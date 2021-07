(Ri)scopriamo l’Italia con la summer sale di B&B Hotels

49 modi differenti di vedere l’Italia, uno per ogni struttura gestita da B&B Hotels In Italia che presenta una nuova imperdibile offerta per l’estate: la Summer Sale, la tariffa super flessibile che permette agli ospiti di prenotare senza carta di credito e dà diritto a un 15% di sconto sull’intero soggiorno, compatibile con il Bonus Vacanze 2020. L’iniziativa appare perfetta per chi desidera godersi la bella stagione e partire per un viaggio rilassante alla scoperta della cultura italiana in totale libertà, grazie a soggiorni in sicurezza a prezzi molto competitivi.

La tariffa è disponibile esclusivamente su hotelbb.com e prenotabile entro 7 giorni dalla partenza.

Tra le destinazioni proposte da B&B Hotels per l’estate, perché non cominciare dalla (ri)scoperta delle città d’arte come Roma, Napoli, Firenze?

La Città Eterna resta magica in ogni stagione. Le attività sono infinite e B&B Hotels è presente con 5 strutture in punti strategici della città, con stanze a partire da 44 euro: B&B Hotel Roma San Lorenzo Termini, B&B Hotel Roma Tuscolana San Giovanni, B&B Hotel Roma Trastevere, B&B Hotel Roma Pietralata Tiburtina, B&B Hotel Roma Fiumicino.

A Napoli il teatro sotto le stelle ma anche il Festival Culturale “Palazzo Reale Summer Fest”. D’estate soprattutto Napoli scende in strada e avvolge ogni turista con offerte enogastronomiche inimitabili, appuntamenti culturali e di svago ma anche tanta allegria. A partire da soli 45€ a notte, il B&B Hotel Napoli per un soggiorno strategico, piacevole e confortevole nella città della pizza.

Firenze non può mancare fra le città d’arte: quest’anno si veste a festa più che mai per celebrare i 700 anni di Dante. Firenze è cultura, riaprono finalmente anche le attività all’aria aperta, come percorsi enogastronomici per scoprire le eccellenze toscane e piste ciclabili da percorrere. B&B Hotels offre 5 strutture da vivere per scoprire in piena libertà il capoluogo toscano: Hotel Firenze Laurus al Duomo, Hotel Firenze Pitti Palace al Ponte Vecchio, B&B Hotel Firenze City Center nel cuore pulsante della città, B&B Hotel Firenze Novoli a pochi minuti dall’aeroporto, il B&B Hotel Firenze Nuovo Palazzo di Giustizia, punto di partenza ideale per vivere appieno la bellezza del capoluogo toscano.

Brescia, con una delle più grandi aree archeologiche romane del Nord Italia è particolarmente famosa anche per una tradizione culinaria ricca di proposte prelibate ed uno straordinario ambiente tra lago e terra dove nasce anche il famoso vino Franciacorta. Il B&B Hotel Brescia, inaugurato ad inizio luglio, adiacente alla stazione, offre tutti i servizi necessari sia per soggiorni leisure che di svago.

Per chi invece sogna la natura e paesaggi fiabeschi il Lago di Garda può regalare inaspettati momenti di relax e svago. Nell’entroterra di questo meraviglioso luogo si trova Affi, una cittadina italiana ricca di tradizione, dalla quale sono raggiungibili i principali siti turistici e che gode di un peculiare centro storico, dove il cuore del piccolo borgo è di per sé un capolavoro. Qui il B&B Hotel Affi Lago di Garda offre soggiorni confortevoli al miglior prezzo garantito .