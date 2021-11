Riapre oggi i propri battenti il Falkensteiner Family Resort Lido

Riapre oggi ufficialmente i propri battenti il Falkensteiner Family Resort Lido, pietra miliare del brand omonimo perché, oltre a essere il luogo in cui gli imprenditori Erich e Andreas Falkensteiener sono nati, è stata anche la prima struttura gestita dalla famiglia. A fronte di un cospicuo investimento di 20 milioni euro, l’hotel è stato quindi completamente ristrutturato, ampliato, rimodernato e riposizionato nella categoria Premium Collection.

Ciò che contraddistingue maggiormente il nuovo Falkensteiner Family Resort Lido è sicuramente il variegato ventaglio di proposte per i più piccoli. Il tetto interattivo Rooftop Sky Adventure Park, per esempio, permette ai bambini di praticare ogni tipo di sport: dal pattinaggio su ghiaccio allo sci. Completano l’offerta anche un campo da calcio e un’area Valo Jump: un trampolino su cui i ragazzi rimbalzano e interagiscono con un touch wall.

D’estate poi i più piccoli avranno l’imbarazzo della scelta quando si tratterà di decidere se costruire castelli di sabbia sulla spiaggia oppure lanciarsi dallo scivolo d’acqua coperto più lungo di tutto l’Alto Adige (ben 120 metri, aperto comunque tutto l’anno). E quando nell’Acquapura Spa & Water World partiranno le onde, il divertimento contagerà anche i più grandi. Il resort mette inoltre a disposizione sette giorni su sette un’assistenza dedicata ai bambini di tutte le età che, suddivisi per fasce di età negli spazi Falky-Land e Teenie-Land.

Grandi novità anche nelle 126 camere, che sono andate incontro a un importante restyling. Da segnalare quelle dotate di Falkynest: un vero e proprio nido di falco che pende dal soffitto attaccato a solide funi, perfetto per giocare e per dormire. Il resort mette quindi a disposizione dei propri ospiti i preziosi consigli dell’experience concierge, che consiglia gite ed esperienze su misura per ogni famiglia.