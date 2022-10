Starhotels torna sopra quota 200 mln di fatturato grazie anche a un settembre record Dopo due anni difficili Starhotels torna nuovamente sopra quota 200 milioni di euro di fatturato. Il gruppo fiorentino, racconta Pambianco hotellerie, si appresta infatti a chiudere il 2022 con ricavi totali per 228 milioni; un risultato non solo enormemente superiore ai 75 milioni del 2021 (e ai 43 milioni di due anni fa), ma che si situa persino al di sopra sopra delle cifre dell’anno pre-Covid 2019, quando il gruppo toscano registrò un giro d’affari complessivo di 217 milioni. A trainare le performance della compagnia la ripresa generale del comparto, a sua volta accelerata da un settembre che la presidente e amministratore delegato di Starhotels, Elisabetta Fabri, ha definito mese record della storia della società. Rispetto allo stesso periodo del 2019, le strutture del gruppo hanno infatti visto crescere le proprie tariffe medie (adr) del 41%, a parità di tassi di occupazione. Sull’onda di tale trend, la compagnia prevede quindi di proseguire lungo il percorso di crescita anche nel prossimo anno, con una stima di incremento del fatturato compresa tra il 18% e il 25%, al netto naturalmente di eventi esogeni che potrebbero influenzare negativamente il comparto. A spingere verso ulteriori incrementi dovrebbe in particolare essere il ritorno dei mercati ancora impattati dagli effetti della pandemia, soprattutto quelli localizzati nell’area Asia Pacifico.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432991 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Realizzare una nuova linea upper upscale per il brand Voihotels, in modo da posizionare meglio il brand sul mercato, nonché portare il portfolio VRetreats attorno a quota dieci strutture entro la fine dell’anno. Sono gli obiettivi della divisione ospitalità di casa Alpitour, che in questo momento spinge soprattutto sul lato luxury: «Il marchio VRetreats può già contare oggi su quattro indirizzi, due a Taormina, il Mazzarò Sea Palace e l’Atlantis Bay, nonché uno a Roma, il Donna Camilla Savelli, e uno a Venezia, il Ca’ di Dio (due di proprietà e due in affitto, ndr) – racconta il director of sales & marketing di Voihotels, Angelo La Riccia -. Un altro paio è però già in pipeline per l’anno prossimo: l’ex hotel Roma da 45 camere sull’isola di Ortigia a Siracusa e una struttura in Sardegna. Abbiamo poi trattative in fase avanzata con tre ulteriori proprietà». A spingere verso l’espansione dell’offerta alta di gamma del gruppo, il boom generalizzato delle tariffe degli hotel di lusso registrato nel 2022 e la ripresa della domanda intercontinentale, che beneficia anche del cambio euro-dollaro favorevole. «Senza dimenticare il potenziale ancora inespresso del mercato asiatico che non è ancora ripartito, mentre prima o poi si riprenderà pure quello russo», sottolinea sempre La Riccia. Per quanto riguarda il marchio Voihotels, che oggi può contare su dieci alberghi in Italia e quattro all’estero (la maggior parte in affitto, alcuni in proprietà, ndr), la compagnia sta quindi meditando su alcuni progetti per strutture di dimensione compresa tra le 100 e le 400 camere. «Ma le trattative in questo caso sono ancora nella loro fase iniziale – rivela La Riccia -. Il momento è particolare. Fino a pochi mesi fa, molte proprietà erano disposte a cedere i propri asset o ad affidare ad altri la loro gestione. Poi è arrivato il boom di quest’anno e in molti si sono tirati indietro. Il nostro obiettivo, in ogni caso, è quello di lavorare per migliorare il posizionamento del brand Voihotels, che ancora non ha una collocazione ideale sul mercato». [post_title] => Alpitour riposiziona verso l'alto Voihotels e fa crescere VRetreats [post_date] => 2022-10-26T12:29:04+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666787344000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432995 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Salvatore Sciacchitano è stato confermato, per il secondo mandato, presidente del Consiglio dell’Icao, l’organismo dell’Onu che riunisce le autorità per l’aviazione civile di 193 Stati, per il triennio 2023-2025. "La conferma di Salvatore Sciacchitano - afferma il presidente Enac Pierluigi Di Palma - è un ulteriore, importante riconoscimento del ruolo internazionale che l'Italia ha nel mondo dell'aviazione civile. Un risultato che si aggiunge a quello conseguito in settembre alla 41a Assemblea Generale, nelle elezioni per il Consiglio, in cui l’Italia ha ricevuto 151 voti su 170 votanti, prima tra le Nazioni europee e terza in tutto il mondo, dopo Brasile e Usa”. “Sono certo – ha commentato il direttore generale Enac e Presidente Ecac (European Civil Aviation Conference) Alessio Quaranta - che il presidente Sciacchitano continuerà anche nei prossimi tre anni a dare un impulso incisivo alla politica del trasporto aereo globale, con il suo impegno a far sì che nessun Paese sia lasciato indietro, come dimostrato anche nel reagire, come sistema, alla crisi determinata dalla pandemia da Covid-19. Sciacchitano ha assunto il ruolo di presidente del Consiglio Icao per il primo mandato, il 1° gennaio 2020, dopo un’esperienza di circa quaranta anni nell’aviazione civile presso organizzazioni nazionali e internazionali. [post_title] => Salvatore Sciacchitano riconfermato alla presidenza del Consiglio Icao fino al 2025 [post_date] => 2022-10-26T11:49:24+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666784964000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432987 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Terzo indirizzo italiano per il brand alberghiero di hotel lifestyle high-tech Aethos. La sua controllante, la società di private equity Limestone Capital, ha infatti acquisito il resort ecologico di lusso Camp Zero di Champoluc in Val d'Aosta. Il nuovo Aethos Monterosa è dotato di 30 suite su due piani con finestre a tutta altezza e terrazze. Il complesso include anche un bar, due ristoranti, un'ampia spa, una parete da arrampicata interna, un parcheggio sotterraneo con stazioni di ricarica Tesla e una piattaforma di atterraggio per elicotteri. L'Aethos Monterosa sarà aperto per la stagione invernale a partire dal 1° dicembre. La nuova acquisizione segue quelle dell'Aethos Saragano in Umbria, nonché dell'Aethos Milano. Si aggiunge inoltre ad altri quattro progetti già esistenti nel Sud Europa. "Le valutazioni immobiliari al ribasso si scontrano ora con una forte ripresa dell'ospitalità di lusso - sottolinea Benjamin Habbel, managing partner e co-fondatore di Limestone Capital -. Continuiamo a vedere un grande potenziale non sfruttato nel mercato immobiliare alberghiero italiano, che rimane molto frammentato". L'acquisizione rientra nella strategia di Limestone, impegnata in operazioni di medie dimensioni che si collocano a metà strada tra quelle di grandi società di investimento globali e di realtà imprenditoriali locali. La valorizzazione di immobili alberghieri sottovalutati, unita a un approccio pragmatico all'operatività, punta a consentire a Limestone di riposizionare gli asset in hotel lifestyle ad alto rendimento. [post_title] => Il brand Aethos sale a quota tre strutture in Italia con il valdostano Camp Zero [post_date] => 2022-10-26T11:20:31+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666783231000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432973 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo due anni difficili Starhotels torna nuovamente sopra quota 200 milioni di euro di fatturato. Il gruppo fiorentino, racconta Pambianco hotellerie, si appresta infatti a chiudere il 2022 con ricavi totali per 228 milioni; un risultato non solo enormemente superiore ai 75 milioni del 2021 (e ai 43 milioni di due anni fa), ma che si situa persino al di sopra sopra delle cifre dell'anno pre-Covid 2019, quando il gruppo toscano registrò un giro d'affari complessivo di 217 milioni. A trainare le performance della compagnia la ripresa generale del comparto, a sua volta accelerata da un settembre che la presidente e amministratore delegato di Starhotels, Elisabetta Fabri, ha definito mese record della storia della società. Rispetto allo stesso periodo del 2019, le strutture del gruppo hanno infatti visto crescere le proprie tariffe medie (adr) del 41%, a parità di tassi di occupazione. Sull'onda di tale trend, la compagnia prevede quindi di proseguire lungo il percorso di crescita anche nel prossimo anno, con una stima di incremento del fatturato compresa tra il 18% e il 25%, al netto naturalmente di eventi esogeni che potrebbero influenzare negativamente il comparto. A spingere verso ulteriori incrementi dovrebbe in particolare essere il ritorno dei mercati ancora impattati dagli effetti della pandemia, soprattutto quelli localizzati nell'area Asia Pacifico. [post_title] => Starhotels torna sopra quota 200 mln di fatturato grazie anche a un settembre record [post_date] => 2022-10-26T10:44:10+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666781050000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432957 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Flynas vola a Mumbai, con voli diretti da Riyadh e Dammam: la metropoli indiana si aggiunge a Delhi, Lucknow, Calicut e Hyderabad diventando così la quinta destinazione servita dalla low cost saudita in India. I collegamenti da Riyadh sono decollati lo scorso 20 ottobre, mentre il decollo dall'aeroporto internazionale King Fahad di Dammam è previsto per il prossimo dicembre. La crescita sul mercato indiano è in linea con la strategia di espansione di flynas e con il piano lanciato all'inizio dell'anno, "We Connect the World to the Kingdom". La flotta di Flynas ha raggiunto lo scorso giugno quota 38 aeromobili, rispetto ai 25 di gennaio 2021, con un aumento del 52%. Nel frattempo, il numero di passeggeri trasportati è salito a circa 4 milioni nella prima metà del 2022, rispetto ai circa 1,8 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente, con un incremento di quasi il 120%. Il network della compagnia include 70 destinazioni domestiche e internazionali e, dalla sua fondazione nel 2007, ha trasportato più di 60 milioni di passeggeri. [post_title] => Flynas, è Mumbai la quinta destinazione in India: voli diretti da Riyadh e Dammam [post_date] => 2022-10-26T09:24:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666776273000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432955 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Norwegian ha registrato nel terzo trimestre un aumento dell'utile netto, ma è già prevista una riduzione di un quarto della capacità durante i mesi invernali. Nel periodo luglio-settembre, il profitto è salito a 910 milioni di corone (87,57 milioni di dollari) rispetto all'utile di 169 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente. "Per i prossimi mesi invernali, Norwegian utilizzerà i contratti di leasing flessibili riducendo la capacità di circa il 25%", ha dichiarato il ceo Geir Karlsen in una nota, sottolineando che "l'attuale incertezza macroeconomica e geopolitica" potrebbe influire sulla domanda. Norwegian, che ha rischiato il collasso quando è scoppiata la pandemia nel 2020, ha registrato un fatturato trimestrale di 7,1 miliardi di corone, il più alto di qualsiasi trimestre dagli ultimi tre mesi del 2019. I passeggeri trasportati sono stati 6,1 milioni, rispetto ai 2,5 milioni del terzo trimestre del 2021 e ai 5 milioni del trimestre precedente; il load factor è salito all'88,8%, rispetto al 73,1% dello stesso periodo dello scorso anno e all'81,2% del trimestre precedente. La compagnia, focalizzata sul traffico all'interno dei mercati nordici, ha evidenziato il trend positivo del segmento business travel "sulle rotte nazionali più popolari in Norvegia". Per l'estate 2023, Norwegian prevede un aumento della flotta a 85 aeromobili. [post_title] => Norwegian: utile in crescita nel terzo trimestre, ma la capacità scenderà del 25% nei mesi invernali [post_date] => 2022-10-26T09:14:02+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666775642000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432936 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => British Airways ha lanciato una nuova campagna pubblicitaria multicanale. "A British Original" è una celebrazione del personale della compagnia aerea, dei suoi clienti e della nazione che ha contribuito a rendere il vettore 'British Original'. La campagna esplora le ragioni individuali e originali per cui le persone viaggiano ed è incentrata sulla domanda comune che i passeggeri si sentono rivolgere quando atterrano in una nuova destinazione: "Qual è lo scopo della sua visita?", ma invece di spuntare le caselle standard di "affari" o "tempo libero", gli spettatori vedono risposte più significative e relazionabili per il viaggio, che riflettono ognuno di noi. A volte divertente, a volte commovente, ma sempre per celebrare l'originalità in tutte le sue forme incredibilmente personali. Dimostrando che British Airways riconosce ogni cliente come individuo. Le persone della compagnia aerea sono al centro di questa campagna e sono presenti sia nelle immagini statiche che nei cortometraggi. La campagna, la prima realizzata con Uncommon Creative Studio e Mg Omd, prevede un approccio originale sia dal punto di vista creativo sia dei mezzi di comunicazione, dando vita alle ragioni del viaggio in un numero record di esecuzioni. Comprende più di 500 esecuzioni uniche su stampa, digitale e outdoor e oltre 32 diversi cortometraggi, tutti realizzati nell'arco di un mese. [post_title] => British Airways: decolla la nuova campagna pubblicitaria "A British Original" [post_date] => 2022-10-26T09:05:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666775119000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432905 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Torna prepotente la domanda sul Medio Oriente e Go Asia, to specializzato di casa Go World, accresce la proposta nell'area con un focus particolare su Natale e Capodanno, grazie a una serie di tour completi di tutti i servizi, con voli, soggiorni, trasferimenti e guide incluse nel pacchetto. “Siamo molto ottimisti sull’andamento delle prenotazioni per il Medio Oriente, tra le quali abbiamo appena aggiunto l’apertura di un nuovo Paese come l’Arabia Saudita - sottolinea Ludovico Scortichini, presidente di Go World -. Dato l’aumento del costo del volato, abbiamo preparato molti pacchetti per tutto l’autunno e per Natale e Capodanno in modo da rimanere competitivi sul mercato”. Tre le proposte se ne segnalano in particolare due: Oman ed Emirati Arabi (11 giorni / 9 notti a 3.440 euro a persona con partenza 26 dicembre); un itinerario che include la visita della Grand Mosque di Muscat con il tappeto fatto a mano più grande del mondo, del pozzo di Bimah Sinkhole e dei panorami sul golfo dell’Oman. Ma anche le scoperte del Wadi Bani Khalid e del deserto del Wahiba, del Grand Canyon del Jabal Shams, del falaj patrimonio Unesco di Birkat al Mauz, nonché infine di Dubai e Abu Dhabi. Giordania, capodanno nel deserto (8 giorni / 7 notti a 2.040 euro a persona con partenza 28 dicembre) è invece un tour che parte da Amman, capitale della Giordania, per poi raggiungere Jerash, una delle città romane più conservate del Medio Oriente. Successivamente si prosegue per Ajloun e i Castelli del deserto, fortezze fatte costruire dai califfi omayyadi verso il settimo e ottavo secolo per poi trasferirsi sul mar Morto dove si proverà l’esperienza di galleggiare sulle sue famose acque salate. Tappe imprescindibili sono il famoso deserto del Wadi Rum e Petra, una delle otto meraviglie del mondo antico. [post_title] => Go Asia: prenotazioni per le destinazioni mediorientali ai livelli del 2019 [post_date] => 2022-10-25T11:29:00+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666697340000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432898 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' Primitivo di Andrea Bouquet, raffinato ebanista torinese, l'opera vincitrice della seconda edizione della Grande Bellezza: il concorso che Starhotels, in collaborazione con fondazione Cologni dei mestieri d'arte, associazione Oma (Osservatorio dei mestieri d'arte) e Gruppo Editoriale, dedica ai maestri artigiani, con l'obiettivo di premiare il saper fare diffuso nel nostro Paese. “La Bellezza della Natura” è stato il tema dell'edizione 2021-2022: i partecipanti sono stati invitati a presentare opere incentrate sul tema della natura che si inserisce negli ambienti domestici e alberghieri come elemento fondamentale dell'arredo e del vivere quotidiano. E la risposta è stata notevole: 164 candidature provenienti da artigiani di età compresa tra i 22 e gli 85 anni, attivi in ogni regione d’Italia. Molti gli atelier storici partecipanti, così come i giovani maestri. Numerose inoltre le tecniche utilizzate e le materie in campo: terracotta, ceramica e porcellana restano tra le prime posizioni per la realizzazione di oggetti decorativi e d’arredo che possano ben conciliarsi con il settore alberghiero, ma si è sperimentato anche con il tessuto, i tappeti, il ferro e il rame, il feltro, la carta, il gesso e la scagliola, il legno, il policarbonato. Primitivo è in particolare un mobile contenitore in noce canaletto, frassino e ciliegio, lavorato a marchetterie: un’antica tecnica di intarsio che forma un disegno con effetto tridimensionale sfruttando solamente il colore naturale dei tre legni. All’interno vi è un piccolo cassetto con la mostrina in noce canaletto e acero combinati a strisce verticali. La parte dei rami è poi finita con smalto e foglia oro. L’opera vuole spogliare il mobile contenitore dalle sue caratteristiche di forma e robustezza in una distorsione di linee geometriche e naturali e si ispira a una natura ancora selvatica o poco addomesticata. “Le opere proposte dai nostri artigiani per questa seconda edizione sono state tutte di ottimo livello, testimoniando la maestria, la creatività e il talento del saper fare italiano - spiega la presidente e amministratore di Starhotels, Elisabetta Fabri -. Non è stato dunque semplice per me indicare l'opera vincitrice, nella rosa di creazioni d’eccellenza selezionate dalla nostra giuria. Ho scelto infine con convinzione il bellissimo cabinet Primitivo di Andrea Bouquet per premiare la grande manualità di questo artista artigiano, che si inserisce pienamente nella tradizione dell’alta ebanisteria piemontese e italiana, coniugata al gusto della contemporaneità. Mi è sembrata l'espressione più compiuta dello spirito stesso del premio: ispirarsi allo straordinario patrimonio storico italiano, ma con lo sguardo rivolto verso il futuro”. [post_title] => L'ebanista Andrea Bouquet vince la seconda edizione del premio La Grande Bellezza di Starhotels [post_date] => 2022-10-25T10:56:09+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666695369000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "starhotels torna sopra quota 200 mln di fatturato grazie anche a un settembre record" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":78,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2912,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432991","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Realizzare una nuova linea upper upscale per il brand Voihotels, in modo da posizionare meglio il brand sul mercato, nonché portare il portfolio VRetreats attorno a quota dieci strutture entro la fine dell’anno. Sono gli obiettivi della divisione ospitalità di casa Alpitour, che in questo momento spinge soprattutto sul lato luxury: «Il marchio VRetreats può già contare oggi su quattro indirizzi, due a Taormina, il Mazzarò Sea Palace e l’Atlantis Bay, nonché uno a Roma, il Donna Camilla Savelli, e uno a Venezia, il Ca’ di Dio (due di proprietà e due in affitto, ndr) – racconta il director of sales & marketing di Voihotels, Angelo La Riccia -. Un altro paio è però già in pipeline per l’anno prossimo: l’ex hotel Roma da 45 camere sull’isola di Ortigia a Siracusa e una struttura in Sardegna. Abbiamo poi trattative in fase avanzata con tre ulteriori proprietà».\r

\r

A spingere verso l’espansione dell’offerta alta di gamma del gruppo, il boom generalizzato delle tariffe degli hotel di lusso registrato nel 2022 e la ripresa della domanda intercontinentale, che beneficia anche del cambio euro-dollaro favorevole. «Senza dimenticare il potenziale ancora inespresso del mercato asiatico che non è ancora ripartito, mentre prima o poi si riprenderà pure quello russo», sottolinea sempre La Riccia.\r

\r

Per quanto riguarda il marchio Voihotels, che oggi può contare su dieci alberghi in Italia e quattro all’estero (la maggior parte in affitto, alcuni in proprietà, ndr), la compagnia sta quindi meditando su alcuni progetti per strutture di dimensione compresa tra le 100 e le 400 camere. «Ma le trattative in questo caso sono ancora nella loro fase iniziale – rivela La Riccia -. Il momento è particolare. Fino a pochi mesi fa, molte proprietà erano disposte a cedere i propri asset o ad affidare ad altri la loro gestione. Poi è arrivato il boom di quest’anno e in molti si sono tirati indietro. Il nostro obiettivo, in ogni caso, è quello di lavorare per migliorare il posizionamento del brand Voihotels, che ancora non ha una collocazione ideale sul mercato».","post_title":"Alpitour riposiziona verso l'alto Voihotels e fa crescere VRetreats","post_date":"2022-10-26T12:29:04+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1666787344000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432995","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Salvatore Sciacchitano è stato confermato, per il secondo mandato, presidente del Consiglio dell’Icao, l’organismo dell’Onu che riunisce le autorità per l’aviazione civile di 193 Stati, per il triennio 2023-2025.\r

\"La conferma di Salvatore Sciacchitano - afferma il presidente Enac Pierluigi Di Palma - è un ulteriore, importante riconoscimento del ruolo internazionale che l'Italia ha nel mondo dell'aviazione civile. Un risultato che si aggiunge a quello conseguito in settembre alla 41a Assemblea Generale, nelle elezioni per il Consiglio, in cui l’Italia ha ricevuto 151 voti su\r

170 votanti, prima tra le Nazioni europee e terza in tutto il mondo, dopo Brasile e Usa”.\r

\r

“Sono certo – ha commentato il direttore generale Enac e Presidente Ecac (European Civil Aviation Conference) Alessio Quaranta - che il presidente Sciacchitano continuerà anche nei prossimi tre anni a dare un impulso incisivo alla politica del trasporto aereo globale, con il suo impegno a far sì che nessun Paese sia lasciato indietro, come dimostrato anche nel reagire, come sistema, alla crisi determinata dalla pandemia da Covid-19. \r

\r

Sciacchitano ha assunto il ruolo di presidente del Consiglio Icao per il primo mandato, il 1° gennaio 2020, dopo un’esperienza di circa quaranta anni nell’aviazione civile presso organizzazioni nazionali e internazionali.","post_title":"Salvatore Sciacchitano riconfermato alla presidenza del Consiglio Icao fino al 2025","post_date":"2022-10-26T11:49:24+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1666784964000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432987","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Terzo indirizzo italiano per il brand alberghiero di hotel lifestyle high-tech Aethos. La sua controllante, la società di private equity Limestone Capital, ha infatti acquisito il resort ecologico di lusso Camp Zero di Champoluc in Val d'Aosta. Il nuovo Aethos Monterosa è dotato di 30 suite su due piani con finestre a tutta altezza e terrazze. Il complesso include anche un bar, due ristoranti, un'ampia spa, una parete da arrampicata interna, un parcheggio sotterraneo con stazioni di ricarica Tesla e una piattaforma di atterraggio per elicotteri. L'Aethos Monterosa sarà aperto per la stagione invernale a partire dal 1° dicembre.\r

\r

La nuova acquisizione segue quelle dell'Aethos Saragano in Umbria, nonché dell'Aethos Milano. Si aggiunge inoltre ad altri quattro progetti già esistenti nel Sud Europa. \"Le valutazioni immobiliari al ribasso si scontrano ora con una forte ripresa dell'ospitalità di lusso - sottolinea Benjamin Habbel, managing partner e co-fondatore di Limestone Capital -. Continuiamo a vedere un grande potenziale non sfruttato nel mercato immobiliare alberghiero italiano, che rimane molto frammentato\".\r

\r

L'acquisizione rientra nella strategia di Limestone, impegnata in operazioni di medie dimensioni che si collocano a metà strada tra quelle di grandi società di investimento globali e di realtà imprenditoriali locali. La valorizzazione di immobili alberghieri sottovalutati, unita a un approccio pragmatico all'operatività, punta a consentire a Limestone di riposizionare gli asset in hotel lifestyle ad alto rendimento.\r

\r

","post_title":"Il brand Aethos sale a quota tre strutture in Italia con il valdostano Camp Zero","post_date":"2022-10-26T11:20:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1666783231000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432973","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo due anni difficili Starhotels torna nuovamente sopra quota 200 milioni di euro di fatturato. Il gruppo fiorentino, racconta Pambianco hotellerie, si appresta infatti a chiudere il 2022 con ricavi totali per 228 milioni; un risultato non solo enormemente superiore ai 75 milioni del 2021 (e ai 43 milioni di due anni fa), ma che si situa persino al di sopra sopra delle cifre dell'anno pre-Covid 2019, quando il gruppo toscano registrò un giro d'affari complessivo di 217 milioni.\r

\r

A trainare le performance della compagnia la ripresa generale del comparto, a sua volta accelerata da un settembre che la presidente e amministratore delegato di Starhotels, Elisabetta Fabri, ha definito mese record della storia della società. Rispetto allo stesso periodo del 2019, le strutture del gruppo hanno infatti visto crescere le proprie tariffe medie (adr) del 41%, a parità di tassi di occupazione.\r

\r

Sull'onda di tale trend, la compagnia prevede quindi di proseguire lungo il percorso di crescita anche nel prossimo anno, con una stima di incremento del fatturato compresa tra il 18% e il 25%, al netto naturalmente di eventi esogeni che potrebbero influenzare negativamente il comparto. A spingere verso ulteriori incrementi dovrebbe in particolare essere il ritorno dei mercati ancora impattati dagli effetti della pandemia, soprattutto quelli localizzati nell'area Asia Pacifico.","post_title":"Starhotels torna sopra quota 200 mln di fatturato grazie anche a un settembre record","post_date":"2022-10-26T10:44:10+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1666781050000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432957","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Flynas vola a Mumbai, con voli diretti da Riyadh e Dammam: la metropoli indiana si aggiunge a Delhi, Lucknow, Calicut e Hyderabad diventando così la quinta destinazione servita dalla low cost saudita in India.\r

\r

I collegamenti da Riyadh sono decollati lo scorso 20 ottobre, mentre il decollo dall'aeroporto internazionale King Fahad di Dammam è previsto per il prossimo dicembre.\r

\r

La crescita sul mercato indiano è in linea con la strategia di espansione di flynas e con il piano lanciato all'inizio dell'anno, \"We Connect the World to the Kingdom\". La flotta di Flynas ha raggiunto lo scorso giugno quota 38 aeromobili, rispetto ai 25 di gennaio 2021, con un aumento del 52%. Nel frattempo, il numero di passeggeri trasportati è salito a circa 4 milioni nella prima metà del 2022, rispetto ai circa 1,8 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente, con un incremento di quasi il 120%.\r

\r

Il network della compagnia include 70 destinazioni domestiche e internazionali e, dalla sua fondazione nel 2007, ha trasportato più di 60 milioni di passeggeri.","post_title":"Flynas, è Mumbai la quinta destinazione in India: voli diretti da Riyadh e Dammam","post_date":"2022-10-26T09:24:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666776273000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432955","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Norwegian ha registrato nel terzo trimestre un aumento dell'utile netto, ma è già prevista una riduzione di un quarto della capacità durante i mesi invernali. Nel periodo luglio-settembre, il profitto è salito a 910 milioni di corone (87,57 milioni di dollari) rispetto all'utile di 169 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente.\r

\r

\"Per i prossimi mesi invernali, Norwegian utilizzerà i contratti di leasing flessibili riducendo la capacità di circa il 25%\", ha dichiarato il ceo Geir Karlsen in una nota, sottolineando che \"l'attuale incertezza macroeconomica e geopolitica\" potrebbe influire sulla domanda.\r

\r

Norwegian, che ha rischiato il collasso quando è scoppiata la pandemia nel 2020, ha registrato un fatturato trimestrale di 7,1 miliardi di corone, il più alto di qualsiasi trimestre dagli ultimi tre mesi del 2019. I passeggeri trasportati sono stati 6,1 milioni, rispetto ai 2,5 milioni del terzo trimestre del 2021 e ai 5 milioni del trimestre precedente; il load factor è salito all'88,8%, rispetto al 73,1% dello stesso periodo dello scorso anno e all'81,2% del trimestre precedente.\r

\r

La compagnia, focalizzata sul traffico all'interno dei mercati nordici, ha evidenziato il trend positivo del segmento business travel \"sulle rotte nazionali più popolari in Norvegia\".\r

\r

Per l'estate 2023, Norwegian prevede un aumento della flotta a 85 aeromobili.\r

\r

","post_title":"Norwegian: utile in crescita nel terzo trimestre, ma la capacità scenderà del 25% nei mesi invernali","post_date":"2022-10-26T09:14:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666775642000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432936","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"British Airways ha lanciato una nuova campagna pubblicitaria multicanale. \"A British Original\" è una celebrazione del personale della compagnia aerea, dei suoi clienti e della nazione che ha contribuito a rendere il vettore 'British Original'.\r

\r

La campagna esplora le ragioni individuali e originali per cui le persone viaggiano ed è incentrata sulla domanda comune che i passeggeri si sentono rivolgere quando atterrano in una nuova destinazione: \"Qual è lo scopo della sua visita?\", ma invece di spuntare le caselle standard di \"affari\" o \"tempo libero\", gli spettatori vedono risposte più significative e relazionabili per il viaggio, che riflettono ognuno di noi. A volte divertente, a volte commovente, ma sempre per celebrare l'originalità in tutte le sue forme incredibilmente personali. Dimostrando che British Airways riconosce ogni cliente come individuo.\r

\r

Le persone della compagnia aerea sono al centro di questa campagna e sono presenti sia nelle immagini statiche che nei cortometraggi. \r

\r

La campagna, la prima realizzata con Uncommon Creative Studio e Mg Omd, prevede un approccio originale sia dal punto di vista creativo sia dei mezzi di comunicazione, dando vita alle ragioni del viaggio in un numero record di esecuzioni. Comprende più di 500 esecuzioni uniche su stampa, digitale e outdoor e oltre 32 diversi cortometraggi, tutti realizzati nell'arco di un mese.","post_title":"British Airways: decolla la nuova campagna pubblicitaria \"A British Original\"","post_date":"2022-10-26T09:05:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666775119000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432905","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Torna prepotente la domanda sul Medio Oriente e Go Asia, to specializzato di casa Go World, accresce la proposta nell'area con un focus particolare su Natale e Capodanno, grazie a una serie di tour completi di tutti i servizi, con voli, soggiorni, trasferimenti e guide incluse nel pacchetto.\r

\r

“Siamo molto ottimisti sull’andamento delle prenotazioni per il Medio Oriente, tra le quali abbiamo appena aggiunto l’apertura di un nuovo Paese come l’Arabia Saudita - sottolinea Ludovico Scortichini, presidente di Go World -. Dato l’aumento del costo del volato, abbiamo preparato molti pacchetti per tutto l’autunno e per Natale e Capodanno in modo da rimanere competitivi sul mercato”.\r

\r

Tre le proposte se ne segnalano in particolare due: Oman ed Emirati Arabi (11 giorni / 9 notti a 3.440 euro a persona con partenza 26 dicembre); un itinerario che include la visita della Grand Mosque di Muscat con il tappeto fatto a mano più grande del mondo, del pozzo di Bimah Sinkhole e dei panorami sul golfo dell’Oman. Ma anche le scoperte del Wadi Bani Khalid e del deserto del Wahiba, del Grand Canyon del Jabal Shams, del falaj patrimonio Unesco di Birkat al Mauz, nonché infine di Dubai e Abu Dhabi.\r

\r

Giordania, capodanno nel deserto (8 giorni / 7 notti a 2.040 euro a persona con partenza 28 dicembre) è invece un tour che parte da Amman, capitale della Giordania, per poi raggiungere Jerash, una delle città romane più conservate del Medio Oriente. Successivamente si prosegue per Ajloun e i Castelli del deserto, fortezze fatte costruire dai califfi omayyadi verso il settimo e ottavo secolo per poi trasferirsi sul mar Morto dove si proverà l’esperienza di galleggiare sulle sue famose acque salate. Tappe imprescindibili sono il famoso deserto del Wadi Rum e Petra, una delle otto meraviglie del mondo antico.","post_title":"Go Asia: prenotazioni per le destinazioni mediorientali ai livelli del 2019","post_date":"2022-10-25T11:29:00+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1666697340000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432898","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' Primitivo di Andrea Bouquet, raffinato ebanista torinese, l'opera vincitrice della seconda edizione della Grande Bellezza: il concorso che Starhotels, in collaborazione con fondazione Cologni dei mestieri d'arte, associazione Oma (Osservatorio dei mestieri d'arte) e Gruppo Editoriale, dedica ai maestri artigiani, con l'obiettivo di premiare il saper fare diffuso nel nostro Paese. “La Bellezza della Natura” è stato il tema dell'edizione 2021-2022: i partecipanti sono stati invitati a presentare opere incentrate sul tema della natura che si inserisce negli ambienti domestici e alberghieri come elemento fondamentale dell'arredo e del vivere quotidiano.\r

\r

E la risposta è stata notevole: 164 candidature provenienti da artigiani di età compresa tra i 22 e gli 85 anni, attivi in ogni regione d’Italia. Molti gli atelier storici partecipanti, così come i giovani maestri. Numerose inoltre le tecniche utilizzate e le materie in campo: terracotta, ceramica e porcellana restano tra le prime posizioni per la realizzazione di oggetti decorativi e d’arredo che possano ben conciliarsi con il settore alberghiero, ma si è sperimentato anche con il tessuto, i tappeti, il ferro e il rame, il feltro, la carta, il gesso e la scagliola, il legno, il policarbonato.\r

\r

Primitivo è in particolare un mobile contenitore in noce canaletto, frassino e ciliegio, lavorato a marchetterie: un’antica tecnica di intarsio che forma un disegno con effetto tridimensionale sfruttando solamente il colore naturale dei tre legni. All’interno vi è un piccolo cassetto con la mostrina in noce canaletto e acero combinati a strisce verticali. La parte dei rami è poi finita con smalto e foglia oro. L’opera vuole spogliare il mobile contenitore dalle sue caratteristiche di forma e robustezza in una distorsione di linee geometriche e naturali e si ispira a una natura ancora selvatica o poco addomesticata.\r

\r

“Le opere proposte dai nostri artigiani per questa seconda edizione sono state tutte di ottimo livello, testimoniando la maestria, la creatività e il talento del saper fare italiano - spiega la presidente e amministratore di Starhotels, Elisabetta Fabri -. Non è stato dunque semplice per me indicare l'opera vincitrice, nella rosa di creazioni d’eccellenza selezionate dalla nostra giuria. Ho scelto infine con convinzione il bellissimo cabinet Primitivo di Andrea Bouquet per premiare la grande manualità di questo artista artigiano, che si inserisce pienamente nella tradizione dell’alta ebanisteria piemontese e italiana, coniugata al gusto della contemporaneità. Mi è sembrata l'espressione più compiuta dello spirito stesso del premio: ispirarsi allo straordinario patrimonio storico italiano, ma con lo sguardo rivolto verso il futuro”.","post_title":"L'ebanista Andrea Bouquet vince la seconda edizione del premio La Grande Bellezza di Starhotels","post_date":"2022-10-25T10:56:09+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1666695369000]}]}}