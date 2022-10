The Social Hub sbarca in Spagna “The Social Hub” sbarca in Spagna con due nuove sedi, portando così a Barcellona e Madrid il suo concetto di ospitalità basato sulla comunità. The Social Hub infatti aprirà due nuove sedi nel quartiere di Barcellona Poblenou (il 1° novembre) e nel cuore di Madrid con vista sui giardini del Palazzo Reale (il 27 ottobre). Completo di alloggi per studenti, per soggiorni brevi e lunghi, di camere di albergo, di spazi per riunioni e co-working così come di un programma di eventi selezionati, con le due nuove aperture The Social Hub conterà 15 sedi in tutta Europa in una selezione di località urbane incluse Amsterdam, Berlino, Firenze e Vienna. Charlie MacGregor, fondatore e amministratore delegato de The Social Hub ha commentato: “Siamo molto entusiasti di aprire le nostre sedi di Barcellona e Madrid questo autunno con la nuova identità de The Social Hub. Entrambe le sedi si trovano in quartieri vivaci, innovativi ed eccitanti e sono completate con caratteristiche, spazi ed esperienze per fornire ai nostri clienti un’esperienza senza rivali. Siamo inoltre molto fieri del programma di eventi che stiamo offrendo alla nostra comunità e continueremo ad espanderli durante tutto il lancio del pasto comunitario. La nostra nuova identità rappresenta alla perfezione il percorso che abbiamo fatto insieme alla nostra comunità lungo l’arco degli ultimi 10 anni e siamo molto emozionati di poter continuare a cresce e a migliorare la nostra offerta in altre sedi future”. The Social Hub, Barcellona Poblenou Situato nel cuore creativo e innovativo della città, il nuovo hub di Barcellona si trova proprio alle spalle della Diagonal Norte, nel quartiere “it” e imperdibile di Poblenou. Poblenou fa anche parte della zona 22@ della città, un’area di riqualificazione urbana conosciuta come il cuore tecnologico e della conoscenza della città. L’hotel vanta per i suoi ospiti due tranquille terrazze con piscina: un bar e piscina al quattordicesimo piano con una vista panoramica a 360 gradi sulla città, nonché una terrazza al terzo piano con piscina e spazi per il relax, perfette per le temperature miti che si trovano tutto l’anno a Barcellona. Per coloro che sono alla ricerca di uno spazio dove poter collaborare e sentirsi ispirati, l’hub di Barcellona vanta il più grande spazio di co-working dell’intero portfolio de The Social Hub con più di 3000m2. Dispone inoltre una selezione di camere queen, king e monolocali per soggiorni confortevoli, sia brevi che lunghi. L’ultimo piano dell’hub ospita la playroom: una suite più grande del tutto insonorizzata e uno spazio per gli eventi in cui gli ospiti possono trascorrere la notte, ideale per ospitare gli amici o per tutti coloro che cerchino un’esperienza unica da ricordare. Progettata dall’illustratrice locale Miranda Makaroff nel suo stile colorato, presenta arredi retrò e materiali tattili come tappeti a muro, con uno sfondo a livello rialzato caratterizzato da divani incassati e un letto rialzato. The Social Hub, Madrid The Social Hub Madrid è una scelta altrettanto intelligente per i viaggiatori essendo situato nel cuore della città, proprio dietro l’angolo di Plaza de Espana, uno dei più recenti sviluppi urbanizzati, pedonalizzati e sostenibili della città. L’area è collegata con bellissimi percorsi pedonali che uniscono le principali attrazioni del centro di Madrid, incluso il Palazzo Reale, Gran Via e Conde Duque. L’hub è stato realizzato in una storica ex casa editrice che ospitava la rivista spagnola, di lifestyle e celebrità, Semana. Ha mantenuto una serie di autentiche caratteristiche originali incluso i soffitti a volta in vetro, le scale in legno e una maestosa finestra in vetro colorato. La struttura si sviluppa su tre livelli e dispone di una splendida terrazza sul tetto con piscina, solarium e bar, e con un’ampia vista sul Palazzo Reale, Jardines Sabatini e sulla vivace città di Madrid.

","post_title":"Consegnati durante il Ttg di Rimini gli Oscar delle destinazioni turistiche italiane","post_date":"2022-10-13T09:01:40+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1665651700000]}]}}