenze dell’ospitalità alberghiera ed extralberghiera sono state premiate ieri mattina alla Mostra d’Oltremare di Napoli nel corso della cerimonia inaugurale della terza edizione di TuttoHotel, il salone dell’ospitalità alberghiera organizzato da Squisito Eventi, Ticketlab e D&D Group. “Le fiere di settore sono importanti per creare attenzione sul turismo e soprattutto per creare i contatti fra operatori e fornitori – ha sottolineato il presidente di Federalberghi Napoli, Salvatore Naldi, nel corso dell’inaugurazione -. Per migliorare l’accoglienza in città sono però fondamentali i contatti soprattutto con le istituzioni, con le quali stiamo dialogando da tempo per cercare di migliorare i servizi per i turisti, in un periodo di importante affluenza, con l’obiettivo di ripetere, o migliorare, i numeri legati all’occupazione camere dello scorso anno”. Fra i premiati con i TuttoHotel Awards lo stesso Naldi, che ha ritirato il premio alla carriera. Altri riconoscimenti sono stati assegnati all’hotel Principe di Lampedusa di Palermo, Torre Camigliati di Camigliatello Silano, Borgo Egnazia di Savelletri, Sextantio le Grotte della Civita di Matera e Val Cocchiara Retreate di Montenero, scelti come eccellenze della ricettività delle regioni Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata e Molise. Premi anche per alcuni dei principali hotel della Campania fra cui il Renassaince Mediterraneo, il Gold Tower Lifestyle Hotel, il Caracciolo Hospitality Group e il San Francesco al Monte di Napoli, il Grand Hotel Quisisana e l’hotel La Minervetta di Sorrento, l’Excelsior Vittoria di Sorrento, il boutique hotel Don Alfonso 1890 di Massalubrense, il San Montano di Lacco Ameno, l’Acquapetra Resort di Benevento e ancora il Foro Carolino di Napoli. TuttoHotel continua fino a mercoledì 18 gennaio. Nel corso della giornata di oggi è in programma il convegno su “Evoluzione del fenomeno extralberghiero: costumer experience e normativa” a cura di Confesercenti con la partecipazione del presidente di Confesercenti Campania, Vincenzo Schiavo. Nel pomeriggio è prevista inoltre l’assemblea regionale delle imprese turistico ricettive all’aria aperta della Campania, a cura di Faita – Federcamping.

