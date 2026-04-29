Santavenere festeggia a Maratea 70 anni di attività Santavenere di Maratea festeggia 70 anni con un programma di esperienze pensato per accompagnare l’intera stagione e rinnovare il legame tra il territorio e i suoi ospiti. Nato nel 1956 per volontà del conte Stefano Rivetti, il Santavenere accompagna da settant’anni la storia di Maratea e delle sue estati, intrecciando la propria identità a quella del territorio. L’estate 2026 sarà scandita da un calendario di eventi che prenderanno vita già tra maggio e giugno e accompagneranno gli ospiti sin dalle prime settimane di apertura, trasformando ogni soggiorno in un’esperienza immersiva tra natura, convivialità e cultura gastronomica. Spazio alle esperienze Tra queste, il “Brunch nel Blu” invita a vivere la terrazza affacciata sul mare reinterpretando il gusto della tradizione italiana in chiave contemporanea. Con Lucania Bella, il ristorante Le Lanterne celebra la cucina locale con ricette tramandate nel tempo, accompagnate da musica dal vivo. Il Brunch in Giardino completa il racconto con un’esperienza all’aria aperta tra ulivi e agrumi. A completare l’esperienza del Santavenere contribuisce anche la proposta gastronomica guidata dallo chef Antonio Bufi, che interpreta la biodiversità italiana con uno sguardo attento al Sud, valorizzando tradizioni, stagionalità e materie prime locali. La sua visione prende forma nei tre ristoranti della struttura: Le Lanterne, Gli Ulivi, Il Carrubo. Condividi

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Proprio Monaco segna il lancio della nuova iniziativa, valida in tutte le classi di viaggio, e inizialmente disponibile per i voli provenienti da Singapore e dagli Stati Uniti. Il programma verrà gradualmente esteso ad altre regioni e destinazioni nel corso del prossimo anno. In futuro sono previste ulteriori offerte di scalo anche per altri hub all'interno del Gruppo Lufthansa.\r

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Al momento della prenotazione, i clienti possono aggiungere l’opzione di scalo a Monaco sia per il viaggio di andata che per quello di ritorno e impostare in modo flessibile la durata del soggiorno tra le 24 ore e i sette giorni. A seconda della combinazione di rotte selezionata, potrebbe essere applicato un supplemento. Se lo si desidera, 24 ore dopo la prenotazione del volo è possibile aggiungere tramite i partner integrati sistemazioni alberghiere adeguate, auto a noleggio e attività ricreative a Monaco.\r

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«Con il nostro nuovo programma di scalo, trasformiamo una sosta a Monaco in un vero valore aggiunto per i nostri ospiti - afferma Heiko Reitz, membro del consiglio di amministrazione di Lufthansa Airlines e hub manager di Monaco -. Siamo entusiasti di offrire ai viaggiatori l'opportunità di integrare in modo flessibile una delle città e delle regioni più attraenti d'Europa nel loro viaggio, arricchendo il loro volo con un'esperienza di viaggio davvero personale».\r

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","post_title":"Lufthansa: al via il programma di stopover alla scoperta di Monaco di Baviera","post_date":"2026-04-29T09:15:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1777454155000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512945","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Minor Hotels festeggia il debutto del Tivoli President Milano Hotel, la nuova struttura cinque stelle del brand Tivoli Hotels & Resorts in Italia. A seguito di un importante intervento di ristrutturazione e riposizionamento, l’ex Nh Collection Milano President rinasce come Tivoli President Milano, segnando l’inizio di una nuova fase sotto lo storico brand Tivoli.\r

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Situato in largo Augusto, a ridosso di San Babila e del Durini Design District, e a soli cinque minuti a piedi dal Duomo di Milano, l’hotel gode di una posizione strategica in prossimità del Quadrilatero della Moda, tra Via Montenapoleone e Via della Spiga.\r

La struttura\r

Tivoli President Milano dispone di 239 camere, tra cui 60 suit, sei delle quali con vista diretta sul Duomo. Fiore all’occhiello è la nuova Presidential Suite di 150 metri quadrat.\r

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Pensata per offrire agli ospiti un’esperienza completa di benessere e recupero, la struttura inaugurerà prossimamente una nuova area wellness che integrerà Zerobody Dry Float e Zerobody Cryo, soluzioni di ultima generazione sviluppate da Starpool. Completano l’offerta una zona umida con sauna e bagno turco, una cabina trattamenti e un fitness center già operativo, dotato di attrezzature Technogym di ultima generazione.\r

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Rinnovata anche l’offerta per meeting ed eventi, arricchita dalla valorizzazione della storica piazza Verziere su cui affacciano le sale e da una selezione di spazi interni ed esterni versatili e luminosi.\r

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Gonzalo Aguilar, ceo Minor Hotels Europe & America, ha dichiarato: «Milano è una delle destinazioni luxury più influenti d’Europa e Tivoli President Milano rappresenta una tappa fondamentale nella crescita del brand. La presenza di una struttura Tivoli cinque stelle nel cuore della città rafforza il nostro portafoglio luxury e ci consente di offrire agli ospiti un’esperienza d’eccellenza, caratterizzata da design elegante, servizio impeccabile e una posizione senza pari a pochi passi dal Duomo».\r

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Tivoli President Milano rappresenta la terza apertura del brand Tivoli in Italia, dopo Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa (2023) e Tivoli Palazzo Gaddi Firenze (2024), oltre al recentemente annunciato Tivoli Palazzo 1880 Lecce.\r

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","post_title":"Minor Hotels inaugura il Tivoli President Milano Hotel","post_date":"2026-04-28T14:24:50+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1777386290000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512931","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si svolgeranno quest'anno dal 3 al 6 settembre le Giornate Medievali della Città di Avila - “Mercato delle Tre Culture”, uno tra gli eventi storici più spettacolari della Spagna.\r

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Per l'occasione At Comunicazione seguirà le attività di relazioni pubbliche e ufficio stampa: l'agenzia avrà il compito di sviluppare e consolidare la visibilità dell’evento in Italia attraverso un piano strategico mirato a valorizzarne l’unicità e il forte legame con il patrimonio medievale della città di Avila, dichiarata Patrimonio dell’Umanità Unesco.\r

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Obiettivo della collaborazione sarà accrescere la notorietà della manifestazione presso il pubblico italiano, intercettando sia i viaggiatori interessati a esperienze autentiche sia stakeholder e operatori del settore, con l’intento di incrementare la presenza italiana durante i giorni dell’evento. Un’attenzione particolare sarà dedicata al racconto del suo valore storico e culturale, capace di trasformare Avila in un palcoscenico immersivo dove il Medioevo prende vita tra mura fortificate, torri e tradizioni secolari.\r

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Il “Mercato delle Tre Culture” rappresenta un viaggio nel tempo che interessa l’intera città e che richiama ogni anno oltre 100.000 visitatori: tra le sue mura del XII secolo – considerate tra le meglio conservate al mondo – si alternano spettacoli di falconeria, tornei cavallereschi, rievocazioni storiche, mercati artigianali e performance che celebrano l’incontro tra le culture cristiana, ebraica e musulmana.\r

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«Il mercato italiano rappresenta per noi un bacino di grande interesse, sensibile a proposte culturali ed esperienziali di qualità. Per questo abbiamo scelto di affidarci ad AT Comunicazione, realtà con una solida esperienza nella promozione di eventi legati al turismo, certi che saprà valorizzare al meglio il potenziale delle Giornate Medievali di Avila e rafforzarne il posizionamento in Italia» commenta l’organizzazione dell’evento.\r

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«Non vediamo l’ora di mettere a frutto le nostre competenze per dare visibilità in Italia a un evento di forte rilevanza, che permette di scoprire in modo coinvolgente l’unicità del patrimonio medievale di una città incantevole come Avila. Strumento principale sarà uno storytelling capace di valorizzare le molteplici declinazioni della manifestazione, che per la sua natura riesce a intercettare pubblici diversi grazie alla sua valenza storica, turistica e aggregativa», commentano Alessandra Agostini e Claudia Torresani, fondatrici di At Comunicazione.","post_title":"Giornate Medievali della Città di Avila: At Comunicazione promuove l'evento in Italia","post_date":"2026-04-28T14:13:36+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1777385616000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512916","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Antilles rimarrà a terra. Il tribunale di Pointe-à-Pitre ha pronunciato, lunedì 27 aprile, la liquidazione giudiziaria della compagnia regionale con cessazione immediata dell'attività, in mancanza di un'offerta di acquisto ritenuta sufficiente e credibile, ponendo fine a un tentativo di rilancio avviato nell'estate del 2024 ma compromesso da carenze in materia di sicurezza, un passivo superiore a 56 milioni di euro e perdite operative persistenti.\r

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Bloccata dal dicembre 2025 in seguito alla revoca del Coa da parte della direzione generale dell’Aviazione Civile (Dgac), Air Antilles era in amministrazione controllata dal 2 febbraio 2026. Il tribunale «converte la procedura di amministrazione controllata della Saem Air Antilles in procedura di liquidazione giudiziaria» e «ordina la cessazione immediata dell’attività», secondo la decisione citata dall’Afp.\r

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In questi mesi passati l’amministratore ha ritenuto «impossibile presentare un piano di risanamento in via continuativa, tenuto conto dell’entità del passivo stimato in oltre 56 milioni di euro e alla luce delle persistenti perdite operative», sottolinea la sentenza. Questo passivo e l'assenza di entrate a seguito del divieto di volo hanno segnato il destino della compagnia, che impiega 116 dipendenti.","post_title":"Air Antilles rimane a terra: il tribunale ordina la cessazione immediata delle attività","post_date":"2026-04-28T12:37:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1777379844000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512903","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Brian Wright è il nuovo presidente e ceo di Mammoth Lakes Tourism: Wright raccoglie il testimone di John Urdi, e rappresenta una scelta volta ad assicurare continuità strategica e una leadership coerente con la visione di lungo periodo dell'ente.\r

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Il processo di selezione, guidato da un comitato ad hoc del consiglio di amministrazione, ha coinvolto partner locali dei settori hospitality, ristorazione e turismo, dando vita a una ricerca su scala nazionale supportata da benchmark di settore. L’obiettivo era individuare una figura capace di garantire una leadership solida, autorevole e orientata al futuro, in linea con le esigenze dell’organizzazione e della comunità locale.\r

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Nel suo nuovo incarico Wright guiderà la direzione strategica di Mammoth Lakes Tourism, collaborando strettamente con il team Mlt, il consiglio di amministrazione, le autorità locali, le imprese del territorio e i partner regionali per lo sviluppo della destinazione.\r

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Supervisionerà le attività di marketing territoriale, il coinvolgimento dei partner e le iniziative di gestione sostenibile, rafforzando al contempo le collaborazioni che sostengono l’economia turistica di Mammoth Lakes. Il suo ruolo sarà centrale nel definire la prossima fase di crescita della destinazione come meta attiva tutto l’anno, bilanciando le priorità della comunità, una gestione responsabile dei flussi turistici e la sostenibilità economica nel lungo periodo.\r

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«Mammoth Lakes rappresenta tutto ciò che rende una destinazione davvero speciale: accesso alla natura, un forte senso di comunità e un profondo legame con l’ambiente - ha dichiarato Brian Wright -. Sono profondamente onorato di assumere questo incarico e di lavorare al fianco di un team che stimo e di una comunità che amo, per garantire che il turismo continui a sostenere e valorizzare ciò che rende Mammoth Lakes un luogo così straordinario. Il mio obiettivo è ascoltare, costruire fiducia e promuovere un approccio consapevole e sostenibile che rifletta i valori di chi vive e lavora qui».","post_title":"Mammoth Lakes Tourism ha scelto Brian Wright come nuovo presidente e ceo","post_date":"2026-04-28T11:41:11+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1777376471000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512896","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Msc Crociere investe sul segmento famiglie, che troverà a bordo di Msc World Asia un'ampia serie di attività da praticare durante la navigazione. La nave offrirà itinerari di sette notti verso alcune delle destinazioni più gettonate del Mediterraneo, tra cui Barcellona, Marsiglia, Messina, Civitavecchia, Napoli e La Valletta, proponendo alle famiglie il perfetto mix tra mete affascinanti ed esperienze top a bordo.\r

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Family Aventura District\r

Al centro della nave si trova il Family Aventura District, un hub progettato per riunire tutta la famiglia. Un’area dinamica che include spazi coinvolgenti, tra cui The Clubhouse, The Harbour e il kids club Doremiland, ognuno pensato per offrire nuovi modi di giocare, connettersi e creare ricordi indelebili. La Luna Park Arena propone poi divertimento per tutta la famiglia grazie ad un mix di intrattenimento ed esperienze interattive.\r

Il vicepresidente dell’intrattenimento di Msc Crociere, Steve Leatham, ha dichiarato: «Msc Crociere è da sempre impegnata nella creazione di un’atmosfera magica per ogni famiglia in vacanza, con attività e strutture di intrattenimento pensate su misura per ospiti di tutte le età. A bordo di Msc World Asia, l’intrattenimento per famiglie sarà ancora più ricco e innovativo. Con la nostra ampia gamma di programmi ed esperienze immersive, interattive e personalizzate per tutti, dai più piccoli agli adolescenti, le famiglie possono godersi momenti indimenticabili in mare.».\r

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Il direttore dello sviluppo dell’intrattenimento per famiglie di Msc Crociere, Matteo Mancini, ha aggiunto: «Per noi, la più grande soddisfazione è vedere la gioia sui volti delle famiglie quando scoprono qualcosa di completamente nuovo. Su Msc World Asia, ogni esperienza è stata progettata per sorprendere, ispirare e stimolare l’immaginazione. Abbiamo spinto la creatività oltre ogni limite e siamo certi che gli ospiti rimarranno esterefatti».\r

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","post_title":"Msc World Asia punta sulle famiglie con il Family Aventura District","post_date":"2026-04-28T11:29:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1777375747000]}]}}