Space Hotels: prenotazioni in crescita. E ora si ricomincia con le fiere. A partire dalla Bit

Buone notizie in casa Space Hotels, che registra prenotazioni in crescita, soprattutto da parte della clientela leisure. «Le vendite sono riprese sensibilmente – spiega il direttore generale del gruppo, Lidia Rescigno – perché c’è stata in generale una riscoperta della destinazione Italia e tanta voglia di tornare a viaggiare, ma anche perché realtà come la nostra tutelano, assistono e garantiscono qualsiasi tipo di viaggiatore».

Al momento Space Hotels conta oltre 50 strutture in 30 città differenti. Si aggiungono due nuove affiliazioni, un altro segnale positivo: i 4 stelle il Corazziere e Boccaccio. Con il primo si va ad aggiungere anche una nuova destinazione a quelle del gruppo: Merone in provincia di Como.

“Space è sempre stata vicino sia agli albergatori, sia ai clienti durante la pandemia sostenendoli e supportandoli perché da sempre privilegia il rapporto umano – prosegue Lidia Rescigno -. Nonostante il periodo difficile non sono stati tagliati i servizi offerti dal gruppo e non è stato tagliato il personale. Tutti gli alberghi affiliati a Space Hotels che già offrivano sicurezza sanitaria hanno inoltre rafforzato le misure di sanificazione anche con sistemi sofisticati tipo l’ozono”.

Dopo questa ripresa che è un nuovo inizio ma anche un segnale di continuità rispetto al passato, si pianificano i prossimi appuntamenti e occasioni di incontro: “Per il 2022 si prevede la partecipazione nuovamente alle maggiori fiere del settore cominciando dalla Bit di febbraio – conclude Lidia Rescigno -. Il primo segnale positivo è la consueta festa per gli auguri di Natale che organizza Space Hotels a dicembre, a cui si tornerà a partecipare in presenza”.