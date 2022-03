Si avvicina il debutto di Palazzo al Velabro. Al via i lavori a cura di Garibaldi Architects

Sono iniziati i lavori di rinnovamento di Palazzo al Velabro: storico edificio romano del Settecento, sarà gestito dalla white label company italiana Lhm e verrà riaperto la prossima estate sotto le insegne del brand Design Hotels di casa Marriott. A firmare il restyling è l’interior designer Alessia Garibaldi dello studio omonimo. Una volta operativo, il residence offrirà ai propri ospiti 27 ampi appartamenti con cucina e sei camere. Ogni stanza sarà caratterizzata da una cifra stilistica particolare. Tre i mood che permetteranno in particolare agli ambienti di uscire dagli standard classici del design, anche grazie agli accostamenti delle diverse palette colori e materiali: rafia e rosa mattone, light blue e gradazioni di marrone, legno e rosa. Tonalità steineriane che conferiscono intimità e senso di accoglienza, profili circolari ricorrenti che richiamano le forme arrotondate del razionalismo di Luigi Moretti.

Il restyling di Palazzo al Velabro nasce dunque dalla sinergia di due donne: Cristina Paini, fondatrice e ceo di Lhm, nonché la stessa Alessia Garibaldi; due imprenditrici con caratteri diversi che condividono gli stessi valori. Nel pieno rispetto della natura del luogo, ogni dettaglio è stato ideato e curato per offrire al cliente un’accoglienza tailor-made. “Fin dal principio, siamo andate alla ricerca del vero talento artigiano e del made in Italy più autentico, riservandogli un posto d’onore all’interno della nuova struttura”, sottolinea l’architetto Alessia Garibaldi.

Dedicati all’intrattenimento dei viaggiatori che soggiorneranno nel residence, anche una piccola sala cinema che rende omaggio alla tradizione cinematografica della Capitale attraverso il colore rosso porpora, e una zona fitness. Attenzione e cura anche per le diverse sale food, compreso il dehors aperto al pubblico locale, che vivrà di un rigoglioso concept di verde che rigenera e riposa.

“Dare forma ad un pensiero, non è sempre così facile ed immediato, ma grazie alla visione ed alla creatività dello studio Garibaldi Architects tutto questo è stato possibile – conclude Cristina Pani -. Palazzo al Velabro sarà un luogo votato all’arte, non solo nella forma ma anche nel concreto, attraverso progetti artistici che valorizzano i giovani talenti a cui daremo spazio attraverso una serie di iniziative speciali che non vedo l’ora di poter svelare”.