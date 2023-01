Soneva: nuovo investimento green da 10 mln di dollari ai maldiviani Fushi e Jani Nuovi investimenti in impianti solari del gruppo Soneva che, grazie a un finanziamento da 10 milioni di dollari fornito dalla banca tedesca Aareal Bank, aumenterà l’energia generata da fonti rinnovabili nei suoi resort maldiviani Fushi e Jani a oltre il 50% del fabbisogno totale di entrambe le strutture. Dal 2012 le strutture Soneva sono carbon neutral: a ogni soggiorno viene in particolare applicata una tassa ambientale del 2%, il cui ricavato contribuisce a compensare le emissioni di carbonio. Il Soneva Fushi è stato peraltro il primo resort a installare un impianto a energia solare alle Maldive nell’ormai lontano 2008. “La partnership con Aareal Bank è una pietra miliare della nostra storia – sottolinea il chief financial officer e deputy ceo di Soneva, Bruce Bromley -. Questa linea di credito ci consentirà di compiere un passo importante verso il traguardo di un’operatività senza emissioni di carbonio nei nostri resort alle Maldive”. Una volta completati i lavori, il Soneva Fushi avrà installato un totale di 2,1 megawatt di potenza (MWp) e un accumulo di batterie di 2.500 chilowattora (kWh), che gli consentirà di raggiungere una penetrazione fotovoltaica combinata di circa il 55% del fabbisogno energetico entro la metà del 2023. Al Jani le installazioni ammonteranno a 2,8 MWp e, insieme all’accumulo di batterie di 2 mila kWh, permetteranno una penetrazione fotovoltaica di circa il 52%. “Siamo lieti di aver potuto sostenere Soneva con una soluzione di finanziamento per l’ammodernamento del suo gruppo di hotel, che porterà a significativi miglioramenti nell’efficienza energetica di queste proprietà – aggiunge Thomas Adaemmer, ceo di Aareal Bank Asia -. Dal punto di vista della sostenibilità, questo tipo di iniziative di ammodernamento sta assumendo un’importanza sempre maggiore per le proprietà esistenti. Siamo lieti perciò di sostenerne l’attuazione con le nostre soluzioni di finanziamento, oggi e in futuro”.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437535 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovi investimenti in impianti solari del gruppo Soneva che, grazie a un finanziamento da 10 milioni di dollari fornito dalla banca tedesca Aareal Bank, aumenterà l'energia generata da fonti rinnovabili nei suoi resort maldiviani Fushi e Jani a oltre il 50% del fabbisogno totale di entrambe le strutture. Dal 2012 le strutture Soneva sono carbon neutral: a ogni soggiorno viene in particolare applicata una tassa ambientale del 2%, il cui ricavato contribuisce a compensare le emissioni di carbonio. Il Soneva Fushi è stato peraltro il primo resort a installare un impianto a energia solare alle Maldive nell'ormai lontano 2008. "La partnership con Aareal Bank è una pietra miliare della nostra storia - sottolinea il chief financial officer e deputy ceo di Soneva, Bruce Bromley -. Questa linea di credito ci consentirà di compiere un passo importante verso il traguardo di un'operatività senza emissioni di carbonio nei nostri resort alle Maldive". Una volta completati i lavori, il Soneva Fushi avrà installato un totale di 2,1 megawatt di potenza (MWp) e un accumulo di batterie di 2.500 chilowattora (kWh), che gli consentirà di raggiungere una penetrazione fotovoltaica combinata di circa il 55% del fabbisogno energetico entro la metà del 2023. Al Jani le installazioni ammonteranno a 2,8 MWp e, insieme all'accumulo di batterie di 2 mila kWh, permetteranno una penetrazione fotovoltaica di circa il 52%. "Siamo lieti di aver potuto sostenere Soneva con una soluzione di finanziamento per l'ammodernamento del suo gruppo di hotel, che porterà a significativi miglioramenti nell'efficienza energetica di queste proprietà - aggiunge Thomas Adaemmer, ceo di Aareal Bank Asia -. Dal punto di vista della sostenibilità, questo tipo di iniziative di ammodernamento sta assumendo un'importanza sempre maggiore per le proprietà esistenti. Siamo lieti perciò di sostenerne l'attuazione con le nostre soluzioni di finanziamento, oggi e in futuro". [post_title] => Soneva: nuovo investimento green da 10 mln di dollari ai maldiviani Fushi e Jani [post_date] => 2023-01-18T13:38:37+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674049117000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437476 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Repubblica Dominicana si presenta all'apertura di Fitur con l'exploit di arrivi registrato nel 2022, che per la prima volta nella storia hanno superato quota 7 milioni (7.165.387): si tratta di una crescita del 10% di visitatori per via aerea e del 20% di visitatori arrivati con navi da crociera. Inoltre, gli introiti generati dal turismo sono volati oltre gli 8 miliardi di dollari in valuta estera. A dicembre, l'aeroporto che ha registrato il maggior numero di arrivi è stato Punta Cana, oltre 425.000 turisti, seguito da Las Américas con circa 206.000 turisti, mentre il paese di emissione turistica numero 1 sono stati gli Stati Uniti, seguiti da Canada, Colombia, Argentina e, prima in Europa, la Germania. Per quanto riguarda l'occupazione degli hotel, il dato ha raggiunto il 76% a livello nazionale nel dicembre 2022, superando il 69% del 2019. Le destinazioni con la più alta occupazione sono state Punta Cana-Bávaro e Romana-Bayahíbe con, rispettivamente, il 79% e il 78%. La Repubblica Dominicana festeggia quindi a Madrid, dove si apre proprio oggi Fitur, con la delegazione capitanata dal Ministro del Turismo David Collado: la fiera è l'occasione per portare alla ribalta la destinazione di Miches - con dettagli sui piani di sviluppo e sugli hotel che hanno aperto e che apriranno nel prossimo biennio - e per lanciare il nuovo roadshow europeo del Ministero del Turismo per presentare le attrazioni e le novità del Paese. Più di 50 i co-espositori nello stand dominicano, in rappresentanza di compagnie alberghiere, dmc e aziende private. [post_title] => Rep. Dominicana oltre i 7 mln di arrivi. Primo piano su Miches e nuovo roadshow europeo [post_date] => 2023-01-18T08:45:41+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674031541000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437365 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways si presenta all'edizione 2023 di Fitur, in calendario a Madrid dal 18 al 22 gennaio prossimi, con tutte le novità dell'estate. La compagnia sarà presente con uno stand nell'area riservata all'Italia all’interno del padiglione 4 (stand 4C07) nello spazio dedicato ad Enit. Ita opera attualmente 56 frequenze settimanali tra la Spagna e l'Italia con voli da Barcellona e Madrid verso l’hub di Roma Fiumicino, che da giugno passeranno a 84 con tre frequenze giornaliere da ognuna delle città spagnole. A queste si aggiungono le connessioni con l'intero network di destinazioni in Italia e nel resto del mondo, incluse le destinazioni sudamericane in Brasile e Argentina. In estate, la Ita offrirà inoltre collegamenti stagionali per le Isole Baleari (Ibiza, Maiorca e Minorca), e le altre destinazioni del Mediterraneo. Un focus particolare è quello riservato alla sostenibilità: la compagnia ha l’obiettivo di diventare il vettore aereo più green d’Europa entro il 2026, grazie ad una flotta moderna con tecnologie di ultima generazione. ITA Airways ha infatti sviluppato un piano di riduzione delle emissioni di CO2, che prevede il progressivo rinnovo della flotta, composta per l'80% da aeromobili di nuova generazione, con una riduzione di 1,3 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 entro il 2026. La recente introduzione degli Airbus A220-300 e A350-900 rappresenta un ulteriore passo verso questo risultato. Infine, tra le novità del lungo raggio ci sono i nuovi collegamenti da Roma Fiumicino a San Francisco e Washington, che saranno operativi dall'estate 2023, e il volo su Rio de Janeiro operativo da novembre 2023 – tutti già in vendita. Queste destinazioni si aggiungono ai collegamenti inaugurati nel 2022 su Buenos Aires, San Paolo, Tokyo Haneda, Nuova Delhi e Malé e al network di destinazioni negli Stati Uniti: New York, Boston, Miami e Los Angeles. Con l'ingresso in servizio del nuovo A321Neo il vettore pianificherà l’apertura di nuove destinazioni verso il Medio Oriente: Riyadh, Jeddah e Kuwait City. [post_title] => Ita Airways partecipa a Fitur. Da giugno fino a 84 frequenze settimanali Italia-Spagna [post_date] => 2023-01-16T13:56:55+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673877415000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437124 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Amsterdam Schiphol si lascia alle spalle un 2022 segnato da numerosi disagi legati alla carenza di personale - legata più in generale alla crisi indotta dalla pandemia - con 52,5 milioni di passeggeri movimentati, il 27% in meno rispetto ai 71,7 milioni registrati nel 2019. La società di gestione dello scalo ha inoltre sottolineato che i dati preliminari mostrano un aumento del 106% dei passeggeri rispetto ai 25,5 milioni registrati nel 2021. "Grazie all'abolizione delle restrizioni ai viaggi (internazionali), l'aviazione ha registrato un'ulteriore ripresa dalla pandemia nel 2022 - si legge in un comunicato -. Nella prima metà dell'anno, il numero di passeggeri all'aeroporto di Amsterdam Schiphol è aumentato del 324% rispetto alla prima metà del 2021. Ciò ha comportato interruzioni operative - principalmente conseguenza della carenza di personale - con conseguenti lunghe code". L'aeroporto è stato costretto a imporre un limite di capacità ai voli in partenza nel tentativo di gestire i disservizi: un primo limite ai passeggeri in partenza risale al mese di giugno, successivamente esteso e in vigore sino alla fine di marzo. [post_title] => Amsterdam Schiphol: 52,5 mln di passeggeri nel 2022, quasi il 30% in meno del 2019 [post_date] => 2023-01-12T09:15:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673514940000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436959 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiamano Sakura, Marble & Co Grill, Med Yacht Club, Emporium Market Place, Fil Rouge e sono cinque dei sei ristoranti che, insieme a 12 bar e sei lounge andranno a comporre l'offerta f&b della Explora I, prima nave del nuovo brand lusso Msc, Explora Journeys. Il tutto sotto la supervisione dell'head of culinary, Franck Garanger. Il Sakura, in particolare, è un ristorante ispirato alle antiche case da tè di Kyoto e prende il suo nome dal fiore di ciliegio, simbolo nazionale del Giappone. I suoi chef seguono le tecniche giapponesi tradizionali, trasformando ingredienti selezionati con occhio attento in piatti panasiatici autentici. Oltre alla cucina giapponese, il menu include infatti anche specialità thailandesi, vietnamite e malesiane, ed è corredato dalla cura dedicata di un sommelier specializzato, pronto a consigliare sakè, shōchūs e drink orientali di accompagnamento. Il Marble & Co. Grill è un locale dallo stile contemporaneo: l'atmosfera è rilassata ma soffusa, il servizio caloroso. Qui il concetto di steakhouse è ridefinito per rinascere in chiave europea, concentrandosi sulle cose davvero importanti: fornire tagli prelibati, da allevamenti sostenibili e selezionati in base a sapore e origine. Il ristorante dispone di una cella di frollatura Dry Ager dedicata, oltre a una cantina esclusiva con vini selezionati. Il Med Yacht Club è un'ode ai resort della riviera mediterranea, dove gustare piatti di mare regionali in un'atmosfera conviviale che sa di amicizia e famiglia. I sapori e le consistenze di Italia, Spagna, Grecia, Francia e Nord Africa siedono tutti alla stessa tavola: qui, le sfumature delle cucine locali sono catturate in vassoi e taglieri che vanno dal variegato al vegetale, accostati a cocktail e vini dalle tenute mediterranee. L'Emporium Marketplace è un tempio marmoreo minimalista. Le postazioni di cucina tematiche ruotano e offrono un menu variegato, che spazia dal sushi alle carni scelte, passando per i primi piatti a base di pasta e la focaccia appena sfornata. Gli ospiti potranno fare un tour gastronomico personale, magari iniziando con un tagliere di affettati, formaggi e crostini, per poi concludere in bellezza con un cabaret di pasticcini. L'emporium cambia volto la mattina, accogliendo con spremute, frullati e macedonie açai. Il Fil Rouge, infine, mira a rappresentare il meglio della cucina internazionale d'ispirazione francese. L'arredo, volutamente intimo e ricercato, celebra l'eleganza senza tempo del puro e del geometrico, sfruttando motivi esagonali elaborati a contrasto con le pareti bianche. La brigata di Garanger è composta da Alban Gjoka, senior lead culinary operations, che dedica il suo talento alla creazione di menu coinvolgenti in grado di valorizzare i singoli ingredienti. Jérôme Toumelin, corporate executive chef, che vanta una lunga esperienza di stampo mondiale ed è stato executive chef al Market Jean-Georges di Parigi per sei anni. Christophe Sapy, corporate executive pastry chef, gode poi di una reputazione pasticcera formidabile. Frederic Godineau, senior executive chef, vanta infine 19 anni di esperienza nel settore dell'ospitalità. [gallery ids="436961,436962,436963,436964,436966"] [post_title] => Breve viaggio alla scoperta dell'offerta f&b della Explora I [post_date] => 2023-01-10T10:29:41+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673346581000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436920 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuove strutture, tante promozioni e una svolta tutta green. Ota Viaggi presenta il nuovo catalogo per l’estate 2023 con le sue 74 destinazioni suddivise tra le più famose mete estive italiane: 22 strutture in Sardegna, dieci in Sicilia, 18 in Puglia, 11 in Calabria, sei in Basilicata, quattro in Toscana, tre in Campania, una in Abruzzo per 132 pagine di catalogo insieme alle più conosciute formule di Ota viaggi come bimbi gratis, prenota prima, pacchetto nave, più volo e trasferimenti e più trasferimenti. A tutela dei clienti inoltre, un’ampia scelta di polizze assicurative incluse o facoltative. L’edizione cartacea del catalogo sarà a breve disponibile in 6.500 agenzie di viaggio sparse su tutto il territorio nazionale, mentre la sua edizione digitale è già consultabile da qualsiasi dispositivo e scaricabile sul sito www.otaviaggi.com. Non mancheranno altre sorprese che nei prossimi mesi andranno a popolare la programmazione, aiutando a completare l’offerta del to per l’estate 2023. Altro punto saliente da considerare è l’impegno in materia di sostenibilità ambientale. Ota Viaggi ha infatti scelto di modificare il quantitativo di stampe del catalogo, riducendolo del 30% rispetto agli anni precedenti, con l’obiettivo di diminuire l’impatto ambientale, la carta impiegata e le emissioni di Co2 collegate alla stampa. Per questo motivo, inoltre, il tariffario verrà rilasciato digitalmente e sarà facilmente raggiungibile sul sito, grazie all’intuitiva scansione di un Qr Code, studiato appositamente per rendere semplice e veloce il lavoro alle agenzie. [post_title] => Pubblicato il catalogo estate di Ota Viaggi: 74 le destinazioni incluse [post_date] => 2023-01-09T13:01:07+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673269267000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436913 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_400697" align="alignleft" width="300"] Mario Zanetti[/caption] Una collaborazione nata dalla comune convinzione che il trasporto crocieristico sia, nel settore marittimo, quello tecnologicamente più evoluto e precursore di soluzioni a basso impatto ambientale. Il direttore Italia di Enel, Nicola Lanzetta, e il direttore generale di Costa Crociere, Mario Zanetti, hanno siglato un protocollo d’intesa per favorire la mobilità marittima sostenibile attraverso soluzioni di elettrificazione. L’accordo si focalizzerà sulla possibilità di promuovere progetti di riduzione delle emissioni nelle fasi di entrata e uscita delle navi dai porti e durante le soste in banchina. “Costa è stata pioniera nell’evoluzione in chiave sostenibile del settore crociere, per esempio introducendo l’alimentazione a gas naturale liquefatto - commenta lo stesso Zanetti -. Per fare un ulteriore passo in avanti e dare risposte concrete alle sfide del futuro, è necessario ora fare sistema con aziende italiane come Enel, che hanno una visione comune alla nostra e le competenze giuste per aiutarci a progredire. La nostra ambizione è quella di introdurre una nuova generazione di navi che operino a zero emissioni nette entro il 2050. Ma non solo: dal momento che consideriamo la nave come parte integrante del territorio, anche le attività d trasporto accessorie alle crociere, che si svolgono in porto e in città, dovranno essere sempre più sostenibili”. In particolare, il protocollo mira a realizzare un caso pilota di refitting navale finalizzato all’azzeramento delle emissioni locali nelle fasi di ingresso, sosta e uscita dal porto, attraverso l’installazione sulla nave di una alimentazione a batteria, combinata con un impianto di alimentazione e ricarica elettrica da terra. Un altro ambito di impegno comune previsto dal protocollo riguarda la promozione di attività di advocacy finalizzate a semplificare e incentivare l’efficientamento energetico, l’elettrificazione e la produzione di energia rinnovabile in ambito portuale, in particolar modo nelle aree inserite in contesti cittadini, coerentemente con quanto previsto dall’European new green deal e dal Pniec. Una delle attività riguarda il così detto cold ironing, ovvero l’alimentazione delle navi attraverso l’elettrificazione della rete di terra durante le soste in porto, per il quale le navi da crociera si stanno già attrezzando, con circa un terzo della flotta Costa già predisposta, in anticipo rispetto ai progetti nei principali porti italiani e del Mediterraneo, al momento non ancora realizzati. Un ulteriore punto dell’intesa tra Enel e Costa Crociere mira infine a favorire il turismo sostenibile, attraverso lo sviluppo di iniziative dedicate alla mobilità elettrica, in ambito sia portuale sia cittadino, anche relativamente alle attività legate alle crociere, come per esempio nel caso delle escursioni a terra o dei collegamenti intermodali tra città e porti. [post_title] => Costa ed Enel firmano un protocollo d'intesa per la mobilità sostenibile [post_date] => 2023-01-09T12:17:56+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673266676000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436818 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_436823" align="alignleft" width="201"] Sara Siyam[/caption] In casa Sun Siyam nasce un nuovo dipartimento creativo. Si occuperà di contenuti visivi, comunicazione e iniziative pr, ma penserà anche a creare esperienze uniche ed eventi nei cinque resort del gruppo maldiviano situate nello stesso arcipelago dell'oceano Indiano, nonché in Sri Lanka. A guidare il nuovo dipartimento è stata nominata Sara Siyam: entrata nel gruppo omonimo nel 2017, ha ricoperto diverse cariche in ambito pr prima di diventare nel 2020 pr e marketing manager della compagnia. In qualità di direttore creativo si occuperà della vision creativa del gruppo con l’obiettivo di aumentare la awareness del marchio, lavorando anche a a stretto contatto con i team pr e marketing. Claudia Klingbeil, che vanta anni come pr nel settore turismo e ospitalità di lusso e che ha già gestito la comunicazione dell’opening di Siyam World, riveste il nuovo ruolo di direttore pr e comunicazione del gruppo. Svilupperà la strategia di comunicazione, coordinando le agenzie pr internazionali che seguono la compagnia nel mondo. Shammun Mohamed è infine stato pr executive Sun Siyam Resorts e cluster pr manager delle strutture Vilu Reef e Iru Veli. Oggi è direttore delle comunicazioni digitali dell’intero gruppo. Suo compito, lo sviluppo, la gestione e l'esecuzione delle strategie di comunicazione attraverso le piattaforme digitali. [gallery ids="436826,436827"] [post_title] => Il gruppo Sun Siyam apre il dipartimento creativo. Alla sua guida Sara Siyam [post_date] => 2023-01-05T11:09:04+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1672916944000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436435 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Margini operativi lordi (ebitda) in positivo per 207 milioni di euro per il secondo semestre del gruppo Carnival, "anche considerando l'incremento degli investimenti promozionali effettuati per spingere le vendite del 2023", si legge in una nota. La holding delle crociere Usa chiude il quarto trimestre dell'anno con risultati tutto sommati positivi, anche se il periodo ottobre - dicembre ha ancora registrato un ebitda negativo per 96 milioni, in parte a causa di un incremento dei costi carburanti di circa 40 milioni rispetto alle previsioni di budget. "Durante l'anno abbiamo riportato con successo tutta le nostre flotte in servizio - spiega il ceo di Carnival Corporation, Josh Weinstein -, riuscendo a tenere il passo con i tassi di occupazione, nonostante l'aumento della capacità disponibile. Non solo: i ricavi per passeggero al giorno di crociera si sono mantenuti per tutto il 2022 a livelli più alti rispetto al 2019 . Abbiamo inoltre abbattuto alcuni costi, allo stesso tempo investendo per garantici domanda futura". A livello di occupazione, i tassi di riempimento medi nel quarto trimestre del 2022 sono rimasti ancora di 19 punti percentuali inferiori ai livelli del 2019, con una capacità ormai però paragonabile a quella di tre anni fa. Un risultato, quest'ultimo, migliore di quello ottenuto nei tre mesi precedenti, quando l'occupazione media è stata inferiore di 29 punti percentuali, con un'offerta però al contempo dell'8% più bassa rispetto allo stesso 2019. Il gruppo si aspetta che il dato dei riempimenti medi continui nel suo progressivo miglioramento, con il primo trimestre del 2023 che dovrebbe chiudersi sopra il 90%, ossia 14 punti percentuali in meno al dato dello stesso periodo di quattro anni prima. La prossima estate l'occupazione delle navi dovrebbe quindi tornare ai livelli storici, ossia ben al di sopra del 100%. La compagnia prevede infine di proseguire il processo di ottimizzazione della flotta, tramite la rimozione di tre ulteriori navi scelte tra le più piccole e meno efficienti. Due di queste proverranno in particolare dal brand Costa, che sconta la sua eccessiva esposizione pre-pandemica al mercato cinese, tuttora chiuso alle operazioni crocieristiche. Al termine di tale operazione la flotta Costa dovrebbe infatti avvicinarsi per capacità a quella che il brand italiano metteva a disposizione del proprio core market europeo nel 2019. [post_title] => Il gruppo Carnival: ebitda a 207 mln nel secondo semestre. In arrivo altre due dismissioni navi Costa [post_date] => 2022-12-22T11:32:12+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671708732000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "soneva nuovo investimento green da 10 mln di dollari ai maldiviani fushi e jani" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":57,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":413,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437535","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovi investimenti in impianti solari del gruppo Soneva che, grazie a un finanziamento da 10 milioni di dollari fornito dalla banca tedesca Aareal Bank, aumenterà l'energia generata da fonti rinnovabili nei suoi resort maldiviani Fushi e Jani a oltre il 50% del fabbisogno totale di entrambe le strutture. Dal 2012 le strutture Soneva sono carbon neutral: a ogni soggiorno viene in particolare applicata una tassa ambientale del 2%, il cui ricavato contribuisce a compensare le emissioni di carbonio. Il Soneva Fushi è stato peraltro il primo resort a installare un impianto a energia solare alle Maldive nell'ormai lontano 2008.\r

\r

\"La partnership con Aareal Bank è una pietra miliare della nostra storia - sottolinea il chief financial officer e deputy ceo di Soneva, Bruce Bromley -. Questa linea di credito ci consentirà di compiere un passo importante verso il traguardo di un'operatività senza emissioni di carbonio nei nostri resort alle Maldive\". Una volta completati i lavori, il Soneva Fushi avrà installato un totale di 2,1 megawatt di potenza (MWp) e un accumulo di batterie di 2.500 chilowattora (kWh), che gli consentirà di raggiungere una penetrazione fotovoltaica combinata di circa il 55% del fabbisogno energetico entro la metà del 2023. Al Jani le installazioni ammonteranno a 2,8 MWp e, insieme all'accumulo di batterie di 2 mila kWh, permetteranno una penetrazione fotovoltaica di circa il 52%.\r

\r

\"Siamo lieti di aver potuto sostenere Soneva con una soluzione di finanziamento per l'ammodernamento del suo gruppo di hotel, che porterà a significativi miglioramenti nell'efficienza energetica di queste proprietà - aggiunge Thomas Adaemmer, ceo di Aareal Bank Asia -. Dal punto di vista della sostenibilità, questo tipo di iniziative di ammodernamento sta assumendo un'importanza sempre maggiore per le proprietà esistenti. Siamo lieti perciò di sostenerne l'attuazione con le nostre soluzioni di finanziamento, oggi e in futuro\".","post_title":"Soneva: nuovo investimento green da 10 mln di dollari ai maldiviani Fushi e Jani","post_date":"2023-01-18T13:38:37+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1674049117000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437476","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Repubblica Dominicana si presenta all'apertura di Fitur con l'exploit di arrivi registrato nel 2022, che per la prima volta nella storia hanno superato quota 7 milioni (7.165.387): si tratta di una crescita del 10% di visitatori per via aerea e del 20% di visitatori arrivati con navi da crociera. Inoltre, gli introiti generati dal turismo sono volati oltre gli 8 miliardi di dollari in valuta estera.\r

\r

A dicembre, l'aeroporto che ha registrato il maggior numero di arrivi è stato Punta Cana, oltre 425.000 turisti, seguito da Las Américas con circa 206.000 turisti, mentre il paese di emissione turistica numero 1 sono stati gli Stati Uniti, seguiti da Canada, Colombia, Argentina e, prima in Europa, la Germania. Per quanto riguarda l'occupazione degli hotel, il dato ha raggiunto il 76% a livello nazionale nel dicembre 2022, superando il 69% del 2019. Le destinazioni con la più alta occupazione sono state Punta Cana-Bávaro e Romana-Bayahíbe con, rispettivamente, il 79% e il 78%.\r

\r

La Repubblica Dominicana festeggia quindi a Madrid, dove si apre proprio oggi Fitur, con la delegazione capitanata dal Ministro del Turismo David Collado: la fiera è l'occasione per portare alla ribalta la destinazione di Miches - con dettagli sui piani di sviluppo e sugli hotel che hanno aperto e che apriranno nel prossimo biennio - e per lanciare il nuovo roadshow europeo del Ministero del Turismo per presentare le attrazioni e le novità del Paese. Più di 50 i co-espositori nello stand dominicano, in rappresentanza di compagnie alberghiere, dmc e aziende private.\r

\r

","post_title":"Rep. Dominicana oltre i 7 mln di arrivi. Primo piano su Miches e nuovo roadshow europeo","post_date":"2023-01-18T08:45:41+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1674031541000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437365","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways si presenta all'edizione 2023 di Fitur, in calendario a Madrid dal 18 al 22 gennaio prossimi, con tutte le novità dell'estate. La compagnia sarà presente con uno stand nell'area riservata all'Italia all’interno del padiglione 4 (stand 4C07) nello spazio dedicato ad Enit.\r

Ita opera attualmente 56 frequenze settimanali tra la Spagna e l'Italia con voli da Barcellona e Madrid verso l’hub di Roma Fiumicino, che da giugno passeranno a 84 con tre frequenze giornaliere da ognuna delle città spagnole. A queste si aggiungono le connessioni con l'intero network di destinazioni in Italia e nel resto del mondo, incluse le destinazioni sudamericane in Brasile e Argentina. In estate, la Ita offrirà inoltre collegamenti stagionali per le Isole Baleari (Ibiza, Maiorca e Minorca), e le altre destinazioni del Mediterraneo.\r

Un focus particolare è quello riservato alla sostenibilità: la compagnia ha l’obiettivo di diventare il vettore aereo più green d’Europa entro il 2026, grazie ad una flotta moderna con tecnologie di ultima generazione. ITA Airways ha infatti sviluppato un piano di riduzione delle emissioni di CO2, che prevede il progressivo rinnovo della flotta, composta per l'80% da aeromobili di nuova generazione, con una riduzione di 1,3 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 entro il 2026. La recente introduzione degli Airbus A220-300 e A350-900 rappresenta un ulteriore passo verso questo risultato.\r

Infine, tra le novità del lungo raggio ci sono i nuovi collegamenti da Roma Fiumicino a San Francisco e Washington, che saranno operativi dall'estate 2023, e il volo su Rio de Janeiro operativo da novembre 2023 – tutti già in vendita. Queste destinazioni si aggiungono ai collegamenti inaugurati nel 2022 su Buenos Aires, San Paolo, Tokyo Haneda, Nuova Delhi e Malé e al network di destinazioni negli Stati Uniti: New York, Boston, Miami e Los Angeles. Con l'ingresso in servizio del nuovo A321Neo il vettore pianificherà l’apertura di nuove destinazioni verso il Medio Oriente: Riyadh, Jeddah e Kuwait City.","post_title":"Ita Airways partecipa a Fitur. Da giugno fino a 84 frequenze settimanali Italia-Spagna","post_date":"2023-01-16T13:56:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673877415000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437124","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Amsterdam Schiphol si lascia alle spalle un 2022 segnato da numerosi disagi legati alla carenza di personale - legata più in generale alla crisi indotta dalla pandemia - con 52,5 milioni di passeggeri movimentati, il 27% in meno rispetto ai 71,7 milioni registrati nel 2019.\r

\r

La società di gestione dello scalo ha inoltre sottolineato che i dati preliminari mostrano un aumento del 106% dei passeggeri rispetto ai 25,5 milioni registrati nel 2021. \"Grazie all'abolizione delle restrizioni ai viaggi (internazionali), l'aviazione ha registrato un'ulteriore ripresa dalla pandemia nel 2022 - si legge in un comunicato -. Nella prima metà dell'anno, il numero di passeggeri all'aeroporto di Amsterdam Schiphol è aumentato del 324% rispetto alla prima metà del 2021. Ciò ha comportato interruzioni operative - principalmente conseguenza della carenza di personale - con conseguenti lunghe code\".\r

\r

L'aeroporto è stato costretto a imporre un limite di capacità ai voli in partenza nel tentativo di gestire i disservizi: un primo limite ai passeggeri in partenza risale al mese di giugno, successivamente esteso e in vigore sino alla fine di marzo.\r

\r

","post_title":"Amsterdam Schiphol: 52,5 mln di passeggeri nel 2022, quasi il 30% in meno del 2019","post_date":"2023-01-12T09:15:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673514940000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436959","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiamano Sakura, Marble & Co Grill, Med Yacht Club, Emporium Market Place, Fil Rouge e sono cinque dei sei ristoranti che, insieme a 12 bar e sei lounge andranno a comporre l'offerta f&b della Explora I, prima nave del nuovo brand lusso Msc, Explora Journeys. Il tutto sotto la supervisione dell'head of culinary, Franck Garanger.\r

\r

Il Sakura, in particolare, è un ristorante ispirato alle antiche case da tè di Kyoto e prende il suo nome dal fiore di ciliegio, simbolo nazionale del Giappone. I suoi chef seguono le tecniche giapponesi tradizionali, trasformando ingredienti selezionati con occhio attento in piatti panasiatici autentici. Oltre alla cucina giapponese, il menu include infatti anche specialità thailandesi, vietnamite e malesiane, ed è corredato dalla cura dedicata di un sommelier specializzato, pronto a consigliare sakè, shōchūs e drink orientali di accompagnamento.\r

\r

Il Marble & Co. Grill è un locale dallo stile contemporaneo: l'atmosfera è rilassata ma soffusa, il servizio caloroso. Qui il concetto di steakhouse è ridefinito per rinascere in chiave europea, concentrandosi sulle cose davvero importanti: fornire tagli prelibati, da allevamenti sostenibili e selezionati in base a sapore e origine. Il ristorante dispone di una cella di frollatura Dry Ager dedicata, oltre a una cantina esclusiva con vini selezionati.\r

\r

Il Med Yacht Club è un'ode ai resort della riviera mediterranea, dove gustare piatti di mare regionali in un'atmosfera conviviale che sa di amicizia e famiglia. I sapori e le consistenze di Italia, Spagna, Grecia, Francia e Nord Africa siedono tutti alla stessa tavola: qui, le sfumature delle cucine locali sono catturate in vassoi e taglieri che vanno dal variegato al vegetale, accostati a cocktail e vini dalle tenute mediterranee.\r

\r

L'Emporium Marketplace è un tempio marmoreo minimalista. Le postazioni di cucina tematiche ruotano e offrono un menu variegato, che spazia dal sushi alle carni scelte, passando per i primi piatti a base di pasta e la focaccia appena sfornata. Gli ospiti potranno fare un tour gastronomico personale, magari iniziando con un tagliere di affettati, formaggi e crostini, per poi concludere in bellezza con un cabaret di pasticcini. L'emporium cambia volto la mattina, accogliendo con spremute, frullati e macedonie açai.\r

\r

Il Fil Rouge, infine, mira a rappresentare il meglio della cucina internazionale d'ispirazione francese. L'arredo, volutamente intimo e ricercato, celebra l'eleganza senza tempo del puro e del geometrico, sfruttando motivi esagonali elaborati a contrasto con le pareti bianche.\r

\r

La brigata di Garanger è composta da Alban Gjoka, senior lead culinary operations, che dedica il suo talento alla creazione di menu coinvolgenti in grado di valorizzare i singoli ingredienti. Jérôme Toumelin, corporate executive chef, che vanta una lunga esperienza di stampo mondiale ed è stato executive chef al Market Jean-Georges di Parigi per sei anni. Christophe Sapy, corporate executive pastry chef, gode poi di una reputazione pasticcera formidabile. Frederic Godineau, senior executive chef, vanta infine 19 anni di esperienza nel settore dell'ospitalità.\r

\r

[gallery ids=\"436961,436962,436963,436964,436966\"]","post_title":"Breve viaggio alla scoperta dell'offerta f&b della Explora I","post_date":"2023-01-10T10:29:41+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1673346581000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436920","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuove strutture, tante promozioni e una svolta tutta green. Ota Viaggi presenta il nuovo catalogo per l’estate 2023 con le sue 74 destinazioni suddivise tra le più famose mete estive italiane: 22 strutture in Sardegna, dieci in Sicilia, 18 in Puglia, 11 in Calabria, sei in Basilicata, quattro in Toscana, tre in Campania, una in Abruzzo per 132 pagine di catalogo insieme alle più conosciute formule di Ota viaggi come bimbi gratis, prenota prima, pacchetto nave, più volo e trasferimenti e più trasferimenti. A tutela dei clienti inoltre, un’ampia scelta di polizze assicurative incluse o facoltative.\r

\r

L’edizione cartacea del catalogo sarà a breve disponibile in 6.500 agenzie di viaggio sparse su tutto il territorio nazionale, mentre la sua edizione digitale è già consultabile da qualsiasi dispositivo e scaricabile sul sito www.otaviaggi.com. Non mancheranno altre sorprese che nei prossimi mesi andranno a popolare la programmazione, aiutando a completare l’offerta del to per l’estate 2023. Altro punto saliente da considerare è l’impegno in materia di sostenibilità ambientale. Ota Viaggi ha infatti scelto di modificare il quantitativo di stampe del catalogo, riducendolo del 30% rispetto agli anni precedenti, con l’obiettivo di diminuire l’impatto ambientale, la carta impiegata e le emissioni di Co2 collegate alla stampa. Per questo motivo, inoltre, il tariffario verrà rilasciato digitalmente e sarà facilmente raggiungibile sul sito, grazie all’intuitiva scansione di un Qr Code, studiato appositamente per rendere semplice e veloce il lavoro alle agenzie.","post_title":"Pubblicato il catalogo estate di Ota Viaggi: 74 le destinazioni incluse","post_date":"2023-01-09T13:01:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1673269267000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436913","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_400697\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Mario Zanetti[/caption]\r

\r

Una collaborazione nata dalla comune convinzione che il trasporto crocieristico sia, nel settore marittimo, quello tecnologicamente più evoluto e precursore di soluzioni a basso impatto ambientale. Il direttore Italia di Enel, Nicola Lanzetta, e il direttore generale di Costa Crociere, Mario Zanetti, hanno siglato un protocollo d’intesa per favorire la mobilità marittima sostenibile attraverso soluzioni di elettrificazione. L’accordo si focalizzerà sulla possibilità di promuovere progetti di riduzione delle emissioni nelle fasi di entrata e uscita delle navi dai porti e durante le soste in banchina. “Costa è stata pioniera nell’evoluzione in chiave sostenibile del settore crociere, per esempio introducendo l’alimentazione a gas naturale liquefatto - commenta lo stesso Zanetti -. Per fare un ulteriore passo in avanti e dare risposte concrete alle sfide del futuro, è necessario ora fare sistema con aziende italiane come Enel, che hanno una visione comune alla nostra e le competenze giuste per aiutarci a progredire. La nostra ambizione è quella di introdurre una nuova generazione di navi che operino a zero emissioni nette entro il 2050. Ma non solo: dal momento che consideriamo la nave come parte integrante del territorio, anche le attività d trasporto accessorie alle crociere, che si svolgono in porto e in città, dovranno essere sempre più sostenibili”.\r

In particolare, il protocollo mira a realizzare un caso pilota di refitting navale finalizzato all’azzeramento delle emissioni locali nelle fasi di ingresso, sosta e uscita dal porto, attraverso l’installazione sulla nave di una alimentazione a batteria, combinata con un impianto di alimentazione e ricarica elettrica da terra. Un altro ambito di impegno comune previsto dal protocollo riguarda la promozione di attività di advocacy finalizzate a semplificare e incentivare l’efficientamento energetico, l’elettrificazione e la produzione di energia rinnovabile in ambito portuale, in particolar modo nelle aree inserite in contesti cittadini, coerentemente con quanto previsto dall’European new green deal e dal Pniec. Una delle attività riguarda il così detto cold ironing, ovvero l’alimentazione delle navi attraverso l’elettrificazione della rete di terra durante le soste in porto, per il quale le navi da crociera si stanno già attrezzando, con circa un terzo della flotta Costa già predisposta, in anticipo rispetto ai progetti nei principali porti italiani e del Mediterraneo, al momento non ancora realizzati. Un ulteriore punto dell’intesa tra Enel e Costa Crociere mira infine a favorire il turismo sostenibile, attraverso lo sviluppo di iniziative dedicate alla mobilità elettrica, in ambito sia portuale sia cittadino, anche relativamente alle attività legate alle crociere, come per esempio nel caso delle escursioni a terra o dei collegamenti intermodali tra città e porti.","post_title":"Costa ed Enel firmano un protocollo d'intesa per la mobilità sostenibile","post_date":"2023-01-09T12:17:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1673266676000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436818","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_436823\" align=\"alignleft\" width=\"201\"] Sara Siyam[/caption]\r

\r

In casa Sun Siyam nasce un nuovo dipartimento creativo. Si occuperà di contenuti visivi, comunicazione e iniziative pr, ma penserà anche a creare esperienze uniche ed eventi nei cinque resort del gruppo maldiviano situate nello stesso arcipelago dell'oceano Indiano, nonché in Sri Lanka. A guidare il nuovo dipartimento è stata nominata Sara Siyam: entrata nel gruppo omonimo nel 2017, ha ricoperto diverse cariche in ambito pr prima di diventare nel 2020 pr e marketing manager della compagnia. In qualità di direttore creativo si occuperà della vision creativa del gruppo con l’obiettivo di aumentare la awareness del marchio, lavorando anche a a stretto contatto con i team pr e marketing.\r

Claudia Klingbeil, che vanta anni come pr nel settore turismo e ospitalità di lusso e che ha già gestito la comunicazione dell’opening di Siyam World, riveste il nuovo ruolo di direttore pr e comunicazione del gruppo. Svilupperà la strategia di comunicazione, coordinando le agenzie pr internazionali che seguono la compagnia nel mondo.\r

\r

Shammun Mohamed è infine stato pr executive Sun Siyam Resorts e cluster pr manager delle strutture Vilu Reef e Iru Veli. Oggi è direttore delle comunicazioni digitali dell’intero gruppo. Suo compito, lo sviluppo, la gestione e l'esecuzione delle strategie di comunicazione attraverso le piattaforme digitali.\r

\r

[gallery ids=\"436826,436827\"]\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Il gruppo Sun Siyam apre il dipartimento creativo. Alla sua guida Sara Siyam","post_date":"2023-01-05T11:09:04+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1672916944000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436435","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Margini operativi lordi (ebitda) in positivo per 207 milioni di euro per il secondo semestre del gruppo Carnival, \"anche considerando l'incremento degli investimenti promozionali effettuati per spingere le vendite del 2023\", si legge in una nota. La holding delle crociere Usa chiude il quarto trimestre dell'anno con risultati tutto sommati positivi, anche se il periodo ottobre - dicembre ha ancora registrato un ebitda negativo per 96 milioni, in parte a causa di un incremento dei costi carburanti di circa 40 milioni rispetto alle previsioni di budget.\r

\r

\"Durante l'anno abbiamo riportato con successo tutta le nostre flotte in servizio - spiega il ceo di Carnival Corporation, Josh Weinstein -, riuscendo a tenere il passo con i tassi di occupazione, nonostante l'aumento della capacità disponibile. Non solo: i ricavi per passeggero al giorno di crociera si sono mantenuti per tutto il 2022 a livelli più alti rispetto al 2019 . Abbiamo inoltre abbattuto alcuni costi, allo stesso tempo investendo per garantici domanda futura\".\r

\r

A livello di occupazione, i tassi di riempimento medi nel quarto trimestre del 2022 sono rimasti ancora di 19 punti percentuali inferiori ai livelli del 2019, con una capacità ormai però paragonabile a quella di tre anni fa. Un risultato, quest'ultimo, migliore di quello ottenuto nei tre mesi precedenti, quando l'occupazione media è stata inferiore di 29 punti percentuali, con un'offerta però al contempo dell'8% più bassa rispetto allo stesso 2019. Il gruppo si aspetta che il dato dei riempimenti medi continui nel suo progressivo miglioramento, con il primo trimestre del 2023 che dovrebbe chiudersi sopra il 90%, ossia 14 punti percentuali in meno al dato dello stesso periodo di quattro anni prima. La prossima estate l'occupazione delle navi dovrebbe quindi tornare ai livelli storici, ossia ben al di sopra del 100%.\r

\r

La compagnia prevede infine di proseguire il processo di ottimizzazione della flotta, tramite la rimozione di tre ulteriori navi scelte tra le più piccole e meno efficienti. Due di queste proverranno in particolare dal brand Costa, che sconta la sua eccessiva esposizione pre-pandemica al mercato cinese, tuttora chiuso alle operazioni crocieristiche. Al termine di tale operazione la flotta Costa dovrebbe infatti avvicinarsi per capacità a quella che il brand italiano metteva a disposizione del proprio core market europeo nel 2019.","post_title":"Il gruppo Carnival: ebitda a 207 mln nel secondo semestre. In arrivo altre due dismissioni navi Costa","post_date":"2022-12-22T11:32:12+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1671708732000]}]}}