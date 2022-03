Sandals alla Bmt con due novità: il restyling del Royal Bahamian e l’apertura del Royal Curaçao

Il restyling completo del Sandals Royal Bahamian, che ha riaperto ai propri ospiti lo scorso 27 gennaio, e l’apertura del sedicesimo resort del brand ai Caraibi, primo sull’isola di Curaçao, il Sandals Royal Curaçao, prevista per il prossimo 1° giugno 2022. Sono le due grandi novità con cui il gruppo giamaicano si presenta alla venticinquesima edizione della Borsa mediterranea del Turismo di Napoli, in programma dal 18 al 20 marzo prossimi. “Ci fa molto piacere rinnovare la nostra presenza alla Bmt, uno dei momenti b2b più importanti del Mediterraneo – spiega Christian Casagrande, sales manager Southern Europe di Sri –. Per noi un’opportunità d’incontro e confronto irrinunciabile con i professionisti del settore del Centro-Sud Italia, nonché occasione preziosa per presentare le novità del gruppo”.

Sandals Resorts sarà presente a Napoli insieme al ministero del Turismo delle Bahamas, destinazione inclusa nel portfolio Sri da oltre 25 anni con due proprietà, il Sandals Emerald Bay di Great Exuma e lo stesso recentemente ristrutturato Sandals Royal Bahamian di Nassau. “Abbiamo deciso di partecipare nuovamente alla Bmt, perché ci sono buoni segnali di ripresa dal mercato, anche grazie alla rimozione delle restrizioni ai viaggi per gli italiani dal 1° marzo – prosegue Casagrande –. Intendo inoltre sottolineare, in questa occasione, che le isole caraibiche in cui sono presenti le nostre proprietà sono tutte sicure e pienamente operative da tempo con altri mercati”. Per il 2022, Sandals Resorts ha poi in programma numerose attività di marketing e partnership con tour operator italiani e altri protagonisti del settore per la promozione del proprio prodotto.