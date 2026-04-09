Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel: al via il restyling delle camere Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel avvia un ambizioso piano di restyling delle camere. Questo progetto di design si concretizza dopo la ristrutturazione del ristorante simbolo del Rome Cavalieri, La Pergola di Heinz Beck, insignito di tre stelle Michelin, completata nel 2024. L’obiettivo del progetto è creare un equilibrio armonioso tra passato e presente, mantenendo il carattere e il fascino unici del Rome Cavalieri. Katharina Schlaipfer, vicepresidente delle operazioni per l’Europa continentale di Hilton, ha dichiarato: «Rome Cavalieri rappresenta da tempo un’icona dell’ospitalità di lusso a Roma, e siamo entusiasti di assistere a questa nuova fase della sua evoluzione. Questo importante investimento rafforza il nostro impegno a lungo termine in Italia e garantisce che l’hotel continui a stabilire lo standard di riferimento per l’ospitalità di lusso nella Città Eterna». «Il nostro obiettivo è di rendere omaggio all’heritage dell’hotel, reinterpretandone al contempo gli spazi in chiave contemporanea, migliorando comfort, eleganza e funzionalità – aggiunge William Fisher, direttore generale del Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel -. Oltre alla trasformazione estetica, questo progetto eleva il modo in cui i nostri ospiti vivono l’esperienza dell’ospitalità, creando ambienti più intuitivi e stimolanti che favoriscono un servizio autentico, fluido e personalizzato. Allo stesso tempo, infonde un rinnovato senso di orgoglio tra i membri del nostro team, mettendoli nelle condizioni di offrire un livello di eccellenza ancora più elevato e rafforzando la posizione del Rome Cavalieri come icona duratura del lusso e dell’ospitalità romana». Il progetto porta la firma dello studio Tihany Design. Il team di designer e architetti sotto la guida e direzione artistica di Alessia Genova ha elaborato il nuovo concept dell’hotel. Le camere Il nuovo design delle camere e delle suite trae ispirazione dalla ricca palette di motivi, texture e colori della Città Eterna con una raffinata combinazione del verde tenue miscelato con le calde tonalità terracotta e con i freschi toni di travertino, rubati al paesaggio romano. Gli arredi, progettati appositamente per l’albergo, sono prodotti in Italia, una scelta che sottolinea l’impegno del Rome Cavalieri nel sostenere l’artigianato italiano e valorizzare la rinomata maestria del Paese. I letti, le sedute in camera e i rivestimenti murali sono realizzati in materiali pregiati, tra cui tessuti e pellami di alta qualità provenienti dal territorio. L’hotel rimarrà aperto per tutta la durata dei lavori, che saranno realizzati per fasi al fine di ridurre al minimo eventuali disagi per gli ospiti, consentendo al Rome Cavalieri di continuare ad accogliere i visitatori. Ad oggi, l’hotel prevede che le prime nuove camere saranno disponibili per gli ospiti a partire dalla tarda primavera del 2027. Condividi

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Guardando all’autunno, Costa arricchisce la stagione con alcune delle proposte più attese di fine 2026. Tra queste spicca la full immersion in Giappone con Costa Serena, per immergersi nella cultura nipponica nel momento dell’anno in cui colori, ritualità e atmosfere raggiungono la loro intensità più autentica.\r

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Infine, solo con Costa sono inoltre disponibili due Giri del Mondo in partenza nel 2026: il primo, a bordo di Costa Serena, che propone un itinerario di 66 giorni esclusivi alla scoperta di Asia, Oceania e Sud America tra isole remote, tappe iconiche e orizzonti in continuo cambiamento; il secondo, a bordo di Costa Deliziosa, con un itinerario di 139 giorni altrettanto straordinario, ricco di scoperte inedite, come una giornata sull’isola privata di Half Moon Cay alle Bahamas — per la prima volta in esclusiva per gli ospiti Costa — le città simbolo della East e West Coast americana, le Hawaii, Tahiti, Fiji, l’Australia, il Giappone, Singapore, il Sud-est asiatico e l’Africa.\r

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","post_title":"Costa Crociere: le novità delle rotte invernali fra Canarie e Mediterraneo","post_date":"2026-04-09T12:40:21+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1775738421000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511456","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2026 di Ethiopian Airlines è segnato dai primi 80 anni di attività della compagnia, che ha iniziato la sua storia nell’aprile del 1946 con cinque aeromobili Douglas C-47, in servizio verso Il Cairo via Asmara. \r

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«Questo è un momento di grande orgoglio per Ethiopian Airlines e per l’intero settore dell’aviazione africana - ha dichiarato il ceo, Mesfin Tasew -. Siamo onorati di raggiungere il traguardo degli 80 anni di attività al servizio del nostro continente e del resto del mondo. Mantenendo la nostra identità panafricana, abbiamo colmato distanze, unito nazioni e connesso economie per otto decenni. I nostri risultati sono il frutto di impegno, dedizione e solide partnership. Questo traguardo non appartiene solo al management e ai dipendenti, ma rappresenta un momento significativo anche per i nostri stakeholder, partner e, soprattutto, per i nostri stimati clienti».\r

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Nel corso degli ultimi ottant’anni, Ethiopian Airlines si è affermata come leader tecnologico, introducendo nel continente africano aeromobili all’avanguardia. Oggi è la principale compagnia aerea africana per dimensione della flotta, numero di destinazioni servite, fatturato, passeggeri trasportati e altri indicatori chiave.","post_title":"Ethiopian Airlines al giro di boa dei primi 80 anni di attività","post_date":"2026-04-09T11:10:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1775733038000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511455","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel avvia un ambizioso piano di restyling delle camere. Questo progetto di design si concretizza dopo la ristrutturazione del ristorante simbolo del Rome Cavalieri, La Pergola di Heinz Beck, insignito di tre stelle Michelin, completata nel 2024.\r

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L'obiettivo del progetto è creare un equilibrio armonioso tra passato e presente, mantenendo il carattere e il fascino unici del Rome Cavalieri. Katharina Schlaipfer, vicepresidente delle operazioni per l’Europa continentale di Hilton, ha dichiarato: «Rome Cavalieri rappresenta da tempo un’icona dell’ospitalità di lusso a Roma, e siamo entusiasti di assistere a questa nuova fase della sua evoluzione. Questo importante investimento rafforza il nostro impegno a lungo termine in Italia e garantisce che l’hotel continui a stabilire lo standard di riferimento per l’ospitalità di lusso nella Città Eterna».\r

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«Il nostro obiettivo è di rendere omaggio all'heritage dell’hotel, reinterpretandone al contempo gli spazi in chiave contemporanea, migliorando comfort, eleganza e funzionalità - aggiunge William Fisher, direttore generale del Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel -. Oltre alla trasformazione estetica, questo progetto eleva il modo in cui i nostri ospiti vivono l’esperienza dell’ospitalità, creando ambienti più intuitivi e stimolanti che favoriscono un servizio autentico, fluido e personalizzato. Allo stesso tempo, infonde un rinnovato senso di orgoglio tra i membri del nostro team, mettendoli nelle condizioni di offrire un livello di eccellenza ancora più elevato e rafforzando la posizione del Rome Cavalieri come icona duratura del lusso e dell’ospitalità romana».\r

Il progetto porta la firma dello studio Tihany Design. Il team di designer e architetti sotto la guida e direzione artistica di Alessia Genova ha elaborato il nuovo concept dell’hotel.\r

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Le camere\r

Il nuovo design delle camere e delle suite trae ispirazione dalla ricca palette di motivi, texture e colori della Città Eterna con una raffinata combinazione del verde tenue miscelato con le calde tonalità terracotta e con i freschi toni di travertino, rubati al paesaggio romano.\r

Gli arredi, progettati appositamente per l’albergo, sono prodotti in Italia, una scelta che sottolinea l’impegno del Rome Cavalieri nel sostenere l’artigianato italiano e valorizzare la rinomata maestria del Paese. I letti, le sedute in camera e i rivestimenti murali sono realizzati in materiali pregiati, tra cui tessuti e pellami di alta qualità provenienti dal territorio.\r

L’hotel rimarrà aperto per tutta la durata dei lavori, che saranno realizzati per fasi al fine di ridurre al minimo eventuali disagi per gli ospiti, consentendo al Rome Cavalieri di continuare ad accogliere i visitatori. Ad oggi, l’hotel prevede che le prime nuove camere saranno disponibili per gli ospiti a partire dalla tarda primavera del 2027.","post_title":"Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel: al via il restyling delle camere","post_date":"2026-04-09T11:06:19+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1775732779000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511450","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Visit Usa Italy ha confermato il mandato alla presidente Mia Hezi e quello al consiglio direttivo, in carica per i prossimi due anni, con l’avvicendarsi di alcuni soci nelle distinte competenze affidate. \r

Nel dettaglio, Olga Mazzoni di Thema Srl, vicepresidente, comunicazione; Carmen Bassi di Ti.Es.Bi Tour Operator - Tesoreria; Massimo Fede - GDSM Global - progetti fieristici; Stefano Gnerucci di Kel12 - rapporti con le agenzie di viaggi - programma di VisitUsa Pro; Gabriele Graziani di RateHaw - progetti digitali e sito web di Visit Usa; Alessandra Cabella di Oceania Cruises & Regent Seven Seas Cruises - progetti speciali e partnership. \r

«Sono onorata di essere stato riconfermata alla guida di Visit Usa Italy in un momento così strategico per il nostro mercato - ha commentato Mia Hezi -. Il nuovo board rappresenta un equilibrio tra esperienza consolidata e nuove energie, capace di accompagnare l’associazione in una fase di evoluzione concreta e orientata ai risultati. \r

Il nostro obiettivo per il prossimo biennio è rafforzare ulteriormente il ruolo dell’associazione come punto di riferimento per il trade italiano, ponte solido con i partner statunitensi e piattaforma di competenza e crescita per tutto il settore. Parallelamente, lavoreremo per consolidare il posizionamento di Visit Usa Italia anche verso il consumatore finale, rafforzando la nostra presenza come fonte autorevole, affidabile e ispirazionale nella pianificazione del viaggio negli Stati Uniti».\r

L'impegno di Visit Usa è oltremodo molto importante nel contesto mediatico, geopolitico attuale poiché la sua missione deve rassicurare il mercato, rafforzare i legami tra mercato italiano e partner americani e agire efficacemente per consolidare la propria credibilità istituzionale operando tramite attività altamente qualitative che riescano ad elevare la conoscenza della destinazione grazie anche a forti competenze del trade italiano.\r

Tra i prossimi importanti appuntamenti, Visit Usa Italia parteciperà a IPW Ft. Lauderdale in Florida a metà maggio, ponte istituzionale tra i diversi e numerosi mercati mondiali e gli Stati Uniti. \r

L'associazione sarà poi fortemente impegnata nella celebrazione del 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, evento fulcro del 2026, unitamente al centenario della Route 66 ed allo svolgimento dei Campionati mondiali di calcio nelle 11 destinazioni statunitensi.\r

Infine, Visit Usa condividerà la promozione degli Stati Uniti insieme a US Commercial Service del Consolato Usa e The Brand Usa attraverso eventi comunitari, opportunità educative e di formazione, celebrazioni e altro ancora.","post_title":"Visit Usa Italia: Mia Hezi confermata alla presidenza, rinnovato il consiglio direttivo","post_date":"2026-04-09T10:53:21+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1775732001000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511448","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Carnival Cruise Line prevede di offrire una serie di crociere su invito, riservate ai soli adulti, a bordo di Carnival Firenze nel corso di quest'anno. Secondo una dichiarazione condivisa con People, la compagnia prevede di offrire quattro nuove partenze da Long Beach tra il 12 ottobre e il 20 novembre.\r

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Come riporta Travelpulse, le crociere toccheranno destinazioni della Riviera Messicana e fanno parte del programma Sailings Exclusively for Adults di Carnival Cruise Line, lanciato nell'agosto del 2025. \r

Crociere adults only\r

Gli ospiti invitati possono godersi crociere \"pensate esclusivamente per ospiti dai 21 anni in su, dove ogni dettaglio è studiato su misura per chi ama il divertimento e un pizzico di lusso\", come indica la compagnia di crociere.\r

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Parte del progetto sono \"itinerari entusiasmanti, maggiore accesso al casinò, feste a tema\" ed esperienze culinarie di livello superiore.\r

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","post_title":"Carnival Cruise Line: su Carnival Firenze le crociere \"adults only\"","post_date":"2026-04-09T10:45:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1775731554000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511440","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emerald Cruises & Tours ha annunciato il varo di Emerald Kaia, a seguito del passaggio attraverso il mar Rosso e il canale di Suez. Inoltre, come riporta TravelDailyNews, sono state completate le prove fluviali per Emerald Astra, la nuovissima Star-Ship.\r

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Emerald Kaia è salpata da Limassol per il suo viaggio inaugurale. Il varo coincide con l'imminente entrata in servizio della Emerald Astra, che opererà sui fiumi Reno, Meno e Danubio a partire da maggio 2026.\r

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Glen Moroney, presidente e fondatore di Scenic Group, ha dichiarato: «Il varo di Emerald Kaia e l'imminente crociera inaugurale di Emerald Astra a maggio rappresentano importanti traguardi per Scenic Group, che celebra 40 anni di innovazione nel settore dei viaggi. Essendo l'unica compagnia di crociere che progetta, costruisce e gestisce le proprie navi, continuiamo a stabilire nuovi standard nel settore delle crociere fluviali e su yacht di lusso. Il tutto guidato dall'eccellenza tecnica e dall'impegno a offrire un'esperienza eccezionale ai nostri ospiti».\r

Emerald Kaia, i dettagli\r

Emerald Kaia presenta elementi di design rinnovati e servizi di bordo ampliati. Gli interni vantano una selezione di arte contemporanea e finiture su misura di marchi come Tom Dixon, Missoni, Freifrau, Paola Lenti e Kettal. Gli spazi esterni sono stati progettati per favorire l'interazione degli ospiti con l'ambient.\r

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James Griffiths, direttore generale delle operazioni oceaniche di Scenic Group, ha aggiunto: «Emerald Kaia rappresenta la prossima evoluzione di Emerald Yacht Cruises, con più spazio, un'attenzione particolare al benessere, concetti di ristorazione innovativi e un'esperienza di navigazione curata nei minimi dettagli. Il tutto progettato per offrire l'atmosfera intima e rilassante che i nostri ospiti amano. Vederla in funzione e accogliere i nostri primi ospiti è la prova più gratificante che questa evoluzione della flotta va nella direzione corretta». Lo yacht offre diverse opzioni di ristorazione, tra cui La Cucina con cucina a vista, il Soleá Bar & Bistro che serve cucina mediterranea e il Night Market Grill, un'esperienza culinaria privata. L'offerta benessere comprende una terrazza riprogettata con lettini per la terapia del sale, una piscina per immersioni in acqua fredda e una spa, oltre ad aree fitness e relax. Le sistemazioni includono suite con finestre a tutta altezza, nonché opzioni comunicanti per famiglie e gruppi.\r

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Per le stagioni mediterranee 2026 e 2027, Emerald Kaia opererà itinerari nel mar Adriatico, tra cui crociere tra Venezia e Dubrovnik. Successivamente, lo yacht si sposterà nell'oceano Indiano, offrendo crociere alle Seychelles tra dicembre 2026 e marzo 2027, inclusi itinerari che combinano crociere alle Seychelles con safari in Kenya.\r

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A Emerald Kaia si aggiungeranno altre due navi, Emerald Raiya nel 2027 e Emerald Xara nel 2028, ampliando così la flotta insieme a Emerald Azzurra e a Emerald Sakara. Allo stesso tempo, Emerald Astra ha completato con successo le prove fluviali ed è pronta ad entrare in servizio nel maggio 2026. Ulteriori imbarcazioni fluviali, Emerald Lumi sulla Senna e Emerald Nova sul Douro, sono previste per il 2027 nell'ambito della continua espansione della compagnia nel settore delle crociere fluviali.\r

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L'hotel verrà sviluppato secondo il modello di franchising, gestito da Stay Unique, e comprende la ristrutturazione dell'hotel per adattarlo al posizionamento di ibis Styles.\r

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La struttura, come riporta Hosteltur, disporrà di 101 camere, oltre a un ristorante, un bar nella hall, una piscina all'aperto, una palestra, un parcheggio e una sala polifunzionale pensata per riunioni ed eventi.\r

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«Ci piace lavorare a stretto contatto con i proprietari per comprendere il vero potenziale di ogni immobile. In questo caso, abbiamo individuato una chiara opportunità di riposizionamento che ci permette di preservare gli immobili e rafforzarne il valore nel lungo termine» spiega Sebastián Torres-Calderón, ceo di Stay Unique, aggiungendo che «compiere questo passo insieme a un marchio globale come Accor è significativo per noi e riflette la naturale evoluzione del nostro modello operativo».\r

La struttura\r

Il futuro ibis Styles andrà ad arricchire l'offerta ricettiva locale con una proposta pensata sia per i turisti che per chi partecipa a meeting e piccoli eventi. L'hotel sorgerà a pochi minuti dalla spiaggia e a circa 20 minuti di auto dall'aeroporto di Tenerife Nord.\r

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Con questa acquisizione, Accor aggiunge le isole Canarie al suo network in Spagna e rafforza l'espansione del suo segmento economy nelle destinazioni turistiche. La scelta di Puerto de la Cruz segna l'ingresso del gruppo in uno dei principali mercati turistici del Paese e apre un nuovo capitolo per l'azienda nell'arcipelago. «L'arrivo alle isole Canarie era un passo necessario nella nostra strategia per la Spagna e farlo con un progetto a Puerto de la Cruz è un successo. Questo ibis Styles non solo rappresenterà la nostra prima apertura nell'arcipelago, ma ci permetterà anche di iniziare una collaborazione con Stay Unique, un partner con cui speriamo di condividere molti progetti futuri» ha commentato Coré Martín, vicepresidente sviluppo Spagna e Portogallo di Accor. In Spagna, il gruppo francese è leader nel segmento economy. Attualmente possiede 80 hotel nel Paese con i marchi ibis Styles, ibis e ibis Budget.\r

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","post_title":"Accor arriva alle Canarie con il brand Ibis Styles","post_date":"2026-04-09T09:25:58+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1775726758000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511426","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_511428\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Marcello Mangia ed Enrico Foti[/caption]\r

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L'università di Catania e Mangia’s Hotel and Resorts uniscono le forze in una sinergia operativa, con l'obiettivo di realizzare un innovativo corso di laurea in economia aziendale a indirizzo internazionale, con focus sul luxury hospitality management.\r

Il protocollo d’intesa, che segna l’avvio del percorso di attivazione di un bachelor of Business Administration triennale interamente in lingua inglese, è stato sottoscritto nei giorni scorsi dal rettore Enrico Foti e dal presidente e ceo di Mangia’s Hotel and Resorts - Aeroviaggi, Marcello Mangia. Il corso sarà erogato dal dipartimento di economia e impresa dell’ateneo catanese e nasce dall’integrazione tra la competenza accademica, scientifica e istituzionale dell’università e l’esperienza operativa, la solidità infrastrutturale e la capacità organizzativa di Mangia’s nel settore dell’ospitalità.\r

In una prima fase, il percorso sarà riservato a circa 130 studenti provenienti dal Regno dell’Arabia Saudita, che ha riconosciuto la rilevanza del progetto e le sue concrete prospettive di attuazione. Mangia’s Hotel and Resorts contribuirà in maniera determinante alla realizzazione dell’iniziativa mettendo a disposizione il Mangia’s Brucoli Resort, insieme ad altre strutture ricettive e infrastrutture dedicate. Tali spazi saranno funzionali non solo all’accoglienza degli studenti, ma anche allo svolgimento delle attività di formazione pratica e all’acquisizione di competenze operative direttamente sul campo.\r

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Un modello integrato\r

La collaborazione si fonda su un modello integrato che prevede da un lato, la progettazione e la supervisione accademica del percorso da parte dell’università; dall’altro, la predisposizione delle condizioni organizzative, logistiche e istituzionali necessarie all’attivazione del programma, inclusi il supporto ai processi di internazionalizzazione e l’eventuale accreditamento Ksa, ovvero il riconoscimento del valore didattico del corso da parte del ministero dell’ostruzione del Regno dell’Arabia Saudita o di altre autorità competenti. A completare il percorso formativo, una solida componente esperienziale, laboratoriale e applicativa, con attività di stage e on-the-job training realizzate grazie al supporto operativo e infrastrutturale di Aeroviaggi.\r

«Questo accordo – commenta il rettore Enrico Foti - rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento della relazione tra Università e sistema produttivo, in un ambito strategico come quello del turismo e dell’hospitality management di lusso, offrendo agli studenti un percorso formativo qualificato e orientato a un immediato inserimento professionale. L’iniziativa si configura come un percorso formativo strutturato, di livello specialistico ed executive, che conferma la capacità dell’ateneo di progettare offerte didattiche coerenti con i fabbisogni professionali espressi dal mercato anche internazionale, attraverso modelli formativi integrati, interdisciplinari e orientati all’occupabilità dei laureati. In questa prospettiva, l’Università di Catania è stata scelta per il proprio patrimonio scientifico e culturale, che le ha consentito di sviluppare competenze distintive nel settore dell’accoglienza e di costruire percorsi formativi capaci di coniugare solidità teorica, applicazione pratica e apertura ai contesti internazionali».\r

«Grazie a questa partnership tra Mangia’s e l’università di Catania – aggiungeMarcello Mangia, presidente e ceo di Mangia’s Hotel and Resorts -, immaginiamo un modello formativo in cui sapere ed esperienza si incontrano per formare i leader di domani dell’ospitalità, all’interno di un ecosistema internazionale dove i talenti crescono immersi in contesti reali, sviluppando una visione globale ma anche concreta e operativa. Questo progetto, in collaborazione con DolceVita Academy, rappresenta un passo importante verso un’integrazione sempre più stretta tra formazione e impresa, capace di rispondere alle esigenze di un settore in continua evoluzione e sempre più orientato a standard internazionali».\r

","post_title":"Mangia's e università di Catania insieme in un nuovo progetto didattico","post_date":"2026-04-09T09:24:18+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1775726658000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511427","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Doppio anniversario per Cathay Pacific, che festeggia i 40 anni dal primo collegamento tra l’Italia e Hong Kong, e gli 80 anni di attività. Stamattina l'aeroporto di Roma Fiumicino è stato il palcoscenico di un evento speciale, organizzato in collaborazione con Aeroporti di Roma, per celebrare i due anniversari.\r

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La compagnia di bandiera di Hong Kong ha portato sulla pista dell'aeroporto di Roma Fiumicino uno dei suoi Airbus A350 a lungo raggio con la livrea celebrativa “lettuce leaf sandwich”, creata per rendere omaggio alla propria storia. Il velivolo, caratterizzato dall’iconico design verde e bianco reinterpretato in chiave contemporanea e arricchito dal logo dell’80° anniversario, un ponte ideale tra tradizione e innovazione, è ripartito alla volta di Hong Kong dopo aver accolto a bordo i rappresentanti della stampa specializzata romana presenti all'evento.\r

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«Celebrare in Italia questi due traguardi è per noi motivo di grande orgoglio – ha dichiarato Adrien Ng, area head Southern Europe di Cathay Pacific –. Il mercato italiano continua a essere strategico, come dimostra anche il recente incremento delle frequenze da Roma». Il collegamento diretto Roma–Hong Kong è attivo dal 30 marzo al 24 ottobre con quattro frequenze settimanali (lunedì, mercoledì, giovedì e sabato) operate con Airbus A350-900, mentre da Milano Malpensa la compagnia offre voli giornalieri, con introduzione progressiva della nuova business class Aria Suite.\r

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Federico Scriboni, aviation business development director di Aeroporti di Roma, ha sottolineato come l’espansione dell’offerta della compagnia asiatica rafforzi il ruolo di Fiumicino quale hub di riferimento per i collegamenti intercontinentali verso l’Asia, confermando al contempo la solidità del traffico tra la Capitale e Hong Kong. A rendere ancora più suggestiva la celebrazione, la presenza degli assistenti di volo in uniformi vintage appartenenti a diverse epoche della storia di Cathay Pacific: un tributo all’eredità del marchio e alle persone che ne hanno costruito nel tempo l’identità.\r

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(Pamela McCourt Francescone)\r

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","post_title":"Cathay Pacific celebra i 40 anni di collegamenti dall’Italia","post_date":"2026-04-09T09:16:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1775726213000]}]}}