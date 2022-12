Riapre dopo un restyling completo il messicano Riu Santa Fe Riapre completamente ristrutturato il Riu Santa Fe. Già ampliato nel 2018, con la costruzione dell’area dei Riu Pool Party e dello Splash Water World, la struttura è andata incontro quest’anno a un restyling totale. La proprietà è un all inclusive 24 ore, catalogato come Fun 4 All, che completa l’offerta del brand spagnolo nella Baja California Sur, dove sono presenti anche il Riu Palace Cabo San Lucas e l’hotel adults only Riu Palace Baja California. La riapertura del Santa Fe corona peraltro il venticinquesimo anniversario della presenza della compagnia nel Paese centramericano. Di categoria 5 stelle, il Riu Santa Fe dispone di 1.288 camere distribuite su vari edifici a loro volta costruiti lungo strade che ricordano un paesino messicano, con la sua caratteristica architettura e la sua pittoresca piazza centrale. A eccezione di quelle costruite durante l’ampliamento del 2018, tutte le stanze sono state rinnovate. Rinnovata pure la reception, che presenta aree separate per il check-in e per il check-out. Dopo questa ristrutturazione, inoltre, l’hotel vanta una seconda reception dotata di concierge. L’hotel ha inoltre aggiunto nuovi ristoranti alla propria offerta gastronomica: il Kulinarium, con le sue proposte gourmet à la carte, due taquerie Tiki Taco e due Pepe’s Food pronti a offrire i loro tradizionali piatti al grill. Continuano invece a essere presenti in hotel il ristorante principale Baja California, che propone colazioni e cene a buffet, il ristorante Lio, aperto durante i Riu Pool Party, i ristoranti a tema Carusso (italiano) e Sakura (orientale), La Misión (messicano) e il Torote (steak house), che si trovano di fianco alle piscine principali.

