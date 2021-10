Romantik Hotels rafforza l’offerta, 5 Heritage Hotels nel centro di Lisbona

Con gli “Heritage Hotels” di Lisbona, Romantik Hotels & Restaurants si è aggiudicata come partner cinque boutique hotel nel centro storico della capitale portoghese. Inoltre, Thomas Edelkamp, ​​CEO di Romantik, ha annunciato altre grandi novità su nuovi ingressi, confermando che gli hotel cittadini continuano ad essere particolarmente interessati al marchio.

«Durante la pandemia – commenta Thomas Edelkamp – non solo abbiamo sostenuto i nostri membri, ma abbiamo anche preparato Romantik per il futuro. Abbiamo utilizzato il tempo per parlare con i proprietari e gli operatori alberghieri di tutta Europa su come realizzare un marketing ottimale. È una grande notizia che cinque boutique hotel di prima classe in una metropoli europea si uniscano a Romantik».

«Gli Heritage Hotels di Lisbona sono di proprietà e gestiti da famiglie portoghesi. Negli hotel tradizionali, negli edifici storici, i viaggiatori possono effettivamente sperimentare la vita originale di Lisbona – afferma Edelkamp e spiega che gli hotel premium sarebbero una combinazione perfetta per il marchio Romantik. Gli “Heritage Hotels” di Lisbona includono l’As Janelas Verdes, l’Heritage Avenida Liberdade, l’Hotel Britania, l’Hotel Lisboa Plaza e il Solar do Castelo. Gli hotel premium vogliono rafforzare la loro posizione di vendita, soprattutto nei mercati di origine e nei canali di distribuzione di lingua tedesca, e vedere tutte le esigenze soddisfatte attraverso la partnership col marchio Romantik.

Dopo le alleanze con le strutture di Les Collectionneurs in Francia, i Secret Retreats in Asia e la Gondwana Collection in Namibia, Romantik amplia ulteriormente la propria rete di marketing internazionale con gli “Heritage Hotels”. «Da mesi abbiamo molte conversazioni in Germania – continua Edelkamp – ma anche oltre i confini nazionali. Incontriamo host che cercano un partner a lungo termine per posizionarsi insieme. Nuovi Romantik Hotels, ma anche chalet, B&B di alta qualità, townhouse e hotel di lusso “Pearls by Romantik” si uniranno presto al marchio. La nuova brand image della Cooperazione, ma soprattutto la possibilità di accogliere host che offrono forme di alloggio ed esperienze alternative, sta dando i suoi frutti».